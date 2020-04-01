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الرئيسية | مجتمع | "تحاليل باستور" تثبت سلامة شاب من "كورونا"

"تحاليل باستور" تثبت سلامة شاب من "كورونا"

"تحاليل باستور" تثبت سلامة شاب من "كورونا"
مصطفى البكار من تزنيت
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 17:16

أكدت تحاليل مخبرية أجريت بمعهد باستور بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، سلامة شاب عشريني يقطن بمدينة تزنيت من وباء "كورونا" المستجد.

وأوضحت المعلومات التي توصلت بها هسبريس من مصدر مسؤول أن نتيجة الكشف على عينات المعني بالأمر كانت سلبية، ما يؤكد خلوه من فيروس "كوفيد 19".

وكان المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتزنيت وضع تحت المراقبة الطبية، يوم الإثنين الماضي، شابا يقطن بحي تامدغوست، يعمل مستخدما داخل فندق بشاطئ تاغازوت؛ بعد الاشتباه في إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

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