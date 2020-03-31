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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: 68 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 602

وزارة الصحة: 68 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 602

وزارة الصحة: 68 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 602
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 602 حالة.

وأضافت الوزارة المعنية أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2298 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 24 حالة حتى السادسة من مساء اليوم، بعدما سجلت وزارة الصحة تعافي 9 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة أن عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" بلغ 36 حالة، عقب تسجيل 3 حالات إضافية جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (105)

1 - [email protected] الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:13
الله المستعان ، انا لله وان اليه لراجعون
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54
2 - مواطنة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:13
لطفك يا رب. اللهم اننا نعوذ بك من البرص والجذام و الجنون و سيئ الأقسام. الله ينجي ويحمي الجميع. والله يحد البأس.
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92
3 - جلال الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:14
بزاف ديال الناس كايسولو على فلوس الصندوق فين مشات علاش ماتصرفش على المعدات الطبية و تجهيز المستشفيات لي حنا محتاجين ليها فهاد الظرفية الحساسة للغاية .
خاصكم تعرفو بلي التجهيزات و المعدات الطبية بما فيها أجهزة الاختبار باتت شبه منعدمة في السوق الدولية ولا وجود لها و داكشي لي بقى منها كايتم التوجيه ديالو للدول الكبرى القوية و المهيمنة .
المعادلة الآن تقول : " الدولة لي عندها لفلوس تبخر بيهم مابقاو نافعين فوالو حيت أصلا لا وجود للمعدات الطبية "
لذلك كانقول لهاد الناس لكيسولو على هاد القضية . فالوقت لي كان خاصكم تدويو على هشاشة القطاع و النظام الصحي فبلادنا بقيتو عاطيينها للشطيح و رديح . و دخلو دابا لديوركم و سدو عليكم حتى يلطف بينا الله و نخرجو من هاد المحنة .
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258
4 - بن تامي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:14
الله ما رفق بنا يامولنا في القربي عن عجلي
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23
5 - GHATISSI BOUCHRA الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:15
نشكر كل المضحين في سبيل هدا الوطن الحبيب.. بتضافر الجهود سنتمكن من تجاوز هدا الوباء..
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46
6 - اقتراح الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:15
آن الاوان لفرض الطوارئ لعشرة ايام كلها ايتقدا لي يكفيه ويشد دارو، خذو العبرة من اسبانيا وايطاليا
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47
7 - يوسف حسون الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:16
لم يتم ذكر العدد الإجمالي لعدد الإصابات
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-40
8 - مغربية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:16
الله يلطف بينا وصافي لبقا بنادم خارج كلنا غن عانيو
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11
9 - عماد المديوني الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:16
الدارالبيضاء ستشكل التحدي الكبير, اذا توقف ظهور حالات جديدة فيها فسنكون قد

انتصرنا على الوباء....و ذلك نظرا للازدحام الشديد و السكن غير اللائق.
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36
10 - مغربي حتى النخاع الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:16
في احدى تعليقاتي يوم 23/03 كنت قد نوهة بما يفعله المواطنون من بطولات في مواجهة هده الجائحة، وكنت قد اشرة الى انه يوم 31/03 ستسمعون اخبارا جميلة، وهاهي تتحقق تمرة ما فعله هدا الشعب العظيم، ولم يتبقى لنا الا جولات قليلة حتى ننتصر عليه بالضربة القاضية انشاء الله.
الله معانا ايها الشعب العضيم.... خليك فدارك...
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46
11 - Lhoussain الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:17
الله يحد الباس...اللهم ارفع عنا هذا الوباء..قريبا إن شاء الله سيزول و تعود الحياة الطبيعية إلى مغربنا الحبيب
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25
12 - محمد ابن عبد الله الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:17
الارقام في تزايد نسأل الله ان يرفع هذا البلاء المزيد من الحيطة والحدر لان مستشفيتنا على قد الحال
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22
13 - محمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:17
+ 4 في مكناس نتمنى من الدولة ان تضيف تحسينات على اوامر الحجر الصحي . من اجل الزام المواطنين بالاتزام في منازلهم
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10
14 - طائر الليل الاسود الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:18
في هذه الايام يواجه المغرب ظروف صعبة فقد صار عدد الاصابات يرتفع بسرعة فائقة ، في الاونة الاخيرة صار الضباط يتجولون في الاحياء بكثرة و لكن مع ذلك للاسف فئة من الناس لا تبالي و تخترق القوانين مع عدم تحمل المسؤولية ، لذا على الناس محاولت توعية هذه الفئة ففي هذه المحنة نحن شخص واحد ، ومن واجب كل فرد توعية اخوه المسلم
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17
15 - nabil missaoui الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:18
للأسف للأسف للأسف نحن نحارب كورونا وجهل بعض الناس هادشي راه ممعاهش اللعب بنادم باقي واخد الأمر بالسخرية
#بقا فدارك
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20
16 - علاء الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:18
الاعلانات مرة تكون كل 24 ساعة و مرة 12ساعة ومرة بين الفينة والأخرى ...ارقام كهذه لا تصلح لشيء ...يجب الاعلان عن عدد الحالات كل 24 ساعة كذلك عدد التحليلات حرام عليكم دوختونا
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16
17 - nabil missaoui الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:18
للأسف للأسف للأسف نحن نحارب كورونا وجهل بعض الناس هادشي راه ممعاهش اللعب بنادم باقي واخد الأمر بالسخرية
#بقا فدارك
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12
18 - ممرض الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:18
2298 تحليلة سلبية مند بداية الوباء بالمغرب !!
أتمنى عدم إنتشار الوباء بسبب الوتيرة الضعيييييييفة لتحاليل المخبرية
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29
19 - محمد ابو هداية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:18
ايها المغاربة الاحرار الزمو بيوتكم واتقو الله في وطنكم.واصبرو ان الله مع الصابرين.كلسو فديوركم الله احفظكم ويحفظ جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم
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22
20 - GALA الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:18
إذن هناك استقرار نوعا ما في عدد الحالات المؤكدة نتمنى أن يكون تحسن في ما بعد الله يحفظنا جميعا ويشفي مرضانا
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21
21 - يوسف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:18
لا حول ولا قوة إلا بالله. وعباد الله التزموا بيوتكم.راه الصحة في المغرب 000
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14
22 - مغربي مواطن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:19
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
اللهم ارفع عنا البلاء
تحية الوقاية المدنية
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9
23 - Youssef الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:19
لا يسعنا الا ان نناجي الله عز و جل بعد عجز عباده على العثور عن الخلاص و يكون هدا الفيروس الخبيث عبرة لنا حتى الا نطغى مرة اخرى
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18
24 - أمين راضي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:19
يا الله يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيت يا مجيب خلصنا من الوباء
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15
25 - محمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:19
لا حول ولا قوة الا بالله ... الامور تخرج عن السيطرة يوما بعد يوم ... المرجو توخي المزيد من الحيطة و الحذر والالتزام بشروط السلامة الصحية ... الزموا بيوتكم جزاكم الله خيرا
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0
26 - ابو احمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:19
السلام عليكم،
المهم من كل شيء هو #دخل لدارك اموت كتسارا
الله يدير تاويل الخير
مرحلة ستمر ان شاء الله.
#التزم
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5
27 - Hicham الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:19
ان شاء الله عندي اليقين في المغرب المغاربة حيت حنا شعب واحد .وغدي نخلقو الحدث انشاء الله.فالمزيد من الصبر
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6
28 - dalo Said الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:20
مع ذالك يجب توسيع دائرة الفحوصات الاستباقية لمعرفة المصابين الفعلييين وبالتالي امكانية محاصرة الفيروس اللعين. حفظ الله هذا البلد الأمين.
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9
29 - مومو الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:20
ياربي تلطف بينا يارب العالمين مزال مافهمتش علاش هاد البشر مبغاش ادخل إدارة
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4
30 - العليوي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:20
أسأل الله العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء
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5
31 - المعلوم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:20
على أمل أن يبقى العدد مستقرا الى حدود الأيام القادمة ليبدأ في التناقص مع نهاية مدة الحجر الصحي.
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5
32 - مغربي قح الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:20
الله يلطف بينا ويشوف من جهتنا والحمد لله تزادو 10.حالات تشافات
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4
33 - اللهم شفي مرضانا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:21
نسال الله الشفاء العاجل لجميع المرضى
حالات الشفاء والمتعافين تاخد وقت قبل ان يتم اعلانها لان لبد من فترة لتاكد من تعافيها ليتم الاعلان عنها بعكس الفيات يتم الاعلان عنها في نفس الوقت نرجو من المواطنين عدم التسرع والحكم على من يسهرون على المرضى .
المتاعفون يحتاجون وقت قبل الخرج من المستشفى في الايام القليل المقبلة سنرى عدد كبير من المتعافين بادن لله خاصتا من كان اصيب في اول دخول الفيروس المرض يحتاج اشبوعين بلاضافة الى وقت اخر لتاكد تمما من انه لن يعادي الاخرين مرة اخرى فلا تتسرعو اصبرو .
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13
34 - Abde rizki الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:21
الاستغفار الاستغفار اللهم ارفع متقك وغضبك عنا وارحمنا يا ارحم الرحمين يارب العالمين فنحن ضعفاء امامك وأنت القوي الجبار الغفور الرحيم يا لطيف يا حفيظ اغثنا يا الله
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16
35 - الواسيني الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:22
كنت اضن ان تلك الحالات المستبعدة تعني لكل يوم اذ بي اصدم انها مند بدء ضهور الوباء في البلاد
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6
36 - طارق ابن زياد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:22
انا ما يقلقني هو عدد الوفيات كل يوم وفاة وحتى الشفاء قليل جدا
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3
37 - عربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:22
كل العالم يعلم أن الارقام الدي يقدمها المغرب مغلوطة !
المغرب يخفي الحقيقة و الارقام الصحيحة هي اكبر بكثير..
و لكن ستضهر الحقيقة في الاخير ..
لأن الوفيات لا نستطيع اخفاءها.
ليس كالارقام المغلوطة على الاقتصاد..و على الديون التي فاقت ال 40 مليار دولار
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-17
38 - الكرموسي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:22
على الأقل النسبة انخفضت نوعا ما عل اليومين الماضيين اللهم ارفع مقتك وغضبك إنك على كل شيء قدير هده مرحلة حاسم في بلادنا من أجل السيطرة على الفيروس بالتزامنا بيوتنا و اتباعنا لتعليمات و نصائح وزارة الصحة
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7
39 - نورالدين الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:22
اللهم ابعد هذا الوباء عن جميع مخلوقاتك وعافي جميع المصابين في كل بقاع العالم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين.
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7
40 - شراط الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:22
اللهم لطفك بنا يا رب نحن عبادك الضعفاء فرحمنا
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5
41 - Fatymed الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:22
و اخيرا سمعنا 10 حالات شفاء دقة وحدة
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8
42 - عزيز المغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:23
الحمد لله العدد في انخفاض، أتمنى أن يواصل الجميع لزوم البيت، سنقضي عل الوباء برعاية الله تعالى
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4
43 - حمزة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:23
الهم حفظ بلدنا وبلاد المسلمين يارب
الهم سترنا بسترك
الهم عافنا ونصرنا على هذا الوباء
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5
44 - عادل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:23
انا احسنت الظن بالله ان الاصابات ستبدا بالانخفاض الى ان تسجل 0 حالة فقط المكوث في المنزل والخروج الا الضرورة القصوى لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا .
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9
45 - خالد المانيا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:24
رغم الفحوصات الكثيفة ووفرة المعدات الطبية المتطورة الألمان ملتزمون في البقاء في بيوتهم . لأنه السبيل الوحيد للتصدي بهدا الوباء
إخواني أخواتي المغاربة التزموا في بيوتكم
هدا الوباء لا يفرق بين صغير وكبير كل سواسية اللهم ارفع عنا هدا الوباء.
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13
46 - Sabrina الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:24
اللي امرض يمشي غير اللعروبيا والله حتا يتشافا راه المشكل فالهوا اديال لمدينة اللي الملوت ماشي فالدوا.
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-9
47 - زكرياء أيت الطالبي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:24
السبب في إزدياد الحالات في المغرب بسرعة كبيرة ووصولها إلى 602 حالة هو عدم إحترام الحجر الصحي لمجموعة من المغاربة الذين يذهبون للتسوق في أسواق عشواءية و يخالطون بعضهم البعض فتنتشر العدوى بسرعة ولهذا السبب فإنني أناشد السلطات بهدم جميع الأسواق العشواءية ومنع أصحاب الكرارس من بيع الخضر أو الفواكه في الشوارع و منع الحركة مابين المدن وتطبيق عقوبات صارمة وسالبة للحرية في حق كل من يخرق حظر التجوال مابعد السادسة مساءا أو من يتجول في الشارع العام عبر الأقدام أو عبر الدراجات الهواءية أو النارية أو السيارات بدون سبب أو غاية .
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7
48 - اخوكم حسن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والله القادم احسن وأفضل الكل يخلص الدعاء لله رب العالمين أو الاكتار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو إنشاء الله ما يكون غا الخير والشفاء أو النجاة الجميع انشاء الله .في ختام هاد الاسبوع غادي نسمعو خبار زوينة أو عدد المصابين قل. تفاؤلو بالخير تجدوه
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9
49 - محمد الجابر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:24
لله الا ما قولو للشعب الارقام ع حسب اليوم. ماشي بالسوايع
مثلا البارح تم تسجيل 77 حاله
اليوم لحد كتابتي لهاد التعليق 46 حاله
اي ان الحالات في تناقص ان شا الله
بشرو ولا تنفرو
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6
50 - واكليم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:24
الارقام في ارتفاع مهول والاخبار التي تروج في وسائل التواصل عن المعاملة المهينة والكارتية للمصابين بالمستشفيات لا تبشر بخير .نهيب من الكل المزيد من الحيطة والحدر.احسن علاج من هذا الوباء هو الوقاية تم الوقاية،الزموا منازلكم الزموا منازلكم حفظكم الله.
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2
51 - Abdo الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:24
ليوم في ليل غادي زيدو شي 20. بحال بارح او ولبارح.. بدا لعب بالأرقام. ألله شوف من حالتنا وصبرنا معاكم.
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-4
52 - Hafsa الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:25
يا ربي تحفظنا و صافي! لحدود اليوم المغرب رسميا يلاه دار شي 2801 فحص حسب تصريحات رسمية!! عدد ضعيييف جدا لا يستطيع معه تحديد وضعية هدا الفيروس و درجة انتشاره!! فرق كبيير بين ما تقوم به الدول المتقدمة من عشرات الالاف من الفحوصات اليومية و بين بضع عشرات او مئات عندنا فاليوم الواحد!!
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1
53 - محمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:25
يبدو انه إنخفظة حالة الإصابات مقارنة بتلاتة أيام السابقة . ممنوع الخروج الا في الحالات الضرورية كي نستضيع إحتواء الامر
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3
54 - عمر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:25
هده 10 أيام و نحن في الحجر الصحي بقيت لنا 4 أيام فقط و سنلاحظ بإذن الله تراجع حالات الإصابة في بلدنا أدعو فقط المواطنين إلى الصمود و الإلتزام بالحجر الصحي فهو وسيلتنا الوحيدة للنجاة... كورونا كالنار و نحن كالحطب و إذا اختفى الحطب ستتنطفؤ النار.. أبشروا
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11
55 - حاميدو الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:25
يا ربي نسألك اللطف في ما نزل بنا اللهم بردا وسلاما على بلدنا الحبيب اللهم إكشف الغمة وإرفع الظلمة وأخرجنا من هذا الضيق إلى واسع رحمتك.
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4
56 - مغربية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:26
ربي السلامة..نتمنى أن ينتهي شبح هذا الفيروس قريبا...
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3
57 - ولد السبعب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:26
الحمد لله ما قبل أمس 104حالة والبارحة 71 واليوم 68 إن لم نقل في تناقص فالارقام مستقرة وهدا يبشر بالخير تمنياتي للعلي القدير أن يصرف عنا هدا الداء. كما أنوه بالسيد الركيك والندوة الصحفية التي تختلف جدريا عن سابقاتها
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9
58 - مواطن غيور الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:26
سبحان الله إن بعد العسر يسرا . التزام الفرد بالحد من هذه الجائحة يساهم في سلامة البلاد والعباد.
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2
59 - كلام في الصميم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:26
يا ربي السلامة ويجب التنبيه إلى تبادل النقود فكل مواطن وأيضا أاصحاب الدكاكين وجب عليهم تعقيمها بمحلول جافيل وخاصة منها المعدنية ونسال الله العافية في الأمور كلها
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-1
60 - مكناسي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:26
ليس الخطر في عدد المصابين ولكن الخطر في عدد التحليلات !!
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2
61 - سعيدو الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:26
إذاً فلا تضِقْ ذرعاً فمن المُحالِ دوامُ الحالِ، وأفضلُ العبادِة انتظارُ الفرجِ، الأيامُ دُولٌ، والدهرُ قُلّبٌ، والليالي حُبَالى، والغيبُ مستورٌ، والحكيمُ كلَّ يوم هو في شأنٍ، ولعلَّ الله يُحْدِثُ بعد ذلك أمراً، وإن مع العُسْرِ يُسْراً، إن مع العُسْرِ يُسْراً
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9
62 - احمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:27
يارب يارحيم رحمتك نترجاها لطفك ننتظره يامن رحمته وسعت كل شئ يارحمن يارحيم يا غفور يا كريم انه بعد العسر يسرا. اللهم اشفي انك انت الشافي يارب العالمين.
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7
63 - مواطن مقهور الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:27
فينهي الدروة؟ على هاذ الاساس راه ماشي نهار 20 غتبدا القراية،
راه العدد في تزايد
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-4
64 - مغربية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:28
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
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6
65 - جلال الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:28
مزيان دابا الأجهزة الفحص السريع كوريا الجنوبية جات يتم الإسراع بعمليات الكشف وحصر عدد الحالات الأسبوعين سيكون صعب بالتالي يجب بقاء في المنازل يجب مواصلة الالتزام أصعب فترة مرحلة فيروس في المغرب
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66 - Mercure2020 الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:28
Avec le nombre faible de tests 200 a 300 selon l'Institut pasteur marocain on risque fortement de perdurer dans le confinement ce qui menace notre économie , et risque encore d'augmenter les contaminations
Faites vite,tester,tester,et tester encore
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67 - Said الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:29
اللهم ارفع الوباء عن البشرية جمعاء اخوكم من بلجيكا ينصحهم بالتقيد بتعاليم الدولة لان الفيروس خطير جداا ضروري من الصبر و التضحيات لإيقاف هذا الوباء
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68 - Fier d etr marocain الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:29
العدد في الازدياد شي طبيعي مع توسع عمليات الكشف
ربما لن يتعدي العدد في الايام المقبلة 700 ال 1000و بعدها سيتراججع الوباء
المفرح هو تزايد اعداد الشفاء بفعل اعتماد الدواء الجديد المصنع في المغرب.
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69 - فريد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:30
أظن بدء العد العكسي لاندحار كورونا
المرجو من الجميع التزام البيوت و الخروج الا للضرورة القصوى
و بإذن الله سنخرج منتصرين ان الله
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70 - حميد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:30
رغم الحجر الصحي وحضر التجول يبقي العدد في الارتفاع لهذا وجب علي وزارةً الصحة اجراء التحاليل اليومية كما فعلت المانيا للحد نسبيا من هذا الوباء الذي اصبح يهدد العالم كما لا يمكن ان يبقي المغرب في حالة ركود حتي بتلقي الخبر الجيد من الغرب او أمريكا لان المشكل هم بأنفسهم يهددهم علي العلماء والخبراء في المغرب البحث عن بديل للمعرفة الامر بوضوح
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71 - الواسيني الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:30
602+2298=2900 هدا هوا اجمالي كل الحالات التي تم فحصها منذ شهر بمعدل 160 حالة في اليوم نسبة مخجلة للغاية
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72 - مواطن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:31
اليوم توصلنا باول مصاب بفيروس كورونا في اقليم خنيفرة وهو مهندس قادم من تمارة بعد ان ظهرت عليه اعراض الوباء ولجا الى هدا الاقليم لان زوجته طبيبة بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة حسب ما يشاع بين الساكنة نطلب من الحموشي أن يمنع التنقل بين المدن للأشخاص الداتيين كيف ماكان نوعهم لاحتواء هدا الوباء
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73 - Monir الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:32
حبذا لو كان نشر عدد الإصابات بالتفصيل كل مدينة على حدة و ليس كل جهة
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74 - مجيد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:33
الحمد لله علي كل حال ومزيدا من الحيطة والحذر وتحية كبيرة للأطر الصحية كامل مستوياتهم ومساعدتهم بالجلوس في المنازل حتي يفرج عنا الله
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75 - Ahmed الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:34
الصباح تم إعلان عن 18 حالة إصابة جديدة والمساء تم إعلان عن 68 حالة مصابة يعني المجموع الكلي بالإصابات اليوم هو 86 حالة إصابة لماذا هذا النهج المتبع هل لكي تقليل بالحالات المعلنة وهي بتزايد والمراوغة بالتصريح لكي تظهروا أنه الاعداد قليلة بهذه الطريقة يفترض باليوم يتم التصريح مره وأحدة وذلك لمعرفة المواطنين على الحالات الإصابة اليومي بطريقة وأضحة ولمعرفة الأعداد هل هي بتزاد او نقصان والامور والاوضاع كيف تسير والإجراءات المتبعة بالمسؤولية ، يجب التصريح بالعدد اليومي مره وأحدة مثل باقي الدول وبوقت معين لتوضيح الصورة والخبر بشكل شفاف وصريح المواطنين
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-6
76 - Ayoub الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:34
نطالب برفع التحلیلات عن طریق توزیع شاحنات مهیاه للكشف علی مستوی كل شوارع المدن وكذلك القری لكی یتجلی لنا العدد الحقیقی للاصابات الیومیه لكی لا نتعرض لا قدر الله الی ارتفاع مهول فی الاصابات.
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77 - Colona الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:35
وزارة إحصاء الموتى، وليس وزارة الصحة ونقول لإخواننا المغاربة الوقاية خير من العلاج إذا وصلت إلى المستشفى وأنت مصاب ستصبح رقما، حالات الوفاة أكثر من حالات الشفاء
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78 - مغربي هنا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:35
.الحصيلة سترتفع لان الحجر الصحي يغربل المرضى وعلى السلطات ان تنطم الدخول إلى الأسواق الشعبية بدلا من الازدحام .
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79 - يونس الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:36
اللهم ارفع عنا الوباء واحفظ بلدنا الحبيب ..
ولدي سؤال ؛ هل الجلوس في الاسطح يشكل خطر؟
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80 - صديق كرونا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:37
المرحلة الثالثة....أرجوكم إبقوا في بيوتكم ...الوباء كان في الصين على بعد مسافتها ووصل للمغرب ...الآن هو قريب منك .....لا نريد رؤية الدمار و الخراب في بلداننا الآمنة.....إنها حرب الجميع ضد عدو يقتل في خفاء ....إنتبهوا لأنفسكم أرجوكم
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81 - مغربي. الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:37
أكثروا من قول باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ،والاستغفار.
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7
82 - chengaf الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:37
حسب الاحصائيات ل 24 ساعة :
104 - 71 - 68 اليوم . مع ارتفاع نسبة المتعافين

هناك تراجع للاحسن .نتمنى دلك
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5
83 - مغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:38
نسأل الله العلي القدير أن يرحمنا برحمته والله يشافي المرضى و يرحم الموتى
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8
84 - parx الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:40
اللهم إشفي كل المصابين و إحمي بلدنا الأمين من هاذا الوباء يا رب.
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85 - Citoyen الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:41
دول واصلة ل5000 تحليلة فالنهار، حنا شهر واصلين 2200.
كيفاش غادي نقضيو على هاد المصيبة إدا لم يكن تشخيص مبكر.
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86 - زكرياء الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:41
الله أكبر.اللهم ارفع عنا هذا البلاء واحفض وطننا الحبيب
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87 - سؤال الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:44
لماذا الاعداد المستبعدة تتزايد ببطئ شديييييييد
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88 - مستغرب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:45
الإجراءات الاحترازية و انخراط المواطنين في تطبيق الحجر الصحي كان من المفروض ان يتم السيطرة على الموقف في وقت قياسي لكن المشكل هو هشاشة القطاع الصحي وتهور بعض المواطنين هو ما جعل الأرقام في تزايد لو كان لكل مدينة على الأقل مختبر للكشف عن الفايروس لاستطعنا تطويقه بسرعة المهم ليس هذا وقت العتاب
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89 - مواطن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:45
Le nombre enregistré est 46 cas
Hier le nombre est 556 + 18 cas mardi de 8h à 13h + 28 le soir a 19h
Donc augmentation de 46 cas est ce chiffre est enregistré dans le Word biométrie
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90 - نسأل الله العفو والعافية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:46
اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما

اللهم كن عونا ونصيرا للأطباء والممرضين والوقاية المدنية ورجال الشرطة والدرك الملكي ولجميع المرابطين...

اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والشعب
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91 - حسن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:48
اللهم احفضنا من هذا. الوبا ويجب علي. الجميع توخي الحدر. والجلوس في. منازيلنا حتي نتمكن من. محاصرة هده الجااحة الهم احفض بلدنا وجميع المسلمين في كل مكان امين
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92 - جريء الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:50
هناك انحسار للفيروس انشاء الله
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93 - ليست كما يقولون الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:50
العدد الإجمالي أكثر بكثير من هذا الرقم عدد الفحوصات قليل
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94 - عبدو الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:52
المشكل الكبير في 4200مختلط لاقدر الله كم واحد منهم إختلط بالاخرين نفترض واحد بواحد سيصبح العدد8400لاقدر الله وهنا الدور على الساكنة الالتزام بالحجر الصحي واتباع التعليمات
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95 - رحمونا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:53
مكينش الوعي كلشي كيخرج بطريقة عشوائية
ناس خارجة داخلة بحجة النقدية الوعي محاضرش غادي اخرجو
علينا
الله اجازيكوم بخير رحمونا راه كنشوفو الموت كدور بينا او الامكانيات مكيناش
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96 - مواطنة مغربية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:00
قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ولكم الاجر والتواب في خدمتكم لبلدكم ادام الله النصر ملكنا العزيز و املنا بالله ان يشفي مرضانا و مرضى المسلمين و يرفع عنا هذا الوباء عاجلا وليس اجلا يارب لطفك يا رب العالمين عفاكم انا منطقة فدرعة تافيلالت تزادوا فيها الحالات
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97 - صفريوي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:04
صفرو يوم الاحد ناس كتسوق الخضرة بحال ماواقع والو والسلطة عيات ماتهدر وبنادم كي الحلوف .واش هادا وقت عزيل الخضر والفواكه وهز لي مكتبلك الله وتحرك. لا خاصو 30 دقيقة غير فماطيشا . ودابا ها لحالات بداو يبانو فصفرو .غير الله يحفظ هاد البلاد السعيدة اولا من الجهل وتانيا من كورونا .
الله يشافي الجميع .
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98 - abd الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:05
السلام عليكم
المرجو من الدولة ان تؤازر الاسر المعوزة باطلاق حملة فعالة وسريعة من اجل تخصيص وتوزيع 2000درهم للاسر المحتاجة بالضافة الى القفة لانه صراحة لا مجال لنجاح الحجر الصحي دون مساعدة هده الفئة من اخواننا.

نرجو من المصالح المختصة كدلك انشاء صندوق لمغاربة العالم لنساهم في مساعدة السلطات واخواننا ويمكن هدا عبر transfert d'argent sur internet.
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99 - عزالعرب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:06
فهد البلاد كولشي دير خدمتو وعلى رأسهم صاحب الجلالة نصره الله بإعطائه للتعليمات والدعم الكبير في وقته ونشكر رجال السلطة من جميع الأطياف لي سهرو على تنفيد المخطط الملكي أشعب لي لتازم بلبيت ديالو. ولكن الأطباء لي جات فيهم الخطوط الأمامية للحرب هد المرة زيروووو والفراملية زيروووو وزارة الصحة دايخة تالفة أنا حييت الأطباء أبقاو فيا بزاف ولكن ملي شفت الفيديوات ديل المرضى تنقول ليهم أنتم زيرووووو
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100 - Mohamed الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:10
لطفك يا رب. اللهم اننا نعوذ بك من البرص والجذام و الجنون و سيئ الأقسام. الله ينجي ويحمي الجميع. والله يحد البأس.
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101 - Youssef الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:19
( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) لعل هذه الآية هي مفترق الطرقات وستكون هي المفصل للسقوط أو النهوظ . ياااااااا مغاربة اتقوا الله وكفاكم تنطع وجهل واستصغارا . الموقف صعب وقاااس جدا تمر منه البلاد والعالم كذلك . انظروا للارقام تزداد وتتكاثر والأرواح تتساقط والتهديد ماض في هجومه التزموا اماكنكم ومساكنكم الدولة لاتستحمل المزيد .
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102 - Khalid الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:21
غدا ان شاء الله سوف ينخفض العدد لاكن يجب المزيد من الصبر تحية للجميع
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103 - 19 فردا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:26
بعد الربيع الإسلامي ها نحن أمام الربيع العالمي لكوفيد 2019
لايعقل ف سنة 2020 وما وصلت إليه البشرية من علم وتطور الا يوجد علاج لما يسمى كورونا
راجح الظن أنه يخطط لإعادة تقسيم العالم اقتصاديا
هنالك من قال علي وعلى أعدائي
من المسئول ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
أين العلاج ؟ ؟ ؟ ؟
أم أن آخر الدواء هو الكي ؟ ؟ ؟
ادعوا 19 شخصا أن يرفعوا اكف الدعاء إلى الله ليرفع البلاء عن العالمين أجمعين
هؤلاء الأشخاص لهم صفات معينة لاتغلق أبواب السماء لدعواتهم
يوم الخميس في منتصف الليل سيرفع الدعاء
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104 - الحمد لله الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:27
هل توجد حالة من هذه الحالات في الحسيمة اليوم الله جازاكم بالخير شي حد ارد عليا عافاكوم
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105 - ايت يحيا هشام الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:27
اللهم لا نسألك رد القضاء ولاكن نسألك اللطف فيه
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