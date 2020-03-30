نقابة ترفض "منشور الحكومة" بتأجيل الترقيات

هسبريس من الرباط

وصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قرار رئاسة الحكومة تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة برسم السنة المالية الحالية، بـ"القرار غير الصائب.

وعزت النقابة ذاتها هذا الموقف، إلى أن المنشور لا يستند على أي مبرر مشروع، مادامت الاستفادة من الترقية الإدارية تعد حقا من الحقوق المكتسبة المحفوظة والمصونة، ولا يجوز لرئيس الحكومة المساس بها".

وطالب المكتب ذاته، في بلاغ توصلت به هسبريس، بالتراجع الفوري عن هذا المنشور "المجحف وغير المقبول".

وأكد المصدر عينه تذمر واستنكار شغيلة القطاع جراء التداعيات السلبية الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذا المنشور.

كما ثمن بلاغ المكتب "المجهودات الجبارة المبذولة من طرف موظفي الأمن والصحة"، مقترحا العمل على تخصيص وإقرار ترقية استثنائية لموظفي الأمن والصحة، "وكذا منحهم تحفيزات مادية، عربونا على تضحياتهم في مواجهة هذا الخطر الوبائي الفتاك".