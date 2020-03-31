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الرئيسية | مجتمع | هذه حقيقة اقتطاع الحكومة ثلاثة أيام من الأجور الشهرية للموظفين

هذه حقيقة اقتطاع الحكومة ثلاثة أيام من الأجور الشهرية للموظفين

هذه حقيقة اقتطاع الحكومة ثلاثة أيام من الأجور الشهرية للموظفين
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:00

تداول العديد من المغاربة طيلة الأيام الماضية خبر استجابة الحكومة لطلب نُسب للمركزيات النقابية المغربية الأكثر تمثيلية باقتطاع ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي لعموم الموظفين والأجراء بالمغرب، في إطار التضامن المجتمعي لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

مصادر نقابية تحدثت لهسبريس نفت بشكل قاطع أن تكون أجور موظفي الدولة قد تم الاقتطاع منها خلال شهر مارس، كاشفة وجود خلافات كبيرة بين المكونات النقابية في المغرب حول البلاغ الذي تسرب يوم 18 مارس الجاري.

وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر هسبريس أن البلاغ الذي أثار نقاشا واسعا في المغرب لم يكن محل إجماع نقابي، وهو ما عبرت عنه نقابتا حزبي العدالة والتنمية والاستقلال برفضهما التوقيع عليه، الأمر الذي جعل كل نقابة تخرج ببلاغ منفرد فيما يخص المساهمة في صندوق جائحة كورونا.

وأوضحت المصادر النقابية ذاتها، في حديث لهسبريس، أن الوزارة لا يمكنها أن تقتطع من أجور الموظفين دون سبب قانوني، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب تحويلا ماليا من الموظف بشكل إرادي، وهو ما طالبت النقابات بأن يظل اختياريا دون تعميم.

وشددت المصادر النقابية على أن فكرة الاقتطاع التي اقترحتها بعض النقابات على وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس المستشارين، لقيت اعتراضا من طرف الوزير الذي دعا النقابات إلى اتخاذ المبادرة، لأنه لا يملك سبيلا للاقتطاع من أجور الموظفين دون موافقة مسبقة منهم.

وبناء على ذلك، اقترحت النقابات المركزية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ مشترك، اقتطاع ثلاثة أيام على مدى ثلاثة أشهر، أي كل شهر يقتطع يوم عمل.

البلاغ الذي تم رفضه فيما بعد، جاء فيه أن هذا الإجراء يأتي "للتعبير عن انخراط الطبقة العاملة المغربية في القطاع العام والجماعات الترابية، والوظيفة العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية وشركات الدولة، ومساهمتها في هذا المجهود التضامني بأجرة ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي، تقتطع من المنبع على مدى ثلاثة أشهر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - عماد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:08
اضن ان في هذه النقطة يضهر مدى وطنية المجتمع المدني بدون تردد
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-9
2 - Saida الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:10
موظفة ولا امانع من الاقتطاع من راتبي الشهري تضامنا مع الشعب المغربي
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11
3 - الواقعي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:10
لا يوجد اقتطاع لكن هناك توقيف التسوية المالية الترقيات المنجزة و هو ما يخالف المنشور الذي كان يهم توقيف الترقيات الغير منجزة.اعتقد لن وزارة المالية اخدت المنشور و اوقفت اي شيء له علاقة بالتسوية المالية .هذا اكبر من الاقتطاع
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6
4 - امغار نا ريف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:10
كل النقابات وكل الاحزاب نفعية وهدفها الوحيد جمع الاموال وقضاء المصالح الشخصية على حساب المواطنين فلتعلم النقابات والاحزاب ومن يسيرهما ان الشعب المغربي فقد الثقة بالاجماع في كل ماله صلة بهما وانه لن يصوت مستقبلا لا للاحزاب الانتهازية ولا للنقابات المتنطعة لقد لدغونا الاف المرات ولا يلدغ مرتين الا الابله الاحمق كفانا احتقارا وازدراء لقد فهمنا ما تقوم به الاحزاب والنقابات انتهى
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25
5 - عجب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:11
لم افهم اذن ما سبب الانقطاع ؟المرجو التوضيح.رفع الله عنا هذه الغمة
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1
6 - بوجمعة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:11
اقتطعوا ما تريدون فنحن بدأنا بالتوسل منذ مدة فالله الطف...
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13
7 - زكرياء أيت الطالبي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:12
نرفض رفضا قاطعا الإقتطاع من أجور الموظفين لأن أغلبهم انهكته القروض الإستهلاكية وقروض السكن.لديكم ميزانيات موازين و مهرجان السينما وتيميتار و أجور البرلمانيين والوزراء و مدربي منتخبات كرة القدم فأقتطعوا منها او حولوها كاملة إلى خزينة صندوق تدبير جاءحة كورونا كوفيد 19.
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27
8 - مختار الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:12
لا يحق لأي الإقتطاع من أجرة موظف أو أجير
بأي قطاع إلا بموافقة المعني بالأمر أو قانون يصدر عن الحكومة يخص الاقتطاع
ما تدعيه النقابات باسم العمال في الاقتطاع غير قانوني بتاتا يتكلمون بعشوائية .
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22
9 - hich hich الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:13
اولا هاد المسؤولين النقابيين ليس لديهم الحق في اتخاذ قرارات فيما لا يعنيهم ان كانت فيهم الوطنية القحة فليساهموا من مالهم الخاص ومن رواتبهم الخاصة بهم.اما ان يظهروا في الصورة بما ليس يخصهم فهذا خرق لخصوصيات الافراد.
ثتنيا انا في قطاع ليسلنا لية نقابة ولا تمثلنا اية نقابة من النقابات السالفة الذكر ولا غيرها فمن خول لكم اتخاذ القرارات في رواتبنا بدون علمنا؟
ثالثا اذا كنتن تمثلوننا فلماذا لم تلبو لنا مطالبنا؟او انتم تمثلوننا في الاقتطاعات فقط؟الموظف اولا وقبل كل شيء فدهو دائما في خدمة الوطن طيلة مدته الوظيفية فلماذا تقتطعون من راتبه ؟يكفي انه قدم روحه وكرس حياته واولاده وزوجته كلهم مضحون من اجل الوطن الغالي .فراجعوا انفسكم وظمائركم ان كانت لكم ظمائر حية
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14
10 - احفظنا يا رب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:14
ولكن اجورنا اقتطاع منها كيف ذلك؟
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0
11 - العبيد الجدد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:15
التعليم خصوصي للأطفال ،و الا تنتظرهم المدرسة العمومية حيث المخدرات تباع مباركة المراقبسن نهارا جهارا !
الصحة مخوصصة ،يحلبك الطبيب حلبا ،و حتى الولادات يجبرك على القيصرية ،و الا العمومية تعطي مبالغا كبيرة ايضا كرشوة ،بل وحتى الخيط و الابرة تشترى

الشقة ،كالقفص ثمن خيالي ،
هكذا استعبدت الطبقة المتوسطة تشتغل ليل نهار لكي توفر الاقساط و لم يتبقى لها الوقت لتربية الأبناء ،او أي شيء
اياكم و القشة ،فظهر البعير ما عاد يحتمل زيادة
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7
12 - بوبو الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:15
الموظف واحل بلا اقتطاع. علاش النقابات مكتدويش على الاقتطاعات الل مبررة من طرف الوزارة. النقابات تقتاث من مآسي الشغيلة
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6
13 - حمزة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:16
للعلم فقط فأجرة هذا الشهر لعموم الشغيلة التعليمية ثم الاقتطاع منها مبالغ تتراوح ما بين 400 و 2500 درهم.
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-1
14 - رحيم يار خان الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:16
موظف قاعد في بيته يتقاضى أجرا على قعوده و يرفع شعار بقا فدارك و آخر فقد عمله و رزقه العدل يقتضي أن تأخد من أجر هذا و تعطيه لهذا. ما نحن عليه الآن ظلم
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-4
15 - كريم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:17
صندوق كورونا استفاد هذا الشهر من مبالغ جد هامة بسبب الاقتطاعات التي همت أجور رجال التعليم.
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1
16 - موظف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:18
النقابات لا تمثلني لم أعد أتق في سياستها الإسرزاقية لا منتمي
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5
17 - lahsen95 الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:18
A mon avis il faut que ca soit au volontariat sauf les salariés qui veulent pas participer peuvent faire les démarches par eux meme pour dire non je ne veux pas participer pour aider mon pays.
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0
18 - موظف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:18
على النقابات ان تساهم من الريع الذي تحصل عليه من الدولة دون أي وجه حق ودون أن تقدم أي خدمة للدولة
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5
19 - احمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:20
في الوقت التي نجد فيه مواطنين من بلدان اخرى يضحون من اوقاتهم ويتنافسون في المساهمة الجماعية لمحاربة الجاءحة،بل شاهدنا ارباب مطاعم افلست ورغم ذلك يقومون باعدادوجبات الطعام مجانا للاطقم الطبية كنوع من المساندة،نلاحظ ان موظفينا وغالبيتهم الساحقة لا مردودية لهم ويقتصر حضورهم في المكاتب على تزجية الوقت وستغلال تجهيزات الادارات من الات استنساخ وتليفون في انتظار الاجور التي يحصلون عليها دون مجهود يذكر،نجدهم يعارضون اقتطاع مقابل ثلاثة ايام من اجورهم .ياللعار .
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-2
20 - مغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:20
فلسفة النقابات أصلا تنبني على الأخذ و ليس العطاء.
و الدليل على ذلك: منذ نشأتها دائما تعمل على ملفات مطلبية و "تناضل" من أجل الرفع من الأجور و الترقيات للطبقة الشغيلة..
أما العطاء و التضامن من مهمة التعاضديات و مؤسسات التأمين...
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0
21 - النقابات مفلسة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:21
كان الأولى ان تقرر الحكومة وقف كل الامتيازات التي يحصل عليها اعضاءها والنقص من أجورهم ب 50في المائة و وقف البريمات و الأكل والمازوت و كذلك الأمر بالنسبة للنواب وكبار موظفي الدولة. هؤلاء كلهم يتواصلون باجور و امتيازات اكثر من طاقة البلاد وفي الأول والأخير لايستحقونعا. الوزير عندنا له أجرة تعادل أجرة رؤساء اكبر الدول في العالم وهذا غير مقبول.
الموظف والعامل مطحونين اصلا و لا يمكن لهم أن يكونوا دائما هم الضحية.
الاختيار واضح وهو ان يشارك الجميع في تجاوز المرحلة و لكن الفاتورة الأكبر يؤديها الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة. و امر الاقتطاع غير مقبول. كب. واحد يساهم طوعيا بما تيسر له وهذا هو العدل. النقابة لا تمثل الا نفسها.
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