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الرئيسية | مجتمع | الإجراءات الاجتماعية ضد "كوفيد 19" تعمق خلافات الحكومة والنقابات

الإجراءات الاجتماعية ضد "كوفيد 19" تعمق خلافات الحكومة والنقابات

الإجراءات الاجتماعية ضد "كوفيد 19" تعمق خلافات الحكومة والنقابات
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:14

الإجماع على مواجهة تفشي وباء كورونا بالمغرب لا يخلو من نقاط الخلاف؛ فالنقابات والحكومة ليستا على قلب واحد فيما يخص الإجراءات الاجتماعية المصاحبة لمخطط محاصرة الوباء، ليظل بذلك الملف مفتوحا أمام مزيد من الوقت، وفق ما أفرزه لقاء الاثنين.

ولأول مرة منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس، اجتمع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لتدارس الوضعية الوطنية المرتبطة بجائحة "كورونا" وبالإجراءات التي تباشرها الحكومة للتصدي لهذا الوباء ومعالجة تداعياته.

ويسود نقاش حاد بين الطرفين، خصوصا بسبب عدم إشراك المركزيات في تدبير المرحلة، وهو ما بدده قليلا اعتراف العثماني بتأخره في ذلك، حسب مصادر نقابية، لكن العديد من الملفات تبقى عالقة بين الموافقة الجزئية، وتأجيل النقاش إلى مرحلة أخرى.

وقال العلمي الهوير، قيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقطة الخلافية مع الحكومة تتمثل في "منهجية تدبير الوضع القائم، وعدم سلك طريق لقاء ثلاثي يجمع أرباب العمل والحكومة والنقابات، ومن خلاله اتخاد قرارات مشتركة".

وأضاف الهوير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "حضور الفاعل الاجتماعي ضمن لجنة اليقظة الاقتصادية ضروري"، مؤكدا أن "العديد من القرارات ذات الطابع الاجتماعي كان يجب أن تتم باستشارة مع المركزيات، وهو ما راسلنا بشأنه رئيس الحكومة ووزير المالية".

واعتبر القيادي النقابي أن "إنجاح حالة الطوارئ رهين بالتفكير في واقع المتضررين منها"، مسجلا أن النقابات طرحت تعويض المتضررين بالحد الأدنى للأجور عوض 2000 درهم، كما طالبت بإنصاف المطرودين من العمل، وإعادة النظر في وضعيات العمل داخل الضيعات الفلاحية.

وأشار لهوير إلى أن كثيرا من العمال يشتغلون في ظروف تغيب عنها شروط السلامة الصحية، حيث لا توفر الشركات وسائل الحماية اللازمة، مشددا على أن الحكومة لم تواكب اجتماعيا سلسلة التدابير المتخذة على المستوى الصحي والأمني.

وأكمل الهوير قائلا: "هناك فئات تضررت بشكل كبير، الباعة المتجولون والمشتغلون بالمقاهي والأرامل"، مؤكدا "ضرورة تدارك الأمر حالا، والتفكير في ما بعد مرحلة فيروس كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Zakaria de الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:25
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم،
كورونا اضهرت العديد من الحقائق التي كانت مخفية للمواطن البسيط،..،
كورونا كشفت لنا طمع وجشع بعض الأشخاص عدمي االانسانية..،
كورونا كشفت لنا الوضع اامزري لمنضمومة الصحة..
كورونا كشفت لنا اننا نستطيع جمع الملايير في ضرف ايام..،
كورونا كشفت لنا عدد وافر من البشر الانتهازيين همهم الأكبر الربح على ضهر الفقير الذي افنى عمره بين السكر والزيت والبطاطس همه محصور فقط في البطن..،

اقولها بكل صدق اذا لم نستفيد من كورونا هذه المرة فإننا بصريح العبارة نستاهل اكثر من ذالك،
كفانا من تبذير المال على العفن والمهرجانات وكرة القدم،
يجب العناية بالصحة والتعليم والامن الذي يسهر من أجلنا...،
انشري يا صوت الحق hespress
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14
2 - موظف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:26
تجميد الترقيات لامر يهم مصلحة الوطن الى اشعار اخر ليس فيه اشكال لكن بالمقابل على رئيس الحكومة أن تكون لديه بدائل اجتماعية كتأخير أقساط القروض ثلاثة أشهر للموظفين وهذا لم يتحقق اذ رفضت الابناك والشركات هذا التأويل و خصوصا تلك الاقتطاعات من المالية لذا نرجو من الحكومة تأجيل أقساط قروض الموظفين ثلاثة أشهر كأجراء اجتماعي يدعم هذه الفئة في هذا الظرف
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8
3 - عصام الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:26
نحن الآن في أزمة لا للشد والجذب الحوار والحوار الجاد والهادف والصادق بدون حيثيات أو تجادبات سياسية مصلحة المواطنين ومصلحة الوطن هي الأولى
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4 - Salassi alaouin الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:28
أي إجراء أو قرار يكتسي آجلا الموافقة عليه يفقد قيمته إن لم يتم تنفيذه فورا من غير مماطلة و لا مماهلة .....فوقت الوباء ظرف خاص .....و محاربته يجب إن تكون من جميع الجوانب و كل ثغرة تترك يدخل منها آطالة وقت الوباء و مضاعفة الخسائر .
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1
5 - شكرا للحكومة المغربية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:29
مسجلا أن النقابات طرحت تعويض المتضررين بالحد الأدنى للأجور عوض 2000 درهم،

النقابات دائما تحاول أن تظهر نفسها كأنها تدافع عن العمال ولو لم تكن صائبة . لأن الظرفية استثنائية وصعبة وتطالب بالمستحيل . فالاقتصاد كله متوقف وتطالب ب 3000 درهم وهي تعلم أن كثيرا من العمال لا يصلون ذك 2000درهم في الأحوال العادية.

شكرا للحكومة المغربية.
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6 - كوثر يوسف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:31
باستثناء قطاع الامن و الصحة غالبية الموظفين لا يعملون منذ 16 مارس 2020 و لهذا السبب وجب خصم او اقتطاع جزء جد صغير و نسبي او متناسب مع الاجرة لدعم مجهود الدولة في التصدي للازمة الصحية الاقتصادية الاجتماعية لا سيما و ان رمضان قريب - و لان غالبية الموظفين في منازلهم اي لا يتحركون او ينتقلون و لا يسافرون عبر السيارات و الحافلات و المقاهي مغلوقة و الاماكن الاخرى و بالتالي الاقتطاع مشروع و لا يكلف شيئا و يقيص في القدرة الشرائية لان اصلا الموظفين نقصوا من الاستهلاك و التحرك و الحركة - اقترح اقتطاع 1/2 الرواتب و خصوصا العالية منها- يمكن للدولة بها شراء المعدات و المؤونة للاخرين و تشغيل يد عاملة لمواجهة الازمة صحيا مثلا و لوجيستيكيا الخ و على الموظفين القناعة و التحلي بالروح الوطنية و مبادئ التعاضد الاجتماعي - و الا ماذا سيفعلون باموال في البنك بل من الافضل ان تستعملها الدولة في مواجهة تداعيات كرونا اللعين و استباق الاتي الذي لا نتوقعه و لا نعرفه
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7 - حسن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:31
لا نثيق لا في الحكومة و لا في الأحزاب و لا في النقابات .الحكومة فاشلة و الكل يلهث وراء مصالحه .اتضحت الصورة من زمان .افيقوا .فيروس الفساد أشد فتكا من فيروس كورونا
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8 - عابر سبيل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:31
يجب اعادة النظر في كيفية توزيع المساعدات الاجتماعية، هذا اهم شيء، لانه هناك عدة وسطاء من المنبع وصولا الى الطبقة المحتاجة، اخرهم المقدم لي تيحكم شكون ياخد وشكون لا،
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9 - ممرض الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:33
السلام عليك.. آن الأوان للحكومة رفع التهميش عن القطاعات الاجتماعية التي عانت لسنوات طويلة من الخذلان عبر تقزيم ميزانياتها وشح التوظيف فيها. نطالب الحكومة بالاتفات إلى مطالب مهنيي الصحة الذين رفعوا أصواتهم منذ سنوات مطالبين بالكرامة وإعادة الإعتبار للمستشفى العمومي دون مجيب. وأخيرا أطال بإنصاف كل الأطر الصحية التي تغامر بأرواحها اليوم على خط النار الأخير (وليس الأول) وتحفيزهم وتعويض الممرضين بشكل يليق بمجهوداتهم ومخاطرتهم والسلام.
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10 - bensaid الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:35
لا أرى في النقابات إلا العرقلة. راه ماشي وقت التصمصير هده. مشيتو قلتو للحكومة قطعو للموظفين و المستخدمين الضعفاء من الأجرة بلا خبارهم! راه الموظف هاز معه خوتو و خواتاتو و والديه و نسابو. خلية الملك و السلطة التنفيدية تنفد.و الشعب يعاون و يتعاون.راه ربي كبير.
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11 - مهاجر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:36
حكومة فاشلة حتى في التواصل ابسط حاجة
تجار الدين ضحكو على جدودنا و اباءنا
انشاء الله الجيل الصاعد هو لغادي يقادكم
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12 - محمد الشريف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:37
 "هناك فئات تضررت بشكل كبير، الباعة المتجولون والمشتغلون بالمقاهي والأرامل"، مؤكدا "ضرورة تدارك الأمر حالا، والتفكير في ما بعد مرحلة فيروس
و ماذا عن أصحاب المحلات ك الحلاق و النجار و بائع الالكترونيات و زيد و زيد فين التعويضات على الكراء و الكهرماء و القروض اللي غايوصل وقتها أخص بالدكر أصحاب السجل التجاري ؟ ما محلهم من الإعراب ولا هزهم الما؟
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13 - موظف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:39
اسي العثماني راه ماكينة لا نقابات لا والو و انت عارف .حاليا كاين صندوق كورونا و النقابات عندها عطالة و لديها رقم CNSS المرجو اسي العثماني تساعد معاهم
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14 - انس بن عطية الاندلسي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:39
الاخوان رآه ما كاين لا حكومة لا نقابات كاين الملك و الشعب
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15 - غيثة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:43
الوطن و المواطنة فوق كل إعتبار لا للخلافات و لا للإختلاف، كلنا في سفية واحدة و كلنا في بطن الحوت فاتقوا الله في البلاد و العباد
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16 - المخلوف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:49
سئمنا المسرحيات العدمية بين النقابات والحكومة.فالمصالح والامتيازات الفردانية هو الشق الغالب على هذه التجادبات الفارغة لا لشيء،سوى لذر الرماد في العيون.
فلا النقابات تمثلنا ولا الحكومة جادة في عملها وقراراتها،كل ما لدينا ،إله و ملك وشعب
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17 - mouh الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:52
كان على السيد رئيس الحكومة ان يفكر قبل اتخاذ اي قرار و التفكير في الاطر العاملة بقطاع الصحة والسلطات المحلية التفكير ايضا في الموظفين الذين يضحون بالتنقل في ظلالحجر الصحي لأداء مهام تلبي حاجيات المرتفقين في غياب الوسائل الوقائية من وباء كورونا . و بدل التكير في منح تعويضات للاطر الصحية التفكير ايضا في مزاولي عملهم في هدى الفترة الحرجة اعتمادا على احصاء جدي و واقعي بمختلف الوحدات الادارية بالمغرب. لان هناك موظفون يعرون حياتهم للأخطار الناتجة عنالوباء ولا يعير لهماي مسؤول أي اهتمام
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18 - محراس الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:55
في هذه الظروف التي يمر بها المغرب على كل كبار التجار والمقاولين المساهمة من اجل مواجهة الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية لان المداخيل تقلت لا محالة
اما الفئات الفقيرة فلا حول ولا قوة لها فالاجير او الموظف الذي يتقاضى اقل من 6000 درهم يجب تدعيمه هو الاخر او على الاقل اعفاؤه او ترك الاختيار لمن اراد المساهمة لان فئة وان كانت قليلية تعاني جراء الكراء الذي لا يقل على 1500 درهم والانترنيت 200 والضوء والماء 200 درهم وغيرها من المصاريف كتنقل الابناء للدراسة ومصاريف الدراسة واللباس وهناك حالات بصرفون على ابنائهم الذين يدرسون في اماكن بعيدة وغير حاصلين على منحة الدراسة ما لا يقل عن 2000 درهم فماذا يتبقى لهعم ياترى
الجواب هي القروض ليس من اجل الكماليات بل فقط ليعيش
والحمد لله على كل حال فيحز في قلبنا اناس لا دخل لهم ولكن المحسنين متوفرين عندنا في المغرب جزاهم الله خيرا.
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19 - مهتم جدا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:55
حينما يعلن البلد ، اي بلد حالة طوارىء ، تذوب الاحزاب والانتماءات والخلفيات والايديولوجيات وينصاع الجميع لتوجيهات الدولة لتخطي الصعب . اعتقد ان العثماني اخطأ حين اجتمع بالمركزيات النقابية وهو يعلم ان هذه المركزيات ليست لها الخبرة مطلقا لتدبير اوضاع مثل هذه التي نمر بها في المغرب وفي العالم . ولذلك يجب ان تكون الدولة حاسمة مع هذه النقابات وتسير في توجهها القاضي بانقاذ البلاد من الجائحة بأقل الخسائر . اما النقابات فلن تزيد الطين الا بلة وتعقد مسيرة الجهود المبذولة . والدولة ودون تدخل من النقابات قامت بإجراءات عظيمة كتعويض المتوقفين عن العمل وتأخير سداد الديون البنكية ومساعدات الاسر العشة وتوزيع القفة واجراءات كثيرة لم يكن للنقابات تحقيق اي شيء منها لو وكل الامر اليها . فحمدوا ربي وخليوا الدولة تشتغل
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