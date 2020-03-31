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الرئيسية | مجتمع | عدد المخالطين للمصابين بـ"كورونا" في المغرب يقترب من 5 آلاف

عدد المخالطين للمصابين بـ"كورونا" في المغرب يقترب من 5 آلاف

عدد المخالطين للمصابين بـ"كورونا" في المغرب يقترب من 5 آلاف
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:55

كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، أن إجمالي عدد المخالطين للمصابين بفيروس كورونا في المغرب بلغ إلى حدود اليوم 4980 شخصاً.

وأوضح اليوبي، في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين رفع عنهم التتبع الصحي من قبل السلطات الصحية بلغ 1868 مخالطاً.

المسؤول بوزارة الصحة أكد أن "المغرب ما زال في إطار المرحلة الثانية من وباء كورونا، والسلطات الصحية تعمل على احتواء الفيروس ومنع تفشيه في المجتمع على نطاق واسع، ولذلك تقوم الوزارة بتتبع حالات المخالطين لأي حالة من الحالات المؤكدة المسجلة".

وبخصوص الرفع من وتيرة فحوصات الكشف عن الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد، أكد اليوبي أن المغرب سائر في توسيع شبكة المختبرات المؤهلة لذلك، لكنه أوضح أن البلد في المرحلة الحالية ما يزال يتوخى التشخيص الدقيق الذي يعتمد على أرقى ما يوجد في المملكة، وهو التشخيص عبر اكتشاف الحمض النووي للفيروس.

وأضاف المسؤول ذاته أن المغرب سيعمل على توسيع شبكة المختبرات لاحقاً لاعتماد وسائل أخرى للتشخيص، في إشارة إلى استعمال أجهزة الكشف السريعة التي طلبها المغرب من الخارج.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 602 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2298 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - مواطن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:05
وعدد المخالطين للمخالطين يقترب من كم!!؟
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24
2 - Samir الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:06
يعني قريبا 5000 مصاب مؤكدة، و قبل التأكد كان لهم اتصال ب 10000 شخص و هكذا دوليك إلى أن نصل إلى 30000حالة. نتمنى الصحة و العافية. هذا يؤكد أن الحل هو : بقى ف درك 3 اسابيع احسن من الذهاب إلى المستشفى و انت مريض.
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12
3 - Laoban الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:07
عدد المخالطين للمصابين الذين تم الكشف عنهم، غيرهم الله اعلم بهم
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3
4 - Samir الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:08
سنثبت للعالم اننا استطعنا تجاوز هذا الوباء باقل خسارة والقادم افضل اجتماعيا واقتصاديا.. نحن المغاربة اسمى الشعوب. الله تعالى مايخيبناش ان شاء ماغادي يكون الا الخير والقادم افضل فقط تفاءلوا.
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44
5 - HOMMADI الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:08
نريد ان نعرف كم عدد المفحصين في 24 هذا رقم مهم في الاحصاء وضروري الاعلان عنه
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6
6 - walo الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:09
ياربي اصرف عنا هذا الوباء و احفظنا بلطفك انك على كل شيء قدير . ان شاء الله الشفاء للجميع و الرحمة للجميع الموتى
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7 - farouki الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:09
و عدد مخالطين المخالطين يترب الى 1000 الف او يزيد
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-2
8 - نسأل الله العفو والعافية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:09
اللهم رب الناس اذهب البأس وأشفي أنت الشافي لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما

اللهم كن عونا ونصيرا للأطباء والممرضين والوقاية المدنية ورجال الشرطة والدرك الملكي ولجميع المرابطين...

اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والشعب المغربي فردا فردا
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15
9 - لحسن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:10
ياربي السلامة الله يلطف بنا ياربي
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5
10 - Omar الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:10
يا رب
قصدتك وأنت الكريم
دعوتك وأنت العظيم
رجوتك وأنت رب العالمين
ناديتك وأنت الرحمن الرحيم
فيا سيدي ويا سندي ويا من عليه أعتمد ارحم عبداً ناداك وليس له إلا انت
اشفنا شفاءً تاماً وعافنا في أبداننا وأخرجنا ممّا نحن فيه من الهم والحزن والكرب
فأنت الله الذي لا يردّ سائلاً
وأنت الله القادر على تغير الحال لأحسنه
وأنت الله الذي أمره بعد الكاف والنون
وأنت الله الذي إذا دعي أجاب يامن يقول للشيئ كن فيكون أن ترحم البلاد والعباد وان تفرج على المسلمين جميعا
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير
اِرحمنا رحمة واسعة وارزقنا عافية الأبدان ونور الأبصار يا كريم يا رحيم يا عليم يا رب العرش العظيم آمين آمين آمين
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11 - ابو عمران الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:10
اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا
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9
12 - aziz الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:12
نصيحة نادى بها أحد الأطباء من أكادير :
"للتسوق، فقط شخص واحد ومن الأفضل شاب قوي البنية، الناس لكبار يبقاو فالدار، داخل السوق خلي3 مترو بينك وبين الناس+ الكمامة والمعقم!”
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8
13 - مغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:12
المرجو من وزارة الصحة تعميم الإختبار تحت شعار الإختبار للجميع
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-1
14 - واحد من الناس الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:12
عرفنا قدرنا يا الله
عرفنا قدرنا يا الله
عرفنا قدرنا يا الله
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4
15 - عابر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:13
نعم سيدي المسؤل حتى يموت ليموت عاد نوسعو نطاق الكشف الناس راه غتموت بالرعب +الحجر لا الاه الا الله محمد رسول الله
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16 - brahim milano الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:13
هــــــــــام ركزوا معايا شويه
الوباء يمر ب 4 مراحل :

‏‎1:مرحلة دخول الفـيروس من الدول (انتهت)
2 :مرحلة فترة الحضانة للفـ ـيروس(انتهت اليوم)
3: مرحلة انتشار العدوى بكثافة
ويكون الفيـ ـروس قوي جدا و سريع الانتشار و يقال ان هذه المرحلة
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17 - متتبعة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:14
ياربي نطلب السلامة نطلب لطفك ياالله احفظ هدا الباد من كل سوء
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18 - السلام عليكم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:14
الحمد لله خمسة آلاف مختلط رقم صغير بالمقارنة مع ما هو في دول أخرى ونتمنى من الله ان يكونوا غير حاملين للفيروس
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19 - ابو ايمن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:14
نسأل الله السلامة . فما شأن مخالطو المخالطيت. هي متتالية عشوائية لا تقف الا اذا التزمنا البيوت ولو على حبة الحمص شوربة ماء.
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20 - samy samir الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:15
عمر إشراق، المدير التنفيذي لشركة "ميدترونيك" الأيرلندية، أعلن على تويتر:
أن حقوق الملكية الفكرية لجهاز التنفس الصناعي الخاص بهم أصبح مشاع Open source .. ويمكن لأي أحد أن يصنـّعه . ووضعوا كل تفاصيل انتاجه ورسومه الهندسية على الانترنيت
أتمنى انشاء شركة وطنية لصناعته فثمنه مرتفع جدا .
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6
21 - عابر سبيل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:15
اللهم يا رب إرفق بعبادك و بهيمتك و قنا شر ما أعطيت و أرزقنا خيراا مما كنا نتوقع بقدرتك يا ارحم الراحيم اللهم ارفع عنا البلاء ... هاد الدنيا ما بقى فيها ما يعجب...!!!! دعوة مفتوحة من قلب مفتوح للعودة للدات ومراجعة الحسابات و علاقاتنا بعضنا بالبعض الاخر و ان يزول الشر بيننا و نصفيو كلشي بيناتنا نكونو نقييين واش فهمتوني او لا لا ...
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0
22 - مسلم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:15
ومادا عن موسم الحج؟ اليست مكة المكرمة محفوظة من الا فات و الله يحفظ الكعبة؟
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-4
23 - مهاجر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:15
بغيت هير مرا وحدا تقولو حقيقة غي حياتكوم
كيفاش كديرو فحص وشحال مم مختبر في المغرب
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24 - kotso الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:16
يجب على المخابرات التعاون مع شبكات الإتصالات والمساعدة على تحديد عدد المخالطين حاملي الفيروس قد لا يتذكر الشخص الحامل لفيروس الأشخاص كلهم الذين خالطهم وشكرا هدا رأي
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25 - صاحب الساعة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:17
و ماذا عن مخالطي المخالطين ؟
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3
26 - محمد كارتي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:17
أوصي اخواني المغاربة بالاعتكاف بالمنزل و الإكثار من الذكر و قراءة كتاب الله عسى ان يذهب عنا مولانا هذا الابتلاء العظيم و وعده حق فإن بعد العسر يسرا
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4
27 - محمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:17
اللهم يامقدر الأقدار ويانافد القضاء وقابل الرجاء ويامجيب الدعاء ابدل ماكتب علينا من ايام محن وبلاء بأيام منن وعطاء واحفض بلادنا من محن وبلاء آمين.
محمد من بروكسيل
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3
28 - موح الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:18
الملاحظ ان وزارة الصحة تتكتم على عدد التحليلات اليومية للكشف على الفيروس .... ربما الرقم مخجل جدا .... فرنسا في منطقة مرسيليا وحدها يتعدى الكشف اليومي 4 الاف يوميا..... نحن لحد الان لانعرف عدد الاختبارات اليومية في المغري
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2
29 - الجولاني الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:18
حفظ الله بلدنا من كل شر وسائر بلاد المسلمين
اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله
تحية لكل الجنود الذين يحاربون الوباء في الصفوف الأولى اطباء ممرضين شرطة درك جنود قوات عمومية
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30 - الحجر الصحي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:18
اقترح ان تكون مسابقة المدن في الانضباط بالبقاء في المنازل ...ونشوف شكون المدينة الفايزة
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31 - محسن التازي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:19
بالله عليكم نحن الشعب تقريبا 17 يوم و نجن ملتزمين في البيوت بدون دخل خوفا من التقاط العدوى و الوطن
و انتم 200الى 300 حالة فحص في اليوم و ننتظر 20 ابريل الناس تخرج تلتقي بالمصابين و تسلم عليهم بالوجه
كم من مصاب لا تظهر عليه الحالات بحكم لديه مناعة ممكن يلتقي بالناس يعديهم و ستصبح كارثة
رحمنا الله في هدا البلد الامين .
يا رب شوف من حالنا . ان قدر الله و ارتفع عدد الزوفيات ضعوا فوق نعش كل الموتى علم وطني صغير . لانه حب هدا الوطن الدي لم يستطيع توفير له العلاج و العيش الكريم طول حياته و مات بسبب ضعف الامكانيات التي لو كنت موجودة كان ممكن يكتشف الباء و ربما يمكن انقاذه
انا لله و انا اليه راجعون . رحم الله الجميع برحمته تسامحوا بينكم اخوتي المغاربة و الي كيسالو شي حد شي حاجة يطلب منوا السماحة و الي كان كيتكلم فشي حد بالشر كدلك يتسامح معه و يطلب منو يسامح ليه . اظن من ثلاث شهور او اربعة الاغلبية في المقابر . و ستكون المقابر جماعية . و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
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0
32 - أذكروا الله ذكرا كثيرا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:19
نحو بناء معاهد لباستور في كل جهة من الجهات الإثني عشر.
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3
33 - مواطنة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:19
نطلب من الداخلية منع التنقل بين المدن للأشخاص الداتيين
لانه يشاع بمدينة خنيفرة أن طبيبة في المستشفى الاقليمي نقلت زوجها الدي كانت تبدو عليه اعراض الفيروس من تمارة إلى خنيفرة وادخله المستشفى الاقليمي .وبعض التي المقربين منها يطمئنون الساكنة أنه لم يختلط بأحد أي بمجرد دخوله المدينة توجه للمستشفى مباشرة ولكن كم من دركي مر به في طريقه كم من شرطي اوقفه وأمسك باوراقه كم من محطة بنزين مر بها
انشري من فضلك يا هيسبريس
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34 - azul الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:22
الله يحد الباس ، نسألك يا رب أن تنجي عبادك
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3
35 - فريد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:22
نداء إلى هسبريس استحلفكم بالله ان تنشروا هذا النداء الى جميع السلطات من شرطة وقوات مساعدة ودرك وقياد واعوان سلطة نشاهد ما يقومون له من مساعي أكثر من حميدة لحماية الناس من أنفسهم ومن هذه الوباء....لكن ما يثير الانتباه انهم يقومون بعملهم بدون اية حماية وبدون اتباع شروط السلامة فنستحلفكم بالله انشروا ماستعطم من تحذير فهم يقومون ما يقومون به لحمايتنا....ويجب علينا تحذيرهم
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36 - JohnD الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:22
ألمانيا ستبدأ بعمل 200000 فحص يوميا وحنا 5000 ماقدرناش نفحصوهوم؟ عاد دايرينلهم الحجر الصحي حتى يوصلو لحالة حرجة؟؟
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37 - جيل التمانينات الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:24
لم نعش الحرب العالمية الولى ولا التانية ولم نعش فترة الاستعمار لكن كتب ان نعيش فترة هدا الوباء سيصبح ان شاء الله من الماضي ونحكي لاطفالنا واحفادنا اننا عشنا هده الفترة واستفدنا منها اشياء كتيرة غيرت من طريقة تفكيرنا
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3
38 - مغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:25
غريب ! جميع النباحين الذين اجتاحوا امس التعليقات صموا وخرسوا اليوم. سبحان مبدل الاحوال!
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39 - ليلى الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:27
ضحكتوني...المغرب سيعمل على توسيع شبكة المختبرات لاحقا،الحالات التي تشفى عمرها طويل ما كاين لا ان ولا حتى،الله يلطف بنا والسلام
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40 - الحل الأنسب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:27
للحد من تفشي الفيروس أو القضاء عليه يجب على الشعب الالتزام بالحجر الصحي، لأنه الحل الوحيد حالياً.
أما دور الدولة الاول، فيجب عليها توفير احتياجات الطبقة الفقيرة.
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41 - بيضاوية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نطلب من الله العلي القدير ان يرفع عنا هذا البلاء
و اقول لكم اخواني واخواتي انني لاول مرة ارتاح لبلاغ السيد اليوبي لانه تطرق اليوم الثلاثاء لجميع الاسءلة التي تدور في بال كل المغاربة ومن خلال كلامه اتضح انه على دراية بالتعليقات التي تكتب في هسبريس
فشكرا لهسبريس على الجهد الذي تبدله من اجل ايصال الاسءلة الى المسؤولين
وشكرا للسيد اليوبي ولتمنى ان تكون داءما الشخص الذي يدلي باخر التصاريح
واكثروا اخوتي من الاستغفار
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42 - ابو مهدي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:30
نحن نثق بأطرنا الطبية المغربية
نحن نفتخر بالكفاءات المغربية
واثقون أن شاءالله من تجاوز هذه المرحلة العصيبة
بارك الله في كل الواقفين في الصفوف الأمامية...
يااااااربي المهم واحم أسرهم واحمد كل المغاربة
وارفع الوباء عن العالم
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43 - Youssef الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:31
لعل الصرامة التي اتخذتها الدولة مع كل مخالف مؤخرا ستكون انشاء الله السبب الحاسم في حصر المخالطة لتستطيع الدولة على الأقل محاصرة هذا الوباء والتضييق عليه طبعا بعون الله ومشيئته إلى أن يشاء الله فنسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ويرحمنا ويرفع عنا البلاء . ياااااااا رب آمين آمين
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44 - مواطن مغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:32
اللهم يا عفو يا كريم نسألك أن ترفع عنا هذا الوباء و أن تشافي مرضى المسلمين اجمعين.
فيما يخص الطريقة المتبعة من طرف وزارة الصحة فيما يخص التحاليل المخبرية فهي تبقى أكثر دقة رغم كونها بطيءة لأنها تكشف عن الحمض النووي ADN لكن لو كانت لنا مختبرات على مستوى كل جهة في المملكة لكان أحس في ربح الوقت ومحاصرة الوباء.
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45 - نورالدين الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:32
اللهم يا لطيف نسألك اللطف فى ما جرت به المقادير ألطف بنا يا لطيف .اللهم وحِّد شملنا.. ووحد كلمتنا.. ووحد صفنا.. وأصلح ذات بيننا.. نسألك يا رحمن يا رحيم أن تؤلف بين قلوبنا وتبدل همنا إلى فرج.. وخصامنا إلى وحدةٍ وتعاضد... اللهم أرفع عنا هذا الوباء و لا تكلنا يا الله إلى أنفسنا طرفة عيـن
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46 - يتبع الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:33
لازال الامر تحت السيطرة رغم صعود العداد والحمد لله وكل ما أتمناه أن لا يكون ذلك العدد الرهيب من المخالطين 4980 أن لا يكونوا قد خالطوا آخرين وإلا ستكون الايام القادمة فظيعة جدا الله يجعل السلامة وصافي.
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47 - يوسف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:34
هاذ المخالطين الله يشافيهم بعدا خاصكم ديهم لصحراء وديرو ليهم مخيمات راه إلا بان فيهم المرض مشينا فيها كاملين
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48 - ممرض الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:35
وكم من سرير توفرون عليه وهل أنتم على إستعداد إستقبال أكثر من 5000 مصاب إذا قدره الله على وزارة الصحة أن تعمل بجدية وأن تستغل هاذا الوباء لإصلاح منظومتها الصحية وفرسة للجميع لكي نبنو الصحة في مستواها ،والله إشفي. الجميع
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49 - Mosi الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:36
الله يهدي الناس و يشدو الارض...
وا شدو الارض ااااا عباد الله..اينعل باباه هاداك كيلو دالبطاطا للي غاتمشي تجيبو من السويقة...واش شي انواع دالبشر مايقدوش يشدو الارض لمصلاحتهوم و مصلحة المواطنين للي حداه...
يجب الضرب بيد من حديد و نار على بعض المخلوقات المستهترة من اليوم فصاعدا...
ويجب الغاء تلك الورقة لمدة عشرة ايام على الاقل و ان لا يخرج احد مطلقا و قفال جميع المحلات و المصالح و الشركات....وهذا ما فعلته اسبانيا مؤخرا.
واش بغيتو الدولة توصل لدرجة منع الخروج من المنازل بشكل نهائي...
ايلا بغيتو مانوصلوش لديك المرحلة شدو الارض و احتارموا الحجر الصحي و ماديروش ديك الورقة باش تساراو بها....كاتلقا واحد داير الفوطوكوبي للورقة 20 مرة...كل مرة و شنو داير فيها....
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50 - oualen الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:38
بقا فدارك بقا فدارك بقا فدارك بقا فدارك
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51 - brahim الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:38
السلام عليكم واش الكحة من أعراض كورونا. ؟؟
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52 - abdel الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:38
رسالة الى الاخوان المغاربة المطلوب منا الزام البيوت فقط لا داعي لكثرة الأسئلة والفلسفة لنترك كل واحد يقوم بواجبه والله المستعان وشكرا
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53 - محمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:39
اعتقد ان وزارة الصحة توصلت بالات الكشف السريع الغير الدقيقة من الحكومة الصينية كالعديد من الدول لكنها قررت التستر عن الامر كي تحافض على حسن العلاقة مع بيجينغ لان الصينين مازالو يرسلون معدات اخرى.الان اشترت الدولة 110000 اختبار سريع عالي الدقة يتوقع وصولها في الايام المقبلة. لذا اتوقع ارتفاع الحالات المؤكدة.
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54 - عبدوا من المحمدية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:39
السلام عليكم أمابعد على الدولة أن تأخذ العبرة من هذا الوباء وأن تعطي الأولوية للعلم والمعرفة وخاصتا الصحة وما أدراك ما الصحة لما لها من دور في المجتمع المغربي لإنه قطب حيوي وعصب لا غنى عنه ومن هذا المنبر المحترم نناشد جلالة الملك والحكومة وجميع المسؤولين ببناء في كل مدينة مغربية من طنجة إلى الكويرة مستشفى كبير بمعايير عالمية لما له من صدى على المغاربة قاطبة والله الموفق
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