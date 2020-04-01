24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/04/2020
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:36
|17:05
|19:52
|21:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مظاهر مكافحة القانون الدولي العام للأوبئة
- "مجلس التمريض" ينشد حماية كاملة أمام كورونا
- حالة الطوارئ الصحية تلغي تصوير "سلسلة كبور"
- مهندسون ينتقدون ضعف الدعم المقرر ضد كورونا
- خبراء يحذرون من كارثة إنسانية في جزر اليونان
المغرب يسد ثغرات الثروات الطبيعية بالصحراء بتطبيق قوانين البحار (5.00)
فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب (5.00)
- هذه حقيقة اقتطاع الحكومة ثلاثة أيام من الأجور الشهرية للموظفين - (187)
- فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب - (143)
- كورونا في المغرب .. وزارة الصحة تعلن ثبات عدد الإصابات بالعدوى - (142)
- دموع من أجل الوطن - (127)
- وزارة الصحة: 68 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 602 - (112)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
كورونا يسلب حياة 138 شخصا في 24 ساعة بإيران
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 11:07
قال كيانوش جهانور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وصل إلى 3036؛ بزيادة 138 حالة وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكر المتحدث الرسمي نفسه أن عدد حالات الإصابة بالجائحة وصل إلى 47593 حالة في البلاد، وتابع: "لدينا 2987 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة؛ بينما شفي 15473 شخصا من المرض".