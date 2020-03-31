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الرئيسية | مجتمع | البيضاء ومراكش والرباط تتصدر الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا"

البيضاء ومراكش والرباط تتصدر الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا"

البيضاء ومراكش والرباط تتصدر الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:55

تتصدر مدينة الدار البيضاء عدد الحالات المسجلة في المغرب بمرض "كوفيد 19"؛ إذ سجلت لوحدها إلى حدود اليوم 169 حالة مؤكدة.

وكشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن ثاني مدينة في المغرب من حيث عدد الحالات هي مراكش بمجموع مصابين بلغ 102 حالة، تليها العاصمة الرباط بـ58 حالة، ثم مكناس بـ 49 حالة، وفاس بـ36 حالة.

وبالنسبة للتوزيع الجهوي للحالات، تتصدر دائما جهة الدار البيضاء سطات اللائحة بـ 176 حالة، تليها جهة مراكش آسفي بـ107 حالات، بعدها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 105 حالات، فجهة فاس مكناس بـ 105 حالات أيضا.

وبلغ عدد حالات العدوى المؤكدة في جهة طنجة تطوان الحسيمة 39، و23 في جهة الشرق، و17 في سوس ماس، و18 بجهة بني ملال خنيفرة، و11 في درعة تافيلالت، وحالة واحدة بجهة كلميم وادي نون.

جدير بالذكر أن جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، وفق الإحصائيات الرسمية المحيّنة حتى الآن، تبقيان بدون إصابات مؤكدة بـ"فيروس كورونا" المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ"كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 602 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2298 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Mohamed الثلاثاء 31 مارس 2020 - 19:59
عتقد ان وزارة الصحة توصلت بالات الكشف السريع الغير الدقيقة من الحكومة الصينية كالعديد من الدول لكنها قررت التستر عن الامر كي تحافض على حسن العلاقة مع بيجينغ لان الصينين مازالو يرسلون معدات اخرى.الان اشترت الدولة 110000 اختبار سريع عالي الدقة يتوقع وصولها في الايام المقبلة. لذا اتوقع ارتفاع الحالات المؤكدة.
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-54
2 - منافسة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:03
البطولة كازاوية وحنا هي في l'allée وباقي retour,مراكش تفوقات على الرباط والمفاجئة من مكناس
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-110
3 - لنا الله الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:07
هده 10 أيام و نحن في الحجر الصحي بقيت لنا 4 أيام فقط و سنلاحظ بإذن الله تراجع حالات الإصابة في بلدنا أدعو فقط المواطنين إلى الصمود و الإلتزام بالحجر الصحي فهو وسيلتنا الوحيدة للنجاة... كورونا كالنار و نحن كالحطب و إذا اختفى الحطب ستتنطفؤ النار.. أبشروا
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142
4 - مغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:11
علامات الساعة ليست هي كورونا بل هي حريك مغاربة من إسبانيا إلى المغرب. سبحان مدبر الأحوال
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31
5 - الفيلسوف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:14
فليعلم الجميع أن كل الدول التي يمر عليها الفيروس تمر بثلاث مراحل حتمية...
و الأكيد ان المغرب لن يكون ابدا الاستثناء...
فقط يجب اخد الحيطة و الحدر في الأيام المقبلة..
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15
6 - سامي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:15
جهة الشرق لم تسجل اي اصابة اضافية اعتقد.ودلك راجع الى التزام الساكنة بتدابير الحجر الصحي ..نشكركم جزيل الشكر على تفهمكم وعلى درجة وعيكم بخطورة الوضع المدن شبه فارغة خصوصا بعد 6 مساءا شيئ يثلج القلب و يعطي راحة نفسية و دعم قوي للتغلب على هدا الوباء ..خصوصا عند عدم تسجيل حالات جديدة مم الاصابة ..شكرا لكم وترفع لكم القبعة و استمروا بالبقاء بمنازلكم من.فالنصر قادم لا محالة
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31
7 - الفيلسوف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:17
La mise à la quarantaine
بعد إجراء الفحوصات على الالاف من المشتبه باصابتهم
هو الحل الامثل لمثل هذه الفيروسات...
وكما تستعد الدول لشراء الأسلحة و تطويرها يجب أن تستعد لدعم المجال الطبي و كذالك الخبرات... فكل الدول التي تلغي هذا الجانب سوف تعاني مستقبلا...
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14
8 - رباطي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:17
امر هام يجب الرفع بصفة استعجالية من عدد الحالات الخاضعة للتشخيص و الترخيص للمختبرات في ربوع البلاد التي تلائم قدراتها العلمية معايير اشتغال معهد باستور بالدار البيضاء و مختبر الاوبئة و الانفلوانزا بالرباط للاشراف على التحاليل المخبرية للكشف المبكر وحصر الحالات المصابة مع تشديد المراقبة نهارا على المارة و الناشرين لأرجلهم في الأحياء و الأزقة .
لا معنى للقيام بالحملات بعد السادسة مساءا هل الفيروس يظهر بعد السادسة و يختفي بعد السابعة صباحا و طوال النهار ؟؟
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25
9 - عبدالحي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:19
مدينة مكناس حتى الان لم يزد عدد الاصابات فيها خلال 24ساعة اتمنى أن تبقى مستقرة في هذا العدد وأن يشفي جميع الحالات بها وبجميع بقاع العالم.
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0
10 - الحسين الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:20
لا غرابة أن تكون مدينة مراكش الاولى من حيث الاصابات لأنها مدينة سياحية في المغرب.بامتياز
فكل من يأتي من الخارج من أجل السياحة فوجهته الاولى هي مراكش.
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0
11 - بالشفاء الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:26
مند بداية الوباء بالمغرب وحالة مريض كلميم تضهر في الاحصائيات، اين الكروكونيل.
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0
12 - Slimane الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:26
كل الاجراءات المتخذة يجب تطبيقها بصرامة وتجنب الهفوات كالسماح سابقا التنقل بين المدن.. وهو ما ساعد في الاكتساح.....كما نرجوا ايجاد صيغة لتمكين الذين لم يتسلموا وثيقة الاذن ....المرجو وضع اجراءات تقلل التجمعات وتطبيق الاجراءات
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0
13 - يوسف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:29
درت عملية حسابية على الالة الحاسبة على الكمبيوتر (حيث أن حاسبة الهاتف لم تقدر على هذه العملية) ... المهم القضية فيها 120 مليار سنتيم...

سموحات عفاكم.
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14 - ولد الغزواني الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:36
مادام الكشف محتشم ولايرقى الى ماتقوم به معظم الدول فإن العدد الحقيقي للمصابين غير معروف واتمنى أن لانتفجأ يوما بالكارتة.
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15 - مولاي محمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:37
مراكش تعيش سوء تدبير المرحلة حيث الذي يبدو جليا ان بعض الفنادق لاتزال مفتوحة بهذه المدينة وبها مستخدمين بدون زباءن وبدل أن ان يتم اغلاق الفنادق يبقى المستخدمون عرضة الوباء مثلما يعرضون حياة الاخرين للهلاك فالمرجو تدخل السيد الوالي قيسي لحلو من هذا العبث
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16 - محب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:40
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
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17 - العربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 20:48
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لآ شفاء الآ شفاءك اسأل الله ان يشافيك ياأخي
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18 - بدر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 21:00
ابشروا فإن الفرج قريب ،فلنا رب كريم رحيم يكشف الضر و يفرج الهم ويشفي المريض ويجبر المنكسر.... فما ظنكم بربكم الكريم الرحيم ؟؟؟ الخير كله... لاتياسوا من رحمة ربكم.
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