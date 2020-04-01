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كُتّاب وآراء
"كورونا" يُرقد مندوبا للصحة في "العناية المركزة"
أوردت مصادر مسؤولة أن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأكادير إداوتنان، الذي يشغل في الآن نفسه مديرا بالنيابة للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، يرقد بقسم العناية المركزة بالمؤسسة الصحية التي يُديرها، بعد أن تأكدت إصابته بفيروس "كوفيد19".
خبر إصابة المسؤول عن قطاع الصحة بأكادير إدوتنان بوباء كورونا خلق حالة استنفار وارتباك بين مختلف الأطر الطبية والتمريضية، لكون المسؤول خالط عددا منهم خلال تتبعه للحالة الوبائية بالمستشفى.
يُشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت صباح اليوم الأربعاء تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 638 حالة، ضمنها 17 حالة بجهة سوس ماسة.