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كُتّاب وآراء
بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟
مباشرة بعد قرار المغرب تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمة، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعتماد منصة رقمية للتعليم عن بعد، في إطار إجراءات احتواء فيروس "كورونا" المستجد.
هذا الإجراء اعتبر بمثابة تدشين لعملية كانت مطلب العديد من الحساسيات منذ مدة في المغرب، لكن بسبب غياب التجهيزات الضرورية لم يتم تفعيله إلى أن وجد المغرب نفسه ملزما بذلك بداية مارس 2020، لإنقاذ الموسم الدراسي.
مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كشف لهسبريس أن التعليم عن بعد سيتم اعتماده في المغرب مستقبلا، مشيرا إلى أن الأمر أصبح مسألة وقت فقط.
وأكد المصدر أن القانون الإطار للتربية والتكوين ينص على اعتماد التدريس عن بعد، موضحا أنه "بعد نهاية هذه الأزمة سيتم التفكير فيه بشكل جدي وتوفير شروط إنجاحه، خصوصا أن مقتضيات القانون الإطار تنص صراحة على ذلك".
وينص القانون الإطار للتربية والتعليم على أنه "يتعين على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في القطاعين والخاص من تطوير موارد ووسائط التدريس والتعلم والبحث".
وأكد القانون المنظم للتعليم في المغرب، والذي جاء بعد الرؤية الإستراتيجية للتربية والتعليم 2020-2030، ضرورة "تنمية وتطوير التعلم عن بعد باعتباره مكملا للتعلم الحضوري".
من جهة ثانية أكد القانون الإطار على أهمية "تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية المساعدة لها"، معلنا أنه سيتم "إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميه".
وفي هذا الصدد نص القانون على ضرورة "تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها"، مشيرا إلى أنه سيتم "إحداث مختبرات الابتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين متخصصين في هذا المجال".
وفي وقت تم تعليق الدراسة في جميع المستويات، ليكون التدريس الإلكتروني والتلفزي في البيت هو البديل الاضطراري في الظرفية الراهنة، وجهت العديد من الانتقادات للطريقة التي اعتمدتها الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بغياب تكافؤ الفرص في التعليم عن بعد، وخصوصا بالنسبة لتلاميذ العالم القروي.
وفي هذا الصدد ينص الدستور في الفصل 31 منه على أن "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والتكوين المهني، والاستفادة من التربية البدنية والفنية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
فهناك عائلات تحتاج كتيرا من الدعم والانترنت لايتوفر عليه الجميع ومكلفة للبعض.
فكيف لهم ان يفكروا في التعليم عن بعد هذه هي سياسة الهروب الى الامام كما وقع الطجفي والترشح لكاس العالم والنيابات الفارهة للكرة !! اتقوا الله في هذا الشعب
1 اولا إذا حفظ كلام الله و فهمهو عمل به فهذا خير من الدنيا و ما فيها لأنه إذا تعلم القرآن فسيعلمه القرآن كل شيء بإذن الله.
2 أفضل ان أعلمه بعض المواد العلمية و اللغات بالتدريج التي سيحتاجها دون الحاجة باش يقرا 90 مادة و مايفهم والوا
3 إن شاء الله غانوجهو فشي مجال من المجالات المطلوبة و اللي فيها المنفعة للغير و المال لأنه راه واخا يتحصل على الذكتوراه راه غاي خدم عند شي واحد يحرث عليه.
4 سأحرره من كثرة ضغوطات التمارين المنزلية المتعبة و كذالك الضغط النفسي و سيكون عنده الوقت الكافي لتعلم مايحتاجه من دينه و دنياه كالحرفة و كذالك الرياضة.
5 سأخلصه بإذن الله من الإختلاط و الرفقة السيئة و سازوجه بين سن 18 و 22 سنة بإذن الله.
7 الغاية من المدرسة هي تعلم الأخلاق و الثقافة و ليس كسب الرزق .
تقبلوا مروري و رأيي بارك الله فيكم
8
في الختام للتدريس عن بعد ايجابيات وسلبيات سواء للوزارة او لموظفيها وتبقى غايات يعقوب كثيرة. المؤكد ان مجهودات اضافية تنتظر السادة الاساتذة والسيدات الاستاذات بعد انتهاء هذه المحنة التي نتمى ان تنتهي في أقرب الاجال.
وشكرا.
- إعداد تصور وطني للتعليم عن بعد يشمل مختلف مكونات المنظومة (التعليم العام بكل أسلاكه، التكوين المهني، محاربة الامية، التعلين غير النظامي، التعلمي مدى الحياة...)
- إعداد المضامين التعلمية والتكوينية في مستواها الاكتسابي والتقويمي والعلاجي
- تقوية قدرات وتكوين المتدخلين ووضع الترسانة التكنولوجية الضرورية للتعليم هن بعد
- الانتقال من المعينات الديدكتيكية الورقية والمادية إلى المعينات والأسناد الرقمية، مع توفير الربط بالأنترنيت للمدارس والمتعلمين والأساتذة والمكونين
يبرز هذا أن الورش كبير وواسع وضخم ويتطلب أولا قناعة سياسية وثانيا انخراطا وطنيا للخبرات الوطنية ومختلف المربين والمكونين.
Ce sera d'une très grande utilité pour réduire les frais des heures supplémentaires qui pénalisent beaucoup de familles y compris les plus modestes...
Plateforme gratuite .= Service public = éducation et sciences gratuites
حافز المتعلم وارادته في التعلم
ضعف المستوي الثقافي والتعليمي لاغلب الاسر وحتى ان توفرت تغيب عنهم بيداغوجيا التدريس والتعلم
هشاشة الاسر من حيث مستوايتها المادية والاجتماعية
المحتويات المقدمة في مختلف الوساءط بما لها وما عليها ....
عموما بالرغم من المجهودات المبذولة يبقى التعليم عن بعد تعليما مكملا ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يعوض العلاقة المباشرة بين الاستاذ والتلميذ لما تحمله هذه العلاقة من تفاعل حيوي وقوي بين الطرفين
أما أن تترك الامر هكذا و تطلب من الجماعات وو..توفير مستلزمات التدريس بالشفوي كن هاني ما كاين والو
Plus de plans de développement de FLAHA pour avoir son blé.
Plus d'industrie agroalimentaire pour valoriser ses produits locaux
L'éducation et la santé à retravailler selon ses propres besoins
C'est fini la mondialisation ou la globalisation
On doit être indépendant à frontières férmées
Sans oublier nos richesses de nos mers
اذا تم فرض الاجراء فسوف يزيح عن الاباء والاولياء اعباء لا تقل عن اعباء المصاريف الاخری
أتساءل عن كيفية التقويم وانجاز الدعم؟؟؟
ما قدرو حتى على التعليم التقليدي بتوفير بنية تحثية ووسائل في المستوى بقا ليهم غير التعليم عن بعد الذي يتطلب تكوينات وتوفير عدة رقمية وتكنولوجيا متطورة... غير كنقزو من اصلاح لاصلاح اكبر منه بدون نتائج فقط ضياع للوقت والميزانيات وضياع اجيال وراء التخبط العشوائي... الله يعفو علينا من هاد المسؤولين.
في الغالب العام، كان هناك توجه صوب القول بغياب الشروط المادية والبيداغوجية لانجاح التعليم عن بعد(هواتف ذكية-انترنت-حواسيب...) سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمدرسات والمدرسين.ويبدو لي أن مكمن الخطر في الفكرة يوجد هنا: بمعنى أن هناك قبول للفكرة، بشرط توفير العدة الملائمة لتنزيلها، وليس نقدا جدريا للفكرة في حد ذاتها. وماذا سيترتب عن ذلك؟
إن من يقبل بالتعليم عن بعد من حيث المبدأ، عليه أن يقبل بالنتائج المترتبة عنه.
لا يخرج شعار التعليم عن بعد عن استراتيجية الرأسمالية في وضع التعليم في خدمة الراسمال، هذا النمط من التعليم هو سوق مربحة:صفقات تسيل لعاب المستثمرين لتزويد المؤسسات بالمعدات والاجهزة الرقمية..الخ.والمبدأ الموجه هنا هو ضرورة مواكبة اقتصاد المعرفة،
رب ضارة نافعة عند الحكومة
يا ترى ماذا ينتظرنا بعد كورونا ???
من جهة أخرى، تعرف دول أوروبا حاليا هواية جديدة و هي خياطة الكمامات من طرف الخواص للتبرع بها. لا أملك مع الأسف أي حساب على الفيس و ليست لدي قناة يوتيب لذا ارجو ممن على هاته الصفحات ان يقومو بنداء للشبات و الشباب أيضا، جمعيلت الخياطة و الجمعيات الخيريات للقيام بمثل هاته المبادرة.
على الأنترنيت نمادج كيف يمكن خياطتها.
الرجاء التاني : ان تتطوع الجمعيات لتنضيم الناس أمام بائعي الخضر، وأمام اصحاب المخابز و غيرها. ترك مسافة كافية بين الناس، تنبيه الباعة بتعقيم أيديهم مرات عديدات. في الدول الأروبية تعمل علامات على الأرض كل 1,50 لإحترام المسافة.
لا تتجمعو حتى مع اصدقائكم او جيرانكم.
إدا تحدثم فعن بعد و ليس هاذا وقت الكلام أصلا.
1 اللجنة الرسمية لإصلاح التعليم 1957
2 اللجنة الملكية لإصلاح التعليم 1958-1959
3 المخطط الخماسي 1960-1964 (اللجنة المكلفة بإعداد مخطط التعليم)
4 مناظرة المعمورة 1964
5 المخطط الثلاثي (1965-1967)
6 مناظرة افران الأولى (1970) ومناظرة إيفران الثانية (1980)
7 المخطط الخماسي (1985-1981)
8 مشروع الإصلاح 1985
9 الهيئة الخاصة لإصلاح التعليم
10 الخطاب الملكي 6 نونبر 1995 الذي دعى إلى تشكيل لجنة خاصة للعمل بميثاق
11 الميثاق الوطني للتربية و التكوين 1999-2010
12 البرنامج الاستعجالي (2012-200)
13 الرؤية الاستراتيجية (2015-2030)
يا حبيبي أوروبا هي ارض العلوم. نحن سوى في انتضار متى يصلوا اذا دواء. هل لأحد منكم نية ان الدواء ستصنعه دولة عربية ؟
لكي اوضح الأمر احتاج لوقت ولعقل قابل للحوار.
وانا أتحدث بمعطيات وليس بمعلومات من اليوتوب.
وشكرا