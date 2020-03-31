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هكذا تُجرى الاختبارات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بالمملكة

هكذا تُجرى الاختبارات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بالمملكة
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:30

أفادت أمينة الحنصالي، مسؤولة التواصل بالمعهد الوطني للصحة، بأن قدرة المغرب إلى حد الساعة على إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كافية"، وقدمت بعض الإجابات عن التساؤلات حول ضعف الاختبارات اليومية.

وقالت الحنصالي إن قدرة المختبرات إلى حد الساعة كافية، مشيرة إلى أن كلا من مختبر باستور بالدار البيضاء والمعهد الوطني للصحة يتوصلان، كل على حدة، بما يتراوح بين مائتين وثلاثمائة عينة في اليوم، يتم تقديم نتائجها لمديرية الأوبئة ثلاث مرات في اليوم، على الساعة السابعة صباحا وعند الزوال وفي الحادية عشر ليلا.

وأكدت المتحدثة أن الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة تقضي بأن من يحس بأعراض تشبه أعراض مرض "كوفيد-19" هو من يتم بإخضاعه للاختبار، موضحة أن المملكة إلى الآن لا تستخدم تقنية الكشف السريع، مبرزة أن هذه التقنية ما تزال في طور المصادقة عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وشددت الحنصالي على أن المغرب يعتمد الآن فقط على تقنية "PCR" للكشف عن مرضى كورونا، وهي التقنية التي تمكن من الوصول إلى الحمض النووي للفيروس من أجل إثبات ما إذا كان صاحب العينة حاملا للفيروس أم لا، وتستغرق ما بين خمس وست ساعات للحصول على النتيجة.

وأوضحت المتحدثة أنه لا يمكن القيام بكل اختبار على حدة، بل يقتضي الأمر جمع عدد من العينات التي يتم إخضاعها للاختبار بشكل جماعي، مفيدة بأن ثمن الاختبار الواحد هو خمسمائة درهم تتحمله وزارة الصحة.

وقالت مسؤولة التواصل بالمعهد الوطني للصحة إن المريض أو المشتبه في حمله للفيروس يظل في الحراسة إلى حين التوصل بنتائج الاختبار. فإذا كان سلبيا، يغادر الشخص إلى بيته. أما إذا كان إيجابيا، فيتم نقله إلى الأماكن المخصصة لمرضى كورونا.

ونبهت الحنصالي إلى وجوب التواصل السريع مع "آلو يقظة" في حال الإحساس بأي من أعراض كرونا المعروفة، وأكدت ضرورة اتباع تعليمات الحجر الصحي، وتتبع سبل الوقاية الضرورية.

وبحسب المسؤولة ذاتها، فالمملكة تتوفر إلى حد الساعة على ثلاثة مختبرات مرجعية لإجراء اختبار فيروس كورونا المستجد، هي مختبر باستور بالدار البيضاء والمعهد الوطني للصحة بالرباط ومختبر الصحة العسكرية بالرباط أيضا.

وأوضحت المتحدثة أن نقل العينات إلى هذه المختبرات يتم بشكل مضبوط، تتدخل فيه وزارة الصحة والدرك الملكي، ويتكفل معهد باستور بالعينات القادمة من النصف الجنوبي للمغرب، فيما يتكفل المعهد الوطني للصحة بالرباط بالعينات القادمة من جهة الرباط القنيطرة وجهات النصف الشمالي للبلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - rima الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:40
ادعو الجميع الى عدم طرح الاسئلة التي لا فائدة منها لندع اهل الاختصاص يعملون في طمانينة فهم اعلم منا إن الأصل أن يسأل الإنسان ليتعلم ويعمل لا ليجادل
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17
2 - مواطن غيور. التحليلات الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:40
السلام عليكم
نفترض حالة مشكوك فيها في الداخلة لا قدر الله، التحليلة غاتسافر 2000كلم خاصها يومين باش توصل للدار البيضاء + نهار للتحليلة= المجموع 3حتى 4 أيام باش نعرفو النتيجة.
يعني المريض وغالبا ملي تكون فيه الأعراض ما غاتجيه النتيجة ديال التحليلة حتى يكون الفيروس انتشر في الجسم و سيطر عليه.
الله يهديكم، فرقوا التحاليل على المستشفيات ، راه الفرق بين الموت و الحياة شعرة.
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13
3 - الواسيني الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:40
وا لحماق هذا ياك قلتو وصلو الات الكشف من الصين وعددهم 50 الف او مائة . واش بغيتو تقضيو على كورونا بثلاث مراكز
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13
4 - متسائل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:42
تساؤل واش الناس لي تشافاو من كورونا ميرجعلهمش المرض لتخالطو مع الناس لي مراض او انهم اكتسبو المناعة ضد المرض ارجو الاجابة من اصحاب التعاليق
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9
5 - Fatymed الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:43
كيف يعقل ان البلدان الاخرى تجري عشرات الالاف و انتم تجرون ببضع المئات.. من هنا نستنتج وصول بعض الحالات الى المستشفى في حالة حرجة و حدوث الوفاة في اليوم التالي فقط.. هناك الكتير من الاشخاص لا يذهبون الى المشفى عند الشعور بالعوارض. هل خوفا ام جهلا ام تجاهلا.. . لذا يجب على الدولة ان تجري الاختبارات على القاطنين بالبؤر بالدور و اقتناء المزيد من الكواشف.. الله يحفظنا و يحفظ بلادي و بلاد المسلمين
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11
6 - ام ع دمك ابد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:44
اش من ٣٠٠فنهار راه خاث كتر وعلى الاقل ١٠٠٠باش يتحد هاد الوباء وفيقو معانا
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7 - Mahzala الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:45
الدولة الي معندهاش القدرة بالاعتراف بالمشكل هيا دولة تلعب بالنار
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4
8 - mohamed الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:45
شكرا على مجهوداتكم ونتمنى من المواطنين استعاب مدى خطورة هادا المرض
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8
9 - 3a ana الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:45
ألمانيا 200.000 أسبوعيا و تعتبر الرقم غير كافي و لا يمكنه الادلاء بالرقم الفعلي لعدد المصابين.
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4
10 - Sabrina الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:46
هاد المرض مكاينفع امعاه غير لهروب البادية ،لان أغلب المصابين هم من سكان المدن الصناعية حيت يكتر تلوت الهواء .وانا من هاد المنبر اطالب وزاة الصحة تنقل المرضى اللي فالدار البيضاء اومكناس اومراكش الى ايفران اوعين اللوح وانشاء الله غادي يتشافاو.
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-5
11 - طالياني الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:47
400 او 600 فحص يومي يبقى رقم جد ضعيف. اذا سرنا بهذا الاقاع سنظل بنفس حجم الاصابات لمدة طويلة وسيبقى العدد تابث لمدة أشهر ولن نعرف ابدا الحجم الحقيقي لانتشار العدوى.
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