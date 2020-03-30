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الرئيسية | مجتمع | "كورونا" يقلص احتياطي الدم بمركز البيضاء إلى مستويات خطيرة

"كورونا" يقلص احتياطي الدم بمركز البيضاء إلى مستويات خطيرة

"كورونا" يقلص احتياطي الدم بمركز البيضاء إلى مستويات خطيرة
هسبريس ـ محمد لديب
الاثنين 30 مارس 2020 - 23:00

تراجع عدد المتبرعين بالدم بمدينة الدار البيضاء بمستويات غير مسبوقة؛ وهو التراجع الذي أثار قلق العاملين في القطاع الصحي بالعاصمة الاقتصادية، ودفعهم إلى دق ناقوس الخطر بالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة لمشتقات الدم، خلال فترة حظر التجول الصحي وتفشي وباء "كورونا" بالمغرب.

وقالت آمال داريد، مديرة مركز تحاقن الدم بجهة الدار البيضاء سطات، إن عدد المتبرعين بالدم تراجع من 240 شخصا، الذين يوفرون 600 كيس كمعدل، إلى أقل من 40 متبرعا في فترة الحظر الصحي؛ وهو مستوى خطير بما تحمله الكلمة من معنى، في الوقت الذي يبلغ فيه الطلب على أكياس مشتقات الدم ما لا يقل عن 350 كيسا يوميا.

وأوضحت داريد، في تصريح لهسبريس، أن المركز لم يعد، الاثنين من الأسبوع الماضي، يتوفر سوى على ثلاثة أكياس دم فقط؛ فقمنا بحملات تواصلية لحث السكان على التبرع، مما ساعد على رفع الاحتياطي إلى 900، وهو ما يغطي حاجيات المتشفيات لمدة خمسة أيام فقط، وهذا غير كاف، علما أن الطلب اليومي على الدم مستمر".

وأضافت مديرة المركز سالف الذكر: "أمام استحالة الاعتماد على الوحدات المتنقلة لاستقبال المتبرعين بالدم، حرصنا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المتبرعين؛ من ضمنها التعقيم اليومي لمركز التبرع بالدم، ووضع مجموعة من التجهيزات ومواد التنظيف المعقمة".

وأكدت المتحدثة، في التصريح ذاته، أن ""كورونا" أثّرت على المخزون من هذه المادة الحيوية، وقد طلبنا تأجيل العمليات الجراحية غير المستعجلة، ومع ذلك هناك مجموعة كبيرة من المرضى المغاربة بحاجة إلى أكياس مشتقات الدم؛ بمن فيهم المرضى المصابون بفيروس "كورونا" يحتاجون إلى أكياس الدم، خاصة بالنسبة إلى الحالات الخطيرة التي تحتاج إلى الصفائح الدموية وكريات الدم الحمراء. وهنا، نسجل خصاصا كبيرا في هذا المجال، خاصة بالنسبة إلى فصيلة الدم النادرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Saad الاثنين 30 مارس 2020 - 23:07
Je ne peux pas donner mon sang gratis pour que vous le vendiez juste après. Beaucoup pensent comme moi
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-11
2 - براهيم الاثنين 30 مارس 2020 - 23:07
كمواطن بحالة الطوارئ الحية. ملتزم بالتبرع لأجل إنقاد أبناء وطني. وشكرا هسبريس
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24
3 - [email protected] الاثنين 30 مارس 2020 - 23:07
تجربتي!!! يحصلون على الدم عن طريق التبرع وعندما تحتاجه تنصدم بإجرائات لا حصر لها وربما تموت ولن تحصل عليه.. ما عدا إن كنت من ذوي النفوذ والسلطة.
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22
4 - هشام بزعشان الاثنين 30 مارس 2020 - 23:07
أتمنى من إدارة مركز تحاقن الدم. أن تقوم بجولات على مستوى الأحياء في كل البلاد. فهناك الكثير من المواطنين يريدون التبرع لكن من الصعب التنقل الى مراكز تحاقن الدم بسبب الحجر الصحي.
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35
5 - Jihad الاثنين 30 مارس 2020 - 23:08
لنذهب جميعا إلى مركز تحاقن الدم لنبرهن عن حسنا الوطني العالي و لنكن مثالا يحتدى به
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1
6 - saad الاثنين 30 مارس 2020 - 23:09
إعطاء الدم صدقة يا عباد الله هذا وقت الصدقة ولو بقطرة دم جزاكم الله خيرا
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18
7 - غيور الاثنين 30 مارس 2020 - 23:09
ربما تتعرفوا علي وهلى عنواني انا مستعد للتبرع بالدم وفصيلتي هي الفصيلة النادرة،فقط كيف نتواصل مع الجهات الصحية وضمان سلامة الجميع في مثل هذه الظروف الصعبة،وشكرا
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13
8 - ميلود الاثنين 30 مارس 2020 - 23:09
انا مشيت نعطي الدم من11h حتى 17hعاد وصلاتني النوبة أو وصلوا 400واحد
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11
9 - Fati E l bou الاثنين 30 مارس 2020 - 23:09
عندي oزاءد مستعدة للتبرع بالدم اسكن ببني ملال وليس لدي ورقة التنقل .
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6
10 - محمد لعيوني الاثنين 30 مارس 2020 - 23:09
مادام المواطن لا يتبرع والدم يباع باامستشفيات وهنتك خصاص اقترح ان يكون التبرع بالمقابل اي مواطن يتبرع يحصل على خمسين درهما مع الفطور .وسنرى التدافع في مراكز التبرع وقد نصدره ااى الخارج
يقولون الكيس يباع بخمسمائة درهم في المستشفى ادن خمسون درهما بسيطة جربوا وردوا علي .المواطن يتبرع يوميا ولو انها غير ممكنة صحيا.
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1
11 - marjane الاثنين 30 مارس 2020 - 23:10
السلام عليكم و رحمة الله مع الحظر الصحي من المؤكد أنه سينخفض احتياطي الدم مع انخفاض عدد التبرعات لهذا عندي اقتراح وهو أن يتم ارسال وحدات إلى الأحياء لكي يتبرع الناس بالقرب من منازلهم دون الحاجة إلى التنقل
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10
12 - mayssa الاثنين 30 مارس 2020 - 23:11
علاش متديروش مبادرة لكل حي يجي فريق متخصص و باليات معقمة ويكون داك شي على حقو وطريقو ويجيو الناس بالواحد ميكونش زحام وتهلاو فيهم بالمعملة ويكون خير حيت المغاربة معروف عليهم التضامن
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11
13 - شرطي مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 23:13
داك الشي اللي قسم الله درناه المواطن العادي كيف خايف على حياتك راه ممكن لديك 1/4 ديال الدم تنقد حياة الله يخليكم تبرعو والله لايضيع اجر المحسنين
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7
14 - ولكن مرعوب الاثنين 30 مارس 2020 - 23:13
الحمد لله بلادنا بنوك التضامن ديما ناشفين حتى ديال الدم ياله 500 حالة ولاتزادت الحالات الله يحفظ وصافي
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2
15 - وجدية الاثنين 30 مارس 2020 - 23:13
اظن انه يجب التنقل الى المواطنين الراغبين في التبرع عبر سيارات مجهزة لهاذا الغرض مع اخذ كل وسائل الحيطة والتعقيم. روح التضامن عالية عند المغاربة
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9
16 - محب الاثنين 30 مارس 2020 - 23:14
يجب نشر القوافل المتنقلة للتبرع بالدم بشكل مكثف في الأحياء لاستخلاص الدم بطريقة سهلة و دون تعقيد ...
فالمتبرعون كثر ....
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17 - أم هارون الاثنين 30 مارس 2020 - 23:17
راه مركز الحقن الدم لي خسهوم يجيو عندنا راه مالقينا كي نديرو نجيو عندهم
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18 - نجيب الاثنين 30 مارس 2020 - 23:17
يجب على السلطات ان توفر لساكنة على مركز تحاقن الدم في كل منطقة وحي ويجب عليهم ان يوصلو صوتهم بمكروفون كي ينضم السكان على هده المبادرة ونحن مستعدون لتبرع
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19 - متبىرعة الاثنين 30 مارس 2020 - 23:17
اسيدي فاين هي حافلات التبرع بالدم لمتكون فالشواطئ تفرق على الشوارع والازقة وتحسين الناس بالخطورة التبرع بالدم يبرعو ليه بقفة رمضان وشوف شحال ديال الاكياس غيتجمعو وردة عليا الاخبار
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20 - oussama الاثنين 30 مارس 2020 - 23:17
صراحة أنا خفت غير نمشي نتبرع و نصدق مريض بكورونا بسبب لا مبالات الممرضين و عدم التعقيم الجيد ....
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21 - الجيش هو الحل الاثنين 30 مارس 2020 - 23:19
نحن نعلم ان هذا الفيروس اللعين استطاع من خلال قوة انتشاره ارباك الجبابره من الدول حتى الرئيس ترامب صار عاجزًا عن مواجهته لذلك وجب علينا الحيطة والحذر وخاصة البقاء في البيوت لدرء ما لا يحمد عقباه لمعرفتنا المسبقة بوضع المنضومة الصحية في بلادنا الهشة لذلك ارجوا ان يعطي جلالة الملك اوامره السامية لمختلف اجهزة الجيش للخروج للتبرع بالدم وذالك لتعزيز ما قامت به اجهزة الشرطة مشكورة ودالك للأسف يبقى غير كافي من اجل الحيلولة لنفاد مخزون الدم المتوفر لدى الأطقم الطبية فمن احيا نفسا كما احيا الناس جميعا وحية شكر وتقدير لكل من ساهم من بعيد أو قريب من اجل درء هذا الوباء الفتاك عفانا الله وعافاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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22 - youssef الاثنين 30 مارس 2020 - 23:20
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، شخصيا سأتبرع بالدم بمجرد أن تتاح لي الفرصة، و أدعو كل من له القدرة أن يفعل المثل، و الله لا يضيع أجر من أحسن عملا
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23 - ربيعة الاثنين 30 مارس 2020 - 23:23
سلآم عليكم ورحمة الله وبركاته.اريد ان اعرف اقرب مركز التبرع بالدم لحي عين الشق .لانو بسبب الوباء وعدم توفر الموصلات بيكون صعب تنقل لمسافات بعيدة
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