24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:14
|13:37
|17:04
|19:51
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزرو تنفرد بحالات "كورونا" الجديدة في جهة فاس
- هل يقرّب وباء كورونا نهاية العولمة وبداية تحقيب جديد للتاريخ؟
- شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس
- موريتانيا تُسجل أول وفاة بسبب فيروس "كورونا"
- تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان
تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان (5.00)
المغرب يسد ثغرات الثروات الطبيعية بالصحراء بتطبيق قوانين البحار (5.00)
- هذه حقيقة اقتطاع الحكومة ثلاثة أيام من الأجور الشهرية للموظفين - (160)
- كورونا في المغرب .. وزارة الصحة تعلن ثبات عدد الإصابات بالعدوى - (142)
- فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب - (129)
- "التعليم عن بعد" .. مردودية هزيلة وتوجُّس من فرز "تفاوت طبقي" - (129)
- وزارة الصحة: 68 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 602 - (109)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البيضاء ومراكش والرباط تتصدر الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا"
تتصدر مدينة الدار البيضاء عدد الحالات المسجلة في المغرب بمرض "كوفيد 19"؛ إذ سجلت لوحدها إلى حدود اليوم 169 حالة مؤكدة.
وكشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن ثاني مدينة في المغرب من حيث عدد الحالات هي مراكش بمجموع مصابين بلغ 102 حالة، تليها العاصمة الرباط بـ58 حالة، ثم مكناس بـ 49 حالة، وفاس بـ36 حالة.
وبالنسبة للتوزيع الجهوي للحالات، تتصدر دائما جهة الدار البيضاء سطات اللائحة بـ 176 حالة، تليها جهة مراكش آسفي بـ107 حالات، بعدها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 105 حالات، فجهة فاس مكناس بـ 105 حالات أيضا.
وبلغ عدد حالات العدوى المؤكدة في جهة طنجة تطوان الحسيمة 39، و23 في جهة الشرق، و17 في سوس ماس، و18 بجهة بني ملال خنيفرة، و11 في درعة تافيلالت، وحالة واحدة بجهة كلميم وادي نون.
جدير بالذكر أن جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، وفق الإحصائيات الرسمية المحيّنة حتى الآن، تبقيان بدون إصابات مؤكدة بـ"فيروس كورونا" المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ"كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 602 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2298 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
و الأكيد ان المغرب لن يكون ابدا الاستثناء...
فقط يجب اخد الحيطة و الحدر في الأيام المقبلة..
بعد إجراء الفحوصات على الالاف من المشتبه باصابتهم
هو الحل الامثل لمثل هذه الفيروسات...
وكما تستعد الدول لشراء الأسلحة و تطويرها يجب أن تستعد لدعم المجال الطبي و كذالك الخبرات... فكل الدول التي تلغي هذا الجانب سوف تعاني مستقبلا...
لا معنى للقيام بالحملات بعد السادسة مساءا هل الفيروس يظهر بعد السادسة و يختفي بعد السابعة صباحا و طوال النهار ؟؟
فكل من يأتي من الخارج من أجل السياحة فوجهته الاولى هي مراكش.
سموحات عفاكم.