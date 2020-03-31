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كُتّاب وآراء
عدد المخالطين للمصابين بـ"كورونا" في المغرب يقترب من 5 آلاف
كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، أن إجمالي عدد المخالطين للمصابين بفيروس كورونا في المغرب بلغ إلى حدود اليوم 4980 شخصاً.
وأوضح اليوبي، في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين رفع عنهم التتبع الصحي من قبل السلطات الصحية بلغ 1868 مخالطاً.
المسؤول بوزارة الصحة أكد أن "المغرب ما زال في إطار المرحلة الثانية من وباء كورونا، والسلطات الصحية تعمل على احتواء الفيروس ومنع تفشيه في المجتمع على نطاق واسع، ولذلك تقوم الوزارة بتتبع حالات المخالطين لأي حالة من الحالات المؤكدة المسجلة".
وبخصوص الرفع من وتيرة فحوصات الكشف عن الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد، أكد اليوبي أن المغرب سائر في توسيع شبكة المختبرات المؤهلة لذلك، لكنه أوضح أن البلد في المرحلة الحالية ما يزال يتوخى التشخيص الدقيق الذي يعتمد على أرقى ما يوجد في المملكة، وهو التشخيص عبر اكتشاف الحمض النووي للفيروس.
وأضاف المسؤول ذاته أن المغرب سيعمل على توسيع شبكة المختبرات لاحقاً لاعتماد وسائل أخرى للتشخيص، في إشارة إلى استعمال أجهزة الكشف السريعة التي طلبها المغرب من الخارج.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 602 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2298 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
اللهم كن عونا ونصيرا للأطباء والممرضين والوقاية المدنية ورجال الشرطة والدرك الملكي ولجميع المرابطين...
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والشعب المغربي فردا فردا
قصدتك وأنت الكريم
دعوتك وأنت العظيم
رجوتك وأنت رب العالمين
ناديتك وأنت الرحمن الرحيم
فيا سيدي ويا سندي ويا من عليه أعتمد ارحم عبداً ناداك وليس له إلا انت
اشفنا شفاءً تاماً وعافنا في أبداننا وأخرجنا ممّا نحن فيه من الهم والحزن والكرب
فأنت الله الذي لا يردّ سائلاً
وأنت الله القادر على تغير الحال لأحسنه
وأنت الله الذي أمره بعد الكاف والنون
وأنت الله الذي إذا دعي أجاب يامن يقول للشيئ كن فيكون أن ترحم البلاد والعباد وان تفرج على المسلمين جميعا
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير
اِرحمنا رحمة واسعة وارزقنا عافية الأبدان ونور الأبصار يا كريم يا رحيم يا عليم يا رب العرش العظيم آمين آمين آمين
"للتسوق، فقط شخص واحد ومن الأفضل شاب قوي البنية، الناس لكبار يبقاو فالدار، داخل السوق خلي3 مترو بينك وبين الناس+ الكمامة والمعقم!”
عرفنا قدرنا يا الله
عرفنا قدرنا يا الله
الوباء يمر ب 4 مراحل :
1:مرحلة دخول الفـيروس من الدول (انتهت)
2 :مرحلة فترة الحضانة للفـ ـيروس(انتهت اليوم)
3: مرحلة انتشار العدوى بكثافة
ويكون الفيـ ـروس قوي جدا و سريع الانتشار و يقال ان هذه المرحلة
أن حقوق الملكية الفكرية لجهاز التنفس الصناعي الخاص بهم أصبح مشاع Open source .. ويمكن لأي أحد أن يصنـّعه . ووضعوا كل تفاصيل انتاجه ورسومه الهندسية على الانترنيت
أتمنى انشاء شركة وطنية لصناعته فثمنه مرتفع جدا .
كيفاش كديرو فحص وشحال مم مختبر في المغرب
محمد من بروكسيل
اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله
تحية لكل الجنود الذين يحاربون الوباء في الصفوف الأولى اطباء ممرضين شرطة درك جنود قوات عمومية
و انتم 200الى 300 حالة فحص في اليوم و ننتظر 20 ابريل الناس تخرج تلتقي بالمصابين و تسلم عليهم بالوجه
كم من مصاب لا تظهر عليه الحالات بحكم لديه مناعة ممكن يلتقي بالناس يعديهم و ستصبح كارثة
رحمنا الله في هدا البلد الامين .
يا رب شوف من حالنا . ان قدر الله و ارتفع عدد الزوفيات ضعوا فوق نعش كل الموتى علم وطني صغير . لانه حب هدا الوطن الدي لم يستطيع توفير له العلاج و العيش الكريم طول حياته و مات بسبب ضعف الامكانيات التي لو كنت موجودة كان ممكن يكتشف الباء و ربما يمكن انقاذه
انا لله و انا اليه راجعون . رحم الله الجميع برحمته تسامحوا بينكم اخوتي المغاربة و الي كيسالو شي حد شي حاجة يطلب منوا السماحة و الي كان كيتكلم فشي حد بالشر كدلك يتسامح معه و يطلب منو يسامح ليه . اظن من ثلاث شهور او اربعة الاغلبية في المقابر . و ستكون المقابر جماعية . و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
لانه يشاع بمدينة خنيفرة أن طبيبة في المستشفى الاقليمي نقلت زوجها الدي كانت تبدو عليه اعراض الفيروس من تمارة إلى خنيفرة وادخله المستشفى الاقليمي .وبعض التي المقربين منها يطمئنون الساكنة أنه لم يختلط بأحد أي بمجرد دخوله المدينة توجه للمستشفى مباشرة ولكن كم من دركي مر به في طريقه كم من شرطي اوقفه وأمسك باوراقه كم من محطة بنزين مر بها
انشري من فضلك يا هيسبريس
أما دور الدولة الاول، فيجب عليها توفير احتياجات الطبقة الفقيرة.
نطلب من الله العلي القدير ان يرفع عنا هذا البلاء
و اقول لكم اخواني واخواتي انني لاول مرة ارتاح لبلاغ السيد اليوبي لانه تطرق اليوم الثلاثاء لجميع الاسءلة التي تدور في بال كل المغاربة ومن خلال كلامه اتضح انه على دراية بالتعليقات التي تكتب في هسبريس
فشكرا لهسبريس على الجهد الذي تبدله من اجل ايصال الاسءلة الى المسؤولين
وشكرا للسيد اليوبي ولتمنى ان تكون داءما الشخص الذي يدلي باخر التصاريح
واكثروا اخوتي من الاستغفار
نحن نفتخر بالكفاءات المغربية
واثقون أن شاءالله من تجاوز هذه المرحلة العصيبة
بارك الله في كل الواقفين في الصفوف الأمامية...
يااااااربي المهم واحم أسرهم واحمد كل المغاربة
وارفع الوباء عن العالم
فيما يخص الطريقة المتبعة من طرف وزارة الصحة فيما يخص التحاليل المخبرية فهي تبقى أكثر دقة رغم كونها بطيءة لأنها تكشف عن الحمض النووي ADN لكن لو كانت لنا مختبرات على مستوى كل جهة في المملكة لكان أحس في ربح الوقت ومحاصرة الوباء.
وا شدو الارض ااااا عباد الله..اينعل باباه هاداك كيلو دالبطاطا للي غاتمشي تجيبو من السويقة...واش شي انواع دالبشر مايقدوش يشدو الارض لمصلاحتهوم و مصلحة المواطنين للي حداه...
يجب الضرب بيد من حديد و نار على بعض المخلوقات المستهترة من اليوم فصاعدا...
ويجب الغاء تلك الورقة لمدة عشرة ايام على الاقل و ان لا يخرج احد مطلقا و قفال جميع المحلات و المصالح و الشركات....وهذا ما فعلته اسبانيا مؤخرا.
واش بغيتو الدولة توصل لدرجة منع الخروج من المنازل بشكل نهائي...
ايلا بغيتو مانوصلوش لديك المرحلة شدو الارض و احتارموا الحجر الصحي و ماديروش ديك الورقة باش تساراو بها....كاتلقا واحد داير الفوطوكوبي للورقة 20 مرة...كل مرة و شنو داير فيها....