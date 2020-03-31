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الرئيسية | مجتمع | كورونا في المغرب .. وزارة الصحة تعلن ثبات عدد الإصابات بالعدوى

كورونا في المغرب .. وزارة الصحة تعلن ثبات عدد الإصابات بالعدوى

كورونا في المغرب .. وزارة الصحة تعلن ثبات عدد الإصابات بالعدوى
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:20

ثبتت حصيلة المصابين بـ"فيروس كورونا المستجد" في المغرب خلال الساعات الخمس الماضية، بين الثامنة صباحا والواحدة بعد الزوال من اليوم الثلاثاء.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس "كورونا"، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، 574 حالة إلى حدود الآن، وهو نفس ما كان قد أعلن قبل 5 ساعات.

وأضافت الوزارة المعنية، ضمن تحديث للحصيلة بعد زوال اليوم، أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2227 منذ رصد المرض في المملكة.

كما تم تحديد عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر نفسه، في 15 حالة في المجموع، بينما تعداد الوفيات وصل إلى 33 كحصيلة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (98)

1 - محمد الجابر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:27
ياااا ربي حتا بعد ثبات العدد، خااااصكم تبقاووو في ديوركم ، الصين رجع لليها و الحرب طوييييله
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242
2 - متفائل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:27
سواء أكان العدد حقيقي أم لا .. فإن ما تعلنه وزارة الصحة يعد عينة مهمة من مجموع المصابين ..لكن عدد الحالات الحرجة لا يمكن لوزارة الصحة إخفاءها و لا عدد الموتى..لأنها تمر أغلبيتها الساحقة عبر المستشفى..إذا افترضنا عدد الفحوصات و الإصابات ما هو إلا عينة فهي على كل حال مهمة..و لهذا أرى بصيصا من الأمل ذلك أن عدد المصابين في اليوم في نزول مستمر منذ 3 أيام و هذه أول مرة ينزل العدد 2 أيام على التوالي و هذا مؤشر مهم..69 حالة في يوم 28 مارس و 61 في 29 مارس و 55 في 31 مارس البارحة ..نطلب الله أن يكون رقم اليوم أقل من 50 حالة حيث سيكون أملا كبيرا في هبوط العدد إلى الصفر بعد 10 أيام و يكون 28 مارس هو ذروة الحالات ب69 حالة..إن شاء الله و بحوله..تفاءلوا خيرا و اكثروا من الدعاء.
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379
3 - بيضاوي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:28
لطفك يا رب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي المعافي
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193
4 - Labay الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:28
اللهم طهر البلاد و العباد من هذا الوباء.
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223
5 - hayat الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:29
يارب لا يضاف اي رقم. ويارب اشف جميع المرضى
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6 - احبك يا وطني الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:29
ياربي تكون بداية الفرج خير ان شاء الله
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192
7 - zaki الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:29
mais les chiffres nos indique le contraire
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-140
8 - azouz الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:30
الله يحد البأس و يشافي جميع المرضى
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128
9 - محمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:30
اللهم حد هاد البأس وشفي انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لايغدر سقما وإرفع عنى هاد الداء ودمره آمين
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118
10 - Tarij الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:30
شي وخدين غايسمعو هاد الخبر و يخرجو ،تراكاو فديوركم راه مازال كورونا تايدور
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103
11 - skimo الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:30
الحمد لله...بداية الانفراج إن شاء الله
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102
12 - فاس الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:31
يا رب يكون هااد الاسبوع هو الاسبوع اللي تتناقص فيه الاصابات و يبقى هادشي حتى يختفي في مرة نجلو فديورنا و ان شاء الله كلشي يدوز بخير بمشيئة الله
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87
13 - الهلالي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:31
يا الله متى تزول هاته الجاءحة لقد اشتقنا الى الصلاة في المساجد وزيارة اقرباءنا واحبابنا . اللهم عجل لنا بالفرج
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147
14 - ما شاء الله الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:31
وجوب الالتزام بقواعد النظافة امر شرعي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين .كما لا ننسى اخوتي القاعدة الشرعية المعنوية وهي الدعاء والتضرع الى الله عز وجل والتقرب اليه بالاعمال الصالحة .
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88
15 - sanae الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:31
نتمناو الامور تستققر وينزل الله لطفه ورحمته على عباده ويهدي الناس يبقاو فديورهوم
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53
16 - عبد مدنب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:32
اللهم ادفع عنا اابلاء والوباء وسائر المحن
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42
17 - التازي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:32
تبنا إليك يارب. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لايموت. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم لا ملجأ لنا إلا إليك. اللهم لامفر منك إلا إليك. اللهم اختم بالصالحات اعمالنا.
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63
18 - هشام الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:32
اللهم اكفنا شر ما قضيت و ارفع عنا البلاء و اشف برحمتك جميع المسلمين و المسلمات آمين يا رب العالمين
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43
19 - Oujda34 الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:33
Salam il faut faire maximum de dépistage ci l'unique façon de vaincre cette pandémie le Maroc fait un moyen de 100 test par jour ce chiffre et trop bas et le confinement tout seul ne peut pa éradiquer la pandémie les jours qui viennent seront déterminantes pour savoir où en va espérons que le température augmente au moins pour 2 semaines d'affilée pour détruire le virus cesi est dit les autorités doivent donner plus d'importance au domaine de la santé au lieu de dépense l'argent sur les pseudo artistes et footeux qui sers a rien salam
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29
20 - يونس الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:34
الحمد لله نئمل ان تكون نهاية هاد الوباء ونرجع الى الله ونتوب اليه
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42
21 - houssameddine Ben messaoud الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:34
الحمد للله على كل حال ونسأله الصحة والعافية يارب العالمين
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19
22 - Brahim الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:34
يمكن الناس خايفين ماشية المستشفيات من بعد الفيديوهات لي شافوا من سوء المعاملة . الله احفضنا من هاد البلاء
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17
23 - basma الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:34
اللهم أنا نسألك أن تفرج عنا وترفع عنا الوباء والبلاء وارحمنا واغفر لنا يارب .يارب اشفي جميع مرضى كوروناوارحم الموتى يارب.يارب يارب يارب ابعد عنا خذا الوباء
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18
24 - N.H الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:34
ياك مبغيتو تقولو المغرب تغلب على كورونا و غدي يبد عدد الإصايات في تناقص هههههه مشيتي فيها أحمادي
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-53
25 - يتبع الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:35
اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم هذه بشرى لكن لا يجب الثقة كثيرا الخطر قائم إلى أجل ما الكرة في ملعب الناس هم الذين يجب أن يثبتوا في بيوتهم ومثل هكذا تبشير قد يجعل بعض الناس التهور والخروج والاختلاط والعودة بالتالي إلى نقطة الصفر
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18
26 - Abou Med الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:35
عدد 2227 للحالات المستبعدة هو نفس العدد المعلن عنه في الصباح. إذن لا تحاليل جديدة منذ خمس ساعات...
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41
27 - عزيز الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:35
نتمنى في هاد الاسبوع ان ينحني المؤشر لوباء كورونا وان شاء الله سيحدث المهم ما بعد كورونا لقد تبين لنا بعض تخلخلات وارتفاع الوفاياة مقارنة مع العدد المصابين لنتجند جميعا مستقبلا لرفع من مستوى التطبيب والتعليم والضرب بقوة من سولت له نفسه التلاعب بمستقبل البلاد والعباد
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13
28 - observateur الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:35
Même le nombre des résultats négatifs n’a pas changé.ça va dire qu’aucun test n’a été fait depuis 8h du matin ?
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19
29 - F. hassan الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:36
الحمد لله .نرجوا تباث الأرقام وطوي صفحة هذا الكابوس
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8
30 - Mohammed الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:36
اريد ان افهم شيئا : كيف يكون في المغرب وحده، الى جانب البرازيل ان لم تخني المعطيات، يسجل عدد العلاجات اقل بالنصف من عدد الوفايات؟
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6
31 - عاشقة الليل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:36
يجب تمديد الحجر الصحي لشهر اخر للتاكد من عدم انتشار الوباء مرة ثانية لانه بكل بساطة يكفي ان يبقى مصاب واحد لتعود الكارثة ، ففي ايطاليا سائحين اثنين مت تسببا في الكارثة ، اذا اخرجنا الناس من ديارهم سيصعب ادخالهم في المرة الثانية يجب تمديد الحجر ولو كلفنا هذا خمس شهور اواكثر ولنعتبرها سنة بيضاء المهم ان نقضي على الوباء ونحمى الشعب المغربي.
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10
32 - يونس الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:37
اللهم يا من لا اله الا انت إرفع عنا الوباء والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين
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12
33 - حفيظ الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:37
ثابثة واش حيت ماتدارتش شي تحاليل مخبرية ولا تدارت وكانت سلبية ولا حتى حالة مابانت نتمناو الخير ان شاء الله
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5
34 - رحاب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:37
نتمناو دلك ونتمناو يتلاشى هدا الفيروس اللعين لي دمرنا نفسيا .. ولكن يبقى تمني لانه لما نشوفو عدد الاشخاص لي تم تشخيصهم هزيل جداا.... تونس اصغر منا ووصلات لاربع الاف تشخيص تقريبا... اتساءل ما جدوى تجهيزات لي وصلات ونحن مازلنا ف مكاننا قلة تشخيص قلة الناس لي تشافات وكترت وفيات... المغرب تقريبا البلد الوحيد لي فيه حالت شفاء اقل بكتير من حالات وفيات
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4
35 - آية دعاء الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:38
أخبار كتفرح الحمد لله. الله يحد الباس ويشافي المرضى وإن شاء الله متزيد حتى حالة يارب العالمين.بجاه نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم
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10
36 - سعيد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:39
مفهمتش انا الدول خرى تدر الاف التشخيصات في النهار وحنا نهار بن عدنا هذا الفيروس يله ديرين 2227؟! وش وزارة الصحة معندهش الفلوس باش تشري اجهزة الكشف السريع ؟ و وزارة التفاهة عندها الفلوس تجيب مغني مشهور وتعطيه الملاير؟ بهذا الفحص البطيئ راه مستحيل يتم محاصرة الفيروس مهم حنى الدراوش تندفعو نتيجة التفاه لكنو تينشروها المسؤولين في هدا البلاد منذ سنوات
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7
37 - راه الفحص لي قليل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:39
راه الفحص لي قليل أما المصابين كتار مزال خدامين بطرق العادية هز ليه الدم والبلازما وقلب شقلب شوف بالمجهر على خاطرهم والنتيجة كاتبان من 8 ديال السوايع حتى 16 لساعة و المصابين كايتزادو أنما المنضومة الصحية عندنا فالمغرب صفر لا ضمير ولا أجهزة ولفوها من شحال هادي شوية تشوفهم دايرين أضراب كايطالبو بالزيادة يهاد التقاعس ولا مبالاة وأنعدام الضمير ديال جميع لي خدامين فالصحة أخاف أن يتطور الوضع ألى عدد كبير من الوفيات وعدد المصابين 45 في المائة منهم لاتعلم عنهم وزراة الصحة شيء لأن بنادم مباغيش يخدم لا أطر ولا فحص ولا رعاية وعلاج وعناية ولا حتى حاجة ويلا وقع شي مشكل لشي مصاب يخرجو أعلان وتوضيح من وزارة الصحة أن المشكل منو أو من الشركة ديال الماكلة أو من السيكيرتي وهما مساكن ملاكئة وطيور الجنة ونا نعست فالسبيطار داير الحديد فرجرلي وهازها كانبقا موسخ ريحتي خايبة حتى كاتجي الواليدة تنضف ليا وتبدل والممرضات مباغيين يديرو والو مكايعرفو غير يطالبو بالزيادة وهاد الوباء جاء ماشي باش يعري على الواقع الصحي لأنه معروف أنما يورط الصحة في عدد الوفيات كبير نتيجة الأهمال وليس كورونا أما المصابين في علم الغيب
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38 - اوعقى الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:39
الحمد الله على نعمة الاسلام #الكل يبقى فدارو
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6
39 - التاصر عبد الحكيم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:40
لا يجب المبالغة في إعطاء الأمل لكي لا يفتر الناس و يتسابون الي الطرقات وتنعدم المسؤولية ونرجع لا قدر الله الي مرحلة الصفر
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4
40 - أستاذ الاجتماعيات الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:40
نطلب من الله سبحانه و تعالى ثبات عدد الإصابات بالعدوى في هذا الرقم لـ5 أسابيع القادمة، و ليس لـ5 ساعات، دون زيادة، بإذنه سبحانه، و أن يتعافى كل المصابين، و أن لا تسجل أي وفيات جديدة، بإذنه سبحانه و تعالى.
و نطلب منه سبحانه أن ينتهي هذا الكابوس، و تعود الحياة لطبيعتها، و يعود البسطاء للسعي وراء قوتهم اليومي دون خوف من مرض أو جوع.
إنه سبحانه على كل شيء قدير.
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13
41 - midou الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:41
هذا الوباءابان بانه لا يخضع لاي احصاىية هو مثل الاوبىة الموسمية ستختفي فجأة كما ظهر فجاة .
ويلاحظ أن عدد الوفايات مرتفعة جدا بالدول الغربية وغيرها من الدول المتقدمة لسبب بسيط هذه المجتمعات ترتفع فيها الشيخوخة مما دفعها تشجع هجرة الشباب من المجتمعات النامية.
وكانت تشكوا من هذه الشيخوخة منذ امد بعيد.
أما المجتمعات النامية ستكون اقل ضررا من هده المجتمعات لأنها مجتمعات شابة. والله اعلم
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1
42 - TAOUFIK MK الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:41
5 ساعات ليست كافية لإصدار متل هدا الخبر.
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7
43 - رشيد من فرنسا مغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:41
#كاورات_هتكمينون
#gawrat_htgminon
#stay_at_home
#restez_chez_vous
الله اشافي الجميع
والله لو كان حكام البلد يهتمون بالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية منذ الاستقلال(ديال بلعاني مكاين لا استقلال لا والو) والله لكان الشعب واعيا ومثقفا والله لرأيت جميع المواطنين في منازلهم دون اسثناء ، لكن تكليخ الشعب والنتيجة ترونها الجهل ثم الجهل ، لكن لن تنالوا مرادكم فالشعب رغم الحكرة والظلم والفقر والتهميش مازال واعيا وسيستمر في الحجر الصحي حتى ينقرض هذا الفيروس وأتمنى بعد انتهاء محنة الفيروس أن يموت كل من نهب ثروة الشعب وكل من أفقر وهمش الشعب وكل من لا يريد تعليم الشعب وإعطاء حقوقه من صحة وتعليم وسكن ورعاية اجتماعية ، انشروا من فضلكم تعليقي وشكرا ، الله احفظ الجميع من كل مكروه
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6
44 - abdo الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:41
غير مفهوم لانه صباحا كان عدد التحاليل المنجزة في حدود 2227 و هو العدد نفسه على الساعة الواحدة مما يعني انه لم يتقدم احد مشبوه في اصابته او هناك اخد عينات لكن انجاز التحاليل لم يتم الى حدود تحيين الموقع الخاص بكوفيد19.
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8
45 - said الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:41
يجب شل الحركة في البلاد بعد توزيع المساعدات المادية تعطى مهلة 4 ايام للتسوق ليدخل بعدها كل سكان البلاد في حجر لمدة 20 يوم او 25 يوم
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5
46 - مرباح الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:42
الحمد لله خير ان شاء الله
لاكن هل من يفهمنا تبات حالات الاصابة.. يمكن لم تجرى اية تحاليل الله اعلم لان عدد الحالات المستبعدة بقي في 2227 رغم تبات الحالات المؤكدة في هده المدة خمس ساعات
الاجابة من فضلكم
نتمنى من الله العلي العظيم ان تكون هده هي اعلى حصيلة تسجل في البلاد و يزيد حالات الشفاء و تنعدم حالات الوفاة
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8
47 - Nda nda الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:42
اللهم ارحمنا برحمتك وارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين
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3
48 - حفضكم الله الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:42
يا إخواني المغاربة الفيروس كالنار ونحن الحطب كلما اجتمعنا واخلطنا سهل عليه انتشاره لذلك تفرقنا يطفئه كما يطفئ الماء النار
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5
49 - asma الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:44
في رايي الى ثبت عدد المصابين واحد يومين او الى نقص على الاقل المدن لي هي بؤر المرض والاحياء لي فيها اكبر عدد اصابات يتم تطويقها قسرا واجراء تحاليل لجميع القاطنين وحجر صحي في المنازل وكلشي يوصل ليهم للدار والحجر يبقى فالمنزل حتى للحالات الايجابية حتى تكون هناك حاجة طارئة للمشفى هكذا المصاب نفسيتو تكون افضل من الى كان فالمشفى ويقدر يطيب لراسو ياكل لي بغا على الاقل ويشرب وياكل اكل دافئ مع الاعشاب والحبوب المسخنة للجسم
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3
50 - مغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:45
العداد وييييه العداد
واش كيحساب ليكم مكانة ديال الضو ولا الماء هادا راه فيروس لا دواء له مادام عدم وعي المواطنين به وإستسغاره فانتضروا ماهو قادم.
أطلب من الله أن يبعد البلاء اليد قصيرة والعين بصيرة.
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-6
51 - SOUMIA الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:45
اللهم إني قد حصّنتُ نفسي وأهلي وذريتي وإخواني وأخواتي وأرحامي وجيراني وأحبابي وأصحابي وأوطاني والمسلمين أجمعين فوق كل أرض وتحت كل سماء، بعزتك وقوتك وقدرتك ولطفك، وباسمك العظيم ووجهك الكريم، من كلّ مرض وكلّ آفةٍ وكلّ بلاء، ومن البرص والجنون والجذام، ومن الأوبئة والأمراض الفتاكة وسيء الأسقام.
واجعلنا -اللهمّ جميعاً- في حرزك وكنَفِك، وحفظك وضمانك، وعفوك وعافيتك، وعونك وعنايتك، وسترك ولطفك، وفضلك ورعايتك، واحرسنا في حصنك الحصين وحبلك المتين، واحفظنا في عينك التي لا تنام".
آمين يارب العالمين
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9
52 - الدكالي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:45
المشكل هو عدم كثرة التحليلات مقارنة مع بعض الدول العربية لان التحليلات هي التي تعطينا الحصيلة الحقيقية
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3
53 - حكيم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:46
الناس خيفين ملي شافو الفديوات ديال العزل فالصبيطارات. اللهم نموت فالدار معزز مكرم.
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2
54 - anas الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:46
عدد الاصابات المسجلة في الثامنة صباحا هو 274 و تم فحص 2273 شخص وهو نفس العدد الذي تم فحصه الى حدود 1 زوالا .
اذا من 8 صباحا الى 1 زوالا لم يقوموا باي اختبار. بطبيعة الحال سيكون العدد ثابث.
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12
55 - faty الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:48
ناس كاملين لمعلين لفوق اصلا ما دارت حتى تحليلة من الساعة التامنة الى ساعة الواحدة نفس عدد تحاليل ل ان صباح هو ليكاين دابة وعندي دليل
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7
56 - ضيف الله الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:48
هل اجريت الاختبارات ما بين الساعة الثامنة والساعة الواحدة
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6
57 - عاش المغرب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:48
ياربي تكون ابتداء من اليوم نقص في المرض وشفاء المصابين و اندثار المرض بإذن الله. اللهم احفظ المملكة واحفظنا واحفظ المغاربة وكل الإنسانية.
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58 - Tanja balia الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:49
Si j'ai bien compris, sur 2801 cas testés 574 sont positifs. Et sur ces 574 personnes atteintes du Coronavirus, 15 sont guéries et 33 ont succombé à leur maladie. Ça veut dire sur 3 malades on arrive à sauver un. Ça fait vraiment froid au dos. QU'ALLAH PROTÈGE MON PAYS.
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59 - مواطن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:49
السلام عيلكم.
في مقالكم الاخير، اشرتم الى ثبوت عدد المصابين بالعدوى خلال الخمس ساعات الماضية. الا انه، حسب رئيي المتواضع، اظن ان مدة خمس ساعات ليست كافية بالجزم بخصوص ثبوت عدد المصابين، حيث يجب انتظار اكثر من يوم على الاقل لكي يتم التأكد من ثبوته.
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60 - فارس بلا جواد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:49
الي محيرني هو الجزائر سبقتنا لأول حالة بأسبوع تقربا ولينا دابا حنا كثر منها أين الخلل؟؟!!!
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61 - هنا وهناك الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:49
انا متفاءل بخصوص انخفاض المصابين في الايام المقبلة ادا بقينا في الحجر الصحي
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62 - لشهب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:50
كيف هي مثبتة ولم يتم تسجيل أي إختبار ؟؟
2227 إختبار هي داىما في الصبا ومع الواحدة ما يدل على التفلية لدى مؤسسة عموميةوصاهرة على صحة المغاربة ...
للأسف الكل ينتقد جدية وزارة الصحة حتى في التواصل نحن متخلفون وبالتالي فعدم جدية وإحترافية المسؤلين او بعضهم يقابله عدم جدية و قلة توعية من فىة شعبية كنتيجة لدالك فالإستخفاف يولد الإستخفاف كذالك لد الشعب .
تلك النبتة من داك البذور .
للأسف للاسف
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63 - محمد سلاوي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:51
الحمد لله والشكر لله نتمنى أن ينحصر عداد الإصابات وبالشفاء العاجل لجميع المرضى. يجب الاستمرار في الحجر الصحي حتى نتأكد من عدم وجود حالات إصابة أخرى فمزيدا من الحذر والالتزام.
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64 - الوجدي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:52
لماذا نسبة الوفيات عندنا ضعف نسبة الشفاء ؟
لماذا لا يتم فحص أعداد أكثر ؟
لماذا لحد الان لم بتم فتح مختبرات على الأقل كل جهة يجب ان بكون لها مختبر خاص هذا التقسيم الذي يعطون لعدد الاصابات حسب الجهات المفروض كل جهة يكون لها مختبر خاص للفحص حتى يتم محاصرة الفايروس
الكل يعرف عدم جاهزية المستشفيات لاستقبال عدد اكبر من المصابين ادا بقي الوصع هكذا فارتقبوا الكارثة ..
بالنسبة للحجر الصحي يحب ان نعلم ان شريحة كبيرة من الجمتمع المغربي تعيش على قوت يومي ادا لم يشتغل رب الاسرة فمن اين يأتي لاهله بالطعام والشراب ومصاريف الكراء وما الى ذلك يجب ان يكون هناك دعم لا تنتظروا من الدولة ان تدعم هؤلاء فهذا محال انهم لايفكرون الا بأنفسهم ومناصبهم
إنما هو واجبنا نحن ابحث في أقرابك وجيرانك أكيد ستجد من يحتاج الى مساعادتك في هذا الظرف الصعب يجب التكافل
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والحمد لله رب العالمين .
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65 - سلمى الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:54
الحمد لله قريبا سننتصر فالمعركة يارب انصرنا على كرونا يارب فرحة لا تتصور لنا يارب ننتصر غبقاو فديورنا والله معنا ومع الجيش الابيض والامن حنا معاكم حتى الانتصار ان شاء الله
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66 - Younesse الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:55
فكرة زوينة داروها جوج ولاد حومتي كيتسخرو للناس الحومة باش ميخرجش كلشي و أي حاجة بغاوها كيجيبوها ليهم و الحمد لله الساكنة عجبها الحال و الناس شافوهم كيطوعو ولاو كيعاونوهم بالفلوس على المجهودات ديالهم حيث حتا هوما غير شوماج . هاد جوج دراري ولاد الناس ثقة و كيجيبو للناس السلعة لي بغاوها خصوصا العائلات لي معندهمش لي يتسخر ليهم .الله يكثر خيرهم و يكثر خير الناس.
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67 - May الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:55
اين هو الثبات؟ هل 5 ساعات كافية لنتكلم عن الثبات.
ادا كان هدا التصريح لطمأنة الشعب المغربي فلا حاحة لدلك. الوضع يتكلم عن نفسه. لا حاجة لاحكام سابقة و غير مبنية على اسس
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68 - mustapha الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:57
شكرا لكل من إلتزم، كل من موقعه رغم أن المغرب لايضاهي دول جد متقدمة لكن قد نعطي بعض الدروس وكافكم ياشباب سبا في الأرض و بلاد قوموا وعملوا وقل لله ورسول يسير أعمالكم ، من فضلكم ياصحاب القرارإنتبهوا قبل موازين إلى الأطر الطبية أنتم أيها الأطباء مافائدة المال المكدس و المغاربة مرضى قبل المهراجانات إنتبهوا إلى المدارس و الجامعات و أطر التذريس مافائدة أسخب و جهل متمكن وافيقوا
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69 - بلقاسمي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:57
بسم الله الرحمن الرحيم
واك واك يا عباد الله
المغرب الاول عالميا في عدد الوفيات بالرغم من أن عدد المصابين قليل جدا يعني ان المستشفيات او الصحة بالمغرب
هي اصلا نوع من أنواع كورونا
والله يجب أن يحاسب جميع المسؤولين الذين شاركوا على تهور قطاع الصحة من وزراء ومندوبين الصحة حيث بسببهم توفي العديد منهم قضاة وشرطة ومحامون وكذلك أصيب مغاربة ب العاهات جراء الإهمال وسوء التدبير
فأين القانون والقضاء ؟ أين الجمعيات الحقوقية التي تتدخل إلا للدفاع عن الفساد والمفسدين ؟
ان الله يرى !والحساب عسير لكل من كان سببا في موت الأبرياء
كل من سرق او زور أو أهمل او كان من المفسدين
حصيلة الموتى تكون في عاتقكم!
وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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70 - متحدث منطقي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:59
لكل المنادين بتمديد الحجر او اعطاء حالة الصين كمثال ليسا حل يجب التعلم من التجارب المغرب اتته المصيبة من السياح و العائدين في تلك الفترة قبل ايقاف الرحلات اي انه اتى من خارج التراب و ما يجب تعلمه هو ان ايقاف تحرك الناس يبطئ و يوقف زحف المرض اما الشق الثاني هو عدم اطلاق الرحلات مباشرة بعد ايقاف حالة الطوارئ يجب التريث و انتظار الانحصار الفعلي للعدوة الصين عاد اليها المرض لانهم تسرعوا فدخل الى ترابهم مصابون اتون من الخارج و نطلب من المغاربة خارج حدودنا الصبر حتى لا نعود الى نقطة البداية و شكرا
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71 - حميد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:01
الله معكم خبر مفرح اللي ما عندو ما يدير على برا ابقا في الدار راحة للبلاد والعباد .نعم اختي اخي اتفهم وضعيتك لا معيل ولا مدخول أتمنى وأرجو من ذو القلوب الرحيمة ان يتعاطفوا فيما بينهم وان يسءل كل واحد عن احوال جيرانه ومعارفيه ذو الدخل الغير القار والمحدود .وقل وتعاونو على البر والتقوى صدق الله العظيم
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72 - مصطفى الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:03
يجب على الجميع البقاء في منازلهم ولا يخرجون الا للضرورة القصوى ويتواصلون مع اقربائهم ويحتونهم على الانضباط لكي نهزم هدا العدو الخفي وشكرا للجميع. وتحية لجميع العاملين على راحة المواطن وسلامته
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73 - Hicham EA الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:03
الله يحد الباس ويلطف بجميع الناس
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74 - رأي1 الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:03
ينبغي ان يكون شعار المرحلة هو بلوغ صفر حالة وباء كوفيد19.ليس هنالك غير هذا لهدف.فبقاء حالة وحيدةدون اكتشاف او علاج يبقي الخطر قائما.
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75 - سيدي علي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:05
"ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة"
تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء...
تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ 
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76 - معلق الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:11
كوريا جنوبية عتامدات على حجر صحي اكتر من تحاليل .حيت حنا ماشي بؤرة و منبع لمرض التشخيص كيكون ل وافدين. و لمخالطين لمخالطين .و لي عندو اعراض لمرض. نتمناو تفاؤل .ناس دايرا لمخطط ديالها و عارفا ااش كدير معلينا غير نكلسوو فديورنا و نشجعو و نتفاءلو بلخير
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77 - مواطن غيور الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:12
أن هده المحنة تنطوي في محتواها على منحة من الله عز و جل.
أد لم نأخد الدروس منها و نعيد حساباتنا و نغير ما يجب تغييره في تصرفاتنا, في معاملتنا مع الاخر, فل نستفيد شيئا من هدا الابتلاء.
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78 - عبده / الرباط الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:14
أكثروا من الحمد... و اشكروا الله و اطلبوا رد البلاء
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79 - طنجاوي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:16
لطفك يا الله اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه اللهم اشفي مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما
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80 - محمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:16
يجب مراقبة المتاشفين لمدة 14 يوم
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81 - Marocaine الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:18
On fait appel à notre rois pour mettre les bonnes personnes là où il faut en ce moment et penaliser ceux qui on étaient responsables de cette situation dont souffre notre système sanitaire !
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82 - hicham Oklahoma الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:18
مازال الفيروس منتاشر في البلاد ومازال ناس مصابين ومفراسوم ميتعاود شي كي نقل العدوى لشي متفائلوش بزاف زيادة على دلك المغرب يالاه وصل 2000وشي حاجة ديال التحاليل .العراق فيه حرب الاهلية والجوع والفقر والانفجارات كيديرو 2000 تحليلة فنهار راه فتركيا كيديروا 28000تحليلة فنهار ألمانيا 100.000 تحليلة فال الا سبوع الأحياء شعبية مازال خارجة ناس كلعبو الكارطة والقمر ودراري صغار لاعبين كورة اودي مازال الفيروس منتاشر فالمغرب واسواق عامرين
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83 - من المحمدية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:20
السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام على خير البشرية المصطفى محمد رسول الله أما بعد نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء من جميع أقطاب العالم الإسلامي وأن يحفظ أمهاتنا وأباءنا وأصدقاءنا وأحبابنا وإخواننا وجميع المسلمين يارب وأكثيروا من الدعاء
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84 - Hina الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:23
لطفك يا رب في بلد المسلمين والاتقياء وحملة كتاب الله واولياء الله والامهات والاباء والاطفال والرضع...تحت رحمتك راضيين بقضاءك.كفوا عن المعاصي ويرحمنا الله ويمد في أعمارنا..
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85 - abdelkader الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:26
لطفك يا رب اللهم الطف بنا يارب العالمين
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86 - ملوكي محمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:28
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخواني وأخواتي الدولة دارت اخدمتها
مع الأسف بعض المواطنين لا يزالون يخرجون الى الشوارع بدون سبب.
هذا هو المشكل.
إن كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت خرجت الى الشارع.
إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فابقى في بيتك
يرحمك الله.
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87 - غيور على الوطن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:30
لا نقول إن الوباء لقد زال من بلد ما الا بعد تسجيل 0 حالة لمدة 14 يوم على الأقل
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88 - محمد المرابطي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:32
اللهم احفظ بلدنا المغرب و كل بلاد المسلمين و حتى غير المسلمين من هذا الوباء و لا تواخذنا بغفلتنا و تقصيرنا، فإنك تعصى و ترحم و تغفر يا غفار و ردنا الى دينك ردا جميلا و صل وسلم على سيدنا محمد.
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89 - عبد الرحيم البيضاء الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:32
لم افهم لماذا المغرب الدولة الوحيدة في العالم التي عندها عدد الوفيات أكثر من حالات الاستشفاء
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90 - hamid الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:33
نتمنى من الله عز وجل ان تستقر هده النسبة ويتشافي جميع المصابين ويبعد عنا هدا البلاء لكن مزيدا من الحدر كما اتمنى جميع المغاربة المكوت في منازلهم حتى نتحدى هده العدوى
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91 - عبد المنعم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:34
مزيدا من الصبر و الثبات حتى نستطيع بإدن الله السيطرة على الوضع .
ربي لا يضيع اجر من احسن عمل
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92 - التفاؤل المعنوي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:34
كل هذا التفاؤل .... بغض النظر عن نتائج التحاليل التي لم تظهر بعد، من جهة، ومن جهة ثانية، ايضا بغض النظر عن الحالات التي لم تظهر بعد او على الأصح لم ،تُكتشف ولم يطفُ أصحابها على واجهة الأحداث.. نرجو الله ان يكون هذا التفاؤل في محله وأن يكون إيجابيا عكس نتائج التحاليل المخيبة لظنوننا..
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93 - Otman الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:34
الناس لي مراض راهم فديورهم جالسين مخبيين خايفين لا يموتو ف الصبيطارات
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94 - ايوب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:34
اذا بقي و لزم المغاربة بيوتهم على الاقل 10 ايام فتأكدوا اننا سنسيطر على الوباء بحول الله
اما اذا استمرت اشكال الاستخفاف فتاكدوا ان مصيركم هو مشابه لما يحدث في ايطاليا و اسبانيا لا قدر الله
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95 - Med الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:37
الله يلطف بينا و يرفع علينا هاد البلاء
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96 - ميرو الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:42
أمطار الخير تساقطت وعقمت المدن والقرى رحمة الله وسعت كل شيء... اظن ان ما نخافه اوشك على الرحيل فيا ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ادا رضيت ولك الحمد بعد الرضى.
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97 - نجيم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:42
ولكن عليهم التفكير جيدا بعد انتهاء هذا الوباء من اامغرب ان شاء الله في الحالات الوافدة مثل ما حدث للصين مؤخرا .....والله يحفظ شعبنا و بلدنا
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98 - هل الفيروس موسمي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:46
اسئلة عديدة تؤرقني وهي :
١- هل تمكنت المصالح الطبية باستشارة مع المختصين من الداخل والخارج من معرفة هل هذا الفيروس " موسمي " ام لا
٢- اذا كان موسميا اي يظهر في الجو البارد ...فهل سيعود للظهور عند انتهاء فصل الصيف؟؟؟
٣- هل يختفي في الجو الحار ام انه يبقى طيلة الفصول وبالتالي الأمل الوحيد للبشرية جمعاء إيجاد لقاح يقطع دابره
٤- لمن أصيب به وشفي باذن الله ...هل يصبح معقما منه نهائيا أم يمكن أن يصاب به من جديد
٥- هل الذي شفي منه يصبح ناقلا له فقط دون أن يتأثر به
٦- لماذا لا يستدعى للتلفزيون من يرد على أسئلة المواطنين ؟؟؟؟؟؟
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