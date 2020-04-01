"كورونا" في المملكة .. شفاء مصابَين بالفيروس وحالة وفاة جديدة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة من خلال تحديث لحصيلة فيروس كورونا بالمملكة، اليوم الأربعاء على الساعة الواحدة بعد الزوال، تعافي مصابين اثنين بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الشفاء إلى 26 حالة.

من جهة أخرى، كشف المصدر الرسمي نفسه وفاة جديدة بسبب مضاعفات الإصابة بـ"كوفيد ـ 19"، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 37 منذ بداية رصد "كورونا" في جهات المملكة.

ولم تدرج وزارة الصحة أي جديد بخصوص حالات الإصابة بالعدوى، مبقية على التعداد الصباحي الذي كشف تسجيل 21 حالة مؤكدة جديدة، مع ثبات الحصيلة الإجمالية في 638 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت، اليوم على الساعة الثامنة صباحا، تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في جهة العيون الساقية الحمراء، ويتعلق الأمر بشخصين أثبتت التحاليل المخبرية انتقال العدوى إليهما.

وزارة الصحة أكدت، من خلال الحصيلة نفسها، تسجيل 3 حالات جديدة في جهة الدار البيضاء سطات و7 في مراكش آسفي، إضافة إلى 6 إصابات أخرى على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.

كما شهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة تأكيد إصابة 3 أفراد إضافيين، وشخصين اثنين في جهة جهة بني ملال خنيفرة، زيادة على إصابتين اثنتين في جهة درعة تافيلالت.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.