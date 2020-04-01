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الرئيسية | مجتمع | بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟

بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟

بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:00

مباشرة بعد قرار المغرب تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمة، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعتماد منصة رقمية للتعليم عن بعد، في إطار إجراءات احتواء فيروس "كورونا" المستجد.

هذا الإجراء اعتبر بمثابة تدشين لعملية كانت مطلب العديد من الحساسيات منذ مدة في المغرب، لكن بسبب غياب التجهيزات الضرورية لم يتم تفعيله إلى أن وجد المغرب نفسه ملزما بذلك بداية مارس 2020، لإنقاذ الموسم الدراسي.

مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كشف لهسبريس أن التعليم عن بعد سيتم اعتماده في المغرب مستقبلا، مشيرا إلى أن الأمر أصبح مسألة وقت فقط.

وأكد المصدر أن القانون الإطار للتربية والتكوين ينص على اعتماد التدريس عن بعد، موضحا أنه "بعد نهاية هذه الأزمة سيتم التفكير فيه بشكل جدي وتوفير شروط إنجاحه، خصوصا أن مقتضيات القانون الإطار تنص صراحة على ذلك".

وينص القانون الإطار للتربية والتعليم على أنه "يتعين على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في القطاعين والخاص من تطوير موارد ووسائط التدريس والتعلم والبحث".

وأكد القانون المنظم للتعليم في المغرب، والذي جاء بعد الرؤية الإستراتيجية للتربية والتعليم 2020-2030، ضرورة "تنمية وتطوير التعلم عن بعد باعتباره مكملا للتعلم الحضوري".

من جهة ثانية أكد القانون الإطار على أهمية "تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية المساعدة لها"، معلنا أنه سيتم "إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميه".

وفي هذا الصدد نص القانون على ضرورة "تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها"، مشيرا إلى أنه سيتم "إحداث مختبرات الابتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين متخصصين في هذا المجال".

وفي وقت تم تعليق الدراسة في جميع المستويات، ليكون التدريس الإلكتروني والتلفزي في البيت هو البديل الاضطراري في الظرفية الراهنة، وجهت العديد من الانتقادات للطريقة التي اعتمدتها الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بغياب تكافؤ الفرص في التعليم عن بعد، وخصوصا بالنسبة لتلاميذ العالم القروي.

وفي هذا الصدد ينص الدستور في الفصل 31 منه على أن "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والتكوين المهني، والاستفادة من التربية البدنية والفنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - أستاذ الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:05
ربما، وقد يصل بهم الأمر إلى خوصصة التعليم عن بعد.
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2 - معلم متقاعد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:06
إن نحن اعتمدنا التعليم عن بعد فهذا سيعني الرجوع إلى الدرس الأستاذي la leçon magistrale في أبهى حلله، بينما نعرف أن الاتجاه اليوم ينحو نحو الدرس التفاعلي. لذا يجب العمل على ضمان الجانب التفاعلي أيضا. والله الموفق
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3 - Sabrina الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:06
لكان هادشي كان فالوقت اللي كنا كنقراو فيه ككان. درنا لعجب. دبا هادو كلشي متوفر ليهم اومابغيينش يقراو.
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4 - خميس الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:07
طفرناه فالقراية ديال القرب خاص غي عن بعد . اودي ......
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5 - مغربي حر الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:07
اظن ان التعليم عن بعد تجربة فاشلة مائة في المائة وذالك لعدة اسباب من بينها ضعف ف التغطية. غلاء فاتورة الانترنت و.....
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6 - المعلوم الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:09
ستكون ان شاء الله الضربة القاضية للتعليم إن تم اعتماد هذا الأسلوب
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7 - zakaria الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:09
تجربة لاباس بها ولاكن تحتاج كتيرا من الجهد.
فهناك عائلات تحتاج كتيرا من الدعم والانترنت لايتوفر عليه الجميع ومكلفة للبعض.
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8 - taroq driss الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:10
هل تعلمون ان المغرب العميق لا يتوفر لا التلفاز ولا انترنيت ولا هواتف أي دراسة عن بعد تتكلمون؟
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9 - عبدالحي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:11
حتى الصحة ستتم عن بعد .والله ميحشموا هاد الناس مكرهوش ميبقى حتى موظف في المغرب إلا الوزراء والبرلمانيين.
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10 - المتولي حسن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:11
إن التفكير في إقصاء العنصر البشري الذي هو رأسمال المجتمعات يضرب كل مقومات الدولة الحديثة . فالحداثة و الرقي لا يتحققان بالاقصاء و النفي .
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11 - atlas الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:11
هذا الإجراء اعتبر بمثابة تدشين لعملية كانت مطلب العديد من الحساسيات منذ مدة في المغرب، لكن بسبب غياب التجهيزات الضرورية لم يتم تفعيله إلى أن وجد المغرب نفسه ملزما بذلك بداية مارس 2020، لإنقاذ الموسم الدراسي.. واين التجهيزات الضرورية؟؟؟ ومتى ستكون؟؟؟؟ ستكون يوم عقاب المفسدين...
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12 - عبدالرحمان الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:13
التعليم عن بعد ليس صالحا في الوقت الذي تنعدم فيه الفرص، لأنه ليس كل الأباء لديهم مستوى تعليمي جيد وخاصة في المجال القروي لذا هذا سيكون قابلا للإعتماد عندما تنعدم الأمية ويكون لذا الآباء مستوى عال خاصة في اللغات الأجنبية أما الآن أعتقد أنه سيستفيد فقط أبناء الأثرياء لا غير والطبقة الكادحة آخر أناس تفكر فيهم الدولة. أتمنى أن تصل الرسالة إلى من يهمهم فعلا أبناء الشعب.
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13 - mohamed الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:13
سبق ان علقت على هذا الموضوع المتعلق عن بعد و مازلت اقول كما قلت سالفا .ان التعليم عن بعد ليس بحل ناجع .لان هناك اناس فقيرين ليس لديهم التلفاز او الهاتف و ما اكثرهم .اذن انه فاشل 100 في 100 و هو صالح بالنسبة الغنية و المتوسطة .و الفقيرة لها الله .
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14 - عادل الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:13
التعليم يغيب عن قرب فمابالك بعن بعد، بالله عليكم على من تضحكون...
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15 - عنتاب بريك الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:15
لماذا سياسة الهروب الأمام في مختلف القطاعات تتبعها سلطة التحكم والجميع يعلم ان البلد لا زال يفتقر الى البنيات الاساسية الضرورية للحياة الكريمة ومازالت اغلب المنطق تعيش بطريقة بداءية !!زيادة على الفقر والبطالة في بادية مدمرة بفعل السياسات الخاطءة وحول المدن هناك أحزمة الفقر تفتقر لادنى متطلبات الحياة !!
فكيف لهم ان يفكروا في التعليم عن بعد هذه هي سياسة الهروب الى الامام كما وقع الطجفي والترشح لكاس العالم والنيابات الفارهة للكرة !! اتقوا الله في هذا الشعب
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16 - marocain الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:15
شكرا جزيلا للوزارة على اهتمامها و طموحها
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17 - المهندس الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:18
انا بعدا إن شاء الله قبل كورونا عازم باش مانسجلش أبنائي في المدرسة لأسباب وهي:
1 اولا إذا حفظ كلام الله و فهمهو عمل به فهذا خير من الدنيا و ما فيها لأنه إذا تعلم القرآن فسيعلمه القرآن كل شيء بإذن الله.
2 أفضل ان أعلمه بعض المواد العلمية و اللغات بالتدريج التي سيحتاجها دون الحاجة باش يقرا 90 مادة و مايفهم والوا
3 إن شاء الله غانوجهو فشي مجال من المجالات المطلوبة و اللي فيها المنفعة للغير و المال لأنه راه واخا يتحصل على الذكتوراه راه غاي خدم عند شي واحد يحرث عليه.
4 سأحرره من كثرة ضغوطات التمارين المنزلية المتعبة و كذالك الضغط النفسي و سيكون عنده الوقت الكافي لتعلم مايحتاجه من دينه و دنياه كالحرفة و كذالك الرياضة.
5 سأخلصه بإذن الله من الإختلاط و الرفقة السيئة و سازوجه بين سن 18 و 22 سنة بإذن الله.
7 الغاية من المدرسة هي تعلم الأخلاق و الثقافة و ليس كسب الرزق .
تقبلوا مروري و رأيي بارك الله فيكم
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18 - هشام كولميمة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:19
لا شيء سيعوض الدروس الحضورية...المدرسة العمومية هي الحل مع تكافؤ الفرص و المراقبة الصارمة للجميع...و الكرامة و العدالة الإجتماعية و الحرية.
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19 - أضغاث أحلام الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:19
استغلال الدولة للأزمة و تمرير مشاريع المؤسسات الدولية المانحة هو تعبير عن غدر و سفاهة قل مثيلهما..الدولة لا تكثر بالبعد المعرفي و التكويني بقدر اهتمامها بالبعد المادي و توفير النفقات و لو على حساب مستقبل أبناء الوطن. التعليم عن بعد هو حلم لن يتأتى تحقيقه لا في المغرب و لا خارجه. ببساطة لأن المؤسسات التعليمية لا تلعب دورا تروبيا فقط، بل ضبطيا أيضا. لا تستطيع الدولة أن تترك المجال مفسوحا ل 9 ملايين شاب و طالب خارج أسوار المؤسسات السجتربوية. من جهة أخرى، التعليم عن بعد ليس بخيار ناجع بالنسبة للمقاولات التربوية أو ما يعرف زورا بالقطاع التعليمي الخاص.أخيرا، هناك ضرب مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المتعلمين اللي عندهم الإمكانات المادية و اللي ماعندهمش. و كمل من عقلك. التكلفة مخرجا الدولة اقتصاديا و لكن جد باهضة سياسيا و اجتماعيا.
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20 - ماذا بعد الارتجال الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:20
اذا كان المنطق يفرض التكيف مع الاوضاع القائمة, فالمنطق نفسه يفرض مراعاة الخطوط العريضة للبيداغوجيات المعمول بها والمقصود هنا بيداغوجيا الكفايات. تفرض هذه الاخيرة بناء الوحدات مع المتعلمين والا يكون المدرس شيخا والمتعلم مريدا, اي ان ينحصر دور المدرس في التوجيه والتيسير من خلال تخطيط مضبوط للتعلمات... وهذا ما لا تسمح به صيغة الدروس المصورة هذا من جهة. من جهة اخرى, يفرض التدريس عن بعد توفر اساسياته كالربط بشبكة الانترنيت او جهاز تلفاز بالاضافة الى توفر الهدوء بشكل خاص والراحة النفسية للمتعلم ما يعزز عدم تكافؤ الفرص. عموما تبقى جهود الوزاة جد محمودة وتحتاج التنويه.
في الختام للتدريس عن بعد ايجابيات وسلبيات سواء للوزارة او لموظفيها وتبقى غايات يعقوب كثيرة. المؤكد ان مجهودات اضافية تنتظر السادة الاساتذة والسيدات الاستاذات بعد انتهاء هذه المحنة التي نتمى ان تنتهي في أقرب الاجال.
وشكرا.
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21 - حسسسسان الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:20
أصبح التعليم عن بعد مقاربة أساسية في منظومات التعليمة التكوين في مختلف البلدان. وفي المغرب لم يتم بعد الاشتغال على هذه المقاربة بصورة شمولية، ومنهجية ولم يتم بعد إعداد مقتضيات مأسستها، وذلك من خلال:
- إعداد تصور وطني للتعليم عن بعد يشمل مختلف مكونات المنظومة (التعليم العام بكل أسلاكه، التكوين المهني، محاربة الامية، التعلين غير النظامي، التعلمي مدى الحياة...)
- إعداد المضامين التعلمية والتكوينية في مستواها الاكتسابي والتقويمي والعلاجي
- تقوية قدرات وتكوين المتدخلين ووضع الترسانة التكنولوجية الضرورية للتعليم هن بعد
- الانتقال من المعينات الديدكتيكية الورقية والمادية إلى المعينات والأسناد الرقمية، مع توفير الربط بالأنترنيت للمدارس والمتعلمين والأساتذة والمكونين
يبرز هذا أن الورش كبير وواسع وضخم ويتطلب أولا قناعة سياسية وثانيا انخراطا وطنيا للخبرات الوطنية ومختلف المربين والمكونين.
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22 - البيضاوي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:20
لايمكن تعميم هذه القضية على جميع المغاربة من الممكن جدا أن يكون متاحا في التعليم العالي أما التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي فلا أظن أولا لا يمكن توفير جميع الوسائل البيداغوجية لكل متعلم خاصة في العالم القروي وثانيا ليست لنا ثقافة التعليم عن بعد لأن دور الأستذ في القسم يرتكز أساسا لتبليغ كل الثلاميذ وليس كل واحد على حدة
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23 - Fellah الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:21
Je propose que le ministère mette a jour des cours a distance, de très haute qualité, ainsi que des exercices de et corrections présentés par les meilleurs professeurs et instituteurs...

Ce sera d'une très grande utilité pour réduire les frais des heures supplémentaires qui pénalisent beaucoup de familles y compris les plus modestes...

Plateforme gratuite .= Service public = éducation et sciences gratuites
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24 - Zahya الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:21
مع الاسف الكل انشغل بالأكل و تناسوا التعليم حبذا لو تتخصص جزء من الصندوق لتعليم لأنه بدون تعليم لن تكون تربية ولا تقدم و لا عيش رغيد
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25 - خالد.ف الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:21
بعد جائحة كورونا يجب إعادة النظر في عدة أمور من بينها التغطية الطبية و أخص بالذكر AMO هذا الصندوق يستنزفه الأطباء و الصيادلة و يتركون الفتات للمستفيدين ! التعليم الخاص جاء ليخرب المنظومة التعليمية و يستنزف أموال الناس بالباطل و لا حسيب و لا رقيب ! التعليم و الصحة عاملان أساسيان لاستقرار أي بلد!
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26 - Adam الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:21
ارهاصات مستقبلية تخلو من المعايير العلمية ..ولكن من خلال التجربة القصيرة يتبين ان التعليم عن بعد بالنسبة للتعليم الابتداءي و الثانوي على الاقل يبقى دون المستوى وتعتريه جوانب النقص عديدة تجعل من القسم الفضاء الانجع لاي ممارسة تعليمية تعلمية سليمة وذلك للاسباب التالية
حافز المتعلم وارادته في التعلم
ضعف المستوي الثقافي والتعليمي لاغلب الاسر وحتى ان توفرت تغيب عنهم بيداغوجيا التدريس والتعلم
هشاشة الاسر من حيث مستوايتها المادية والاجتماعية
المحتويات المقدمة في مختلف الوساءط بما لها وما عليها ....
عموما بالرغم من المجهودات المبذولة يبقى التعليم عن بعد تعليما مكملا ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يعوض العلاقة المباشرة بين الاستاذ والتلميذ لما تحمله هذه العلاقة من تفاعل حيوي وقوي بين الطرفين
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27 - مواطن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:21
فعلا و يكفي حينها بضع مئات من الاسااذة لتعليم المغرب، كله، في قسم افتراضي بدل مئات الالاف من جوعى البخل و انعدام مستوى و مرضى النفسيين
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28 - محمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:22
يلزم الدولة توفير حواسب و انترنت لكل من التلاميذ و المدرسين على حد سواء لضمان تكافؤ الفرص من حهة بالنسبة للتلاميذ و الزام الاساتذة عليه من جهة اخرى
أما أن تترك الامر هكذا و تطلب من الجماعات وو..توفير مستلزمات التدريس بالشفوي كن هاني ما كاين والو
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29 - Meuh med الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:22
Après cette catastrophe mondiale le monde doit se tourner vers l'autosuffisance aux moins alimentaire :
Plus de plans de développement de FLAHA pour avoir son blé.
Plus d'industrie agroalimentaire pour valoriser ses produits locaux
L'éducation et la santé à retravailler selon ses propres besoins
C'est fini la mondialisation ou la globalisation
On doit être indépendant à frontières férmées
Sans oublier nos richesses de nos mers
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30 - ابو محمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:23
لا اظن ان لوبي القطاع الخاص سيسمح بترسيخ فكرة التدريس عن بعد وتوفير الاجراءات الضرورية الكفيلة بتحقيق ہذہ الفكرة السديدة وذلك خوفا علی مصالحہا ورغبتہا في مواصلة امتصاص دماء اباء واولياء التلاميذ۔
اذا تم فرض الاجراء فسوف يزيح عن الاباء والاولياء اعباء لا تقل عن اعباء المصاريف الاخری
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31 - كعرار الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:24
التعليم عن بعد يعني التخلي عن 90 / 100 من موظفي قطاع التعليم ... فكرة معتبرة لتوفير الملايير و صداع الراس مع رجال و نساء التعليم ( لا زيادة و لا ترقية و لا ادماج )
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32 - أستاذة من وجدة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:24
والله مهزلة القرن..لن أتحدث عن الامكانات الالكترونية الانترنيت والشبكات النفعية.
أتساءل عن كيفية التقويم وانجاز الدعم؟؟؟
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33 - استاذ الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:24
واش كطنزو على الوقت ولا باغيين تغرقو التعليم كثر كيمة غرقتو الصحة ولا باليكم الانتير نيت خيط من سمة ولا باليكم التلاميذ غا النوابيغ و ااااا قدامي و فالقسم و كنشرح و بيني و بينو شبر و الجثة كينة و العقل مسافر!!!!!
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34 - Nomade الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:24
قد يلجأ المغرب إلى التعليم عن بعد، لأنه يحاول دائما أن يساير ما يحدث حوله، ولو أن إمكانياته محدودة أو مشلولة لعدة أسباب. وقد تخصص ميزانية مهمة كالتي بلعها المخطط الاستعجالي، لإرساء التعليم عن بعد. لكن هذه الميزانية ستختفي تدريجيا قبل تحقيق الهدف... ومن جهة اخرى، احس بأن العملية سوف تطول إن كتب لها أن تبرمج، فالمسؤول يخبرنا مشكورا أن الوزارة ستفكر في الأمر.....بعد الجائحة، كأن المغاربة لا يحتاجون تعليما عن بعد الآن... ومن الممكن أن تتصرف شركات الإتصالات بقليل من الحس الوطني وتسهل الولوج إلى التغطية، ولو خلال هذه الظروف. وقد يكون ذلك خير إشهار بدل الوصلات الاشهارية البليدة، والمهرجانات الرديئة...
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35 - كبور بناني سميرسي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:24
مبادرة جميلة اتمنى ان تعطي اكلها
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36 - مغربي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:25
اعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي بالخصوص مسألة سهلة و بسيطة جدا ولا تتطلب سوى إمكانيات قليلة جدا. المشكل يكمن في بعض العقليات التي تقاوم التغيير وخصوصا بعض لأساتذة القليلي الكفاءة حيث ستعري هذه التقنية عن ضعف مستواهم العلمي. أكثر من 90 المائة من محتويات التدريس يمكن تدريسها عن بعد. فقط بعض الأشغال التطبيقية والتداريب الميدانية تحتاج الحضور في المؤسسات الجامعية.
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37 - تائب الى الله الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:25
علامن كيضحكو..
ما قدرو حتى على التعليم التقليدي بتوفير بنية تحثية ووسائل في المستوى بقا ليهم غير التعليم عن بعد الذي يتطلب تكوينات وتوفير عدة رقمية وتكنولوجيا متطورة... غير كنقزو من اصلاح لاصلاح اكبر منه بدون نتائج فقط ضياع للوقت والميزانيات وضياع اجيال وراء التخبط العشوائي... الله يعفو علينا من هاد المسؤولين.
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38 - عصام فنلندا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:25
الدراسات النفسية الحديثة فالمجال وحتى فالدول المتقدمة بينات الدور المحوري للحضور الفعلي لقطبي العملية التعليمية التعلمية (المدرس والمتعلم)... زعما الدول المتقدمة مجرباتش عن بعد ؟ وقولو لنا باغيين تزيدو تقتلو التعليم وخلاص. لكم الله يا أبناء وطني.. حطموا التعليم، وحطموا صورة الأستاذ ليزاداد تجهيل الشعب.
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39 - حمدان الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:26
لتعليم عن بعد لا يجب أن يكون بديلا للمدرسة العمومية
في الغالب العام، كان هناك توجه صوب القول بغياب الشروط المادية والبيداغوجية لانجاح التعليم عن بعد(هواتف ذكية-انترنت-حواسيب...) سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمدرسات والمدرسين.ويبدو لي أن مكمن الخطر في الفكرة يوجد هنا: بمعنى أن هناك قبول للفكرة، بشرط توفير العدة الملائمة لتنزيلها، وليس نقدا جدريا للفكرة في حد ذاتها. وماذا سيترتب عن ذلك؟
إن من يقبل بالتعليم عن بعد من حيث المبدأ، عليه أن يقبل بالنتائج المترتبة عنه.
لا يخرج شعار التعليم عن بعد عن استراتيجية الرأسمالية في وضع التعليم في خدمة الراسمال، هذا النمط من التعليم هو سوق مربحة:صفقات تسيل لعاب المستثمرين لتزويد المؤسسات بالمعدات والاجهزة الرقمية..الخ.والمبدأ الموجه هنا هو ضرورة مواكبة اقتصاد المعرفة،
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40 - مراد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:26
من اثار كورونا بعد انتهاءها ان شاء الله انتهاء صلاحية التعليم العمومي واغلاق المدارس
رب ضارة نافعة عند الحكومة
يا ترى ماذا ينتظرنا بعد كورونا ???
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41 - mounaim الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:27
طفرو حتى عن قرب بقى غي عن بعد
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42 - sami الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:27
Covid-19pandemic is a calamity yet it can teach us a lot! as for online education, it requires teacher training, sophisticated equipment (tablettes and laptops) for teachers and students and high speed internet connection for all
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43 - مغربي قح الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:27
طفرناه حتى فالتعليم بالمدارس بقا لينا غير عن بعد.الاغلبية ماعندهاش الوسائل ولا الوقت باش تابع تعليم ولادها على الاتترنت.
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44 - سعيد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:28
من خلال التجربة الحالية التي فرضتها الظرفية تطرح بعض الإشكالات التي يجب الانتباه إليها من بينها الأخذ بعين الاعتبار التلاميذ المتعثرين الذي صعب عليهم التمكن خلال الدروس الحضورية فما بالك بدروس عن بعد مما يفرض إيجاد حلول للتتبع السليم لهذه الفئة و توجيهها كما أن اعتماد الوسائل الإلكترونية يفرض تدريبا للتلاميذ على حسن استخدامها بتطبيقات و دروس معلوماتية.
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45 - ZakariaJ الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:28
في التمانينات كانت هناك برامج للتلاميد لبعض المستويات تبث على قناة التلفزة المغربية. أرى مثل هاته البرامج ضرورية الأن، لها إمتياز أخر هو أن التلاميد سؤلزمون بيوتهم لمدة أطول.
من جهة أخرى، تعرف دول أوروبا حاليا هواية جديدة و هي خياطة الكمامات من طرف الخواص للتبرع بها. لا أملك مع الأسف أي حساب على الفيس و ليست لدي قناة يوتيب لذا ارجو ممن على هاته الصفحات ان يقومو بنداء للشبات و الشباب أيضا، جمعيلت الخياطة و الجمعيات الخيريات للقيام بمثل هاته المبادرة.
على الأنترنيت نمادج كيف يمكن خياطتها.
الرجاء التاني : ان تتطوع الجمعيات لتنضيم الناس أمام بائعي الخضر، وأمام اصحاب المخابز و غيرها. ترك مسافة كافية بين الناس، تنبيه الباعة بتعقيم أيديهم مرات عديدات. في الدول الأروبية تعمل علامات على الأرض كل 1,50 لإحترام المسافة.
لا تتجمعو حتى مع اصدقائكم او جيرانكم.
إدا تحدثم فعن بعد و ليس هاذا وقت الكلام أصلا.
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46 - حسن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:29
وما مصير آباء القرى ومن لم تتوفر لديهم وسائل الاتصال، (الهاتف، لوحة إليكترونية، الساسة الصغيرة.....؟؟؟) لمتابعة الدروس عن بعد.......؟؟؟
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47 - daka الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:29
نتمنى ان ينجح حتى يبقى التلميذ بجانب أمه أو ابيه ويسهروا عن تربيته اكثر لان الأساتذة لهم مشاكل كثيرة مع هذا الجيل الجديد الذي كبر في الحضانة وانتقل إلى الروض وترعرع في الابتدائي وتطور في الإعدادي وأصبح صعبا في التانوي. اللهم احفظ أولاد المغرب لان فيهم خيرا كثيرا
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48 - سمير الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:30
و من أين للدولة بالامكانيات التي ستمكنها من جعل التعليم عن بعد مكملا للتعليم الالزامي؟ اذا كانت اكبر دول العالم من حث الامكانيات و الموارد التقنية و المادية لم تعتم هذا النظام فكيف لدولة متخلفة كالمغرب ان تتمكن من اعتماده؟ ربما هي خطة للتربح من صفقات اقتناء اللوحات الالكترونية و البرمجيات. سؤال بسيط لوزير التعليم، اين هي اجهزة برنامج جيني التي منحت للمدارس وكلفت عشرات الالاف من الدراهم لكل جهاز؟؟؟
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49 - مستغفر ربه الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:30
14 محاولة للإصلاح، بمعدل إصلاح كل 4 سنوات، لم تصل أي منها لتحقيق أهدافها.
1 اللجنة الرسمية لإصلاح التعليم 1957
2 اللجنة الملكية لإصلاح التعليم 1958-1959
3 المخطط الخماسي 1960-1964 (اللجنة المكلفة بإعداد مخطط التعليم)
4 مناظرة المعمورة 1964
5 المخطط الثلاثي (1965-1967)
6 مناظرة افران الأولى (1970) ومناظرة إيفران الثانية (1980)
7 المخطط الخماسي (1985-1981)
8 مشروع الإصلاح 1985
9 الهيئة الخاصة لإصلاح التعليم
10 الخطاب الملكي 6 نونبر 1995 الذي دعى إلى تشكيل لجنة خاصة للعمل بميثاق
11 الميثاق الوطني للتربية و التكوين 1999-2010
12 البرنامج الاستعجالي (2012-200)
13 الرؤية الاستراتيجية (2015-2030)
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50 - رامان الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:31
يجب على الدولة أن تشجع المقاولات الإلكترونية، لا اقصد بالتشجيع إعطاء مال مجاني ، ولكن توفير عقود عمل لهم ، يجب رقمنة مؤسسات الدولة ، تعاملات الإدارة يجب أن ترك وراء ضهرها عقلية الأوراق و الملفات عندئذ هؤلاء سيجيدون فرص الشغل و سوق العمل سينتعش، و الشركات ستبدع في خلق منصات التعليم و منصات و تطبيقات أخرى كثيرة أما أن نطلق اسم التعليم عن بعد عن حصة يضهر فيها الأستاذ يتحدث إلى المشاهد وكأنه يتحدث من فوق سطح القمر لا صوت و لا صورة في المستوى فذالك يبقى فيه البعض من الحاجة التفكير في أين نضع ارجلنا
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51 - الدراسات المستقبلية الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:31
اتعلمون ان شركة ابل التي تتوفر حاليا على راسمال يقدر ب 280 مليار دولار سيولة يعني كاش حبة فلوس في الوقت الذي تغرق فيه معضم البنوك في المديونية. انها بدات تستتمر في التعليم عن بعد وفي الصحة وفي التنقل وفي المجال المالي ناهيك عن الدكاء الاصطناعي.
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52 - Kiras الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:35
اريد ان اوضح للذين يعاتبون اوروبا.
يا حبيبي أوروبا هي ارض العلوم. نحن سوى في انتضار متى يصلوا اذا دواء. هل لأحد منكم نية ان الدواء ستصنعه دولة عربية ؟
لكي اوضح الأمر احتاج لوقت ولعقل قابل للحوار.
وانا أتحدث بمعطيات وليس بمعلومات من اليوتوب.
وشكرا
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