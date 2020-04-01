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"عدوى كورونا" تتجنب امرأة خمسينية بإقليم ميدلت
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:40
أفاد مصدر رسمي بإقليم ميدلت بأن نتائج تحاليل مخبرية أجريت على امرأة قاطنة بأحد الدواوير الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة تونفيت، بشأن الإصابة بفيروس كورونا، جاءت سلبية.
ووفق المصدر ذاته فقد تم استقبال البالغة من العمر 57 سنة بالمستشفى، إثر ظهور علامات عليها تتطابق مع أعراض فيروس "كورونا" المستجد، وذلك أيام بعد عودتها من مدينة مراكش.
وتابع المصدر نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن التحاليل التي أجريت للمعنية كانت سلبية، ما أبعد عنها وعن منطقة تونفيت هذه الجائحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - حديث الأربعاء الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:00
أودي إلى جات من مراكش غير إعاودو ليها التحاليل ما دام أعراضها تشبه اعراض كورونا او الزامها بالحجر الصحي هاد الشي مافيهش المخاطرة والمغامرة اللهم ارفع عنا هذا البلاء وعن هذه الدنيا كلها.
2 - على سلامتك الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:03
الحمد لله أميمتي. على سلامتك . الله إحد الباس وإنجي الناس الكبار لي متعرضين للخطر فأي وقت . اللهم ارفع عنا البلاء والوباء . اللهم إحمي وطننا وسائر بلاد المسلمين.
3 - صاحب القلم الأحمر الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:09
الحمدلله على سلامتها اللهم يارب ارفع هذا البلاء والوباء على بلدنا الحبيب وعلى البشرية جمعاء انك ولي ذلك والقادر عليه يارب العالمين.
4 - rachid الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:15
النساء يتجنبهم كورونا في العالم أجمع وليس فقط في المغرب .
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