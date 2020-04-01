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الرئيسية | مجتمع | "كورونا" في المملكة .. شفاء مصابَين بالفيروس وحالة وفاة جديدة

"كورونا" في المملكة .. شفاء مصابَين بالفيروس وحالة وفاة جديدة

"كورونا" في المملكة .. شفاء مصابَين بالفيروس وحالة وفاة جديدة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:20

أعلنت وزارة الصحة من خلال تحديث لحصيلة فيروس كورونا بالمملكة، اليوم الأربعاء على الساعة الواحدة بعد الزوال، تعافي مصابين اثنين بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الشفاء إلى 26 حالة.

من جهة أخرى، كشف المصدر الرسمي نفسه وفاة جديدة بسبب مضاعفات الإصابة بـ"كوفيد ـ 19"، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 37 منذ بداية رصد "كورونا" في جهات المملكة.

ولم تدرج وزارة الصحة أي جديد بخصوص حالات الإصابة بالعدوى، مبقية على التعداد الصباحي الذي كشف تسجيل 21 حالة مؤكدة جديدة، مع ثبات الحصيلة الإجمالية في 638 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت، اليوم على الساعة الثامنة صباحا، تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في جهة العيون الساقية الحمراء، ويتعلق الأمر بشخصين أثبتت التحاليل المخبرية انتقال العدوى إليهما.

وزارة الصحة أكدت، من خلال الحصيلة نفسها، تسجيل 3 حالات جديدة في جهة الدار البيضاء سطات و7 في مراكش آسفي، إضافة إلى 6 إصابات أخرى على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.

كما شهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة تأكيد إصابة 3 أفراد إضافيين، وشخصين اثنين في جهة جهة بني ملال خنيفرة، زيادة على إصابتين اثنتين في جهة درعة تافيلالت.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - نعمان الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:30
الله اشافي الجميع وارحم جميع الموتى ، بدأت الحالات تظهر خلافا لتوقعات المغاربة بسبب التنقلات وعدم الالتزام بالحجر المنزلي وهناك مثال كاصابة شخص من جهة العيون الساقية الحمراء - بوجدور- الله احفظ الجميع ويجب على الجميع مزيدا من الحيطة والحذر وتفادي الاستهتار أنها قنابل موثوقة عند كل تنقل من مكان لآخر
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28
2 - Ami الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:34
ليته يكون درس للجميع،لبناء مزيد من المسشفيات والمدارس فهي التي تعود بالنفع على البلاد،نحب بلادنا ونريدها أن تكون في المقدمة،تحية لكل من يقوم بخدمة الدولة بكل روح إنسانية وبكل شفافية.
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58
3 - أبو أروى الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:34
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء و من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء
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27
4 - Momo الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:35
الله يرحم المتوفي و الحمد لله على شفاء الحالتين،نتمنى ان يبقى منحنى الشفاء في تصاعد و منحنى الوفيات في تناقص ان شاء الله،املنا كبير في الله سنتجاوز هذه المحنة باقل الخسائر و ستتحسن الاحوال مع مرور الوقت بحول الله.
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16
5 - Hmz Rtb الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:36
وزارة الصحة أصبحت تراوغ على ما يظهر لي .. لا يجرون أي اختبار في خمس ساعات كاملة و يجي يقولك لم تسجل أي حالة جديدة
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-9
6 - همسة عابرة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:37
تصدقوا أيها الناس فان الصدقة ترفع الأذى
عودوا الى خالقكم ادعوووه بكل قوااكم ابكووااا ترجوا الله يرفع عنا غضبه ويغمرنا برحمته لن يحمينا شيئ سوووااه
كورونا جاءت لتعيد الى اسرنا التلاحم و تذكرنا لبعضنا
استغلوا الوقت و انتم في بيوتكم لتحبواا بعضكم لتسامحوواا لتساعدوا بعضكم اسألوا عن احبابكم عن جيرانكم فربما هم محتاجين لكلمة طيبة منكم
اللهم أنقذنا من هدا الوباء و اغمرنا بعطفك و لطفك
ارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا
واشف مرضانا
كلنا امل فيك يلا الله بأن الغد سيكون أجمل
نسألك باسمك الأعظم أن تعفو عنا وترحمنا برحمتك
وتبعد عنا الوباء و البلاء
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21
7 - Amine الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:38
الحمد لله على كل حال
يا رب تحفظ جميع المسلمين والمسلمات من هذا الوباء يا رب
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7
8 - zouhair الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:38
ما فهمتش إرتفاع عدد الوفيات بالمغرب مقارنة بالمصابيين كل العالم تجد المتعافيين أرقامهم جد مرتفعة مقارنة بالموتى إلا بالمغرب المعادلة مقلوبة
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0
9 - بائع القصص الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:39
اتسائل لمذا نسبة الوفيات هي أكبر بكثير من المتعافين وعالميا لتصل إلى 140%
هل السبب في ذلك هي وضعية المستشفيات ام ضعف الكفاءة والتجهيزات ؟
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-4
10 - Mosi الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:40
الله يشافي الجميع.
الله يشافي المرضى من هذا الفيروس.
والله يشافي بعض المةاطنين من الجهل و قلة الوعي.
والله يرحم الموتى و يلهم دويهم الصبر و السلوان.
لابد ان البعض يحس بنا يحس به اقارب الموتى...فهم يظفنون دون تغسيل بل يتم تعقيم الجثث و يتم لفها بإحكام و توضع في صندوق و لا يقترب منها اي فرد من عائلته و يدفنه اعوان صحة ولا يتواجد معه وقت الدفن الا فرد واحد من عائلته فقط.
ليست هناك لا جنازة و لا صدقة و لا اي شيء...
هذه نهاية مؤلمة حقا لشخص مسلم...
فإن كان لكم وعي و تخافون على اهلكم و دويكم و احباءكم..فالزمو بيوتكم لأن هذا الفيروس ليس لعبا...
الزمو بيوتكم بالله عليكم و لا تخرجوا مطلقا في المرحلة المقبلة..ان كنت مدخنا فهذه هي الفرصة للإقلاع..وإن كنت مدمنا بشيء آخر فهذه فرصتك كذلك...كل ما تيسر ولو خبز و ماء...المهم ان تربح صحة جيدة عائلة غير منقوصة اهل دون ادى...ووطن معافى.
15 يوما فقط...هناك دول دخلت في الشهر الثاني من الحجر الصارم و لا يزال الفيروس ينخرها بشراهة....رغم امكانياتها الصحية الضخمة...بالمقارنة مع منظومتنا الهزيلة و الكارثية...
فأعقلوا و عوا يرحمكم الله.
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12
11 - Farouk الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:45
الله يحفظ الجميع او صافي الكل يعرف حالة المستشفيات في المغرب الاخوان بقاو في ديوركم راه الطب صفر الطاقم الطبي يرا المرضى ولا يحرك ساكن إلا ما ماتش بالمرض يموت بالجوع و إهمال
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0
12 - fes karama الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:45
الله يدير شي تويل خير وصافي هدشي مكيفرحش
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0
13 - ايدر الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:46
ليست لدى المغرب ادوات الفحص لكي نعرف العدد الحقيقي للمصابين ونحن امام كارثة كبيرة لان الارقام منطقيا ستكون اكبر مما تعلن عنه الجهات المختصة، فما علينا اذن الا بالحجر والنظافة
يجب ان لانغفل الجانب النفسي الذي تعيشه الاسر جراء هذا الحجر خصوصا الاطفال والمراهقين
و الأفضل اعلان سنة دراسية بيضاء كي يخف الضغط داخل البيت لان الصحية الجسدية والنفسية هما الاهم
ولان التعليم عن بعد تم بصفة ارتجالية فلن يعطي اي نتيجة والاباء لن يعوضوا المدرسين
نتمنى الخير لوطننا ونخرج من هذه الكارثة باقل الاضرار
وعلى الدولة ان تراجع سياستها بإعطاء الاولوية القصوى لصحة المواطن وتعليمه لانه هو سر وجودها
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-4
14 - عاشقة الليل الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:51
يجب تمديد الحجر حتى ان كلفنا سنة بيضاء المهم هي حياة وسلامة المغاربة ولي منجحش هاد العام ينجح العام الجاي ولي مخدمش هاد العام يخدم العام الجاي المهم الان هو القضاء على هذا الفيروس الدي يقتل البشر في اسبوع او اسبوعين!!! الخطير في الامر ان شخص واحد يمكنه ان يعيد نشر هدا الوباء يجب اخد بعين الاعتبار ان الشخص الوحيد الذي سيكتشف نفسه مصاب مريض نفسي او عدو المغاربة ليقوم بنشر العدوى الحل هو ااحجر ثم الحجر ثم الحجر
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0
15 - Lahbil mohcine الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:54
Le tiers monde c"est le tiers monde! entre la réalité et les chiffres annoncés ,les mesures soit disant prises,il n'ya aucune évidente vérité
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0
16 - Abderrahim الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:55
حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت و هو رب العرش العظيم
باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم
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17 - غاضب الأربعاء 01 أبريل 2020 - 13:55
ارجوكم كفانا تعليقات سلبية و محبطة و ميئسة ارجوكم لا توزعوا الاحباط كفانا ما نحن فيه قولوا قولا جميلا او اصمتوا
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18 - مواطن مغربي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:00
نتمناو السلامة لإخواننا فالصحراء الله ينجيهم من هاد الحالة
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19 - وعزيز الأربعاء 01 أبريل 2020 - 14:03
بمشيئة الله ...القادر على كل شيء ،



يبدو ان الوباء بدا في التراجع، و لله الحمد...


بعد محاصرة الفيروس بالحجر الصحي و عزل الحالات الحاملة للفيروس...لتظهر قبل نشره .



مزيدا من اليقظة ...


مزيدا من الاحتياطات اللازمة من نظافة و اخذ مسافة الامان بين الناس ...


خذوا بالمبدا الذي اخذت به الصين :


الكل مصاب ....الكل معافى .

حتى يحمى الجميع .
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