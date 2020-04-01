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هيئات تطالب الحكومة بتوظيف "الأطباء المعطلين" لمواجهة كورونا

هيئات تطالب الحكومة بتوظيف "الأطباء المعطلين" لمواجهة كورونا
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:00

وجهت تنظيمات نقابية وجمعوية رسالة مستعجلة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزيري الصحة والمالية، بخصوص الإسراع في عملية توظيف في صفوف الأطباء والممرضين والتقنيين العاطلين لمواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا.

وناشدت كل من المنظمة الديمقراطية للصحة ODT، والجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، والجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في نداء استغاثة، المسؤولين الحكوميين الإسراع بتوظيف الأطباء والممرضين العاطلين عن العمل، لسد العجز والخصاص الكبير في الموارد البشرية الصحية، وذلك على غرار عدد كبير من الدول التي تجتاحها جائحة كورونا وتعرف ارتفاعا ملحوظا في الإصابات والوفيات.

وشددت الهيئات المذكورة، ضمن رسالتها، على وجوب "توظيف الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين عن العمل في أقرب وقت ممكن، دون اللجوء إلى المباراة كما جرت العادة لمدة تفوق ربع قرن، لسد الخصاص الكبير".

ولفت في هذا الصدد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى أن المراسلة تأتي في ظل "إجماع وطني على كون القطاع العمومي يعرف عجزا في الموارد البشرية، خاصة في الأطباء والممرضين؛ ناهيك عن كون الميزانية السنوية لا تخصص فيها الحكومة سوى نسبة ضعيفة لا تغطي حتى العدد الذي يغادر من الأطر للتقاعد".

وشدد لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن أصحاب المراسلة لاحظوا أن "الوزارة في السنوات السابقة تقوم بالاستثمار في التجهيزات المكلفة، لكن لا يوجد طبيب أو تقني يشرف على تشغيل هذه الآلات التي تصير مهترئة دون توظيف، وهو ما يعني أن هناك استثمارات في مقابل ضعف كبير في الموارد البشرية".

وأوضح المتحدث نفسه أن الغلاف المالي الذي ستوظفه الدولة من صندوق جائحة كورونا لاقتناء التجهيزات يجب التنبيه إلى أنه "لا يمكن استعمالها إذا لم تكن هناك موارد بشرية، ولذلك، بدل اقتناء تجهيزات، على الحكومة توفير مناصب شغل للأطباء العاطلين حاليا، فالدولة في حاجة إليهم، لأن المواطنين ينتظرون أطباء لمعالجتهم وليس تجهيزات فقط".

كما أكد علي لطفي أن الأطقم الطبية الحالية والتمريضية والتقنية تواجه صعوبات كثيرة بالنظر إلى عددها القليل، ما يجعلها تشتغل لساعات طويلة في مواجهة هذا الفيروس، الأمر الذي ينهكها.

ودعت الهيئات المذكورة الحكومة إلى "تجاوز الأخطاء الخطيرة التي وقعت فيها الإدارات السابقة بشرائها تجهيزات طبية حديثة كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم، ولجأت إلى الاستدانة من أجل إصلاح المستشفيات العمومية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وقامت باستثمارات كبيرة في ظروف غير شفافة ومعقلنة وذهبت هدرا، ولازلنا نؤدي ثمنها اليوم".

وشددت المنظمات ذاتها على وجوب "صرف التعويضات عن الحراسة والمداومة والخدمة الإلزامية لجميع العاملين بالقطاع الصحي، والرفع من تعويضات الأخطار المهنية بالنسبة لكافة مهنيي الصحة؛ وكذا الرفع من عدد الطلبة بكلية الطب والصيدلة وجراحي الأسنان وطلبة المعاهد العليا لمهن التمريض والتقنيات الصحية الجهوية، مع ملائمة مدة التكوين مع النظام الجديد للتعليم العالي، أي مدة أربع سنوات بالنسبة للأفواج الجديدة"؛ كما دعت بهذه المناسبة إلى "الرفع من عدد المناصب المخصصة كل سنة للأطباء الداخليين والمقيمين، وتعزيز وتقوية تخصصات الإنعاش والطب النفسي وأمراض القلب والشرايين والجراحة، وفتح مباريات الترقية لأساتذة الطب، وأساتذة معاهد تكوين مهن التمريض، وتحسين أوضاعهم وإعادة النظر في نظام التوقيت الكامل المعدل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - محمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:08
ولمدا هده الأطر.لم يحركها الواجب الوطني وتقوم بالتنطوع من أجل انتقاد البلاد ؟؟؟؟؟
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-13
2 - الرجل الذي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:10
هل هناك اطباء معطلين في المغرب؟؟؟؟؟؟؟ وا العجب العجاب اذا كانت
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5
3 - متساءل الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:10
كان من الأجدر الانخراط التلقائي في مكافحة المرض.... ..بدل المناداة بالوظيفة أولا!!!!!!
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-9
4 - مواطن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:11
لا يوجد هناك طبيب عاطل في المغرب. على الدولة الاسراع في إلغاء إجراءات تخريج الطلبة في السنة النهائية للالتحاق بالمستشفيات كما حدث في إيطاليا
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4
5 - الزعري الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:11
شكر الله سعيكم و أتقله في ميزان حسناتكم و جزاكم الله عنا الف خير و حقق الله أمانيكم بالبشرى و التيسير إنشاء الله
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1
6 - زامبيقيا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:12
اللهم يسر فكرة جميلة في غضون هذه الأيام العسيرة و تكون فاتحة خير على الأطباء الشرفاء المعطلين انشاء الله
الصراحة في هذا الوباء اللعين أصبحت أرى امامي سوى الطبيب و المعلم لا غير
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4
7 - said الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:13
نعم يجب على الحكومة أن توظفهم وكان عليها أن تعمل هذا من قبل لأن المغرب محتاج إليهم كما يعلم الجميع لدينا خصاص في التطبيب
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0
8 - الوقاية اولا واخيرا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:13
الاولوية القصوى والانية هي ان يتفهم الناس خطورة الوباء واهمية الجانب الوقائي . ولن نحتاج انشاء الله لا الى المصحات الخصوصية ولا الى الاطباء . اما اذا تجاهلنا هذه التوصيات فلن ينفعنا لا قدر الله لا نظام صحي امريكي فرنسي ايطالي اسباني الماني ولو اجتمعوا له .
وبالرجوع الى الارقام المسجلة في بقية دول العالم المغرب ولله الحمد والمنة وضعه لا يخيف ونسبة الوفيات اقل من دول تسبقنا في المجال الصحي وقريب جدا من الاشقاء في الجزائر .
ولهواة الرسم بالاسود واسع النظر
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3
9 - ممرض عاطل الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:16
للتغلب على الجائحة وتمكين المجال الصحي في المغرب من خدمة المواطنين في ظروف جيدة لا يجب توظيف الأطباء فقط بل توظيف كل حاملي الشهادات في المجال الصحي والترويض الطبي العاطلين عن العمل
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5
10 - محمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:17
ادعو الأطباء العاطلين في المغرب إلى التطوع مع الدولة وفي نفس الوقت دفع طلب إلى فرنسا كندا أمريكا أو المانيا
الذين لديهم خصائص في الأطباء فهدا الوباء لن ينتهي بشهر يونيو حيث سيظل ينتشر ماذام ليس هناك لقاح .
حرام ان يبقى طبيب ذون ان ينفع البشرية ارض الله واسعة
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11 - 3arafa الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:17
لم أكن أعرف أنه يوجد بالمغرب اطباء معطلين، هذا وحده مشكلة في ظل الخصاص المسجل بقطاع الصحة قبل كورونا، هذه معظلة يجب أن يتحد الجميع كي نتجاوزها...لقد مرت 15 يوما على الحجر ولازالت الحالات في تزايد...هل هذا يعني ان الناس التي لا تحترم الطوارىء هي التي تشكل الحالات الجديدة ام هناك اسباب اخرى؟فعلا ارجو أن أن يجيبني احدهم.
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12 - ديما مشكلة مع قطاع الصحة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:17
مابقاتش فقط في الاطباء لكن بقات في الماتريال والمعدات والتجهيزات والمواد ديال النظافة ,الاطباء راهم موجودين لكن الماتريال ماكايناش وفلوس باش يصاوبو الصبيطارات بناو بهم القصور والفيلات وشراو بهم سيارات وطائرات والمسؤولين الكسلاء وزعو عليهم سيارات بالملايير وهذا ره منكر كبير وكارثة عظمى
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