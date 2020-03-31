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كُتّاب وآراء
إجمالي حالات الشفاء من وباء "كورونا" يرتفع إلى 24 في المغرب
وصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 24 حالة حتى السادسة من مساء اليوم، بعدما سجلت وزارة الصحة تعافي 9 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة أن عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" بلغ 36 حالة، عقب تسجيل 3 حالات إضافية جديدة.
وأعلنت الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 602.
وأضافت الوزارة ذاتها أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2298 منذ بداية انتشار الفيروس الجديد بالبلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
الوباء يمر ب 4 مراحل :
1:مرحلة دخول الفـيروس من الدول (انتهت)
2 :مرحلة فترة الحضانة للفـ ـيروس(انتهت اليوم)
3: مرحلة انتشار العدوى بكثافة
ويكون الفيـ ـروس قوي جدا و سريع الانتشار و يقال ان هذه المرحلة
مؤشر مطمئن.
ادا احترمنا الحجر الصحي سنتغلب لا محالة على هدا الوباء المرعب.
إلى بدا آرتفاع عدد المتعافين تدريجيا خلال كل 24 ساعة راه اﻻومور غدا مزيان. اللهم آرحم كل من وافته المنية يا رب وآشف كل مرضى المسلمين أجمعين وآرفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين .
نسأله رفع البلاه و شفاء المصابري و رحمة المتوقين
املنا في من وسعت رحمته و تجلت قدرته
الطريقة المتبعة ببلادنا فيما يخص التحاليل الطبية المخبرية تبقى أكثر دقة لأنها تقوم بتحليل ADN حبذا لو كانت كل جهة بالمملكة تتوفر على مختبرين.
اولا تهاني الحارة للذين تعافوا من هذا المرض وتعازي الحارة الدين فقدوا احد ذويهم بسبب هذا الوباء ومتمنياتي بالشفاء لمن ما زال يعاني من هذا الوباء.
ولكن قررت ان اكتب هذا التعليق تعقيبا عن الهجرة المضادة لشباب غادروا البلاد طمعا لتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية. للاسف الشديد تعرضوا هؤلاء لابشع الأوصاف البشعة من قبل اخوانهم من المواطنة. وللأسف الشديد من قبل حراس ابواب الجنة الذين استهلوا تعاليمهم بقول من كتاب يؤمنون بشرائعه ويدعون انه لا يفرق بين هذا وذاك الا بالتقوى. وما اثار انتباهي اكثر ذلك الذي اطلق عليهم من بلجيكا وصف ألجهلة. فانسان عاش مدة طويلة في بلجيكا وتشبع بأعرافها الديموقراطية ينتظر منه ان يتلفظ بألفاظ على الأقل مزينة ومؤدبة. لكن للاسف الشديد فعلت بنا الأمية والعنف اللفظي ما شاء، وأصبحنا لا نعرف لحق الاخر معنا ولا نعرف كيف نقدر ظروفه
المرجو من الكل ان ندعوا لهم فهم في جهاد حقيقي أمام هذا العدو الخفي.
اللهم ارفع عنا البلاء و اشف مرضانا و فرج هم البشرية جمعاء
المرجو من المسؤولين بمدنا بمعلومات أكثر دقة عن بروفيل المتعافين
المرجو من الوزارة الوصية ان تشرح لنا Root cause .
لنأخذ البحرين كمثال نسبة الشفاء تتجاوز 50%.لقد غيرت نظرتي لبلدان الخليج.
انشري يا هسبريس
لذا من مصلحة الجميع العناية الكاملة بالقطاع الصحي العمومي من تجهيزات و أطر طبية . هذا ما أستنتج بالاستعانة بالاطر الطبية من كوبا لمساعدة بلد رأسمالي كإطاليا و الكل يعرف ما يتعرض له الشعب الكوبي من حضر اقتصادي و مالي الذي تمارسه عليه الولايات المتحدة الأمريكية.
و اللهم ارفع عنا هذا البلاء و هذا الوباء
و اللهم إنا نعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و سيء الأسقام
و اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
و اللهم إنا لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين...