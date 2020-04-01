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الرئيسية | مجتمع | شكوك تلف جودة مُعدات وأجهزة طبية صينية مُرسلة إلى المغرب

شكوك تلف جودة مُعدات وأجهزة طبية صينية مُرسلة إلى المغرب

شكوك تلف جودة مُعدات وأجهزة طبية صينية مُرسلة إلى المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:00

تحوم شكوك حول جودة المعدات الطبية التي أرسلتها الصين إلى عدد من الدول الأوروبية، وتتضمن أجهزة اختبار وأقنعة طبية وكمامات، لكونها لا تطابق المعايير المطلوبة.

ونشرت عدد من الصحف الأوروبية أن إسبانيا وتركيا وهولندا رفضت هذه المعدات المصممة لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أنها "تتضمن عيوباً في التصنيع".

واضطرت وزارة الصحة الهولندية إلى سحب 600 ألف قناع كانت ضمن شُحنة وصلت من الصين يوم 21 مارس المنصرم، قبل توزيعها على الفرق الطبية العاملة على الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.

وذكر مسؤولون في وزارة الصحة الهولندية أن مقاسات الأقنعة لم تكن مناسبة، وأنها لم تعمل على النحو المطلوب رغم وجود شهادات جودة مرافقة، ولذلك قررت السلطات تعليق استخدام أي معدات من هذه الشحنة والامتناع عن توزيعها.

كما واجهت الحكومة الإسبانية مشاكل مماثلة مع معدات اختبار كانت قد طلبتها من شركة صينية، إذ اكتشفت بعد أيام من استعمالها أن نحو 60 ألف شخص لم يتمكنوا من التأكد على نحو دقيق مما إذا كانوا مصابين بالفيروس.

وفي الأسبوع الماضي، حذر ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيف بوريل، من وجود "مكون من الجغرافيا السياسية يتضمن الصراع على النفوذ من خلال سياسات الكرم"، مشيراً إلى أن "الصين تروج بقوة لرسالتها القائلة إنها شريك مسؤول يعتمد عليه بخلاف الولايات المتحدة".

وكان المغرب توصل بشحنة معدات طبية من الصين تكلفت شركة الخطوط الملكية الجوية بنقلها إلى البلاد، وتتضمن أجهزة تنفس اصطناعي وقفازات طبية وكمامات وبذلا واقية وأجهزة كاشفة لفيروس كورونا الجديد.

وأشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن عدداً من الدول الأوروبية أرجعت بالفعل شحنات إلى الصين، خصوصاً تلك المتعلقة بالأقنعة، بعدما تبين لها أنها لا تستجيب لمعايير الوقاية.

وذكر الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن المغرب يتوفر على معمل يصنع الأقنعة الطبية محلياً، مطلوب منه رفع مستوى الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه الفترة الاستثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث إن المغرب توصل بآلات طبية من الصين، وهو الأمر الذي يستوجب من السلطات المغربية التأكد من جودتها عند التسليم، خصوصاً أن الصين معروفة ببيع المنتجات حسب الأسعار وطلب الزبون.

ولفت المصدر إلى أن هذه السلع يجب أن تخضع لمراقبة من متخصصين في المعدات الطبية وإرجاعها في حال لم تكن مستجيبة لمعايير الجودة المطلوبة؛ لكن الأمر يثير التساؤل حول ما إذا كانت البلاد تتوفر على اختصاصيين وكفاءات كافية يمكنها مراقبة جودة هذه الآليات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - To be or not to be الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:13
السلع الصينية أغلبها صناعة مغشوشة .إسبانيا أكشفت ان أجهزة الفحص التي إستقدمتها من الصين لا ثخضع لمعاير الجودة كذلك هولندا أيضا أعادث الآلف من الكمامات للصين لأنها لا تخضع لمعايير الجودة .حذاري من وضع الثقة في المنتوجات الصينية.
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19
2 - متقاعد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:14
قولو بسم الله وتوكلوا على وباراكا من لهضرا الخاويا
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-23
3 - Hassan الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:15
المغاربة ما يديو ما يجيبو قضي بلي عطا الله الحمد لله المناعة ديالنا لا بأس بها
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-5
4 - Marocain du denmark الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:15
je ne crois absolument pas les chiffres des morts et infectees en chine
je ne crois absolument pas les chinois
je ne fait confiance absolument pas les produit chinois
merci hespress
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6
5 - البيضاوي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:16
السلام عليكم جميعا
أحسن أننا مازلنا في عصر الجاهلية إشتريتموها والآن تشكون في جودتها الشك قبل الشراء وليس بعد على من تضحكون ....يا ليتني أستطيع مقاضاتكم ...ولكن يوجد يوم الحساب لاندري مع من نتحارب ؟ امع الجهل الذي نعيش فيه ؟ او مع مستوى الصحة بالمغرب ؟ او مع المسؤولين ؟ امع المنتخبين ؟ ليت أدري ......الله المستعان
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1
6 - حمزة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:16
شدو و سكتو .. قهرتونا بالهضرة و أنتم ما دايرين حتى الإختبارات للمخالطين كبحال الناس، عاد كطعنو فالمعدات الطبية ؛ لنفترض لقيتو فيها الديفو! اش غادي تقولو ليهم ؟ و واش عندكم القدرة انكم تهضرو؟ كتعجبونا غير منين كتقارنونا مع دول هاربة علينا بسنوات ضوئية !!!
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-1
7 - N.H الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:16
حداري ثم حداري من الصين و ما تصدره من فيروسات و اليوم من منتجات رديئة و مغشوشة
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11
8 - حدو الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:17
مادام امكانياتنا الحالية ساعدتنا على التحكم في الوضع لقلة عدد المصابين ظقارنة ببعض الدول . ومادام اىمواطنون في منازلهم .فانه ليس من الضروري استعمال هذه المنتوجات الصينية
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4
9 - ضد الضد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:17
السلع الصينية معروفة عالميا قلة الجودة و رخيصة الثمن. قبل أن ينتشر وباء كورونا كنا نقتني السلع الصينية حسب قدرتنا الشرائية سواء الألبسة او الأجهزة الإلكترونية و الهواتف النقالة لأنها في متناول الجميع. و من يريد الجودة بالسوق لا يخلى منها ... زيد الطحين زيد الماء...
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4
10 - طيفو شراقة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:17
السلام الخوت بلد الصين الغش فى البضائع يسري في عروقهم وهده الشهادة حكم التجربة 17سنة والسلام
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7
11 - سعيد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:17
اغلب الكفاءات الطبية المغربية هاجرت الى الخارج ايام الوردي.وهي اليوم في الخطوط الامامية في فرنسا وكندا. والسبب معروف عند العام.
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7
12 - omar us الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:18
حرام عليهم فالأول صدرو الفيروس و دابا كيصدرو الخردة لي ماغاتنفع في والو. بعد انتهاء هذه الأزمة يجب مراجعة الأوراق مع الصين لان فيها التقوليب بزاف و حنا ما كنبغيوش لي يقولبنا خصوصا في زمن المحنة
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6
13 - اسامة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:18
هذا امر واضح حتى اجهزة الكشف السريع الصينية لا تعلم بشكل جيد و هو ما يمكن ان يسبب خطر كبيرا. فيمكن لشخص عمل تشخيص سريع و يعطيه الجهاز انه غير مصاب و في الحقيقة هو مصاب و يخرج فرحا و يبدا بنشر الفيروس بدون ان يشعر .
المنتجات الصينية اكبر خطر على صحة الناس و اكيد بعد مرور هذه الازمة سيتم تغير السياسة اتجاه الصين التي تسببت بمصائب للبشرية .
دولة الصين اشد خطرا على البشرية من كل دول العالم .
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7
14 - مواطن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:18
الصين أكبر مستفيد حال من كورونا..
ثمن جهاز التنفس كانت تبيعه الصين ب 4000 أورو..والأن قفز ثمنه ل أكثر من 40000 أورو..والجودة جد رديئة
لكن هذا هو مصير الدول التي تعتمد على السياحة والفلاحة...
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4
15 - ناشيونال الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:18
الصين تبيع القرد و تضحك على من اشتراه
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8
16 - مهدي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:18
ليس من الممكن الجزم في اقوال الدول الاوروبية، على أن المعدات الطبية تالفة او هي دون المستوى، قد يكون للامر علاقة سياسية، أما الخطير في هذه الشكوك والأقوال هو كون الأطر الطبية المغربية ستفقد الثقة في هذه المعدات التي من المفروض أن تحميهم من انتقال العدوى لهم ، وأيضا شكوكا حتى في مصداقية نتائج التحاليل والاختبارات المنجزة بها.
والله أعلم...
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-1
17 - mimoun الأربعاء 01 أبريل 2020 - 15:18
هذا فعل خسيس
قد فعلت نفس الشيئ مع هولندا لاكن هذه الاخيرة تعمل ببرامج خاصة
قبل استعمال المعدات قاموا بفحصها مختصون اكتشفوا انها غير صالحة للاستعمال
دول العالم الثاث التي بعثت اليها الصين هذه المعدات لا اضن انهم سيكتشفون الخدعة
المغرب قد يكون اكتشف الخلل او سمع بالخدعة ثم قام بالعينة
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