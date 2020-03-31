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كُتّاب وآراء
فيروس "كورونا" يصيب نقيب المحامين في مراكش
أصيب مولاي سليمان العمراني، نقيب المحامين بمراكش، بعدوى فيروس كورونا المستجد. وأوضحت مصادر هسبريس أن "حالة النقيب العمراني مستقرة ولا تبعث على القلق".
وشعر النقيب العمراني، أمس الاثنين، بأعراض مرتبطة بالوباء، فخضع لفحوصات طبية وتحاليل مخبرية جاءت نتيجتها اليوم الثلاثاء إيجابية، ليوضع رهن الحجر الصحي بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش.
وعلى إثر ذلك، وجه مولاي سليمان العمراني رسالة إلى جميع النقباء وأعضاء مجلس هيئة المحامين بمراكش، تحت عنوان "لا مرد لقضاء الله وقدره".
وقال في هذه الرسالة: "السادة النقباء والسادة أعضاء المجلس، زميلاتي وزملائي، في خضم الالتزام بما يفرضه الواجب المهني والمسؤولية، وجدت نفسي فريسة وعكة صحية، ما استوجب التنقل من أجل الكشف الصحي، وبكل أسف كانت النتيجة إيجابية لما أصبح يسمى covid-19، فوجدت نفسي موضوع الحجر الصحي".
وختم النقيب رسالته بالقول: "أسألكم الدعاء والانضباط بالتقيد بالنداءات السابقة، والمكوث بمنازلكم إلى حين انقشاع هذه الضبابية التي نأمل مرورها بأقل الخسائر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
بالالتزام و عدم الخروج من بيوتنا سننتصر إنشاء الله على هذا الداء الخبيث و على من كان سببًا فيه
كل الاحتمالات تشير إلى اننا ضحية مؤامرة مدروسة