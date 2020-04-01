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كُتّاب وآراء
"كورونا" في المملكة .. شفاء مصابَين بالفيروس وحالة وفاة جديدة
أعلنت وزارة الصحة من خلال تحديث لحصيلة فيروس كورونا بالمملكة، اليوم الأربعاء على الساعة الواحدة بعد الزوال، تعافي مصابين اثنين بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الشفاء إلى 26 حالة.
من جهة أخرى، كشف المصدر الرسمي نفسه وفاة جديدة بسبب مضاعفات الإصابة بـ"كوفيد ـ 19"، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 37 منذ بداية رصد "كورونا" في جهات المملكة.
ولم تدرج وزارة الصحة أي جديد بخصوص حالات الإصابة بالعدوى، مبقية على التعداد الصباحي الذي كشف تسجيل 21 حالة مؤكدة جديدة، مع ثبات الحصيلة الإجمالية في 638 حالة.
وكانت الوزارة قد أعلنت، اليوم على الساعة الثامنة صباحا، تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في جهة العيون الساقية الحمراء، ويتعلق الأمر بشخصين أثبتت التحاليل المخبرية انتقال العدوى إليهما.
وزارة الصحة أكدت، من خلال الحصيلة نفسها، تسجيل 3 حالات جديدة في جهة الدار البيضاء سطات و7 في مراكش آسفي، إضافة إلى 6 إصابات أخرى على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.
كما شهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة تأكيد إصابة 3 أفراد إضافيين، وشخصين اثنين في جهة جهة بني ملال خنيفرة، زيادة على إصابتين اثنتين في جهة درعة تافيلالت.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
عودوا الى خالقكم ادعوووه بكل قوااكم ابكووااا ترجوا الله يرفع عنا غضبه ويغمرنا برحمته لن يحمينا شيئ سوووااه
كورونا جاءت لتعيد الى اسرنا التلاحم و تذكرنا لبعضنا
استغلوا الوقت و انتم في بيوتكم لتحبواا بعضكم لتسامحوواا لتساعدوا بعضكم اسألوا عن احبابكم عن جيرانكم فربما هم محتاجين لكلمة طيبة منكم
اللهم أنقذنا من هدا الوباء و اغمرنا بعطفك و لطفك
ارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا
واشف مرضانا
كلنا امل فيك يلا الله بأن الغد سيكون أجمل
نسألك باسمك الأعظم أن تعفو عنا وترحمنا برحمتك
وتبعد عنا الوباء و البلاء
يا رب تحفظ جميع المسلمين والمسلمات من هذا الوباء يا رب
هل السبب في ذلك هي وضعية المستشفيات ام ضعف الكفاءة والتجهيزات ؟
الله يشافي المرضى من هذا الفيروس.
والله يشافي بعض المةاطنين من الجهل و قلة الوعي.
والله يرحم الموتى و يلهم دويهم الصبر و السلوان.
لابد ان البعض يحس بنا يحس به اقارب الموتى...فهم يظفنون دون تغسيل بل يتم تعقيم الجثث و يتم لفها بإحكام و توضع في صندوق و لا يقترب منها اي فرد من عائلته و يدفنه اعوان صحة ولا يتواجد معه وقت الدفن الا فرد واحد من عائلته فقط.
ليست هناك لا جنازة و لا صدقة و لا اي شيء...
هذه نهاية مؤلمة حقا لشخص مسلم...
فإن كان لكم وعي و تخافون على اهلكم و دويكم و احباءكم..فالزمو بيوتكم لأن هذا الفيروس ليس لعبا...
الزمو بيوتكم بالله عليكم و لا تخرجوا مطلقا في المرحلة المقبلة..ان كنت مدخنا فهذه هي الفرصة للإقلاع..وإن كنت مدمنا بشيء آخر فهذه فرصتك كذلك...كل ما تيسر ولو خبز و ماء...المهم ان تربح صحة جيدة عائلة غير منقوصة اهل دون ادى...ووطن معافى.
15 يوما فقط...هناك دول دخلت في الشهر الثاني من الحجر الصارم و لا يزال الفيروس ينخرها بشراهة....رغم امكانياتها الصحية الضخمة...بالمقارنة مع منظومتنا الهزيلة و الكارثية...
فأعقلوا و عوا يرحمكم الله.
يجب ان لانغفل الجانب النفسي الذي تعيشه الاسر جراء هذا الحجر خصوصا الاطفال والمراهقين
و الأفضل اعلان سنة دراسية بيضاء كي يخف الضغط داخل البيت لان الصحية الجسدية والنفسية هما الاهم
ولان التعليم عن بعد تم بصفة ارتجالية فلن يعطي اي نتيجة والاباء لن يعوضوا المدرسين
نتمنى الخير لوطننا ونخرج من هذه الكارثة باقل الاضرار
وعلى الدولة ان تراجع سياستها بإعطاء الاولوية القصوى لصحة المواطن وتعليمه لانه هو سر وجودها
باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم
يبدو ان الوباء بدا في التراجع، و لله الحمد...
بعد محاصرة الفيروس بالحجر الصحي و عزل الحالات الحاملة للفيروس...لتظهر قبل نشره .
مزيدا من اليقظة ...
مزيدا من الاحتياطات اللازمة من نظافة و اخذ مسافة الامان بين الناس ...
خذوا بالمبدا الذي اخذت به الصين :
الكل مصاب ....الكل معافى .
حتى يحمى الجميع .