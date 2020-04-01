"عدوى كورونا" تتجنب امرأة خمسينية بإقليم ميدلت

محمد ايت حساين

أفاد مصدر رسمي بإقليم ميدلت بأن نتائج تحاليل مخبرية أجريت على امرأة قاطنة بأحد الدواوير الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة تونفيت، بشأن الإصابة بفيروس كورونا، جاءت سلبية.

ووفق المصدر ذاته فقد تم استقبال البالغة من العمر 57 سنة بالمستشفى، إثر ظهور علامات عليها تتطابق مع أعراض فيروس "كورونا" المستجد، وذلك أيام بعد عودتها من مدينة مراكش.

وتابع المصدر نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن التحاليل التي أجريت للمعنية كانت سلبية، ما أبعد عنها وعن منطقة تونفيت هذه الجائحة.