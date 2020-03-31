15 حالة جديدة ترفع الإصابات بفيروس كورونا إلى 617 في المملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود الساعة التاسعة مساءً، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 617 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2462 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ويستقر عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب عند 24 حالة وعدد الوفيات عند 36 حالة حتى التاسعة من مساء اليوم.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.