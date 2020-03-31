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الرئيسية | مجتمع | رضيع في شهره الثاني أصغر مصاب بفيروس "كورونا" في المغرب

رضيع في شهره الثاني أصغر مصاب بفيروس "كورونا" في المغرب

رضيع في شهره الثاني أصغر مصاب بفيروس "كورونا" في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:29

كشفت وزارة الصحة أن أدنى سن مسجل بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المغرب يعود إلى رضيع يبلغ من العمر شهرين فقط.

وأبرز محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليومي، اليوم الثلاثاء، أن أكبر شخص مصاب بفيروس كورونا مسنٌّ يبلغ من العمر 96 سنة.

وتتوزع حالات المصابين بمرض "كوفيد 19" الـ602 حسب الجنس على 55 في المائة رجال، و45 في المائة نساء.

وأشار المسؤول بوزارة الصحة إلى أن معدل العمر إلى حدود اليوم للمصابين هو 54 سنة، وأكد أن 85 في المائة منهم حالتهم الصحية بسيطة وحميدة، و15 في المائة حالتهم بين متقدمة وحرجة.

وبالنسبة للوفيات التي بلغت 36 حالة وفاة، كشف اليوبي أن جميعها تتمركز في جهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وفاس مكناس بـ 8 حالات لكل جهة، والرباط سلا القنيطرة بأربع وفيات، والجهة الشرقية بثلاث وفيات، وجهة بني ملال خنيفرة بوفاتين، وسوس ماسة بوفاتين، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بحالة وفاة واحدة.

وبلغ معدل عمر الوفيات، وفق المصدر نفسه، 62 سنة، 33 في المائة منها تعود إلى أشخاص أصيبوا بالعدوى من حالات وافدة من الخارج، و66 في المائة من حالات محلية.

وتابع المتحدث أن 90 في المائة من الوفيات كان لديهم عامل اختطار على الأقل من عوامل الاختطار المعروفة، وهي السن المتقدم أو الأمراض المزمنة أو هما معا.

وبالنسبة لوضعية شفاء المصابين في المغرب، أكد اليوبي أن الإعلان عن حالات الشفاء يخضع لمعايير دقيقة جداً، موردا أن "المغرب لا يصرح بالشفاء فقط بعد خلو المريض من الأعراض، ولو كان ذلك لصرحنا بـ 80 في المائة بأنها شفيت، ولكننا وحفاظا على السلامة الصحية العامة لا نصرح بالشفاء حتى إجراء تحليلين مخبرين وتكون النتيجة سلبية للتأكد من خلو الحالة نهائيا من الفيروس".

وشدد اليوبي على أن وزارة الصحة "لا تصرح بحالات الشفاء إلا بعد التيقن التام من الوضعية الصحية بأن الشخص المريض لم يعد حاملا للفيروس ولا يمكن أن ينقل العدوى إلى آخر"، وزاد أن "فترة الشفاء تتطلب وقتا كبيرا للإعلان عنها".

ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 24 حالة حتى السادسة من مساء اليوم، بعدما سجلت وزارة الصحة تعافي 9 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة أن عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" بلغ 36 حالة، عقب تسجيل 3 حالات إضافية جديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مهاجر بلجيكي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:40
الله يشافها ويعافيها ويشافي جميع المرضي المغاربه واللهم أرفع البلاء على المغرب والله يرحم شهدائنا الأبرار
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90
2 - said الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:44
يجب اقتناء آلات الكشف السريعة لكي نتغلب على الوباء.لمادا ننتضر ونؤجل الوباء لا ينتضر .هنا يتجلى دور التسيير
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29
3 - AHMED الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:45
لا تسمحوا للفيروس أن يكن ذكيا أكثر من الإنسان فيتربص و يتحين الفرص لكي يجد منفذا للدخول إلى الرئة لتخريب خلاياه . النظافة باستمرار و القاء في المنزل وأحسن قراءة هي قراءة القرآن و الاستغفار
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48
4 - اللهم احفظنا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:45
اللهم اشفه ياالله وكن سندا لذويه. اللهم ارفع هنا البلاء يا رب. اللهم نقي قلوبنا من الحسد والكراهية والنفاق.
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31
5 - مرباح الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:45
في هده الضروف العصيبة لا يسعنا الا الدعاء لكم بالتوفيق ان شاء الله في محنتكم هده و ندعوا الله سبحانه و تعالى ان يرفع عنا وجميع المسلمين والمسلمات هدا الوباء
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25
6 - سميرة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:45
اللهم اشفهم واشف كل مرضى العالم شفاء لا يغادر سقما
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20
7 - marwan الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:45
هذه ملائكة الرحمن لا خوف عليهم ونسأل الله شفاء و ان يرزق أهله الصبر و نوصي بالرضاعة الطبيعية إنها ترفع المناعة مع الاحتياطات
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26
8 - امغار مروان انزكان الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:45
اللهم اشفي هدا الرضيع واشفي جميع المسلمين واشفي جميع المرضى في العالم أجمع يارب العالمين واحفظ شعبنا المغربي وجميع الشعوب من هدا الوباء يارب العالمين
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9 - Abdo الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:47
لا الله إلى لله. اللهما شافيه وعافيه يا رب عرش العضيم.
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20
10 - ابتسام شهبون الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:48
اشكر هسبريس على مجهوداتها الكبيرة في نقل الخبر بكل أمانة و على التوضيح و الأسلوب السلس في إيصال الخبر .متابعة من مدينة القنيطرة
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14
11 - صابر على البلاء الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:50
هذا الوباء لا يفرق بين صبي و شيخ و فقير و غني و ذكر او انثى و لا اسود او ابيض ولا مسلم او غير ذالك . فهو عبرة للانسان و موقعه في هذه الدنيا التي اكثر فيها الحروب و الفساد ...
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10
12 - لم يتبقى إلا القليل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:51
أخبار مفرحة إذا حافظنا على إلتزامنا بالحجر الصحي سوف ننتصر لم يتبقى إلا القليل أسبوعين فقط وسنصل إلى 0 إصابة جديدة لقاءنا يوم 14 أبريل
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7
13 - الله يشافي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:52
الله يشافي الجميع إن شاء الله.
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12
14 - طارق الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:54
الله إيشافيه وإيشافي جميع المسلمين ان شاء الله.
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15 - موسى المسفيوي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:04
نسأل الله ان يتغمد الجميع برحمته وان يشافي المرضى أجمعين. وأن يكون هذا البواء القاتل عبرة لمن أراد التوبة من الفساد و الرشوة وكل المحرمات وان يعلم ان الموت قريب جدآ منه ولن ينفعه المال الحرام بشيء
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