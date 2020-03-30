24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1513:3717:0419:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام‬" (5.00)

  2. شد الحبل يتواصل بين الباطرونا والأبناك المغربية (5.00)

  3. نقاش ودي مع الصديق عباسي: حول حالة الطوارئ الصحية (5.00)

  4. إقليم صفرو يسجّل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (5.00)

  5. السرقة تضع شابة تحت الحراسة النظرية في سلا‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | نقابة ترفض "منشور الحكومة" بتأجيل الترقيات

نقابة ترفض "منشور الحكومة" بتأجيل الترقيات

نقابة ترفض "منشور الحكومة" بتأجيل الترقيات
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 مارس 2020 - 22:43

وصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قرار رئاسة الحكومة تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة برسم السنة المالية الحالية، بـ"القرار غير الصائب.

وعزت النقابة ذاتها هذا الموقف، إلى أن المنشور لا يستند على أي مبرر مشروع، مادامت الاستفادة من الترقية الإدارية تعد حقا من الحقوق المكتسبة المحفوظة والمصونة، ولا يجوز لرئيس الحكومة المساس بها".

وطالب المكتب ذاته، في بلاغ توصلت به هسبريس، بالتراجع الفوري عن هذا المنشور "المجحف وغير المقبول".

وأكد المصدر عينه تذمر واستنكار شغيلة القطاع جراء التداعيات السلبية الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذا المنشور.

كما ثمن بلاغ المكتب "المجهودات الجبارة المبذولة من طرف موظفي الأمن والصحة"، مقترحا العمل على تخصيص وإقرار ترقية استثنائية لموظفي الأمن والصحة، "وكذا منحهم تحفيزات مادية، عربونا على تضحياتهم في مواجهة هذا الخطر الوبائي الفتاك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ب-ت-3 الاثنين 30 مارس 2020 - 22:56
اية ترقية في زمن الوباء العظيم؟ اية حياة؟ بل ينبغي خصم نسبة معينة من اجور الموظفين مع استثناء قطاع الصحة و الامن باسلاكه المختلفة- و اما الباقي فلا بأس ان تقتطع الحكومة من رواتبهم من اجل دعم الفئات الاخرى التي لا مصدر عيش لها لاسيما و ان رمضان مقبل - وخا غير قفة صغيرة من زيت و حليب و سكر و شاي و دقيق للعيش حتى نهاية ابريل -
الاقتطاع من اجرة الموظفين فورا و كفانا من تغليب المصلحة الضيقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - محمد لعيوني الاثنين 30 مارس 2020 - 23:02
شكرا للاتحاد المغربي للشغل عاى موقفه التاريخي .دافع عن الشغيلة بصفة عامة ولكي لا يحسب انه ضد ترقية الامن والصحة وحدهم .طالب بترقية استتنائية اي اضافية وتحفيزات مادية اضافة الى الترقيات العادية. يا رب الطف بنا انشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - نعم الاثنين 30 مارس 2020 - 23:05
لقطاع الصحة و الامن و موضفي الداخلية....وعدم المساس بترقيات الموضفين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - citoyen الاثنين 30 مارس 2020 - 23:09
سلام،نرجو من آلله سبحانه و تعالى أن ينعم علينا جميعا بالصحة والسلامة وأن ينجلي الفيروس وغيره من الأمراض لأن دوام الحال من المحال،ونأمل بمجرد انحصار الجائحة أن تقوم الحكومة مشكورة بإجراء ترقية استثنائية للموظفين منذ فاتح يناير2015الى متم شهر دجنبر2019 مع إعطاء الأسبقية للمتقاعدين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير بالإضافة إلى تخصيص تعويض عن المخاطر للعاملين في القطاعات التي يتعرض العاملون فيها للمخاطر مثل:الاطباء،الممرضون،رجال الإطفاء، سواق سيارات الإسعاف، حراس الغابات،العاملون في المختبرات،الإداريون والمتصرفون العاملون في منظومة الصحة العمومية والاشغال العمومية(وزارة التجهيز حاليا) ويستحسن تعيين لجنة من الخبراء لتحديد المخاطر وأصناف العاملين فيها،أما الترقية الاستثنائية فإنها ستعود بالنفع على الجميع لأنها ستحسن من مداخيل الموظفين وخصوصا المتقاعدين الذين لازالوا ينتظرون ترقيتهم منذ فاتح يناير2015.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - وماذا عن امتيازات الحكومة الاثنين 30 مارس 2020 - 23:14
نرفض كموظفين توقيف الترقيات ونطالب الحكومة بالتضامن وان تكون وطنية من خلال قرارات تنقص امتيازات اوتلغيها امتيازات الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة. لازم تتنازلوا عم 50ف المائة من اجوركم و إلغاء الامتيازات التي تستفيدون منها بدون وجه حق. باراكا من الفساد والريع. ما بعد كورونا سيكون مختلفا عن ما قبل. بعد كورونا لن تبقى امتيازاتكم هي هي و اجوركم بدون تغيير. من الأحسن تبداو بخاطركم من الان اما بعد كورونا فالاوضاع السياسية والاقتصادية ستتغير وستجبركم على الإصلاح الحقيقي الذي يبدأ بكم اولا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - نعيمة الاثنين 30 مارس 2020 - 23:15
قرار غير صائب ونطلب من الحكومة أن تتراجع عنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - Tarik الاثنين 30 مارس 2020 - 23:16
عن أي ترقيات تتكلمون
بل الأجدر أن تقتطع الدولة النصف من أجوركم لمواجهة هاته الجائحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.