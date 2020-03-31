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كُتّاب وآراء
غالبية الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في مكناس والبيضاء ومراكش
ذكرت وزارة الصحة، من خلال البوابة الرقمية التي خصصتها للكشف عن إحصائيات الإصابة بـ"كورونا" في المغرب، أن جهة فاس مكناس عرفت أكبر عدد من الحالات بين التاسعة من مساء أمس والثامنة من صباح اليوم الثلاثاء.
وسجلت في الجهة نفسها 6 إصابات مؤكدة بتحاليل مختبرية إيجابية، لترتفع حصيلة المصابين فيها إلى 98 حالة، بينما 5 حالات أخرى جديدة اكتشفت في جهة مراكش آسفي، و3 على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
كما أعلنت الوزارة، من خلال المعطيات المحينة مستهل صباح اليوم الثلاثاء، بأن الوضعية الوبائية قد شهدت زيادة مصاب واحد في كل من الرباط سلا القنيطرة وجهة الشرق، وجهة سوس ماسة وبني ملال خنيفرة.
الحصيلة تجعل عدد الإصابات في الدار البيضاء سطات تصل إلى 167 حالة، مقابل 104 في جهة مراكش آسفي و98 في الرباط سلا القنيطرة و98 حالة أخرى ضمن النطاق الترابي لجهة فاس مكناس.
وبلغ عدد حالات العدوى المؤكدة 39 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و23 في جهة الشرق و18 في سوس ماسة و18 بجهة بني ملال خنيفرة، و8 في درعة تافيلالت وحالة واحدة بجهة كلميم وادي نون.
جدير بالذكر أن كلا من جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، وفق الإحصائيات الرسمية المحيّنة حتى الآن، بدون إصابات مؤكدة بـ"فيروس كورونا".
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
صدق الله العظيم
اللهم ارفع علينا وعلى جميع خلقك هذا الوباء وكل انواع البلاء
عاجلا غير آجل يارب العالمين
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
ما السر وراء عدم تسجيل أي حالة بهذه المناطق، هل يرتبط ذلك بالمناخ، أم بالعادات الغذائية كالتوابل المستعملة في الطبخ... الخ، ربما إذا بحثنا قد نجد العلاج لهذا الوباء اللعين.
ثم إلى من يعشق الإنتقادات. ابدأ بنفسك ماذا قدمت من مساعدات؟ ماذا فعلت ؟ ماهي مساهمتك في الحد من انتشار الوباء؟
عدد الوفيات 30 ليس هو المشكل. المشكل الحقيقي هو أن 30 وفاة تعني انه هناك اكثر من 3000 حامل للفيروس. ولم يتم اكتشافهم بعد وهؤلاء هم الخطر الأكبر.
والحل الوحيد هو التزام البيت ومنع الأبناء من الخروج