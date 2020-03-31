24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1413:3717:0419:5121:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس (5.00)

  2. تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان (5.00)

  3. السرقة تضع شابة تحت الحراسة النظرية في سلا‎ (5.00)

  4. وباء "كورونا" يودي بحياة 168 شخصا في تركيا (5.00)

  5. مدى انطباق مرسوم القانون المتعلق بحالة الطوارئ على مدد التقادم؟! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "الاستقلال" يطالب برفع فحوصات "كوفيد 19"

"الاستقلال" يطالب برفع فحوصات "كوفيد 19"

"الاستقلال" يطالب برفع فحوصات "كوفيد 19"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:54

طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بالرفع من الفحوصات المخبرية اليومية لفيروس "كورونا"، ضمن سؤال شفوي آني حول خطة عمل وزارة الصحة للرفع من عدد الاختبارات الخاصة بـ"كوفيد 19".

ودعا الفريق الاستقلالي وزير الصحة إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي يعتزم القيام بها للرفع من عدد الفحوصات المخبرية اليومية، وعن النتائج العملية لاعتماد دواء "الكلوريكوين" في معالجة المرضى.

وفي هذا الصدد، سجل فريق حزب "الميزان" بالغرفة الأولى ضعف عدد الفحوصات المخبرية اليومية، التي يتم إجراؤها للمشتبه في إصابتهم بالفيروس وللمخالطين للحالات المؤكدة، معلنا أنه يتابع بقلق كبير تطور الحالة الوبائية لفيروس "كوفيد 19" عبر العالم، وخاصة سرعة ارتفاع عدد المصابين به في المملكة.

في المقابل، ثمن الفريق ذاته عاليا كل الإجراءات الحكومية التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية لمواجهة هذه الجائحة الكونية، خاصا بالذكر ما تعلق بتعبئة الموارد المالية اللازمة عبر إحداث حساب خصوصي، وتقديم الدعم المادي للفئات الهشة والمتضررة من المجتمع، فضلا عن إجراءات الحجر الصحي.

وذكر الفريق الاستقلالي في هذا الاتجاه أن منظمة الصحة العالمية تدعو مرارا إلى مواكبة إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي، مع تكثيف عدد الفحوصات المخبرية كسبيل أوحد لمحاصرة الفيروس الخطير وسريع الانتشار؛ وهو ما نجحت فيه عدد من التجارب الدولية الرائدة، خاصة بكوريا الجنوبية، والتي ينبغي الاستفادة من تجربتها النوعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - tkz kz الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:04
الاستقلال هو من اوصل المغرب الى ما هو عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - الوحيد الاستقلالي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:06
الطنز الاسفنجي من خرب قطاع الصحة .جاء ليفتي تحت القبة .الشعب عاق وفاق لكن العين بصيرة واليد قصيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - طاطاوي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:14
الفريق الاستقلال صوت ضد رفع ميزانية الصحة والان يطلب رفع عدد التحاليل المخبرية امر غريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.