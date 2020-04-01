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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: 40 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 642

وزارة الصحة: 40 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 642

وزارة الصحة: 40 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 642
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 17:59

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 40 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 642 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2653 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 26 حالة، وعدد الوفيات 37 حالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - مومو الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:11
باربي السلامة القضية غادا وكطلع الله يحد الباس اصافي الشعب مزال واخد هادشي بالضحك خليك فدارك خليك فدارك
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2 - ولد البلاد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:12
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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3 - محمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:13
ياربي تحفظ مغربنا من هدا الوباء في اقرب أجل
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4 - مغربي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:13
الحمد لله الأعداد في تناقص. اللهم أرفع برحمتك هاذ الوباء عنا يا أرحم الراحمين.
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5 - خالد امير . الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:14
للاسف تم تسجيل حالتين بجهة العيون .
والحمد لله نتمنى ان تنخفض معدلات الاصابة في الايام القادمة .
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6 - souhail الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:14
الحمد لله على كل حال
نلاحظ أنه هناك تحسن تدريجي في الاحصائيات المعلن عنها من طرف الوزارة .
ان شاء الله سيتم احتواء هذا الفيروس كليا و تعود الحياة الى ماكانت عليه.
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7 - مواطن من سلا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:15
الله يلطف بنا. مزيدا من الالتزام بالحجر الصحي و بالتعليمات الموصى بها من الجهات المسؤولة.
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8 - HAFID الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:15
يارب العالمين اللهم اجرنا وأصلح أحوالنا من كل الاسقام، وفرج همومنا و احزاننا.
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9 - reda الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:16
الأسبوعين المقبلين حاسمان. ستنخفض درجة الحرارة ، مما يعزز بشكل كبير انتشار الفيروس بسرعة عالية جدًا ، مثل ما حدث في إيطاليا وفرنسا. إذا قاومنا وبقينا في المنزل للأسبوعين المقبلين ، في نهاية أبريل سترتفع درجات الحرارة وسيفقد الفيروس قدرته على الانتشار إن شاء الله. يجب أن يدرك كل الشعب المغربي هذا الواقع. ابق في المنزل للأسبوعين المقبلين ، إنه أمر بالغ الأهمية وحازم للغاية إن شاء الله
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10 - خبير علم الجراثيم الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:16
الطب البديل هو الحل نقولها ونكرر
طب الأعشاب سيتبث التفوق إن شاء الله ولا تنقص سوى الإرادة والقرار عند العرب
La médecine alternative est la solution que nous disons et répétons La phytothérapie répandra l'excellence, si Dieu le veut, et ne manquera que de la volonté et de la décision des Arabes.
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11 - Hicham الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:17
نداء الى ادارة الجمارك المرجو وضع كل المحجوزات الصالحة للاستهلاك رهن اشارة السلطات لتقديمها للمحتاجين .
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12 - مغربية حرة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:17
اللهم رب الناس اذهب البأس واشف كل المصابين بهذا الوباء اللهم ارفع عنا البلاء وعلى سائر البشرية اجمعين
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13 - رشيد المكناسي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:17
ان شاء الله لما يرفعون من عدد الفحوصات سنحصي الارقام الخيالية بسبب سياسة هدا التقشف
ربي ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين
اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا
لا يخدعكم الرقم في التاسعة سنسع 30 اخرين بفحوصات قليلة
اجلسوا في بيوتكم و استغفروا ربكم . قطاع الصحة في المغرب الاسوء عربيا
تونس اعطت للمحتاجين تقريبا 2200 درهم مغربية طيلة الازمة و المغرب 800 درهم و الله اعلم هل سيعطونها لجميع المحتاجين ام فقط فئة معينة معزولة مسبقا
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14 - Simo 445 الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:17
وزارة الصحة تضحك على الشعب المغربي بهذه الاختبارات القليلة اليومية
فقط السيدة التي أقامت وليمة وتوفيت بعد ذلك يجب اختبار آلاف الناس الذين خالطوا مخالطيها بعد ذلك.
ما تقوم به الوزارة خطير جدا!!
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15 - brahim milano الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:17
تيبان ليا التعاطي ديال الدول مع كورونا بحال ملي تتكون لاعبا شي فرقة مع أخرى أ الفرقة أخرى ممعروفاش أ تاتبان ليك عيانا،الفرقة اللي ماتاتحتقارهاش أ تاتوجد ليها مزيان هي ا اللي تاتربحها واخا تكون عيانا (بحال المغرب)،أ ما الفرقة اللي تحسب راسها واعرا أ تاتستاهن بها هي اللي تتخسر أ بنتيجة كارثية بحال اللي جاري لميريكان دابا،الله يحفظنا أيحفظ بلادنا ،أ يحفظ المسلمين أ يحفظ العالم كلو ،أ نبقاو فدارنا.
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16 - taoufik meknesi الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:18
مزيدا من الصبر والتضحية، يجب رد الجميل للشعب المغربي الشجاع بعد كورنا
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17 - عبد العزيز الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:19
الحمد لله
بدأت الارقام لحد الان في الانخفاض ولله الحمد وهذا نتيجة لوعي الجميع
واصلو التحدي رحمكم الله
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18 - Rachid الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:19
اللهم رب الناس أذهب البأس وٱشف أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما
بٱسم الله الذي لا يضر مع ٱسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
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19 - نلتزم بيوتنا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:19
لنلتزم جميعا في بيوتنا فقد نجم عن سلوكنا الحضاري هبوط وتراجع في معدل الاصابات ولله الحمد ، انما هذا تشجيع فقط وليس غرور بل تشجيع يرفع من قيمة حجرنا الصحي كي ندرك ان الحجر هو الحل، ولا تنسو الصلاة و الدعاء
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20 - Ingénieur الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:19
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ) (42)
البأساء : الفقر و الضيق
الضراء : هو المرض كما قال ايوب :(اني مسني الضر)
يا اخواني اكثر من 600000 فقدوا عملهم في المغرب والملايين المملينة عبر العالم مما سيولد فقرا وبأسا كبيرا....و حوالي 915000 مصاب بفيروس كورونا عبر العالم وهي في تزايد صاروخي مع نسبة وفيات 19% مقارنة بنسبة الحلات التي شفيت. لحد الآن 46000 حالة وفاة... التضرع إلى الله يبقى الحل الوحيد للخروج من الضيق والفقر والضر، لأن الله يريد بذلك تضرع عبده والرجوع اليه
(أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا‏...)
لانستثني بذلك الأخذ بالأسباب فهو ضروري مثل: الحجر الصحي و الوقاية وإعانة الفقراء
ياخواني لا اعلم لماذا حتى الآن وزارة الصحة لم تتكلم عن اسخراج مصل المتعافين من كورونا واعطاؤه للمصابين الجدد لأن المصل فيه مضادات حيوية anticorps de corona قادرة على الفتك بكورونا في دقائق وبكل سهولة...
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21 - Désolé الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:19
La vitesse du dépistage est capitale.
Le nombre des PCR est très nulle au maroc.
Alors en Belgique un petit
pays de l Europe 3000 PCR par jour et au maroc presque 3000 PCR par mois.chose que me le ministre marocain de la santé doit soulever. Tres bon courage pour le corsp médical.


Pharmacien. Les autorités ;police forces auxiliaires ;gendarmerie royale .
Dommage pour le reste du gouvernement
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22 - Marra الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:19
اللهم لك الحمد على لطفك نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اشفي المرضى وارحم الموتى واحفظنا من هاد الوباء يارب انت القادر على كل شيء
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23 - مغربية من الناظور الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:19
اتمنى ان يستمر عداد الاصابات الجديدة في نزول .هذه الجائحة علمتنا الكثير ووضعتنا امام انفسنا. امام اخطائنا و عيوبنا و مكامن قوتنا. و بعد ان تزول علينا أن نبدأ في بناء مغرب ما بعد الجائحه. البلد الذي ينتظر من الاخرين انقاذه مصيره الى زوال
رحم الله موتانا و شافى مبتلانا و مرضانا
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24 - Agadir الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:20
الحمدلله، عدد المصابين يتناقص تدريجيا، نتمى الشفاء العاجل لكل مريض، و الرحمة و المغفرة لكل المتوفي.
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25 - Anas الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:20
الحمد لله الأرقام في تراجع بقاو في ديوركم
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26 - Ingénieur x الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:20
Des annonces comme celle ci ne doivent plus être acceptées ni acceptables. Ses chiffres doivent être accompagnés systématiquement de l’annonce du nombre de tests effectués. On peut faire zéro test et avoir zéro cas aussi!! Dites nous le nombre de tests effectués et pourquoi sont-ils toujours très bas!!! On est peut-être à côté de la réalité de l’évolution de la contagion avec peu de tests effectués.
Merci
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27 - متتبعة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:20
ياربي السلامة غادية وكاتزيد ياربي تنزل شي رحمة
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28 - مغربي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:21
الحمد لله اللهم اخفض بلادنا
اللهم جنبنا هذا الوباء
اللهم إننا نحن إلى مسجدنا وأهلنا وأعمالنا
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29 - بوجدور الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:21
مدينة بوجدور بالصحراء ظلت نظيفة نقية من الفيروس الى ان اتى اليها شخص قاطعا مسافة 600 كيلومتر في وقت تم منع جميع التنقلات بين المدن .
مر عبر العديد من المدن والسبب شاحنة نقل
كل المجهودات التي تبدلوها الدولة والمواطنين ينسفها سائق شاحنة للاسف ويعرض المدينة كلها للخطر والاصابات ستزداد بالمدينة في الايام القادمة بكب تاكيد
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30 - abdallah marrakech الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:21
الحمد لله بشرى الاصابات في انخفاض في تلاتة الأيام الأخيرة وذالك بفضل الله عز وجل واخد بالأسباب هي المكوث داخل المنازل التزموا من فضلكم .اللهم فرج عنا وأبعد عنا هدا الضرر واحفظ اهلنا وإخواننا واحبتنا جيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمومنين والمومنات يارب
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31 - med الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:21
كما قال السيد اليوبي المزيد من الصبر ستنفرج ان شاء الله
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32 - اخوكم حسن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله الحمد الرحمة كتنزل أو النتائج الحميدة كتبان مزيدا من الصبر عارفين باللي كلشي دخلو شوية الملل لكن لا تقنطوا من رحمة الله كلشي غادي يكون مزيان أو غادي نصليو قريب فالمساجد أو غادا ترجع الأمور كيفما كانت
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33 - جمال جمال الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:22
يوم الاحد سجلت 104 حالة ،الاثنين 71 حالة، الثلاثاء 68 حالة، ، اليوم 40 حالة إدن الحمد لله نرى تراجع وإنخفاض عدد الحالات يوم بيوم . اللهم ٱحفظ بلدنا من هدا الوباء
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34 - مواطن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:23
انخفاض ملحوظ فوتيرة الحالات الحمد لله ، غير شوية دالصبر للناس ف ديورهوم جوج سيمانات نتهناو من المرض
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35 - محمد أشبو الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:23
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذا الوباء، فإننا ضعفاء، فقراء، لا نستطيع تحمل ذلك، خصوصا في المغرب، الأجهزة الطبية غير كافية لجميع المواطنين، لذلك نطلب منهم اتباع النصائح و الارشادات التي توجهها الدولة قصد الاحتراز من الفيروس كوفيد-19.
بهذا نسيطر على هذا الوباء و ترجع المياه الى مجاريها.
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36 - مواطن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:23
الاختبارات

الاختبارات

الاختبارات وبسرعة

قبل تفشي الوباء
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37 - abdo الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:23
الحمد لله الامور تحت السيطرة القادم افضل ان شاء الله التزموا بيوتكم يرحمكم الله
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38 - رباطي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:24
الدول كتخدم وكتبحث وكتعالج والطاقم الطبي في خدمة المواطنين ونتوما غير كتحصيو الناس وكدخلوهم تحبسوهم في سبيطارات خانزين بدون اكل بدون أغطية بدون شراب بدون مرحاض بدون.....، والله كتضحكوني الطب والأطباء عدنا دون المستوي ما كيعرفوش حتي دوليبران شنو فيها وكلهم جالسين فالسبيطارات عاطينها غير القهاوي والتفرعين والدوران والرشوة ومحاطين بالسيكيريتي والله قمة التخلف. والملك عيا يصلح فيكم ولكن نتوما ولفتو الرشوة والنعاس. أنا بعدا فالمغرب كنتيق غير فسيدنا محمد السادس الله ينصرو. عااااااااااش الملك.
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39 - يوسف الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:24
الصحراء ومدينة بوجدور خاصة ضحية النقل السري اليها للاسف وظهور حالتين للفيروس .
هذا ما نبهنا اليها مرارا والقادم اسوأ
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40 - عادل الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:24
الحمد لله الحصيلة اليومية في تناقص
الله يخليكم بقاو في الحجر الصحي رآه مازال الطريق طويل
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41 - مواطن قلق الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:25
للاسف هاد الاخبار مكتفرحش حيت لي باقي مخبي و متكشفش عليه هو لي باقي غيفرق المرض على الناس و شي يعطي لشي حتى نوليو في ما لا تحمد عقباه ،،
خاص المغرب يوصل لـ 50 الف و 100 الف و 200 الف كشف ويبانو اصابات كتيرة تفوق 5 الاف عاد ندويو ،، اما هاد الكشفوات ديال 40 و 50 راه غير تيزيدو يخلعونا
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42 - عادل الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:25
الحمد لله على قدرك و قضاءك ياربي تكون بادرة و أمر منك في نقصان عدد الاصابات و الوفيات و ان ترفع عنا و على الامة الاسلامية و العالم باسره هذا الوباء.آمين
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43 - Sabrina الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:25
انشاء الله سيمانة أخرى اوصافي اتوحشت لبحر.
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44 - مواطنة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:25
الحمد لله عدد الحالات الجديدة في تناقض، أن دل هذا على شيء فإنما يدل على انضباض المغاربة و نجاح الخطة المغربية الاستباقية، الحمد لله
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45 - الرءي الآخر الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:26
كل يوم ننتضر الارقام في الجزائر و بعد ساعة نعلن عن ارقامنا !
كل العالم يعلم أن الارقام الدي يقدمها المغرب مغلوطة !
المغرب يخفي الحقيقة و الارقام الصحيحة هي اكبر بكثير..
و لكن ستضهر الحقيقة في الاخير ..
لأن الوفيات لا نستطيع اخفاءها.
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46 - AHMED Elouathi الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:26
السلام عليكم
الأرقام الأخيرة واللتي تبين تراجع في عدد الحالات مؤشر خير ونتمنى أن نصل إلى صفر حالة في أقرب وقت إن شاء آلله وهذا رهين بالتزامنا بيوتنا حتى تعود الحياة في نفوسنا ونلقى ونقبل أحبابنا والدنيا ابناءنا إخواننا ازواجنا وكل عزيز علينا
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47 - عبد الله الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:26
العدد في تزايد منتظم . مما يلزم اتخاد كل الاحتياطات اللازمة فالفيروس ينتشر في صمت رهيب
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48 - نحيم الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:26
لماذا هناك تقصير في التحاليل ؟ مؤشرات شيئا ما ايجابية على العموم ولكن يجب الاهتمام جيدا بالمرضى ورفع معناوياتهم انه مهم في شفائهم الله يحفظ شعبنا و بلدنا من هذا الوباء
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49 - مغربي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:26
الحمد لله العدد في تناقص، اللهم ابعد عنا هذا الوباء
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50 - Ahmad الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:27
الحمد لله في انخفاض منذ الاحد الماضي تحياتي للشعب الصامد معنا
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51 - مواطنة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:27
لقد بدأ العداد بالنزول نتمنى ان نتجاوز هذه المحنة بإذن الله سبحانه وتعالى.
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52 - Hicham الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:27
الحمد لله ارى التفاؤل والحمد لله في أعين المسؤول الصحي وأريد أن اجدد التدكير لجملة مهمة يجب الأخد بنا وهي أنه يجب الحيطة والحذر حتى داخل المنازل لأنه كان هناك 70 شخص لا تظهر عليه اعراض رغم حمله الفيروس .اتمنى ان نرى منحى تنازلي لهدا الوباء .والله على كل شيء قدير.
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53 - حفيظي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:28
نسأل العلي العظيم أن يرفع هنا هذا البلاء و تبقى الوقاية الوسيلة الناجعة لوقف الإنتشار الفيروسي و هي المكوث في المنازل
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54 - yanass الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:28
الحالات في انخفاض وشتا تبارك الله طاحت لك الحمد والشكر يا الله
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