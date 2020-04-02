الرفع من صوت القرآن في زمن "الطوارئ الصحية" يثير سجالا مغربيا

هسبريس – نور الدين إكجان

عملُ القواد من أجل مرور إجراءات الحجر الصحي في أحس الظروف لا يخلو من مشاكل مركبة في علاقتهم بالمواطنين؛ فالمكوث بالبيت بات أمرا متقبلا، لكن طيفا كبيرا من المغاربة يرفض بشكل مستمر أن يكون حجره هادئا بالنسبة لجيرانه، تارة بالموسيقى وتارة بالقرآن.

وغير ما مرة رصدت الكاميرات تحركات السلطات العمومية من أجل ثني المواطنين عن الدعاء بالصراخ، أو تشغيل مقاطع موسيقية أو نصوص قرآنية بصوت مرتفع، بالنظر إلى وجود مرضى وعاملين تزعجهم وتقض مضاجعهم مكبرات الصوت.

وفي واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخلت قائدة بأحواز وجدة لدى رجل طاعن في السن لأن يخفض صوت القرآن، لأن في ذلك خرقا للقانون، مناشدة إياه المكوث بالبيت والاستماع إلى ما يريد بهدوء تفاديا للمشاكل.

ولم تتقبل أغلب التعليقات سلوك القائدة بسبب لجوئها إلى الصراخ لثني الرجل عن رفع الصوت، أو لكونه متعلقا بالقرآن، وهو ما يفترض التسامح بحسبهم، فيما اتجهت آراء أخرى إلى اعتبار الأمر خرقا للقانون وجب التعاطي معه بشكل محايد وموضوعي.

وبالنسبة لأحمد عصيد، الباحث في الشأن الديني، فإن الأمر مرتبط بضعف الثقافة القانونية للمغاربة؛ فكثير من التجاوزات يراها الناس مشروعة، في حين إن كل الأمور مؤطرة بقانون، بما في ذلك صوت الأذان، حيث أصدرت وزارة الأوقاف مذكرة تنظم مستوى الصوت.

وأضاف عصيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاستماع إلى القرآن لا يجب أن يتم على حساب الآخرين، متذكرا أنه ذات مرة استقل القطار، فإذا بأحد الركاب يطلق آيات عبر هاتفه بصوت مرتفع، فطلب منه بلطف أن يخفض الصوت، لكن الرجل واجهه بالعناد والشتم.

وأورد المتحدث أن هذه العقليات غير مواطنة، وأصحابها لا يعرفون حقوقهم بالشكل المطلوب، مؤكدا أن تدخل القائدة قانوني، موردا أن "المغاربة بحاجة إلى التربية والتأطير"، منتقدا "سيادة التدين الفولكلوري المعتمد على المظاهر الخارجية المبالغ فيها".

وسجل عصيد أن "استعراض التدين لا يعني الصلاح، فمن الممكن أن يكون المتفاخر بتدينه إنسانا سيء الأخلاق"، مؤكدا أن "انتشار هذه السلوكيات يعود بالأساس إلى ضعف التربية وغياب فكرة العيش المشترك، وتقبل الآخر".