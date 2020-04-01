أول إصابة مؤكدة بمرض "كورونا" في جهة العيون الساقية الحمراء

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في جهة العيون الساقية الحمراء، ويتعلق الأمر بشخصين أثبتت التحاليل المخبرية انتقال العدوى إليهما.

الجهة نفسها، زيادة على جهة الداخلة وادي الذهب، قد حرصتا على البروز بدون عدوى في الإحصائيات التي تعلنها وزارة الصحة، وذلك منذ وصول "كوفيد 19" إلى المملكة.

وتسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق البيانات الرسمية لصباح اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 638 حالة.

وزارة الصحة أكدت تسجيل 3 حالات جديدة في جهة الدار البيضاء سطات و7 في مراكش آسفي، إضافة إلى 6 إصابات أخرى على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.

كما شهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة تأكيد إصابة 3 أفراد، وشخصين اثنين في جهة جهة بني ملال خنيفرة، زيادة على إصابتين اثنتين في جهة درعة تافيلالت.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.