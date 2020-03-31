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الرئيسية | مجتمع | إجمالي حالات الشفاء من وباء "كورونا" يرتفع إلى 24 في المغرب

إجمالي حالات الشفاء من وباء "كورونا" يرتفع إلى 24 في المغرب

إجمالي حالات الشفاء من وباء "كورونا" يرتفع إلى 24 في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:15

وصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 24 حالة حتى السادسة من مساء اليوم، بعدما سجلت وزارة الصحة تعافي 9 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة أن عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" بلغ 36 حالة، عقب تسجيل 3 حالات إضافية جديدة.

وأعلنت الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 602.

وأضافت الوزارة ذاتها أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2298 منذ بداية انتشار الفيروس الجديد بالبلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - مغربي قح الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:24
اللهم ارحم عبادك المتوفين وجميع المسلمين وعلى سلامة لي تشافاو والله يحد الباس.
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61
2 - brahim milano الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:26
هــــــــــام ركزوا معايا شويه
الوباء يمر ب 4 مراحل :

‏‎1:مرحلة دخول الفـيروس من الدول (انتهت)
2 :مرحلة فترة الحضانة للفـ ـيروس(انتهت اليوم)
3: مرحلة انتشار العدوى بكثافة
ويكون الفيـ ـروس قوي جدا و سريع الانتشار و يقال ان هذه المرحلة
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2
3 - رشيد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:27
الحمد لله شئ من الصبر والالتزام ستنفرج حول الله
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39
4 - رشيد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:28
الحمد لله مثل هذه الأخبار تثلج الصدر اللهم شافي جميع المرضى و ارفع عنا هذا الوباء
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46
5 - GALA الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:28
هناك تحسن ويبقى الأمل في الشفاء. الحمدلله
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33
6 - chrome الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:29
إذا استمر الحال هكذا سوف نحطم جميع الأرقام العالمية بنسبة الوفيات وسنصبح حديث القنوات العالمية، بالله عليكم يا وزارة الصحة ويا أطباء وممرضين لا تتلاعبو بحياة الناس واللي شاف فيديو ديال خونا في مراكش غادي يفهم بان سبب الوفاة ماشي كورونا وإنما الفقصة اللي تيعانيو منها المرضى، الله يحفظنا ويحفظكم والله ياخد الحق في أي واحد تيستهتر بحياة الناس.
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-103
7 - sadik الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:29
نتمنى من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء وان ترجع الأمور إلى سلبق عهدها
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31
8 - عبدالالاه الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:29
الاصابات الجديدة في تناقص .
مؤشر مطمئن.
ادا احترمنا الحجر الصحي سنتغلب لا محالة على هدا الوباء المرعب.
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52
9 - hicham الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:29
اللهم سلم يا رب
إلى بدا آرتفاع عدد المتعافين تدريجيا خلال كل 24 ساعة راه اﻻومور غدا مزيان. اللهم آرحم كل من وافته المنية يا رب وآشف كل مرضى المسلمين أجمعين وآرفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين .
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41
10 - عبد المنعم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:30
الحمد لله .ربي كبييير
نسأله رفع البلاه و شفاء المصابري و رحمة المتوقين
املنا في من وسعت رحمته و تجلت قدرته
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29
11 - Lahcen الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:31
بدأ دواء الكلوروكوين يعطي ثماره والحمد لله . يجب الالتزام بالحجر الصحي حتى نخرج الى بر الامان ان شاء الله
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39
12 - Mounir usa الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:32
من الواضح أن كورونا أصبحت تنتشر بشكل كبير . هادا الوباء هو صنع الخالق اللدي ابتلى عباده الصلحين
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-18
13 - زينب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:32
ياربي يدخل علينا رمضان بدون هذا الوباء اللهم إرفعه عنا و إرحم الموتى و عافي المصابين
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58
14 - Imane الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:33
الحمد لله، الله يشافي جميع المرضى المتبقين يارب، ولا تريني في بلدنا هذا بأسا يؤذينا يا الله
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23
15 - Stop الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:33
بعدو على الجوقة والزحام,حبسو البوسان والتشلقيم والتسلام ,باراكا من الشفوي والتعناق والنفاق
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26
16 - الواسيني الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:35
يجب وضع مراكز الكشف عن كورونا في كل المدن الكبيرة بالمغرب لهزم كورونا هادي هي الجهوية المتقدمة لي قالكم سيدنا من زمان ماشي التحليلة تضرب الاف الكلومترات دابا حنا والله مانخرجوا ولاكن فرحونا حتى نتوما
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25
17 - yasssin الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:36
اودي الله يحد الباس وخلاص الامور لا تبشر بالخير
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-6
18 - Hicham الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:36
الحمد لله يارب العالمين اللهم اشفي كل المسلمين وارفع عنا هدا البلاء.
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13
19 - عروبي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:36
علا سلامتهم...امشكل في هاد الفيروس أنّه ليس بفيروس قاتل لكن المشكل في سرعة إنتقاله و مدة مقاومته و بقاءه في الخارج إذن من اللازم تعقيم جميع المرافق العمومية و الأرصفة و الشوارع .. أضن أنّ العالم سيتغير بعد كورونا حتى عاداتنا اليومية ستتغير
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18
20 - marocain الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:37
الحمد لله والشكر لله.اصبرو ان الله معكم
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15
21 - مواطن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:38
العدد المسجل من حالات الشفاء بالمقارنة من الوفيات ،لايبشر بالخير وما شاهدناه من إهمال في فيديو المرضى يذل على أن فقط مناعة المرضى هي من تعمل لتجاوز الإصابة بدون أدنى عناية مركزة،
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-30
22 - عبذو ربه الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:39
ربنا بشر عبادك بالخير ولاشاف من غيرك يا ارحم الراحمين.
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15
23 - مغربية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:41
الحمد لله. نتمناو ان القادم أفضل. الله يشفي جميع المرضى ويرحم الموتى ويحفظ البقية.
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13
24 - يوسف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:41
الحمد لله على كل حال الهم ارفع عنا البلاء والبلاء
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11
25 - Afif الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:42
الله يحفظ هادشي غادي ويزداد لا بد الرجوع الى الله ومراجعة جميع الاوراق
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10
26 - بنت المغرب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:42
الحمد لله الحمدلله الحمدلله الله يشفي لي بقاو ويرحم و ماتو ويحد الباس يارب الطف بنا املنا فيه كبييير والله حتى بكيت ملي سمعت دابا فالندوة الصحفية بلي 10 تشافاو فرحت بزاف وحسيت بالفرج قريب كترو من الدعاء اخواتي و بقاو فديوركم نبقاو يد فيد مع الدولة ديالنا وبركة من داك الأفكار التشاؤمية والحسابات الخلوية فهاد الوقت محتاجين للتضامن كتر من أي حاجة أخرى الله يحفظنا وينجينا يارب حنا قدها يا المغاربة غادي نخرجو منها بإذن الله فقط تضامنو والتزمو مايكون غير الخير انشالله
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22
27 - Faysal الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:42
نسأل الله السلامة والعافية هو الشافي والمعافي
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7
28 - من مدينة فاس الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:43
اللهم اشفي الجميع وانشر رحمتك وآمنا في أوطاننا. اللهم ارزقنا الكفاف و العفاف والغنى عن الناس. اللهم إنك أنت الرحمان الرحيم العفو الغفور، ارفع عنا الوباء إنك على كل شيء قدير.
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11
29 - الحمد والشكر لله الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:44
الحمد لله على قدر قلوبنا تهتز فرحا عند سماع حالات الشفاء وتهتز قرحا عند سماع الوفايات اللهم جازي خير جزاء كل من عمل على تتبع حالات إخواننا حتى الشفاء يارب العالمين
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9
30 - كازا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:44
لا افهم لماذا تحبسون المرضي في غرف جد خانزة بدون اكل وشرب ومرحاض وفي وضعية جد مزرية والغريب في الأمر بدون تطبيب. نحن نعرف بان كفاءة الأطباء المغاربة جد منحطة وعديمة ولكن نطلب فقط المعاملة الحسنة وعدم سجن المرضي أما التطبيب فلا يوجد وهادا يعرفه الجميع. الملك داءما تحاول يصلح فيكم ولكن نتوما ولفتو الرشوة والدوران والتفرعين وعدم العمل وفي اخر الشهر كتسناو المانضة. والله راه الملك فعل المستحيل باش يصلحكم ولكن نتوما ما كتصلحوش. المهم عاش ملكنا الحبيب هو لي تيفكر فينا عاش محمد السادس.
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-22
31 - مواطن مغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:46
اتمنى الشفاء لجميع مرضى المسلمين.
الطريقة المتبعة ببلادنا فيما يخص التحاليل الطبية المخبرية تبقى أكثر دقة لأنها تقوم بتحليل ADN حبذا لو كانت كل جهة بالمملكة تتوفر على مختبرين.
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18
32 - شويةالحزم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:47
يجب ويلزم الرفع من وثيرة الإجراءات للتصدي للوباء خاصة في المدن الأكثر تفشي للمرض، لأن بعض الناس و للأسف غير واعين بالأمر و لا زالوا في الشارع يتسكحون ويقومون بممارسات غير صحية
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7
33 - Le moi الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:48
اهلا بكم،
اولا تهاني الحارة للذين تعافوا من هذا المرض وتعازي الحارة الدين فقدوا احد ذويهم بسبب هذا الوباء ومتمنياتي بالشفاء لمن ما زال يعاني من هذا الوباء.
ولكن قررت ان اكتب هذا التعليق تعقيبا عن الهجرة المضادة لشباب غادروا البلاد طمعا لتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية. للاسف الشديد تعرضوا هؤلاء لابشع الأوصاف البشعة من قبل اخوانهم من المواطنة. وللأسف الشديد من قبل حراس ابواب الجنة الذين استهلوا تعاليمهم بقول من كتاب يؤمنون بشرائعه ويدعون انه لا يفرق بين هذا وذاك الا بالتقوى. وما اثار انتباهي اكثر ذلك الذي اطلق عليهم من بلجيكا وصف ألجهلة. فانسان عاش مدة طويلة في بلجيكا وتشبع بأعرافها الديموقراطية ينتظر منه ان يتلفظ بألفاظ على الأقل مزينة ومؤدبة. لكن للاسف الشديد فعلت بنا الأمية والعنف اللفظي ما شاء، وأصبحنا لا نعرف لحق الاخر معنا ولا نعرف كيف نقدر ظروفه
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3
34 - علاء الدين اسماعيل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:48
توبو الى الله واكثرو من الحمد و الشكر فلا رحمان غيره ولا منجي غيره فهو الكاشف للضر سبحانه و تعالى
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14
35 - رشيد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:51
بعد التصريح لوزارة الصحة اليوم أظن اننا نسير في الطريق الصحيح وانقشاع هذه الغمة عن بلادنا قريبا ان شاء الله .اما أصحاب الأفكار السلبية فقد حان الوقت لتغيير آرائهم تجاه البلاد التي فضلت شعبها على الاقتصاد .تحية إجلال لكل أطر الصحة ورجال الأمن والجيش والدرك والقوات المساعدة .
المرجو من الكل ان ندعوا لهم فهم في جهاد حقيقي أمام هذا العدو الخفي.
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12
36 - لينة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:51
اخوتي المغاربة الزموا بيوتكم باذن الله تمر الجاءحة بأقل الأضرار. مع الحرص كل الحرص من نزلات البرد.نزلة البرد هي التي تغذي الفيروس وتساعده على الظهور والفتك بالجسم.والله أعلم.
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2
37 - مواطن بسيط الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:52
من هذا المنبر، أود، كمواطن مغربي، أن أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير لجميع العاملين بقطاع الصحة، من أطباء وممرضين و مساعدين و أطر، من تذكرت ومن لم أتذكر.. شكراً لكم جميعا، أبنتم عن تفانيكم و حنكتكم و استماتتكم في عملكم، أعانكم الله و حفظكم، والله إن الشعب لن ينسى ما يمر به و سوف نعمل من أجل أن يستعيد قطاعا الصحة و التعليم المكانة التي يستحقانها.
اللهم ارفع عنا البلاء و اشف مرضانا و فرج هم البشرية جمعاء
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0
38 - شيماء الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:54
عافاك إلا شوفو لينا شي حل راه بلاكنيل ملقيتوش وعندي مرض مزمن الذءبة الحمراء
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1
39 - noura الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:58
الحمد لله وتحيه للاطر الصحية من ممرضين واطباء وعمال نضاف و رجال الامن انشاء الله غادي نتغلبو علي هاد virus نطلبو الله ايرفع علينا هاد البلاء
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7
40 - نهاية رجل شجاع الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:58
المهم هو معرفة ان كانت حالات الشفاء نتيجة لprotocol de traitement باستخدام التنفس الاصطناعي للحالات الحرجة أم هي حالات شفاء لحالات معتدلة غالبا ما تتعافى من تلقاء نفسها..؟
المرجو من المسؤولين بمدنا بمعلومات أكثر دقة عن بروفيل المتعافين
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4
41 - زاءر مر من هنا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:59
نسبة الشفاء لا تتجاوز 4%.نسبة جد ضئيلة مقارنة مع الدول التي لها نفس عدد المصابين . يترى ما السبب ؟
المرجو من الوزارة الوصية ان تشرح لنا Root cause .
لنأخذ البحرين كمثال نسبة الشفاء تتجاوز 50%.لقد غيرت نظرتي لبلدان الخليج.
انشري يا هسبريس
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1
42 - abderrahmane الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:59
إنشاء الله بداية العد التصاعدي لحالة الشفاء هذه بشرة خير بالإضافة للعدد الكبير لحالات الشفاء في إيطاليا هذه كلها أخبار مفرحة، بجلوسنا في المنازل سنقضي على هذا الوباء في القريب العجاجل.
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9
43 - الصالحي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:03
على إثر هذا الوباء الفتاك و تبعا للحجر الصحي الذي تتبعه جميع الدول الاوربية لم يعد إذا قدر الله بإستطاعة الأثرياء المغاربة إذا أصيبوا بهذا الفيروس اللجوء إلى الخارج بل سينقلون كباقي العباد إلى المستشفيات العمومية .
لذا من مصلحة الجميع العناية الكاملة بالقطاع الصحي العمومي من تجهيزات و أطر طبية . هذا ما أستنتج بالاستعانة بالاطر الطبية من كوبا لمساعدة بلد رأسمالي كإطاليا و الكل يعرف ما يتعرض له الشعب الكوبي من حضر اقتصادي و مالي الذي تمارسه عليه الولايات المتحدة الأمريكية.
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0
44 - محمد فدني الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:04
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اللهم ابعد عنا الوباء و اللهم نعود بك من الجدام و البرص و الجنون و سوء الأسقام
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0
45 - متتبع مغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:06
الحمد لله على نعمه و فضائله...
و اللهم ارفع عنا هذا البلاء و هذا الوباء
و اللهم إنا نعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و سيء الأسقام
و اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
و اللهم إنا لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين...
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46 - هيبة سطات الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:14
أصيب رئيس بلدية الكارة اقليم برشيد بكورونا وهو الان في مصحة بالبيضاء لكن الإجراء الدي أخد هو طلب من جميع الموضفين بالبلدية الإبقاء في منازلهم عوض اجراء التحاليل والتأكد من سلامتهم لهكدا نحارب تفشي الوباء
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47 - الحسن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:18
إطمئنوا يامسلمين يامغاربة يا إخوتي إنشاء الله سوف تفرج بإذن ربنا
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0
48 - lahcen الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:23
الحمد لله الاصابات نقصات وحالة الشفاء بدات كتزاد ياربي نبقاو نسمعوا غير الخبار الزينة بحال هدي ياربي
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49 - عبدالله الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:23
في جهة اسفي مراكش عدد الاصابات في ازدياد وعدد الوفايات في ازدياد وحالات الشفاء لا توجد. هل لم يشفى اي واحد من مراكش خاصة وان تاني حالة هو وزوجتة وابنتهما من الجهة . نتساءل هنا لمادا لا نسمع في مراكش الا جديد الاصابة او الوفاة . اهناك خلل .... ؟
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