البيضاء ومراكش والرباط تتصدر الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا"

هسبريس من الرباط

تتصدر مدينة الدار البيضاء عدد الحالات المسجلة في المغرب بمرض "كوفيد 19"؛ إذ سجلت لوحدها إلى حدود اليوم 169 حالة مؤكدة.

وكشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن ثاني مدينة في المغرب من حيث عدد الحالات هي مراكش بمجموع مصابين بلغ 102 حالة، تليها العاصمة الرباط بـ58 حالة، ثم مكناس بـ 49 حالة، وفاس بـ36 حالة.

وبالنسبة للتوزيع الجهوي للحالات، تتصدر دائما جهة الدار البيضاء سطات اللائحة بـ 176 حالة، تليها جهة مراكش آسفي بـ107 حالات، بعدها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 105 حالات، فجهة فاس مكناس بـ 105 حالات أيضا.

وبلغ عدد حالات العدوى المؤكدة في جهة طنجة تطوان الحسيمة 39، و23 في جهة الشرق، و17 في سوس ماس، و18 بجهة بني ملال خنيفرة، و11 في درعة تافيلالت، وحالة واحدة بجهة كلميم وادي نون.

جدير بالذكر أن جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، وفق الإحصائيات الرسمية المحيّنة حتى الآن، تبقيان بدون إصابات مؤكدة بـ"فيروس كورونا" المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ"كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 602 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2298 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.