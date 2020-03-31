24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:14
|13:37
|17:04
|19:51
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزرو تنفرد بحالات "كورونا" الجديدة في جهة فاس
- هل يقرّب وباء كورونا نهاية العولمة وبداية تحقيب جديد للتاريخ؟
- شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس
- موريتانيا تُسجل أول وفاة بسبب فيروس "كورونا"
- تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان
تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان (5.00)
المغرب يسد ثغرات الثروات الطبيعية بالصحراء بتطبيق قوانين البحار (5.00)
- حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" ترتفع إلى 33 حالة في المغرب - (200)
- كورونا في المغرب .. وزارة الصحة تعلن ثبات عدد الإصابات بالعدوى - (128)
- وزارة الصحة: دول أوروبية تُسجل معدلات وفيات أكثر من المغرب - (118)
- هكذا تسببت رحلة بمكناس وحفلة بالبيضاء في انتشار وباء كورونا - (115)
- "التعليم عن بعد" .. مردودية هزيلة وتوجُّس من فرز "تفاوت طبقي" - (115)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه حقيقة اقتطاع الحكومة ثلاثة أيام من الأجور الشهرية للموظفين
تداول العديد من المغاربة طيلة الأيام الماضية خبر استجابة الحكومة لطلب نُسب للمركزيات النقابية المغربية الأكثر تمثيلية باقتطاع ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي لعموم الموظفين والأجراء بالمغرب، في إطار التضامن المجتمعي لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا".
مصادر نقابية تحدثت لهسبريس نفت بشكل قاطع أن تكون أجور موظفي الدولة قد تم الاقتطاع منها خلال شهر مارس، كاشفة وجود خلافات كبيرة بين المكونات النقابية في المغرب حول البلاغ الذي تسرب يوم 18 مارس الجاري.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر هسبريس أن البلاغ الذي أثار نقاشا واسعا في المغرب لم يكن محل إجماع نقابي، وهو ما عبرت عنه نقابتا حزبي العدالة والتنمية والاستقلال برفضهما التوقيع عليه، الأمر الذي جعل كل نقابة تخرج ببلاغ منفرد فيما يخص المساهمة في صندوق جائحة كورونا.
وأوضحت المصادر النقابية ذاتها، في حديث لهسبريس، أن الوزارة لا يمكنها أن تقتطع من أجور الموظفين دون سبب قانوني، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب تحويلا ماليا من الموظف بشكل إرادي، وهو ما طالبت النقابات بأن يظل اختياريا دون تعميم.
وشددت المصادر النقابية على أن فكرة الاقتطاع التي اقترحتها بعض النقابات على وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس المستشارين، لقيت اعتراضا من طرف الوزير الذي دعا النقابات إلى اتخاذ المبادرة، لأنه لا يملك سبيلا للاقتطاع من أجور الموظفين دون موافقة مسبقة منهم.
وبناء على ذلك، اقترحت النقابات المركزية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ مشترك، اقتطاع ثلاثة أيام على مدى ثلاثة أشهر، أي كل شهر يقتطع يوم عمل.
البلاغ الذي تم رفضه فيما بعد، جاء فيه أن هذا الإجراء يأتي "للتعبير عن انخراط الطبقة العاملة المغربية في القطاع العام والجماعات الترابية، والوظيفة العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية وشركات الدولة، ومساهمتها في هذا المجهود التضامني بأجرة ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي، تقتطع من المنبع على مدى ثلاثة أشهر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
بأي قطاع إلا بموافقة المعني بالأمر أو قانون يصدر عن الحكومة يخص الاقتطاع
ما تدعيه النقابات باسم العمال في الاقتطاع غير قانوني بتاتا يتكلمون بعشوائية .
ثتنيا انا في قطاع ليسلنا لية نقابة ولا تمثلنا اية نقابة من النقابات السالفة الذكر ولا غيرها فمن خول لكم اتخاذ القرارات في رواتبنا بدون علمنا؟
ثالثا اذا كنتن تمثلوننا فلماذا لم تلبو لنا مطالبنا؟او انتم تمثلوننا في الاقتطاعات فقط؟الموظف اولا وقبل كل شيء فدهو دائما في خدمة الوطن طيلة مدته الوظيفية فلماذا تقتطعون من راتبه ؟يكفي انه قدم روحه وكرس حياته واولاده وزوجته كلهم مضحون من اجل الوطن الغالي .فراجعوا انفسكم وظمائركم ان كانت لكم ظمائر حية
الصحة مخوصصة ،يحلبك الطبيب حلبا ،و حتى الولادات يجبرك على القيصرية ،و الا العمومية تعطي مبالغا كبيرة ايضا كرشوة ،بل وحتى الخيط و الابرة تشترى
الشقة ،كالقفص ثمن خيالي ،
هكذا استعبدت الطبقة المتوسطة تشتغل ليل نهار لكي توفر الاقساط و لم يتبقى لها الوقت لتربية الأبناء ،او أي شيء
اياكم و القشة ،فظهر البعير ما عاد يحتمل زيادة
و الدليل على ذلك: منذ نشأتها دائما تعمل على ملفات مطلبية و "تناضل" من أجل الرفع من الأجور و الترقيات للطبقة الشغيلة..
أما العطاء و التضامن من مهمة التعاضديات و مؤسسات التأمين...
الموظف والعامل مطحونين اصلا و لا يمكن لهم أن يكونوا دائما هم الضحية.
الاختيار واضح وهو ان يشارك الجميع في تجاوز المرحلة و لكن الفاتورة الأكبر يؤديها الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة. و امر الاقتطاع غير مقبول. كب. واحد يساهم طوعيا بما تيسر له وهذا هو العدل. النقابة لا تمثل الا نفسها.