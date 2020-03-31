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كُتّاب وآراء
15 حالة جديدة ترفع الإصابات بفيروس كورونا إلى 617 في المملكة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود الساعة التاسعة مساءً، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 617 حالة.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2462 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
ويستقر عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب عند 24 حالة وعدد الوفيات عند 36 حالة حتى التاسعة من مساء اليوم.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
مزيدا من الصبر
هناك أمل كبير ها العار تواضعو شويا
حياة الاشخاص أغلى من لوبيات الشركات العالمية لصناعة الأدوية
لاكن الأن أيقنت أن عدم الإلتزام يخيم على كل المجالات
سمعنا أن الحصيلة اليومية ستكون بعد كل مساء
إذا بنا نرى نتيجة في الصباح والمساء وحتى قبل النوم
هل هدا إعلام أم هو نضام دوائي تناولونا إياه لتحطيم النفسية
وتولى أمرنا
واغفر لنا ماقدمنا ومااخرنا
اللهم اكسى كل مريض رداء الصحة والعافية
واشفيه شفاء لا يغادر سقما
ولايبقي انينا ولاالما
وحرم جسده عن فيروس كورونا
وا هاذ الناس الله اجازيكم بالخير اما لتزمو بالنضافة ديرو الاحتياطات اللازمة، راه بلا نضافة والله لا سالينا من هاد الكارثة. راه بزاف ديال الناس والله مايكسابو شي عقل، راني تنشوف شي حالات هنا فمكناس، تنقول هادو واش تيفكرو ولا الله اجيب، شحال ديال الناس تنشوفها والله العظيم شدا لفلوس فيديها اويديها موسخة اوتتاكل برا عند البقالة اوفسويقات،بحال لتيقلبو على الفروس، ناهيك على التجمعات فالاحياء الشعبية الغير مبررة. الله ارحم ليكم الوالدين اما لتزمو بالناظفة، متقيسو وجهكم حتى تغسلو يديكم مزيان، اوحترمو مسافة الامان، اومتخرجو من ديوركم الا فالحالات الضرورية. الى مادرناش هاكا والله حتى تبقى الموتى غي مليوحة فزناقي. اللهم اني قد بلغت
القول في بيوتكم ولاتبرحوها الا الضرورة القصوى نتمنى ان تغلق جميع الادارات ابوابها متى امكن دلك في هده الايام المقبلة