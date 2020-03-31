وزارة الصحة: 68 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 602

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 602 حالة.

وأضافت الوزارة المعنية أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2298 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 24 حالة حتى السادسة من مساء اليوم، بعدما سجلت وزارة الصحة تعافي 9 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة أن عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" بلغ 36 حالة، عقب تسجيل 3 حالات إضافية جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.