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الرئيسية | مجتمع | تسجيل 12 إصابة مؤكدة بكورونا بالمملكة .. الحصيلة: 654 حالة

تسجيل 12 إصابة مؤكدة بكورونا بالمملكة .. الحصيلة: 654 حالة

تسجيل 12 إصابة مؤكدة بكورونا بالمملكة .. الحصيلة: 654 حالة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:25

كشفت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 654 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2691 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 29 حالة بزيادة 3 متعافين، وعدد الوفيات بلغ 39 ضحية بزيادة وفاتين، حتى الساعة التاسعة ليلا.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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