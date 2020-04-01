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الرئيسية | مجتمع | السلطات والجمعيات تواجه "زحف كورونا" في غياب المنتخبين بالمغرب

السلطات والجمعيات تواجه "زحف كورونا" في غياب المنتخبين بالمغرب

السلطات والجمعيات تواجه "زحف كورونا" في غياب المنتخبين بالمغرب
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:30

في الوقت الذي تواجه فيه المملكة، عبر مختلف السلطات، تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، فإن عددا من المنتخبين فضّلوا التواري عن الأنظار والاختفاء عن الساحة، تاركين الفاعلين المدنيين إلى جانب السلطات في غمرة التصدي لانتشار الوباء.

واختفى منتخبو معظم الجماعات والمقاطعات عن ساحة المعركة مع فيروس "كورونا"، دون أن يظهر لهم أثر مفضلين القيام بالحجر الصحي في منازلهم، تاركين المواطنين بدون توعية وبدون تحسيس عن كيفية مواجهة هذا الفيروس، وكذا دون الوقوف بجانب المواطنين المتضررين.

ووجد رجال السلطة، بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة، أنفسهم مضطرين إلى الاستعانة بجمعيات المجتمع المدني من أجل القيام بعمليات تحسيس المواطنين، وكذا الشروع في تعقيم العديد من الشوارع، في وقت غاب فيه المنتخبون عن الساحة وتواروا عن الأنظار.

ولَم يقدم المنتخبون، في العديد من الجماعات، على المساهمة إلى جانب السلطات في توعية المواطنين، وخصوصا بالأحياء التي يمثلونها، ودفع الساكنة إلى الالتزام بالتعليمات الصحية الجاري بها العمل وتفعيل حالة الطوارئ المعلن عنها من لدن السلطات العمومية.

ويعيب المواطنون والفاعلون الجمعويون على الفاعلين المنتخبين هذا السلوك، الذي يبرز أنهم يبحثون عن المناصب والمقاعد الانتخابية، فيما يغيبون عن المواطن في الأزمات التي يعرفها والظروف العصيبة التي يجتازها البلد.

واستنكرت فعاليات جمعوية عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي تعامل بها كثير من المنتخبين الذين غابوا عن الساحة في الجماعات، تاركين السلطات المحلية تواجه هذه الأزمة لوحدها، وتتحمل عبء التعقيم والتحسيس وإغلاق الأسواق الشعبية وغيرها.

ومن شأن هذه اللامبالاة والاستهتار من طرف المنتخبين وغيابهم عن الساحة دون الوقوف بجانب المواطنين أن يعرض كثيرين منهم، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لـ"رد فعل عقابي"، إذ سيقدم السكان على مقاطعتهم وعدم منحهم أصواتهم طالما أنهم لم يقفوا بجانبهم في هذه الأزمة.

وسطع على مواقع التواصل الاجتماعي نجم العديد من رجال ونساء السلطة، الذين يجوبون الشوارع والأحياء داعين المواطنين إلى لزوم منازلهم، وكذا من خلال وقوفهم وإشرافهم على عمليات التعقيم التي تتم لمواجهة فيروس "كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - حنان الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:40
هذا من شأنه تأكيد عدم جدوى الانتخابات التي تفرز لنا منتخبين انتهازيين يهرولون وراء الماديات والمناصب ليس إلا.
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77
2 - البيضاوي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:43
السلام عليكم
ألسنا نحن من صنعنا المتتخبين ووليناهم أمورنا ؟ أين ذهبت تلك 200 درهم التي كان الناس يأخدونها مقابل صوتهم ؟ ميعادنا الإنتخابات المقبلة ...حيت أدرك الناس أنهم لم يصوتوا بل أضاروا ضهورهم لمثل هذا اليوم ببيعهم صحتهم و أمورهم مقابل 200 درهم الله المستعان كما يقال اضربتو إيدو ما يبكي الحساب يوم الحساب
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39
3 - lacel الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:43
والله لا باقي داها شي واحد من عندي .
نهار يترشح الطبيب او المقدم و الشيخ و القايد او البوليسي اه نتخب عليهم اما الوصوليين والله لا دا من عندي صوتي . نلوحها خاوية او ملغية و مايديوهاش لحقاش ماكاينش لي يستحق .
الله يخلي لنا رجال السلطة و عاخل البلاد شي لاخر ديكاج.
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35
4 - سؤال الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:43
أكبر سؤال هو أين المنتخبين ورئساء الجماعات مادامت السلطات من تقوم بواجبها فما هو دور هؤلاء رئسات البلديات وجماعات أصحاب البطون المنتخفة.
الجواب: ليس لهم أي دور سوى أكل الميزانيات واغراق الدولة في الديون.
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43
5 - moustafa الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:43
عاش الملك محمد السادس الله الوطن الملك
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24
6 - nouro الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:44
يا كورونا ارجوك افضحي ولا تقتلي ارجوك عري الاوضاع ولا تقتلي ارجوك ارجعي لكل مظلوم حقه ولا تقتلي واعط دروسك ولا تقتلي وما عليك الا بالاية الكربمة وان عدتم عدنا..!!!
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50
7 - rachad hadri الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:44
هذه احدى دروس "كرونا" وما اكثرها مرآة عكست لنا حقائق كل شيىء فهل من معتبر !؟
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29
8 - غيور عن الوطن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:47
حتى تنتهى هذه المحنة ويخرجون بقول كم لبثنا
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18
9 - مغربي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:48
سوف يظهرون عندما تبدا عملية توزيع اموال صندوق كورونا .
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26
10 - Mahzala الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:49
وقت شدة كيبان لعدو من صديق خلاوها ناس اللوليل
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19
11 - تنغيري الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:49
بلا بلا بلا ،المواطن هو من وضع نفسه في مثل هذه الحالات،وكونوا على يقين ان هذا المواطن الذي يشتكي من غياب هذا المسؤول سيكون اول من يعيد انتخابه في الانتخابات القادمة،نحن لا نعرف ماذا نريد،ماذا تنتظر من شخص يبيع صوته مقابل 200 درهم،لو اقتصر الامر على التصويت لا بأس ولكن من باع صوته فقد باع كرامته وحريته ونفسه وشخصيته.
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12
12 - إلى معالي وزير الداخلية الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:50
بعد الاحترام والتقدير
معالي وزير الداخلية
في الوقت الذي تشتد فيه الدعوات للمزيد من محاصرة الوباء وملازمة الجميع لسكناهم تتجه مصالحكم بالعمالات والملحقات الادارية والقيادات لدعوة موظفيها بالاتجاه للعمل في ظروف أقل ما يقال عنها إنها محفوفة بالمخاطر، وكان بإمكان وزارتكم اتخاذ المزيد من الحذر لحماية موظفيها وذلك باتخاذ العمل عن بعد كإجراء احترازي لتفادي العدوى.
فبخصوص عمل موظفي راميد ألتمس من معاليكم إحداث منصات إلكترونية تمكن من إنجاز الموظفين لعملهم عن بعد وذلك بإمكانياتنا الخاصة من حواسب وانترنيت وهاتف وذلك حفاظا على سلامتنا وسلامة أفراد عائلاتنا. ونحن في خدمة الوطن والمواطنين. والسلام./.
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9
13 - mahroucha الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:50
كلام في الصميم و الله ان نحن فعاليات المجتمع المدني في قرية تونفيت عمالة ميدلت لم نرى اثارا لرئيس الجماعة منذ الاعلان هذا الوباء حتى تعقيم الشارع و الازقة لم تتحرك الجماعة لحد الان تاركة المجتمع المدني و السلطات المحلية تواجه الوباء .
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12
14 - امغار نا ريف الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:52
السلطات والجمعيات تواجه "زحف كورونا" في غياب المنتخبين بالمغرب استفزني هدا العنوان ولكنه يعني الصواب انا اقول بالنسبة لي كمواطن مغربي هدا فراق بيني وبين الانتخابات واحمل المسؤولية لكل شخص يصوت في المستقبل انتهى الكلام
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8
15 - ولد لحسن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:53
المجلسين الجماعي و الإقليمي لكلميم نموذج.

صفر مبادرة لمواجهة جائحة كورونا.

سنراهم طبعا في الصفوف الأولى في الإنتخابات المقبلة.
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9
16 - abel الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:53
تحيا لرجل الأمن بجميع الوانها وإلى كول شخص إ حتارس وخارج إلى لضرورة
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7
17 - متفرج الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:54
الأسف الشديد فيروس كورونا ابان عن نفاق عن مايسمى منتخبين برغم أننا لم تصوت عليهم هم نزلوا علينا وتحكموا فينا مما يدل انا لا تقة فيهم ولا خير يعول عليهم
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11
18 - Karim الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:55
من اليوم، لاحلول جدرية للمشاكل العويصه في هدا البلد الحبيب بدون المخزن و الداخلية. المنتخبون ليسو الا مجموعة من المرتزقة.....
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10
19 - عبدو الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:55
تحية إحترام ❤ وتقدير لرجال الامن والعسكر والاساتذة والاطر الطبية ورجال النظافة ولجميع المواطنين المنظبطين والملتزمين بمنازلهم يدا بيد سنواجه هذه المرحلة بإذن الله وترجع الامور لعهدها.
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20 - ملاحظ الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:55
حقيقة عند الإمتحان يعز المرء أو يهان.
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8
21 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:56
إذا لم يراعو لا ما يأمرهم به خالقهم من تراحم... ولا المسؤولية الوطنية المطلقات على عاتقهم خاصهوم الأوامر تصدر من فوق: "إعملوا... قوموا صباحا... وجهزوا... ووو."
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4
22 - التومة البشير الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:56
واحد الكليان قال ليا واحد النهار بلي هو من هولندا واحد المرة هو وصحابو جابو مجموعة من الكراسي المتحركة من هولندا وفرقوهم على المحتاجين...المرة التانية ماخلاتهمش الديوانة يدخلوهم قالوا لهم ضروري يلصقوا ليهم ملصق وزارة الصحة ولا ما يدخلوش ....وهما يحبسوا ف مرة ماعاودوش جابو حتى حاجة....الحاصول الله يستر او صافي
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10
23 - تحية خاصة لرجال السلطة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:56
تحية خاصة لرجال السلطة. هم أكثر عرضة للإصابة من أجل حماية المواطنين. ترفع لهم القباعة و نشكرهم جزيل الشكر.
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24 - Fathallah الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:56
خلاصة القول:"تعرف الرجال في الشدائد"بل هناك نساء أبن عن تضحيات ونكران للذات في هذه الازمة بخلاف ....
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8
25 - متتبع الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:57
ربة ضرة نافعة،الدولة إن أرادت النهوض بنفسها وشعبها،عليها القيام بأربع إصلاحات،
١- حل الأحزاب والسياسية وتوقيف الدعم المقدم،
٢ - الحد مع القطاع الخاص بالصحة وجعل الصحة للعمومين بما فيها الصيدليات معتمدة على عائدات التأمين الإجباري عن المرض وتوفير قطاع صحي في المستوى للعموم
٣-الحد مع التعليم الخصوصي والاهتمام بقطاع التعليم للعموم لأن لوبيات التعليم ينهبوبون جيوب المواطنين بدون حسيب ولارقيب وكدسوا أرباحا خيالية لا تستفيد منها لا الدولة ولا المواطن،
فجربنا الأحزاب والنقابات لسنوات والنتيجة أمام أعيننا فلنغير سلوكنا
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9
26 - حمزة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:57
اطباأ أصيبوا ومنتٓخٓبون خربوا. لاكن إلى أين؟
اقتطاع مبالغ أجرة عملهم ثلات أشهر بعدها يُنظر في كيفية عملهم خصوصا في الأوقات الجرحة
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5
27 - حسن كناني الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:00
من هذا المنبر المحترم ...تحية اجلال واحترام
الى رجال الامن الوطني....الى القوات المساعدة
والجيش الملكي....واكبر تحية لمن ابانوا عن صدق بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم كل قواد وقائدات
المقاطعات والدوائر المحسوبة عليهم وعليهن...وكل من يشتغل تحت امرتهم...
والى شغيلة وزارة الصحة من اطباء و طبيبات
وممرضين وممرضات وكل اطر وزارة الصحة
كل هاؤلاء من يستحق الاوسمة والاكراميات..
والعناية....والمساكن ....والبقع الارضية....
اما اخواننا المنتخبون ظهروا على حقيقتهم .في محنة الوطن من وباء كورونا....لان ليس ورائه مقد في البرلمان....الان يجب التعامل معهم بالمثل..
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7
28 - سكافاندري الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:01
اودييي كون كان الخوخ يداوي.... اش كاتسنا من ناس الأغلبية ديالهم يغلب عليهم الجهل و الأمية و إستغلال سذاجة المواطنين لقضاء مآربهم... الإنتخابات و الديمقراطية في المغرب غير إشاعة
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5
29 - مغربي أصلي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:02
المنتخبون انتهت مهمتهم بانتهاء الانتخابات وحصلوا على ما يريدون
يعملون بعد ذلك جاهدين للاسترجاع من خسروه من مال في الحملات
يعملون على إنجاز مشاريعهم وتجهيز ضيعاتهم بالطاقات المتجددة
بناء فيلاتهم وإحاطتها بالمسابح والحدائق المختلفة الفواكه والثمار
أما حضورهم للبرلمان فهو حضور مكره ويتمنون لو يعفون منه.
أما محاربة كورونا فليس هذا من شأنهم
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5
30 - جميل الأمزون الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:03
وماتى خرجوا علينا يخرجون علينا في هذه الأزمة. من هذا المنبر أطلب الاستغناء عن كل السلسلة،ابتداءا من البرلمان إلى أصغر حلقة. تواجدهم يكلفنا غاليا، سياراتهم،وقودهم،أجورهم،نهبهم. الداخلية كافية لتسيير البلاد.
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4
31 - وادنون الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:03
بكلميم غياب تام لرئيس المجلس الإقليمي و رئيسة الجهة ورئيس المجلس الجماعي(بعض الصور رفقة عمال النظافة رئيس الجماعة)...
لا دعم لأسر المتضررة ولاهم يحزنون ....
هؤلااء لا يعرفون ماذا يعنى منتخب ولا يعرفون انها أمانة ولا يعرفون أنهم يمثلون الساكنة...
تحية لأمن المغربي (الداخلية)
تحية لأطباء والممرضين
تحية لرجال التعليم اللذين يشتغلون عن بعد
اما المننتخبون فالله المستعان
ستكون مقاطعة لإنتخابات أكيد
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1
32 - بسيط الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:03
--- قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا --- صدق الله العظيم
نزل الستار و انكشفت الكواليس و أزيلت الأقنعة...
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33 - مروان الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:03
التحليل يؤكد الحكومة لاتمثل الشعب والبرلمان ماهو الا مشروع تجاري توزع فيه الغنائم وهذا كله بسبب المؤسسة المخزنية العدل والداخلية والآن بمفردهم يواجهون حرب لا يعلم أحد نهايتها والمثل يقول من زرع حصد ومن حصد زرع
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3
34 - مصطفى الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:04
المنتخبون انهم يتتبعون الوضع عن خطب وموعدهم بوم تجديد الوظيفة تحية وطنية لكل من بسهر علىى سلامة المواطنين لنتحد ضد الوباء العالمي
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0
35 - هشام حدادي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:08
صحيح اين انت يا ريس جماعة تمارة اختفى عن الانظار
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0
36 - مواطن مغربي حر الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:08
افتخر انني انتمي الى هدا الوطن العضيم بقيادة ملكنا محمد السادس الدي تدكرت خطبه في جعل اولوياته هو المواطن فتجسدت في اول ازمة وباءية يعرفها المغرب الحديت فاعطى تعليماته بتدبيرها بحكمة وشجاعة ومسؤلية قل نضيرها فتحركت كل السلطات بتفاني ونكران لدات وهدا ما نراه في مدننا وشورعنا ونلمسه عن قرب وكدالك كل جنود الخفاء من اطباء وممرضين وغيرهم ....انها الوطنية و روح الانتماء لهدا الوطن الغالي على قلوبنا وليحفض الله هدا الوطن ملكا وشعبا من كل بلاء
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37 - الطيبي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:08
عبر التاريخ دائما يرجع الشعب إلى الله ثم الملك اين يجدون ظالتهم
الله الوطن. الملك
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38 - حمو مسكين الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:10
علاش عندنا شي منتخبين حنا بعدا؟ ابدا عندنا اصحاب المصالح الخاصة لا غير اللي صدق فيهم قول: "*حزموني ارزموني الاتعولوش علي"" في الامتحان يعز المرء او يهان!؟ وقت الرخاء و الانتخابات و الوليمات يملاون الدنيا صخبا و ضجيجا وقت الازمات كا إتخباو حتى تفوت كورونا!!؟ ماأكثر الاخوان حين تعدهم @ ولكنهم في النائبات قليل ----حنا ماشي قليل بل منعدم!
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39 - RALEUR الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:11
فيناهوما الأحزاب والنقابات صافي تعريتو وبنتو على حقيقتكم، تلضوا فاضحينا النضال المناضلين، إيوا لاباقين نصوتو على شي قندوح راه حنا بحالكم٠ الشعب يريد الملك والبوليس والدرك وأعوان الدولة عمال وبشاوات و قياد وجيش لا غير٠ هذا الوباء عرفنا على الإنتهازيين
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40 - mol dar الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:12
للأسف سوف نلقاهم ان شاء الله في الانتخابات القادمة و عندي يقين انه كما التحمنا في هذه الظروف الصعبة التي نمر منها سوف نلتحم و نلتزم في طرد كل من سولت له نفسه و بدون خجل ان يترشح و انا على يقين ان الشعب المغربي سوف ينفر هم و يقاطعم و اتمنى ان يترشح الاستاذ و الطبيب و المعلم والممرض لان رجال السلطة ليس من حقهم ان يترشحوا
و نسأل الله العافية و ان يرفع عنا هذا الوباء
من بعد يكون ليك كلام اسي البرلماني و السي الرئيس الجماعي
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41 - الفخر والاعتزاز الأربعاء 01 أبريل 2020 - 01:13
الفخر والاعتزاز بكل شرفاء البلد من أطقم طبية وسلطات عمومية سواء منها المركزية أو الإقليمية أو المحلية وبكل الفاعلين المنخرطين في حملة مكافحة هذا الوباء الذين أبانوا عن حبهم للوطن وما فتئوا يبذلون أقصى جهدهم وتضحياتهم الجليلة خدمة للوطن والشعب تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لملكنا المفدى حفظه الله ونصره.
أعانكم الله ووفقكم لما فيه خير هذا البلد الحبيب، آمين والحمد لله رب العالمين.
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