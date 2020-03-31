كورونا في المغرب .. وزارة الصحة تعلن ثبات عدد الإصابات بالعدوى

هسبريس من الرباط

ثبتت حصيلة المصابين بـ"فيروس كورونا المستجد" في المغرب خلال الساعات الخمس الماضية، بين الثامنة صباحا والواحدة بعد الزوال من اليوم الثلاثاء.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس "كورونا"، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، 574 حالة إلى حدود الآن، وهو نفس ما كان قد أعلن قبل 5 ساعات.

وأضافت الوزارة المعنية، ضمن تحديث للحصيلة بعد زوال اليوم، أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2227 منذ رصد المرض في المملكة.

كما تم تحديد عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر نفسه، في 15 حالة في المجموع، بينما تعداد الوفيات وصل إلى 33 كحصيلة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.