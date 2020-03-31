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الرئيسية | مجتمع | 15 حالة جديدة ترفع الإصابات بفيروس كورونا إلى 617 في المملكة

15 حالة جديدة ترفع الإصابات بفيروس كورونا إلى 617 في المملكة

15 حالة جديدة ترفع الإصابات بفيروس كورونا إلى 617 في المملكة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 21:50

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود الساعة التاسعة مساءً، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 617 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2462 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ويستقر عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب عند 24 حالة وعدد الوفيات عند 36 حالة حتى التاسعة من مساء اليوم.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - مغربي قح الثلاثاء 31 مارس 2020 - 21:58
الله يلطف بينا ويحد الباس ولي ماعندو مايدير يجلس في دارهم هالعار
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54
2 - سكريتي 12 ساعة متواصلة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 21:59
اللهم ارفع عنا هذا الوباء واشفي جميع المرضى واحفظ جميع المعافين يارب
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35
3 - bob الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:02
يجب تقوية مناعتكم بالخضار والفواكه والرياضة .. الفيروس قادم ولا مفر
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-43
4 - Hafsa الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:02
التحاليل قليييلة جدا و على الحكومة تحمل مسؤوليتها كباقي الدول!! ما هي الاجراء ات العاجلة للمرور لمرحلة عشرات الالاف من التحاليل يوميا للتحضير لمرحلة ما بعد الحجر!!
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39
5 - عادل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:04
القضية بدأت في الانتشار الواسع النطاق، أحياء ودوواير أصبحت بؤر خطيرة للغاية،...
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17
6 - chengaf الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:06
تراجع نحو الاحسن بالمقارنة مع السابق

مزيدا من الصبر
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29
7 - رشيد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:06
نحن الآن في ذروة انتشار المرض و من الطبيعي أن تسجل حالات يومية اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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38
8 - باحث في هجرة الأدمغة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:07
نتمناو إفيقو شويا وفتحو الباب للطب بالأعشاب
هناك أمل كبير ها العار تواضعو شويا
حياة الاشخاص أغلى من لوبيات الشركات العالمية لصناعة الأدوية
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-41
9 - محمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:07
15=149 سلبية بمعنا 2298_الهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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11
10 - فؤاد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:10
كنت أظن أن الشعب لوحده لا يلتزم بالقوانين الصادرة
لاكن الأن أيقنت أن عدم الإلتزام يخيم على كل المجالات
سمعنا أن الحصيلة اليومية ستكون بعد كل مساء
إذا بنا نرى نتيجة في الصباح والمساء وحتى قبل النوم
هل هدا إعلام أم هو نضام دوائي تناولونا إياه لتحطيم النفسية
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11
11 - med.kech الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:10
لو تم اجتياز هذه المحنة بأقل الخسائر و هذا ما نتمناه، فليعلم الكل ان الفضل كل الفضل للشعب المغربي العزيز... هذا الشعب الذي وقف ندا لفيروس كورونا و هزَمه... هذا الشعب الذي لا يستحق المستور من منظومة صحية تعليمية اجتماعية هشة كشف عنها كوفيد ١٩...هذا الشعب الذي يريد كرامة عيش تليق بطيبته و تليق بمستواه الخلقي.... المرجو اعادة النظر في سياسة البلاد و توفير ميزانية الخوا الخاوي في شيء معقول كمكافئة للشعب و لتلبية ما امر به...
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22
12 - TAGRAWLA الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:10
اظن ان هذه الأيام نشهد ذروة الوباء إن لم تكن الأرقام غير دقيقة كما تقول منظمة الصحة العالمية ...ولكن نتنمى من الله العلي القدير ان يرفع عن عباده مقته وغضبه.
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6
13 - الأخ منير الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:10
اللهم ارحم ضعفنا
وتولى أمرنا
واغفر لنا ماقدمنا ومااخرنا
اللهم اكسى كل مريض رداء الصحة والعافية
واشفيه شفاء لا يغادر سقما
ولايبقي انينا ولاالما
وحرم جسده عن فيروس كورونا
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14
14 - Hicham الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:10
هدا هو وقت تدخل الجمارك بعرض كل المحجوزات الصالحة للاستهلاك لتقديمها على شكل مساعدات الأسر المغربية.
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12
15 - سعيد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:11
اللهم ارفع عنا هذا الوباء ومزيد من الحيطة والحذر حتى نخرج بأقل الاضرار
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5
16 - Dichter الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:13
السلام عليكم
وا هاذ الناس الله اجازيكم بالخير اما لتزمو بالنضافة ديرو الاحتياطات اللازمة، راه بلا نضافة والله لا سالينا من هاد الكارثة. راه بزاف ديال الناس والله مايكسابو شي عقل، راني تنشوف شي حالات هنا فمكناس، تنقول هادو واش تيفكرو ولا الله اجيب، شحال ديال الناس تنشوفها والله العظيم شدا لفلوس فيديها اويديها موسخة اوتتاكل برا عند البقالة اوفسويقات،بحال لتيقلبو على الفروس، ناهيك على التجمعات فالاحياء الشعبية الغير مبررة. الله ارحم ليكم الوالدين اما لتزمو بالناظفة، متقيسو وجهكم حتى تغسلو يديكم مزيان، اوحترمو مسافة الامان، اومتخرجو من ديوركم الا فالحالات الضرورية. الى مادرناش هاكا والله حتى تبقى الموتى غي مليوحة فزناقي. اللهم اني قد بلغت
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8
17 - T.L الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:13
سئمنا من سماع ارتفاع الحالات اللهم ارأف بنا ):
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0
18 - متابع من ابن سليمان الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:14
اللهم احفظ بلادنا واجعل الايام المقبلة ايام انقشاع للوباء وانتهاء لوجوده بيننا لنعود للحياة العادية ويعود المياوم لكسب رزقه ومختاف الاطياف للتعامل التجاري والاجتماعي كما الفوا انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير
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7
19 - Ayoub الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:16
Restez chez vous à la maison, aidez vous les un les autres, soyez patriotes et MARTYRES de la nation, on est tous en guerre contre le Coronavirus, Je vous aime
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4
20 - اوطاط الحاج الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:16
هناك تسارع في وتيرة الاصابات يجب ان تسارع في الرفع من من ايقاع الانظباط ليصل إلى مستوى اللحظة العصيبة التي تمر منها بلادنا.
القول في بيوتكم ولاتبرحوها الا الضرورة القصوى نتمنى ان تغلق جميع الادارات ابوابها متى امكن دلك في هده الايام المقبلة
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4
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