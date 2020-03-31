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كُتّاب وآراء
الإجراءات الاجتماعية ضد "كوفيد 19" تعمق خلافات الحكومة والنقابات
الإجماع على مواجهة تفشي وباء كورونا بالمغرب لا يخلو من نقاط الخلاف؛ فالنقابات والحكومة ليستا على قلب واحد فيما يخص الإجراءات الاجتماعية المصاحبة لمخطط محاصرة الوباء، ليظل بذلك الملف مفتوحا أمام مزيد من الوقت، وفق ما أفرزه لقاء الاثنين.
ولأول مرة منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس، اجتمع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لتدارس الوضعية الوطنية المرتبطة بجائحة "كورونا" وبالإجراءات التي تباشرها الحكومة للتصدي لهذا الوباء ومعالجة تداعياته.
ويسود نقاش حاد بين الطرفين، خصوصا بسبب عدم إشراك المركزيات في تدبير المرحلة، وهو ما بدده قليلا اعتراف العثماني بتأخره في ذلك، حسب مصادر نقابية، لكن العديد من الملفات تبقى عالقة بين الموافقة الجزئية، وتأجيل النقاش إلى مرحلة أخرى.
وقال العلمي الهوير، قيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقطة الخلافية مع الحكومة تتمثل في "منهجية تدبير الوضع القائم، وعدم سلك طريق لقاء ثلاثي يجمع أرباب العمل والحكومة والنقابات، ومن خلاله اتخاد قرارات مشتركة".
وأضاف الهوير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "حضور الفاعل الاجتماعي ضمن لجنة اليقظة الاقتصادية ضروري"، مؤكدا أن "العديد من القرارات ذات الطابع الاجتماعي كان يجب أن تتم باستشارة مع المركزيات، وهو ما راسلنا بشأنه رئيس الحكومة ووزير المالية".
واعتبر القيادي النقابي أن "إنجاح حالة الطوارئ رهين بالتفكير في واقع المتضررين منها"، مسجلا أن النقابات طرحت تعويض المتضررين بالحد الأدنى للأجور عوض 2000 درهم، كما طالبت بإنصاف المطرودين من العمل، وإعادة النظر في وضعيات العمل داخل الضيعات الفلاحية.
وأشار لهوير إلى أن كثيرا من العمال يشتغلون في ظروف تغيب عنها شروط السلامة الصحية، حيث لا توفر الشركات وسائل الحماية اللازمة، مشددا على أن الحكومة لم تواكب اجتماعيا سلسلة التدابير المتخذة على المستوى الصحي والأمني.
وأكمل الهوير قائلا: "هناك فئات تضررت بشكل كبير، الباعة المتجولون والمشتغلون بالمقاهي والأرامل"، مؤكدا "ضرورة تدارك الأمر حالا، والتفكير في ما بعد مرحلة فيروس كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
كورونا اضهرت العديد من الحقائق التي كانت مخفية للمواطن البسيط،..،
كورونا كشفت لنا طمع وجشع بعض الأشخاص عدمي االانسانية..،
كورونا كشفت لنا الوضع اامزري لمنضمومة الصحة..
كورونا كشفت لنا اننا نستطيع جمع الملايير في ضرف ايام..،
كورونا كشفت لنا عدد وافر من البشر الانتهازيين همهم الأكبر الربح على ضهر الفقير الذي افنى عمره بين السكر والزيت والبطاطس همه محصور فقط في البطن..،
اقولها بكل صدق اذا لم نستفيد من كورونا هذه المرة فإننا بصريح العبارة نستاهل اكثر من ذالك،
كفانا من تبذير المال على العفن والمهرجانات وكرة القدم،
يجب العناية بالصحة والتعليم والامن الذي يسهر من أجلنا...،
انشري يا صوت الحق hespress
النقابات دائما تحاول أن تظهر نفسها كأنها تدافع عن العمال ولو لم تكن صائبة . لأن الظرفية استثنائية وصعبة وتطالب بالمستحيل . فالاقتصاد كله متوقف وتطالب ب 3000 درهم وهي تعلم أن كثيرا من العمال لا يصلون ذك 2000درهم في الأحوال العادية.
شكرا للحكومة المغربية.
تجار الدين ضحكو على جدودنا و اباءنا
انشاء الله الجيل الصاعد هو لغادي يقادكم
و ماذا عن أصحاب المحلات ك الحلاق و النجار و بائع الالكترونيات و زيد و زيد فين التعويضات على الكراء و الكهرماء و القروض اللي غايوصل وقتها أخص بالدكر أصحاب السجل التجاري ؟ ما محلهم من الإعراب ولا هزهم الما؟
فلا النقابات تمثلنا ولا الحكومة جادة في عملها وقراراتها،كل ما لدينا ،إله و ملك وشعب
اما الفئات الفقيرة فلا حول ولا قوة لها فالاجير او الموظف الذي يتقاضى اقل من 6000 درهم يجب تدعيمه هو الاخر او على الاقل اعفاؤه او ترك الاختيار لمن اراد المساهمة لان فئة وان كانت قليلية تعاني جراء الكراء الذي لا يقل على 1500 درهم والانترنيت 200 والضوء والماء 200 درهم وغيرها من المصاريف كتنقل الابناء للدراسة ومصاريف الدراسة واللباس وهناك حالات بصرفون على ابنائهم الذين يدرسون في اماكن بعيدة وغير حاصلين على منحة الدراسة ما لا يقل عن 2000 درهم فماذا يتبقى لهعم ياترى
الجواب هي القروض ليس من اجل الكماليات بل فقط ليعيش
والحمد لله على كل حال فيحز في قلبنا اناس لا دخل لهم ولكن المحسنين متوفرين عندنا في المغرب جزاهم الله خيرا.