24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:14
|13:37
|17:04
|19:51
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزرو تنفرد بحالات "كورونا" الجديدة في جهة فاس
- هل يقرّب وباء كورونا نهاية العولمة وبداية تحقيب جديد للتاريخ؟
- شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس
- موريتانيا تُسجل أول وفاة بسبب فيروس "كورونا"
- تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان
تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان (5.00)
"عداد كورونا" يستمر في الارتفاع بالمغرب .. الإجمالي: 556 حالة (5.00)
- حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 33 حالة في المغرب - (200)
- وزارة الصحة: دول أوروبية تُسجل معدلات وفيات أكثر من المغرب - (118)
- هكذا تسببت رحلة بمكناس وحفلة بالبيضاء في انتشار وباء كورونا - (115)
- "التعليم عن بعد" .. مردودية هزيلة وتوجُّس من فرز "تفاوت طبقي" - (109)
- إيقاف سيدة هاجمت الجالية المغربية في "فيديو" - (104)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كورونا في المغرب .. وزارة الصحة تعلن ثبات عدد الإصابات بالعدوى
ثبتت حصيلة المصابين بـ"فيروس كورونا المستجد" في المغرب خلال الساعات الخمس الماضية، بين الثامنة صباحا والواحدة بعد الزوال من اليوم الثلاثاء.
وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس "كورونا"، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، 574 حالة إلى حدود الآن، وهو نفس ما كان قد أعلن قبل 5 ساعات.
وأضافت الوزارة المعنية، ضمن تحديث للحصيلة بعد زوال اليوم، أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2227 منذ رصد المرض في المملكة.
كما تم تحديد عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر نفسه، في 15 حالة في المجموع، بينما تعداد الوفيات وصل إلى 33 كحصيلة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (98)
و نطلب منه سبحانه أن ينتهي هذا الكابوس، و تعود الحياة لطبيعتها، و يعود البسطاء للسعي وراء قوتهم اليومي دون خوف من مرض أو جوع.
إنه سبحانه على كل شيء قدير.
ويلاحظ أن عدد الوفايات مرتفعة جدا بالدول الغربية وغيرها من الدول المتقدمة لسبب بسيط هذه المجتمعات ترتفع فيها الشيخوخة مما دفعها تشجع هجرة الشباب من المجتمعات النامية.
وكانت تشكوا من هذه الشيخوخة منذ امد بعيد.
أما المجتمعات النامية ستكون اقل ضررا من هده المجتمعات لأنها مجتمعات شابة. والله اعلم
#gawrat_htgminon
#stay_at_home
#restez_chez_vous
الله اشافي الجميع
والله لو كان حكام البلد يهتمون بالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية منذ الاستقلال(ديال بلعاني مكاين لا استقلال لا والو) والله لكان الشعب واعيا ومثقفا والله لرأيت جميع المواطنين في منازلهم دون اسثناء ، لكن تكليخ الشعب والنتيجة ترونها الجهل ثم الجهل ، لكن لن تنالوا مرادكم فالشعب رغم الحكرة والظلم والفقر والتهميش مازال واعيا وسيستمر في الحجر الصحي حتى ينقرض هذا الفيروس وأتمنى بعد انتهاء محنة الفيروس أن يموت كل من نهب ثروة الشعب وكل من أفقر وهمش الشعب وكل من لا يريد تعليم الشعب وإعطاء حقوقه من صحة وتعليم وسكن ورعاية اجتماعية ، انشروا من فضلكم تعليقي وشكرا ، الله احفظ الجميع من كل مكروه
لاكن هل من يفهمنا تبات حالات الاصابة.. يمكن لم تجرى اية تحاليل الله اعلم لان عدد الحالات المستبعدة بقي في 2227 رغم تبات الحالات المؤكدة في هده المدة خمس ساعات
الاجابة من فضلكم
نتمنى من الله العلي العظيم ان تكون هده هي اعلى حصيلة تسجل في البلاد و يزيد حالات الشفاء و تنعدم حالات الوفاة
واش كيحساب ليكم مكانة ديال الضو ولا الماء هادا راه فيروس لا دواء له مادام عدم وعي المواطنين به وإستسغاره فانتضروا ماهو قادم.
أطلب من الله أن يبعد البلاء اليد قصيرة والعين بصيرة.
واجعلنا -اللهمّ جميعاً- في حرزك وكنَفِك، وحفظك وضمانك، وعفوك وعافيتك، وعونك وعنايتك، وسترك ولطفك، وفضلك ورعايتك، واحرسنا في حصنك الحصين وحبلك المتين، واحفظنا في عينك التي لا تنام".
آمين يارب العالمين
اذا من 8 صباحا الى 1 زوالا لم يقوموا باي اختبار. بطبيعة الحال سيكون العدد ثابث.
في مقالكم الاخير، اشرتم الى ثبوت عدد المصابين بالعدوى خلال الخمس ساعات الماضية. الا انه، حسب رئيي المتواضع، اظن ان مدة خمس ساعات ليست كافية بالجزم بخصوص ثبوت عدد المصابين، حيث يجب انتظار اكثر من يوم على الاقل لكي يتم التأكد من ثبوته.
2227 إختبار هي داىما في الصبا ومع الواحدة ما يدل على التفلية لدى مؤسسة عموميةوصاهرة على صحة المغاربة ...
للأسف الكل ينتقد جدية وزارة الصحة حتى في التواصل نحن متخلفون وبالتالي فعدم جدية وإحترافية المسؤلين او بعضهم يقابله عدم جدية و قلة توعية من فىة شعبية كنتيجة لدالك فالإستخفاف يولد الإستخفاف كذالك لد الشعب .
تلك النبتة من داك البذور .
للأسف للاسف
لماذا لا يتم فحص أعداد أكثر ؟
لماذا لحد الان لم بتم فتح مختبرات على الأقل كل جهة يجب ان بكون لها مختبر خاص هذا التقسيم الذي يعطون لعدد الاصابات حسب الجهات المفروض كل جهة يكون لها مختبر خاص للفحص حتى يتم محاصرة الفايروس
الكل يعرف عدم جاهزية المستشفيات لاستقبال عدد اكبر من المصابين ادا بقي الوصع هكذا فارتقبوا الكارثة ..
بالنسبة للحجر الصحي يحب ان نعلم ان شريحة كبيرة من الجمتمع المغربي تعيش على قوت يومي ادا لم يشتغل رب الاسرة فمن اين يأتي لاهله بالطعام والشراب ومصاريف الكراء وما الى ذلك يجب ان يكون هناك دعم لا تنتظروا من الدولة ان تدعم هؤلاء فهذا محال انهم لايفكرون الا بأنفسهم ومناصبهم
إنما هو واجبنا نحن ابحث في أقرابك وجيرانك أكيد ستجد من يحتاج الى مساعادتك في هذا الظرف الصعب يجب التكافل
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والحمد لله رب العالمين .
ادا كان هدا التصريح لطمأنة الشعب المغربي فلا حاحة لدلك. الوضع يتكلم عن نفسه. لا حاجة لاحكام سابقة و غير مبنية على اسس
واك واك يا عباد الله
المغرب الاول عالميا في عدد الوفيات بالرغم من أن عدد المصابين قليل جدا يعني ان المستشفيات او الصحة بالمغرب
هي اصلا نوع من أنواع كورونا
والله يجب أن يحاسب جميع المسؤولين الذين شاركوا على تهور قطاع الصحة من وزراء ومندوبين الصحة حيث بسببهم توفي العديد منهم قضاة وشرطة ومحامون وكذلك أصيب مغاربة ب العاهات جراء الإهمال وسوء التدبير
فأين القانون والقضاء ؟ أين الجمعيات الحقوقية التي تتدخل إلا للدفاع عن الفساد والمفسدين ؟
ان الله يرى !والحساب عسير لكل من كان سببا في موت الأبرياء
كل من سرق او زور أو أهمل او كان من المفسدين
حصيلة الموتى تكون في عاتقكم!
وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء...
تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
أد لم نأخد الدروس منها و نعيد حساباتنا و نغير ما يجب تغييره في تصرفاتنا, في معاملتنا مع الاخر, فل نستفيد شيئا من هدا الابتلاء.
إخواني وأخواتي الدولة دارت اخدمتها
مع الأسف بعض المواطنين لا يزالون يخرجون الى الشوارع بدون سبب.
هذا هو المشكل.
إن كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت خرجت الى الشارع.
إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فابقى في بيتك
يرحمك الله.
ربي لا يضيع اجر من احسن عمل
اما اذا استمرت اشكال الاستخفاف فتاكدوا ان مصيركم هو مشابه لما يحدث في ايطاليا و اسبانيا لا قدر الله
١- هل تمكنت المصالح الطبية باستشارة مع المختصين من الداخل والخارج من معرفة هل هذا الفيروس " موسمي " ام لا
٢- اذا كان موسميا اي يظهر في الجو البارد ...فهل سيعود للظهور عند انتهاء فصل الصيف؟؟؟
٣- هل يختفي في الجو الحار ام انه يبقى طيلة الفصول وبالتالي الأمل الوحيد للبشرية جمعاء إيجاد لقاح يقطع دابره
٤- لمن أصيب به وشفي باذن الله ...هل يصبح معقما منه نهائيا أم يمكن أن يصاب به من جديد
٥- هل الذي شفي منه يصبح ناقلا له فقط دون أن يتأثر به
٦- لماذا لا يستدعى للتلفزيون من يرد على أسئلة المواطنين ؟؟؟؟؟؟