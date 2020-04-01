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الرئيسية | مجتمع | 21 حالة جديدة ترفع الإصابات بفيروس كورونا إلى 638 في المملكة

21 حالة جديدة ترفع الإصابات بفيروس كورونا إلى 638 في المملكة

21 حالة جديدة ترفع الإصابات بفيروس كورونا إلى 638 في المملكة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:21

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 638 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2561 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ويستقر عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب عند 24 حالة وعدد الوفيات عند 36 حالة حتى الساعة الثامنة من صباح هذا النهار.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - سعيد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:31
ارتفاغ الاصابات وقلة الكشوفات الله يلطف بعباده
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2 - ملياز احمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:33
المرجو تزويدنا بعدد الاصابات حسب المدن وشكرا
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3 - medoujda الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:34
الوضع غير مريح نرجوا من الله سبحانه و تعالى ان يرفع عنا هذا الوباء (وانا شخصيا اناشد و اطلب و اترجا من كل فنان او مغني او ما شبه ذلك ان يكفوا عن اصدار اغاني او او او فيها اسم #كرونا# يامعشر الفنانين ووو...هذا وقت التضرع لله عزوجل وشكرا لكم جميعا نحن لسنا ضد الرقص و الأغاني و لكن ليس في الوقت الحالي)
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4 - عزدين زريقة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:36
اللهم احفظ البلاد والعباد مازلنا في خط تصاعدي وفي طفرة الانتشار وهي مرحلة صعبة يجب اخد مزيد من الاحتياطات اللازمة والالتزام بالمنازل اخواني اخواتي المغاربة حتى ننتصر على الوباء بعزيمة وتأخير وتازر
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5 - موظف الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:38
تناشد الحكومة بالتعجيل بصرف المساعدات الاجتماعية للفقراء و فاقدي الشغل مع التسريع لتعجيل تأخير أقساط القروض لجميع المغاربة خاصة الموظفين بما فيها الاقتطاعات من المنبع كما اود ان أنوه بالبريد بنك الذي اتخذ إجراءات اجتماعية إنسانية فيما يرتبط بتأجيل القروض حيث لم يستثني الموظفين بل اعتبر المغاربة جميعا في ضائقة وقدم الدعم لاسر الموظفين أيضا ونحن في انتظار ان تحدو شركة إيكدوم حدوه ومثاله وأيضا الشركات الاخرى فيفاليز و صوفاك ووفا سلف......وأن تكون هذه الشركات إنسانية
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6 - Abdouw الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:38
نحن في الطريق الصحيح
باراكا من الانتقادات الفارغة
البعض لا يصدق باغي اسمع عشرات الألاف ديال المرضى
شجعوا الاطباء و جميع رجال الصحة عن مجهوداتهم و تضحياتهم
لاحظوا عدد الموتى في اقوى الدول الأوروبية و امريكا
لنحمد الله اننا مازلنا متحكمين في المرض بالبقاء في منازلنا
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7 - أم هاجر الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:39
آلله يرفع عنا هذا الابتلاء و الله يحفظ جلالة الملك محمد السادس وجميع المسلمين أجمعين
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8 - هشام الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:39
638 حالة مصابين و36 وفاة غير الله يحفض من هاد إرتفاع موتى هناك نقص في العناية المركزة .
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9 - Hassan الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:40
لم يعد باستطاعتنا مجاراتكم في الإحصاء واش هادو محسوبين على اليوم ولا البارح
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10 - سعيد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:46
اللهم اشفي مرضانا ورحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين
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11 - ولد البلاد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:47
آخر مستجدات علاج كورونا في المانيا:

تبحث العيادة الطبية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى مونستر الجامعي (UKM) عن الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى كورونا و لديهم الآن اختبار كورونا سلبي أو كانوا خاليين من الأعراض لمدة عشرة أيام على الأقل. يُطلب من المتطوعين التبرع بالدم الذي يمكن من خلاله الحصول على ما يسمى بمصل الدم المناعي - من هذه الأمصال ، يمكن للأطباء عزل الأجسام المضادة التي يمكن أن يعطوها لمرضى كرونا في حالة حدوث مسار شديد الخطورة . 

ليس لي دراية من الإمكانيات المختبراتية في المغرب ولاكن هذه تقنية يمكن استعمالها أيضا في المغرب لأنها هي الحل المتبع حاليا هنا ! الله يشفي الجميع
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12 - Adil الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:48
نتفألوا خيرا إن شاء الله،هذا أسبوع حاسم في الإصابات بالفيروس المرجو الإلتزام بحالة الطوارئ و الابتعاد عن الشائعات.
خلاصة القول اللهم اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما.
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13 - BIG DATA الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:48
سيتسائل البعض لماذا عدد الوفيات أكثر من المتعافين . المسألة لا تتطلب ان نعرف الرياضيات او الميطافيزيكا ......... وهي ان عملية الشفاء تتطلب زمنا اكثر لشفاء المريض ، وهذا ان لم تكن هناك اعراض جانبية كالسكري اوضغط الدموي او كليسترول او عامل السن . ......ومن بعد يتقارب عدد الوفيات مع عدد المشافين ومن بعد يبدء عدد المتشافين يفوق عدد الوفيات ، يعني انها عملية بيولوجية ليس إلا. نتمنى الشفاء للجميع ان شاء الله.
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14 - منصف التازي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:52
ما دمنالا نتقبل النقدالبناء و نحب التطبيل و التمجيد سنصل الى كارثة ستكون نتائجها وخيمة على الشعب
عدد الفحوصات قليل و عدد الاصابات مرتفع يدل ان هناك انتشار للمرض و الناس نقلت العدوة من المخالطين
عدم تسريع عملية الفحص و عزل اكبر عدد سندخل في الاسوء و امكانياتنا ضعيفة جدا بامريكا وفرنسا و المانيا
هل الحل الوحيد لمحاربة كورونا في الدول
الفقيرة هو إستراتيجية مناعة القطيع ؟
هل سنبقى سنة في الحجر حتى يجدوا اللقاح
هل الدولة قادرة على توفير الاكل و الشرب لكافة الشعب بدون انتاج
هل لو وقع الاسوء كافة الحالات التي تستحق الانعاش تاخد حقها ام الزبونية و المحسوبية و ابن فلان و الشخصياتالبارزة هي من تاخد العلاج
نعيش كوابيس لم نعود ننام من التفكير في الكارثة . قتلونا بالاشهارات الفارغة التي لا تسمن و لا تغني من جوع و في الاخير يقول لك لا تسمعوا للاشاعات و نحن نرى الدول العظمى لم تعود تستحل بضع الاف رغم ان عدد المصابين بالملايين في ايطاليا و فرنسا و اسبانيا و الصين نفسها انفضح الرقم اكثر من 3000 وفاة من عدد افران حرق الجثث
الله يلطف بنا سياسة فاشلة من الحكومة ان تحبون الحقيقة و ان تحبون المجاملة
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15 - محمد عابدي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:54
الحمد لله نتمنى من الله ان تبقى الارقام اليومية في تقلص علامة خير انشاء الله .مادمنا نرى ان الفيروس في طوره الثالث والاوضاع مستقرة مقارنة مع بلدان اخرى .كما نتوجه بشكرنا الخاص لكل المغاربة الذين استجابو لحالة الطوارئ الصحية لولا الالتزام لكانة الكارثة .نسال الله ان يبعد عن بلدنا الحبيب كل سوء مكروه
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16 - حسن من فرنسا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:55
رغم اننا لا نقلل من بيوت الله لكن بناء مسجد عن بعد ١٠٠ متر من مسجد آخر وتبقى فارغة. ولا مستشفيات لا مراكز تكوين وجدة لا يوجد فيها سكانير وهي تتسابق لتكون اكثر المدن مساجد. حشى ولله ما أمر ربنا بهذا. قلناها وقلناها كفى عبثا باموالنا. ما الفائدة الأن من المهرجانات ومواسم التبوريدة. كلختم الشعب وانتم تحصدون ما زرعتم. ربنا يقول. واعملوا فسيرى الله عملكم رسوله والمومنون. صدق الله العظيم. لا أسرة في مستشفيات لا مراكز بحث علمي لا صناعة. نحن شعب شطاح وندعي الإسلام والاسلام بريء مما نفعل. واخر قولنا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل الجهلة بنا.
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17 - فاطمة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:56
اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما
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18 - أبو يونس الوجدي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 08:56
اللهم رب الناس إذهب البأس وأشف أنت الشافي لا شفاء إلا شغاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أشف مرضانا وعاف مبتلانا وأرحم موتانا برحمتك يا حي يا قيوم. نسأل الله العفو والعافية والرحمة ورفع البلاء والوباء عن أمة رسول الله صل الله عليه وسلم. من هذا المنبر أدعوكم إخواني للتضامن والتماسك ومساعدة بعضكم البعض حتى يكشف الله تعالى عنا هذا الوباء وكذلك لا ننسى الأرامل واليتامى ومن لا معيل له. إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
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19 - جلال الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:04
لن تتوقف حالات كورونا على الزيادة مالم تتخذ وزراة الداخلية القرار بي إغلاق جميع الأسواق الشعبية في المغرب هي الآن تعتبر البؤرة فيروس المنظمة الصحة العالمية الواضحة يجب منع كل التجمعات البشرية تفوق 50 الشخص الأسواق الشعبية كل صباح يدخلها أكثر من هذا الإعداد حاربتوا التجمعات علاش خليتوا الأسواق كثير من الناس يستخدم وثيقة الأذن باش يخرج السوق بزعم التسوق واش تسوق تكون كل اليوم تسوق الاسبوع علاش تخرج السوق كل اليوم على وزراة الداخلية إغلاق الاسواق الشعبية نقل الباعة إلى الأسواق النموذجية أو تعويضهم من صندوق كورونا إلى حين بناء الأسواق النموذجية جديدة كل ما تقوم بيه السلطات من الحظر لا معنى استمرت الأسواق الشعبية أصبحت خطر كبير نقل فيروس
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20 - ABOU MHAMED الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:05
لا حول ولا قوة الا بالله.لا حول ولا قوة الا بالله.لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم قنا شر هذا الوباء
المرجو ان تمدونا بارقام الحالات المؤكدة بالاصابة الصحيحة . هناك فرق كبير ما بين تسجيلات الثلاثاء و الاربعاء.ونجدد الرجاء لكي لا نفقد الثقة في تتبع الاخبار ولا نكون مخطئين بايداع تسجيلات للعامين عند تحسيسهم بالخطر.هناك من همه هو تسجيل الحالات لاغير . (لا يصيبنا الا ما كتبه الله لنا)(ما من خير فهو من الله وما من شر فهو من انفسكم)
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21 - فقير الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:17
مكرهناش المغنيين والممثلين واللاعبين المشهورين لي جامعيين الملايير يبانوا فهاد الوقت ويدبروا على الفقراء ويعاونوا السبيطارات
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22 - ABC الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:23
بعد الاقصائيات النهاية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. طالما مابغيتوش تتبعوا ارشادات والتعليمات الصحية تبقاو في الدار ونقضيو باش ما كان ولو وجبة واحدة في النهار . والله حتى هاد كورونا كتبقى تجول بيننا وكل مرة تحاصرنا وتخليينا تحت الاقامة الجبرية .
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23 - التومة البشير الأربعاء 01 أبريل 2020 - 09:23
من يحدثكم عن زمن مخيف ...حدثوه عن رب لطيف
حدثوه عن نور الفجر بعد الظلام
حدثوه عن قوله تعالى( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )
حدثوه عن قوله تعالى (فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا)
أخبروه أن النبي صل الله عليه وسلم قال ( الخير باق في أمة محمد إلي قيام الساعة )
أخبروه عن التفاؤل والأمل وحسن الظن بالله
أخبروه أن البلاء موَكل بالمنطق ،،، فلا ينطق ولايقول إلاخيرا
حدثوه عن الدعاء ...وأنه يغير القدر .وأن الله يستحي أن يرد دعاء عبده المؤمن
مرت مريم بنت عمران بموقف عصيب ومع ذلك قيل لها " كلي واشربي وقري عينا "
عش حياتك ولا ترهق نفسك بالتفكير فالله عنده حسن التدبير .
تذكر أن الله جل جلاله قال لعباده " لا تقنطوا " وقال يعقوب لأولاده " لاتيأسوا " وقال يوسف لأخيه " لا تبتئس " وقال شعيب لموسى " لا تخف "
نشر الطمأنينة في النفوس في ساعات القلق منهج إلهي نبوي
انشروا الطمأنينة والثقة بالله فلا بد من فرج قريب .
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