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- وزارة الصحة: 68 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 602 - (105)
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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: 68 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 602
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 602 حالة.
وأضافت الوزارة المعنية أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2298 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 24 حالة حتى السادسة من مساء اليوم، بعدما سجلت وزارة الصحة تعافي 9 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة أن عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" بلغ 36 حالة، عقب تسجيل 3 حالات إضافية جديدة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (105)
خاصكم تعرفو بلي التجهيزات و المعدات الطبية بما فيها أجهزة الاختبار باتت شبه منعدمة في السوق الدولية ولا وجود لها و داكشي لي بقى منها كايتم التوجيه ديالو للدول الكبرى القوية و المهيمنة .
المعادلة الآن تقول : " الدولة لي عندها لفلوس تبخر بيهم مابقاو نافعين فوالو حيت أصلا لا وجود للمعدات الطبية "
لذلك كانقول لهاد الناس لكيسولو على هاد القضية . فالوقت لي كان خاصكم تدويو على هشاشة القطاع و النظام الصحي فبلادنا بقيتو عاطيينها للشطيح و رديح . و دخلو دابا لديوركم و سدو عليكم حتى يلطف بينا الله و نخرجو من هاد المحنة .
انتصرنا على الوباء....و ذلك نظرا للازدحام الشديد و السكن غير اللائق.
الله معانا ايها الشعب العضيم.... خليك فدارك...
#بقا فدارك
#بقا فدارك
أتمنى عدم إنتشار الوباء بسبب الوتيرة الضعيييييييفة لتحاليل المخبرية
اللهم ارفع عنا البلاء
تحية الوقاية المدنية
المهم من كل شيء هو #دخل لدارك اموت كتسارا
الله يدير تاويل الخير
مرحلة ستمر ان شاء الله.
#التزم
حالات الشفاء والمتعافين تاخد وقت قبل ان يتم اعلانها لان لبد من فترة لتاكد من تعافيها ليتم الاعلان عنها بعكس الفيات يتم الاعلان عنها في نفس الوقت نرجو من المواطنين عدم التسرع والحكم على من يسهرون على المرضى .
المتاعفون يحتاجون وقت قبل الخرج من المستشفى في الايام القليل المقبلة سنرى عدد كبير من المتعافين بادن لله خاصتا من كان اصيب في اول دخول الفيروس المرض يحتاج اشبوعين بلاضافة الى وقت اخر لتاكد تمما من انه لن يعادي الاخرين مرة اخرى فلا تتسرعو اصبرو .
المغرب يخفي الحقيقة و الارقام الصحيحة هي اكبر بكثير..
و لكن ستضهر الحقيقة في الاخير ..
لأن الوفيات لا نستطيع اخفاءها.
ليس كالارقام المغلوطة على الاقتصاد..و على الديون التي فاقت ال 40 مليار دولار
الهم سترنا بسترك
الهم عافنا ونصرنا على هذا الوباء
إخواني أخواتي المغاربة التزموا في بيوتكم
هدا الوباء لا يفرق بين صغير وكبير كل سواسية اللهم ارفع عنا هدا الوباء.
مثلا البارح تم تسجيل 77 حاله
اليوم لحد كتابتي لهاد التعليق 46 حاله
اي ان الحالات في تناقص ان شا الله
بشرو ولا تنفرو
راه العدد في تزايد
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
Faites vite,tester,tester,et tester encore
ربما لن يتعدي العدد في الايام المقبلة 700 ال 1000و بعدها سيتراججع الوباء
المفرح هو تزايد اعداد الشفاء بفعل اعتماد الدواء الجديد المصنع في المغرب.
المرجو من الجميع التزام البيوت و الخروج الا للضرورة القصوى
و بإذن الله سنخرج منتصرين ان الله
ولدي سؤال ؛ هل الجلوس في الاسطح يشكل خطر؟
104 - 71 - 68 اليوم . مع ارتفاع نسبة المتعافين
هناك تراجع للاحسن .نتمنى دلك
كيفاش غادي نقضيو على هاد المصيبة إدا لم يكن تشخيص مبكر.
Hier le nombre est 556 + 18 cas mardi de 8h à 13h + 28 le soir a 19h
Donc augmentation de 46 cas est ce chiffre est enregistré dans le Word biométrie
اللهم كن عونا ونصيرا للأطباء والممرضين والوقاية المدنية ورجال الشرطة والدرك الملكي ولجميع المرابطين...
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والشعب
ناس خارجة داخلة بحجة النقدية الوعي محاضرش غادي اخرجو
علينا
الله اجازيكوم بخير رحمونا راه كنشوفو الموت كدور بينا او الامكانيات مكيناش
الله يشافي الجميع .
المرجو من الدولة ان تؤازر الاسر المعوزة باطلاق حملة فعالة وسريعة من اجل تخصيص وتوزيع 2000درهم للاسر المحتاجة بالضافة الى القفة لانه صراحة لا مجال لنجاح الحجر الصحي دون مساعدة هده الفئة من اخواننا.
نرجو من المصالح المختصة كدلك انشاء صندوق لمغاربة العالم لنساهم في مساعدة السلطات واخواننا ويمكن هدا عبر transfert d'argent sur internet.
لايعقل ف سنة 2020 وما وصلت إليه البشرية من علم وتطور الا يوجد علاج لما يسمى كورونا
راجح الظن أنه يخطط لإعادة تقسيم العالم اقتصاديا
هنالك من قال علي وعلى أعدائي
من المسئول ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
أين العلاج ؟ ؟ ؟ ؟
أم أن آخر الدواء هو الكي ؟ ؟ ؟
ادعوا 19 شخصا أن يرفعوا اكف الدعاء إلى الله ليرفع البلاء عن العالمين أجمعين
هؤلاء الأشخاص لهم صفات معينة لاتغلق أبواب السماء لدعواتهم
يوم الخميس في منتصف الليل سيرفع الدعاء