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كُتّاب وآراء
"الاستقلال" يطالب برفع فحوصات "كوفيد 19"
طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بالرفع من الفحوصات المخبرية اليومية لفيروس "كورونا"، ضمن سؤال شفوي آني حول خطة عمل وزارة الصحة للرفع من عدد الاختبارات الخاصة بـ"كوفيد 19".
ودعا الفريق الاستقلالي وزير الصحة إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي يعتزم القيام بها للرفع من عدد الفحوصات المخبرية اليومية، وعن النتائج العملية لاعتماد دواء "الكلوريكوين" في معالجة المرضى.
وفي هذا الصدد، سجل فريق حزب "الميزان" بالغرفة الأولى ضعف عدد الفحوصات المخبرية اليومية، التي يتم إجراؤها للمشتبه في إصابتهم بالفيروس وللمخالطين للحالات المؤكدة، معلنا أنه يتابع بقلق كبير تطور الحالة الوبائية لفيروس "كوفيد 19" عبر العالم، وخاصة سرعة ارتفاع عدد المصابين به في المملكة.
في المقابل، ثمن الفريق ذاته عاليا كل الإجراءات الحكومية التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية لمواجهة هذه الجائحة الكونية، خاصا بالذكر ما تعلق بتعبئة الموارد المالية اللازمة عبر إحداث حساب خصوصي، وتقديم الدعم المادي للفئات الهشة والمتضررة من المجتمع، فضلا عن إجراءات الحجر الصحي.
وذكر الفريق الاستقلالي في هذا الاتجاه أن منظمة الصحة العالمية تدعو مرارا إلى مواكبة إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي، مع تكثيف عدد الفحوصات المخبرية كسبيل أوحد لمحاصرة الفيروس الخطير وسريع الانتشار؛ وهو ما نجحت فيه عدد من التجارب الدولية الرائدة، خاصة بكوريا الجنوبية، والتي ينبغي الاستفادة من تجربتها النوعية.