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كُتّاب وآراء
السلطات والجمعيات تواجه "زحف كورونا" في غياب المنتخبين بالمغرب
في الوقت الذي تواجه فيه المملكة، عبر مختلف السلطات، تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، فإن عددا من المنتخبين فضّلوا التواري عن الأنظار والاختفاء عن الساحة، تاركين الفاعلين المدنيين إلى جانب السلطات في غمرة التصدي لانتشار الوباء.
واختفى منتخبو معظم الجماعات والمقاطعات عن ساحة المعركة مع فيروس "كورونا"، دون أن يظهر لهم أثر مفضلين القيام بالحجر الصحي في منازلهم، تاركين المواطنين بدون توعية وبدون تحسيس عن كيفية مواجهة هذا الفيروس، وكذا دون الوقوف بجانب المواطنين المتضررين.
ووجد رجال السلطة، بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة، أنفسهم مضطرين إلى الاستعانة بجمعيات المجتمع المدني من أجل القيام بعمليات تحسيس المواطنين، وكذا الشروع في تعقيم العديد من الشوارع، في وقت غاب فيه المنتخبون عن الساحة وتواروا عن الأنظار.
ولَم يقدم المنتخبون، في العديد من الجماعات، على المساهمة إلى جانب السلطات في توعية المواطنين، وخصوصا بالأحياء التي يمثلونها، ودفع الساكنة إلى الالتزام بالتعليمات الصحية الجاري بها العمل وتفعيل حالة الطوارئ المعلن عنها من لدن السلطات العمومية.
ويعيب المواطنون والفاعلون الجمعويون على الفاعلين المنتخبين هذا السلوك، الذي يبرز أنهم يبحثون عن المناصب والمقاعد الانتخابية، فيما يغيبون عن المواطن في الأزمات التي يعرفها والظروف العصيبة التي يجتازها البلد.
واستنكرت فعاليات جمعوية عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي تعامل بها كثير من المنتخبين الذين غابوا عن الساحة في الجماعات، تاركين السلطات المحلية تواجه هذه الأزمة لوحدها، وتتحمل عبء التعقيم والتحسيس وإغلاق الأسواق الشعبية وغيرها.
ومن شأن هذه اللامبالاة والاستهتار من طرف المنتخبين وغيابهم عن الساحة دون الوقوف بجانب المواطنين أن يعرض كثيرين منهم، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لـ"رد فعل عقابي"، إذ سيقدم السكان على مقاطعتهم وعدم منحهم أصواتهم طالما أنهم لم يقفوا بجانبهم في هذه الأزمة.
وسطع على مواقع التواصل الاجتماعي نجم العديد من رجال ونساء السلطة، الذين يجوبون الشوارع والأحياء داعين المواطنين إلى لزوم منازلهم، وكذا من خلال وقوفهم وإشرافهم على عمليات التعقيم التي تتم لمواجهة فيروس "كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
ألسنا نحن من صنعنا المتتخبين ووليناهم أمورنا ؟ أين ذهبت تلك 200 درهم التي كان الناس يأخدونها مقابل صوتهم ؟ ميعادنا الإنتخابات المقبلة ...حيت أدرك الناس أنهم لم يصوتوا بل أضاروا ضهورهم لمثل هذا اليوم ببيعهم صحتهم و أمورهم مقابل 200 درهم الله المستعان كما يقال اضربتو إيدو ما يبكي الحساب يوم الحساب
نهار يترشح الطبيب او المقدم و الشيخ و القايد او البوليسي اه نتخب عليهم اما الوصوليين والله لا دا من عندي صوتي . نلوحها خاوية او ملغية و مايديوهاش لحقاش ماكاينش لي يستحق .
الله يخلي لنا رجال السلطة و عاخل البلاد شي لاخر ديكاج.
الجواب: ليس لهم أي دور سوى أكل الميزانيات واغراق الدولة في الديون.
معالي وزير الداخلية
في الوقت الذي تشتد فيه الدعوات للمزيد من محاصرة الوباء وملازمة الجميع لسكناهم تتجه مصالحكم بالعمالات والملحقات الادارية والقيادات لدعوة موظفيها بالاتجاه للعمل في ظروف أقل ما يقال عنها إنها محفوفة بالمخاطر، وكان بإمكان وزارتكم اتخاذ المزيد من الحذر لحماية موظفيها وذلك باتخاذ العمل عن بعد كإجراء احترازي لتفادي العدوى.
فبخصوص عمل موظفي راميد ألتمس من معاليكم إحداث منصات إلكترونية تمكن من إنجاز الموظفين لعملهم عن بعد وذلك بإمكانياتنا الخاصة من حواسب وانترنيت وهاتف وذلك حفاظا على سلامتنا وسلامة أفراد عائلاتنا. ونحن في خدمة الوطن والمواطنين. والسلام./.
صفر مبادرة لمواجهة جائحة كورونا.
سنراهم طبعا في الصفوف الأولى في الإنتخابات المقبلة.
١- حل الأحزاب والسياسية وتوقيف الدعم المقدم،
٢ - الحد مع القطاع الخاص بالصحة وجعل الصحة للعمومين بما فيها الصيدليات معتمدة على عائدات التأمين الإجباري عن المرض وتوفير قطاع صحي في المستوى للعموم
٣-الحد مع التعليم الخصوصي والاهتمام بقطاع التعليم للعموم لأن لوبيات التعليم ينهبوبون جيوب المواطنين بدون حسيب ولارقيب وكدسوا أرباحا خيالية لا تستفيد منها لا الدولة ولا المواطن،
فجربنا الأحزاب والنقابات لسنوات والنتيجة أمام أعيننا فلنغير سلوكنا
اقتطاع مبالغ أجرة عملهم ثلات أشهر بعدها يُنظر في كيفية عملهم خصوصا في الأوقات الجرحة
الى رجال الامن الوطني....الى القوات المساعدة
والجيش الملكي....واكبر تحية لمن ابانوا عن صدق بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم كل قواد وقائدات
المقاطعات والدوائر المحسوبة عليهم وعليهن...وكل من يشتغل تحت امرتهم...
والى شغيلة وزارة الصحة من اطباء و طبيبات
وممرضين وممرضات وكل اطر وزارة الصحة
كل هاؤلاء من يستحق الاوسمة والاكراميات..
والعناية....والمساكن ....والبقع الارضية....
اما اخواننا المنتخبون ظهروا على حقيقتهم .في محنة الوطن من وباء كورونا....لان ليس ورائه مقد في البرلمان....الان يجب التعامل معهم بالمثل..
يعملون بعد ذلك جاهدين للاسترجاع من خسروه من مال في الحملات
يعملون على إنجاز مشاريعهم وتجهيز ضيعاتهم بالطاقات المتجددة
بناء فيلاتهم وإحاطتها بالمسابح والحدائق المختلفة الفواكه والثمار
أما حضورهم للبرلمان فهو حضور مكره ويتمنون لو يعفون منه.
أما محاربة كورونا فليس هذا من شأنهم
لا دعم لأسر المتضررة ولاهم يحزنون ....
هؤلااء لا يعرفون ماذا يعنى منتخب ولا يعرفون انها أمانة ولا يعرفون أنهم يمثلون الساكنة...
تحية لأمن المغربي (الداخلية)
تحية لأطباء والممرضين
تحية لرجال التعليم اللذين يشتغلون عن بعد
اما المننتخبون فالله المستعان
ستكون مقاطعة لإنتخابات أكيد
نزل الستار و انكشفت الكواليس و أزيلت الأقنعة...
الله الوطن. الملك
و نسأل الله العافية و ان يرفع عنا هذا الوباء
من بعد يكون ليك كلام اسي البرلماني و السي الرئيس الجماعي
أعانكم الله ووفقكم لما فيه خير هذا البلد الحبيب، آمين والحمد لله رب العالمين.