24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:36
|17:05
|19:52
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حجز نصف طن من "الماحيا" بمدينة أكادير
- حالة الطوارئ الصحية تلغي تصوير "سلسلة كبور"
- مهندسون ينتقدون ضعف الدعم المقرر ضد كورونا
- "يا ورد من يشتريك؟! .. وباء كورونا يُذْبل "أزهار هولندا"
- اضطرابات شفاء الجروح .. هذه الأسباب وطرق المواجهة
سلطات اسطنبول تدفنُ جثّة مهاجر مغربي مقتول برصاص "اليونان" (5.00)
عندما عمّ الطاعون بوادي المغرب .. خلاء الأمصار وغلاء الأسعار (5.00)
- وزارة الصحة: 40 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 642 - (130)
- شكوك تلف جودة مُعدات وأجهزة طبية صينية مُرسلة إلى المغرب - (117)
- السلطات والجمعيات تواجه "زحف كورونا" في غياب المنتخبين بالمغرب - (98)
- بنحمزة يدعو إلى إخراج الزكاة قبل الموعد لمساعدة "فقراء كورونا" - (91)
- لماذا تراجع معدل فحوصات الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا؟ - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تسجيل 12 إصابة مؤكدة بكورونا بالمملكة .. الحصيلة: 654 حالة
كشفت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 654 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2691 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 29 حالة بزيادة 3 متعافين، وعدد الوفيات بلغ 39 ضحية بزيادة وفاتين، حتى الساعة التاسعة ليلا.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.