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كُتّاب وآراء
21 حالة جديدة ترفع الإصابات بفيروس كورونا إلى 638 في المملكة
أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 638 حالة.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2561 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
ويستقر عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب عند 24 حالة وعدد الوفيات عند 36 حالة حتى الساعة الثامنة من صباح هذا النهار.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
باراكا من الانتقادات الفارغة
البعض لا يصدق باغي اسمع عشرات الألاف ديال المرضى
شجعوا الاطباء و جميع رجال الصحة عن مجهوداتهم و تضحياتهم
لاحظوا عدد الموتى في اقوى الدول الأوروبية و امريكا
لنحمد الله اننا مازلنا متحكمين في المرض بالبقاء في منازلنا
تبحث العيادة الطبية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى مونستر الجامعي (UKM) عن الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى كورونا و لديهم الآن اختبار كورونا سلبي أو كانوا خاليين من الأعراض لمدة عشرة أيام على الأقل. يُطلب من المتطوعين التبرع بالدم الذي يمكن من خلاله الحصول على ما يسمى بمصل الدم المناعي - من هذه الأمصال ، يمكن للأطباء عزل الأجسام المضادة التي يمكن أن يعطوها لمرضى كرونا في حالة حدوث مسار شديد الخطورة .
ليس لي دراية من الإمكانيات المختبراتية في المغرب ولاكن هذه تقنية يمكن استعمالها أيضا في المغرب لأنها هي الحل المتبع حاليا هنا ! الله يشفي الجميع
خلاصة القول اللهم اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما.
عدد الفحوصات قليل و عدد الاصابات مرتفع يدل ان هناك انتشار للمرض و الناس نقلت العدوة من المخالطين
عدم تسريع عملية الفحص و عزل اكبر عدد سندخل في الاسوء و امكانياتنا ضعيفة جدا بامريكا وفرنسا و المانيا
هل الحل الوحيد لمحاربة كورونا في الدول
الفقيرة هو إستراتيجية مناعة القطيع ؟
هل سنبقى سنة في الحجر حتى يجدوا اللقاح
هل الدولة قادرة على توفير الاكل و الشرب لكافة الشعب بدون انتاج
هل لو وقع الاسوء كافة الحالات التي تستحق الانعاش تاخد حقها ام الزبونية و المحسوبية و ابن فلان و الشخصياتالبارزة هي من تاخد العلاج
نعيش كوابيس لم نعود ننام من التفكير في الكارثة . قتلونا بالاشهارات الفارغة التي لا تسمن و لا تغني من جوع و في الاخير يقول لك لا تسمعوا للاشاعات و نحن نرى الدول العظمى لم تعود تستحل بضع الاف رغم ان عدد المصابين بالملايين في ايطاليا و فرنسا و اسبانيا و الصين نفسها انفضح الرقم اكثر من 3000 وفاة من عدد افران حرق الجثث
الله يلطف بنا سياسة فاشلة من الحكومة ان تحبون الحقيقة و ان تحبون المجاملة
اللهم قنا شر هذا الوباء
المرجو ان تمدونا بارقام الحالات المؤكدة بالاصابة الصحيحة . هناك فرق كبير ما بين تسجيلات الثلاثاء و الاربعاء.ونجدد الرجاء لكي لا نفقد الثقة في تتبع الاخبار ولا نكون مخطئين بايداع تسجيلات للعامين عند تحسيسهم بالخطر.هناك من همه هو تسجيل الحالات لاغير . (لا يصيبنا الا ما كتبه الله لنا)(ما من خير فهو من الله وما من شر فهو من انفسكم)
حدثوه عن نور الفجر بعد الظلام
حدثوه عن قوله تعالى( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )
حدثوه عن قوله تعالى (فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا)
أخبروه أن النبي صل الله عليه وسلم قال ( الخير باق في أمة محمد إلي قيام الساعة )
أخبروه عن التفاؤل والأمل وحسن الظن بالله
أخبروه أن البلاء موَكل بالمنطق ،،، فلا ينطق ولايقول إلاخيرا
حدثوه عن الدعاء ...وأنه يغير القدر .وأن الله يستحي أن يرد دعاء عبده المؤمن
مرت مريم بنت عمران بموقف عصيب ومع ذلك قيل لها " كلي واشربي وقري عينا "
عش حياتك ولا ترهق نفسك بالتفكير فالله عنده حسن التدبير .
تذكر أن الله جل جلاله قال لعباده " لا تقنطوا " وقال يعقوب لأولاده " لاتيأسوا " وقال يوسف لأخيه " لا تبتئس " وقال شعيب لموسى " لا تخف "
نشر الطمأنينة في النفوس في ساعات القلق منهج إلهي نبوي
انشروا الطمأنينة والثقة بالله فلا بد من فرج قريب .