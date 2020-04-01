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كُتّاب وآراء
شكوك تلف جودة مُعدات وأجهزة طبية صينية مُرسلة إلى المغرب
تحوم شكوك حول جودة المعدات الطبية التي أرسلتها الصين إلى عدد من الدول الأوروبية، وتتضمن أجهزة اختبار وأقنعة طبية وكمامات، لكونها لا تطابق المعايير المطلوبة.
ونشرت عدد من الصحف الأوروبية أن إسبانيا وتركيا وهولندا رفضت هذه المعدات المصممة لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أنها "تتضمن عيوباً في التصنيع".
واضطرت وزارة الصحة الهولندية إلى سحب 600 ألف قناع كانت ضمن شُحنة وصلت من الصين يوم 21 مارس المنصرم، قبل توزيعها على الفرق الطبية العاملة على الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.
وذكر مسؤولون في وزارة الصحة الهولندية أن مقاسات الأقنعة لم تكن مناسبة، وأنها لم تعمل على النحو المطلوب رغم وجود شهادات جودة مرافقة، ولذلك قررت السلطات تعليق استخدام أي معدات من هذه الشحنة والامتناع عن توزيعها.
كما واجهت الحكومة الإسبانية مشاكل مماثلة مع معدات اختبار كانت قد طلبتها من شركة صينية، إذ اكتشفت بعد أيام من استعمالها أن نحو 60 ألف شخص لم يتمكنوا من التأكد على نحو دقيق مما إذا كانوا مصابين بالفيروس.
وفي الأسبوع الماضي، حذر ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيف بوريل، من وجود "مكون من الجغرافيا السياسية يتضمن الصراع على النفوذ من خلال سياسات الكرم"، مشيراً إلى أن "الصين تروج بقوة لرسالتها القائلة إنها شريك مسؤول يعتمد عليه بخلاف الولايات المتحدة".
وكان المغرب توصل بشحنة معدات طبية من الصين تكلفت شركة الخطوط الملكية الجوية بنقلها إلى البلاد، وتتضمن أجهزة تنفس اصطناعي وقفازات طبية وكمامات وبذلا واقية وأجهزة كاشفة لفيروس كورونا الجديد.
وأشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن عدداً من الدول الأوروبية أرجعت بالفعل شحنات إلى الصين، خصوصاً تلك المتعلقة بالأقنعة، بعدما تبين لها أنها لا تستجيب لمعايير الوقاية.
وذكر الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن المغرب يتوفر على معمل يصنع الأقنعة الطبية محلياً، مطلوب منه رفع مستوى الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه الفترة الاستثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث إن المغرب توصل بآلات طبية من الصين، وهو الأمر الذي يستوجب من السلطات المغربية التأكد من جودتها عند التسليم، خصوصاً أن الصين معروفة ببيع المنتجات حسب الأسعار وطلب الزبون.
ولفت المصدر إلى أن هذه السلع يجب أن تخضع لمراقبة من متخصصين في المعدات الطبية وإرجاعها في حال لم تكن مستجيبة لمعايير الجودة المطلوبة؛ لكن الأمر يثير التساؤل حول ما إذا كانت البلاد تتوفر على اختصاصيين وكفاءات كافية يمكنها مراقبة جودة هذه الآليات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
je ne crois absolument pas les chinois
je ne fait confiance absolument pas les produit chinois
merci hespress
أحسن أننا مازلنا في عصر الجاهلية إشتريتموها والآن تشكون في جودتها الشك قبل الشراء وليس بعد على من تضحكون ....يا ليتني أستطيع مقاضاتكم ...ولكن يوجد يوم الحساب لاندري مع من نتحارب ؟ امع الجهل الذي نعيش فيه ؟ او مع مستوى الصحة بالمغرب ؟ او مع المسؤولين ؟ امع المنتخبين ؟ ليت أدري ......الله المستعان
المنتجات الصينية اكبر خطر على صحة الناس و اكيد بعد مرور هذه الازمة سيتم تغير السياسة اتجاه الصين التي تسببت بمصائب للبشرية .
دولة الصين اشد خطرا على البشرية من كل دول العالم .
ثمن جهاز التنفس كانت تبيعه الصين ب 4000 أورو..والأن قفز ثمنه ل أكثر من 40000 أورو..والجودة جد رديئة
لكن هذا هو مصير الدول التي تعتمد على السياحة والفلاحة...
والله أعلم...
قد فعلت نفس الشيئ مع هولندا لاكن هذه الاخيرة تعمل ببرامج خاصة
قبل استعمال المعدات قاموا بفحصها مختصون اكتشفوا انها غير صالحة للاستعمال
دول العالم الثاث التي بعثت اليها الصين هذه المعدات لا اضن انهم سيكتشفون الخدعة
المغرب قد يكون اكتشف الخلل او سمع بالخدعة ثم قام بالعينة