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الرئيسية | مجتمع | فيروس "كورونا" يصيب نقيب المحامين في مراكش

فيروس "كورونا" يصيب نقيب المحامين في مراكش

فيروس "كورونا" يصيب نقيب المحامين في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 15:14

أصيب مولاي سليمان العمراني، نقيب المحامين بمراكش، بعدوى فيروس كورونا المستجد. وأوضحت مصادر هسبريس أن "حالة النقيب العمراني مستقرة ولا تبعث على القلق".

وشعر النقيب العمراني، أمس الاثنين، بأعراض مرتبطة بالوباء، فخضع لفحوصات طبية وتحاليل مخبرية جاءت نتيجتها اليوم الثلاثاء إيجابية، ليوضع رهن الحجر الصحي بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش.

وعلى إثر ذلك، وجه مولاي سليمان العمراني رسالة إلى جميع النقباء وأعضاء مجلس هيئة المحامين بمراكش، تحت عنوان "لا مرد لقضاء الله وقدره".

وقال في هذه الرسالة: "السادة النقباء والسادة أعضاء المجلس، زميلاتي وزملائي، في خضم الالتزام بما يفرضه الواجب المهني والمسؤولية، وجدت نفسي فريسة وعكة صحية، ما استوجب التنقل من أجل الكشف الصحي، وبكل أسف كانت النتيجة إيجابية لما أصبح يسمى covid-19، فوجدت نفسي موضوع الحجر الصحي".

وختم النقيب رسالته بالقول: "أسألكم الدعاء والانضباط بالتقيد بالنداءات السابقة، والمكوث بمنازلكم إلى حين انقشاع هذه الضبابية التي نأمل مرورها بأقل الخسائر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - marwane OULEDCHELHA الثلاثاء 31 مارس 2020 - 15:25
الله يشافيك ويعافيك وكل مرضى المسلمين ويرحم الأموات ويبعد علينا شر البلاء
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2 - لينة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 15:27
دعواتنا بالشفاء العاجل للسيد نقيب المحامين بمدينة مراكش. وله الشكر الجزيل على افصاحه عن مرضه من اجل تسريع الإجراءات الاحترازية لجميع المخالطين .
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3 - نعمان الثلاثاء 31 مارس 2020 - 15:27
شافاك الله نقيب متزن و متواضع وطيب وفي خدمة زملائه المحامون والمتقاضين ومساعد للقضاء في تحقيق العدالة عفاك الله و ارجعك سالما لأسرتك البيولوجية والمهنية و لموكليك.
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17
4 - لمي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 15:33
المرجو إخضاع من حضروا ندوات مراكش التي أصيب على إثرها هؤلاء المحامون و القضاة للفحص الطبي المبكر.لما الانتظار حتى ظهور الأعراض و قد سرى الفيروس في الجسم
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5 - adil الثلاثاء 31 مارس 2020 - 15:34
ندعو له و لجميع المغاربة بالشفاء العاجل
بالالتزام و عدم الخروج من بيوتنا سننتصر إنشاء الله على هذا الداء الخبيث و على من كان سببًا فيه
كل الاحتمالات تشير إلى اننا ضحية مؤامرة مدروسة
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6 - صفوان الثلاثاء 31 مارس 2020 - 15:40
علمنا "كورونا" كيف نعتني بأنفسنا بطرق مختلفة، ونحرص على نظافة أجسادنا وأيدينا باستمرار، وكيف نختار بعناية ما نأكل وما نشرب، وأن نتخلص من كثير من العادات الغذائية التي لسنا في حاجة إليها في ظل هذه الظروف الطارئة...
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7 - قولوا العام زين الثلاثاء 31 مارس 2020 - 15:42
ياربي تشافيه وجميع مرضى المسلمين امين
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8 - اعصيم سمير الثلاثاء 31 مارس 2020 - 15:43
مولاي سليمان العلوي لك مني كل التحية والتقدير.نسأل الله العلي القدير ان يشافيك في اقرب وقت.انت الرجل الكريم ابن الكريم.نحبكم في الله.
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9 - اعصيم سمير الثلاثاء 31 مارس 2020 - 15:45
مولاي سليمان العمراني لك مني كل التقدير والاحترام.نسأل الله العلي القدير ان يشافيك في اقرب وقت.انت الرجل الكريم ابن الكريم.نحبكم في الله.
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10 - RADOUANI الثلاثاء 31 مارس 2020 - 15:48
اللهم لانسالك رد القضاء،وإنما نسألك اللطف فيه، تلقيت باسف شديد نبأ إصابة النقيب الأستاذ مولاي سليمان العمراني بوباء covid 19 وأمام هذا المصاب الجلل اتضرع إلى الله عز وجل أن يشفي نقيبنا شفاء لا يغادر سقما وأن يرده إلينا ولافراد أسرته الكبيرة والصغيرة سليما معافى يارب إنك سميع مجيب الدعاء.
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