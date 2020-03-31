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الرئيسية | مجتمع | غالبية الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في مكناس والبيضاء ومراكش

غالبية الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في مكناس والبيضاء ومراكش

غالبية الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في مكناس والبيضاء ومراكش
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:00

ذكرت وزارة الصحة، من خلال البوابة الرقمية التي خصصتها للكشف عن إحصائيات الإصابة بـ"كورونا" في المغرب، أن جهة فاس مكناس عرفت أكبر عدد من الحالات بين التاسعة من مساء أمس والثامنة من صباح اليوم الثلاثاء.

وسجلت في الجهة نفسها 6 إصابات مؤكدة بتحاليل مختبرية إيجابية، لترتفع حصيلة المصابين فيها إلى 98 حالة، بينما 5 حالات أخرى جديدة اكتشفت في جهة مراكش آسفي، و3 على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.

كما أعلنت الوزارة، من خلال المعطيات المحينة مستهل صباح اليوم الثلاثاء، بأن الوضعية الوبائية قد شهدت زيادة مصاب واحد في كل من الرباط سلا القنيطرة وجهة الشرق، وجهة سوس ماسة وبني ملال خنيفرة.

الحصيلة تجعل عدد الإصابات في الدار البيضاء سطات تصل إلى 167 حالة، مقابل 104 في جهة مراكش آسفي و98 في الرباط سلا القنيطرة و98 حالة أخرى ضمن النطاق الترابي لجهة فاس مكناس.

وبلغ عدد حالات العدوى المؤكدة 39 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و23 في جهة الشرق و18 في سوس ماسة و18 بجهة بني ملال خنيفرة، و8 في درعة تافيلالت وحالة واحدة بجهة كلميم وادي نون.

جدير بالذكر أن كلا من جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، وفق الإحصائيات الرسمية المحيّنة حتى الآن، بدون إصابات مؤكدة بـ"فيروس كورونا".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - fakir الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:07
 لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)
صدق الله العظيم
اللهم ارفع علينا وعلى جميع خلقك هذا الوباء وكل انواع البلاء
عاجلا غير آجل يارب العالمين
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82
2 - OUAFAE RAJDALI الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:13
الله احفظ جميع الاحبة و الشفاء لكل مصاب و ارجو من الله رفع البلاء
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38
3 - مول سيكوك الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:16
المغرب للأسف ترك فرصة ليكون رائدا في الصحة والتعليم ولكن تسيير الهواة جعله رائدا في الهجرة اي فتح حدودنا للافارقة بدون حسيب ولا رقيب. بصراحة نحن محظوظون جدا لعدم اجتياحنا بجائحة الايبولا. هكذا أصبحنا أضحوكة الأمم. لاتمنى ان يذوق اهؤلاء المهاجرين مما يتذوق الشعب المغربي. من الإهمال الصحي فهم أشد مناعة بسبب الملاريا والايبولا لما اصابتهم في بلادهم قبل اجتياحنا.. واش الإنسان تيجيهم واقف علا رجليه أو تيموت. أوروبا تيموتوا الناس ليتيجيوا في حالات حرجة. نسأل الله السلامة والعافية للشعب المغربي أينما كان في الجبال والمدن والارياف. اتضرع إلى الله أن لا يذهب اي مغربي إلى المستشفيات المغربية.
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14
4 - taha الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:21
نتمنى من الله عز وجل ان يرفع عنا هذا الوباء . فعلا مدينة مكناس في ارتفاع من حيث العدد والسبب هو الرحلة التي نظمت في بداية شهر مارس من طرف اغلبية نساء ورجال التعليم . الله ما اشفي الجميع . يجب فقط الإلتزام والجلوس بالمنازل كي تحد من عدد الإصابات . اللهم اجعل العاقبة خيرا يارب العالمين .
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16
5 - انسان الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:24
اصابات مكناس سببها رحلة سياح مغاربة الى مصر التي اصيب بها العديد من السياح من من مختلف بقاع العالم منضمة الصحة العالمية تطالب مصر بالكشف عن حقيقة انتشار الفيروس بها
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23
6 - A man from this world الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:26
إخوتي المغاربة حفظكم الله وأسعدكم دنيا واخرة، نصيحتي لي ولكم:
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
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26
7 - غيور الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:27
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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9
8 - عبد الهادي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:27
صراحة ، في راي لما ان يبدأ الآن الاغلاق التام لجميع المحلات التجارية الاسواق و كل شيء على الاقل لمدة 5 ايام اظن ان ذلك سيعطي نتيجة جيدة و سيحد من انتشار الوباء انشاء الله تعالى.
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9
9 - ضد الضد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:33
المرجو إفادتنا حسب الأقاليم و ليس حسب الجهة فقط و شكرا و اللهم شافي جميع المرضى .
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17
10 - بنعمرو.. الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:35
يجب على السلطات تسريع إجراءات منح التعويضات الجزافية للمتضررين وخصوصا الأسر العاملة في القطاع الغير المهيكل،حتى نضمن بقاء الناس في منازلها ونجنب البلاد الأسوء،فإذا كانت الأسر الميسورة استعدت لجائحة فيروس كورونا فهناك أسر فقيرة بحاجة ماسة للمساعدة في تدبير القوت، والله يحمي بلادنا وبلاد المسلمين والعالمين من كل مكروه وسوء، يارب
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7
11 - smail الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:36
يجب تشديد الحجر الصحي على هاته المدن مكناس الدارلبيضاء كين لتنقل العدوة للمدن الأخرى
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11
12 - Moulin Chicago الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:38
هادا خلق الله. أين قوتكم و جبروتكم حينما نزور مراكش . كانوا ينصبون علينا . هاده المنطقة بالدات كلها فساد و نصب و الله سوف يدمرها بمن فيها
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-33
13 - حسن الوجدي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:39
"جدير بالذكر أن كلا من جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، وفق الإحصائيات الرسمية المحيّنة حتى الآن، بدون إصابات مؤكدة بـ"فيروس كورونا".
ما السر وراء عدم تسجيل أي حالة بهذه المناطق، هل يرتبط ذلك بالمناخ، أم بالعادات الغذائية كالتوابل المستعملة في الطبخ... الخ، ربما إذا بحثنا قد نجد العلاج لهذا الوباء اللعين.
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8
14 - الفانوس الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:46
هدا ليس وقت الإنتقادات. بل الحلول، من عنده اقتراحات فليتفضل.
ثم إلى من يعشق الإنتقادات. ابدأ بنفسك ماذا قدمت من مساعدات؟ ماذا فعلت ؟ ماهي مساهمتك في الحد من انتشار الوباء؟
عدد الوفيات 30 ليس هو المشكل. المشكل الحقيقي هو أن 30 وفاة تعني انه هناك اكثر من 3000 حامل للفيروس. ولم يتم اكتشافهم بعد وهؤلاء هم الخطر الأكبر.
والحل الوحيد هو التزام البيت ومنع الأبناء من الخروج
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15 - testez الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:54
faut testez tous les habitants de ces trois villes et vite
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0
16 - A man from this world الثلاثاء 31 مارس 2020 - 09:58
إلى 13 - حسن الوجدي. لا أظن الطقس له علاقة بعدم الإصابة في الأقاليم الجنوبية لأن دول الخليج فيها إصابات كثيرة للأسف.
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17 - مصطفى الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:03
من الطبيعي ان تكون هده المدن هي اكتر الاصابات لانها من اكتر المدن اكتصاضا للسكان كنطلب من الله ان يرفع عنا البلاء انه على كل شيء قدير
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18 - 3arafa الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:03
كل الإصابات الظاهرة الآن هي نتيجة لنقل العدوى قبل 7 إلى 14 يوما الماضية ،شخصيا أقترح إغلاق كل شيء بما فيها الإدارات ،الفضاءات التجارية ...النقل يوم الخميس الجمعة والسبت والاحد...ان تم ذالك فالارقام ستتقلص بشكل كبير...امام المغرب فرصة كبيرة مدامت الاصابات في حدود المعقول...اللهم صبر اسبوع ولا فاجعة للعمر..نجانا الله أجمعين.
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19 - متابع الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:06
فأكثروا الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
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20 - البربهاري الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:07
ان صح ما تتداوله بعض المواقع من ازدياد الاصابات بخصوص النساء الحوامل فهذا نداء عاجل جدا اتمنى من الكل دعمه لعل الصحافة تنتبه الى فئة الحوامل بالخصوص التي يشكل كورونا خطرا داهما عليهن ويلزم من الوزارة الوصية على القطاعات العمومية الخروج ببلاغ عاجل وحازم يجبر الموظفات الحوامل والمستخدمات الحوامل من الجلوس بالبيت الى اشعار اخر فهن اولى بقرار السلطات .....لضعف الجهاز المناعاتي لديهن .....اسال الله رب العرش العظيم ان يحفظ الامهات والحوامل وكل مريض يارب المغيثين اغثنا واحفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم
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21 - simo الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:09
الحال الوحيد من حد هذا الوباء .توفير اجهزة.مراقبة كورونا . عند كل مدخل الأحياء. والمدن جميع افي جميع الوزرات والمصالح العمومية الادارات المركزية . والمستشفيات. والأسواق الشعبية .
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22 - عبدالله الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:19
حسب تجربتي في إيطاليا يحب الإلتزام بالجلوس في البيت والخروج إلا للضرورة مرة واحدة في الأسبوع وعدم مخالطة الأخرين والالتزام بالنظافة وعدم لمس الأنف والعين والفم قبل غسل اليدين بالصابون جيدا
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