21 حالة جديدة ترفع الإصابات بفيروس كورونا إلى 638 في المملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 638 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2561 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ويستقر عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب عند 24 حالة وعدد الوفيات عند 36 حالة حتى الساعة الثامنة من صباح هذا النهار.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.