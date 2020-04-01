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الرئيسية | مجتمع | كورونا يسلب حياة 138 شخصا في 24 ساعة بإيران

كورونا يسلب حياة 138 شخصا في 24 ساعة بإيران

كورونا يسلب حياة 138 شخصا في 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 11:07

قال كيانوش جهانور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وصل إلى 3036؛ بزيادة 138 حالة وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر المتحدث الرسمي نفسه أن عدد حالات الإصابة بالجائحة وصل إلى 47593 حالة في البلاد، وتابع: "لدينا 2987 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة؛ بينما شفي 15473 شخصا من المرض".

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