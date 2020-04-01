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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: 40 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 642
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 40 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 642 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2653 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 26 حالة، وعدد الوفيات 37 حالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
والحمد لله نتمنى ان تنخفض معدلات الاصابة في الايام القادمة .
نلاحظ أنه هناك تحسن تدريجي في الاحصائيات المعلن عنها من طرف الوزارة .
ان شاء الله سيتم احتواء هذا الفيروس كليا و تعود الحياة الى ماكانت عليه.
طب الأعشاب سيتبث التفوق إن شاء الله ولا تنقص سوى الإرادة والقرار عند العرب
La médecine alternative est la solution que nous disons et répétons La phytothérapie répandra l'excellence, si Dieu le veut, et ne manquera que de la volonté et de la décision des Arabes.
ربي ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين
اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا
لا يخدعكم الرقم في التاسعة سنسع 30 اخرين بفحوصات قليلة
اجلسوا في بيوتكم و استغفروا ربكم . قطاع الصحة في المغرب الاسوء عربيا
تونس اعطت للمحتاجين تقريبا 2200 درهم مغربية طيلة الازمة و المغرب 800 درهم و الله اعلم هل سيعطونها لجميع المحتاجين ام فقط فئة معينة معزولة مسبقا
فقط السيدة التي أقامت وليمة وتوفيت بعد ذلك يجب اختبار آلاف الناس الذين خالطوا مخالطيها بعد ذلك.
ما تقوم به الوزارة خطير جدا!!
بدأت الارقام لحد الان في الانخفاض ولله الحمد وهذا نتيجة لوعي الجميع
واصلو التحدي رحمكم الله
بٱسم الله الذي لا يضر مع ٱسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
البأساء : الفقر و الضيق
الضراء : هو المرض كما قال ايوب :(اني مسني الضر)
يا اخواني اكثر من 600000 فقدوا عملهم في المغرب والملايين المملينة عبر العالم مما سيولد فقرا وبأسا كبيرا....و حوالي 915000 مصاب بفيروس كورونا عبر العالم وهي في تزايد صاروخي مع نسبة وفيات 19% مقارنة بنسبة الحلات التي شفيت. لحد الآن 46000 حالة وفاة... التضرع إلى الله يبقى الحل الوحيد للخروج من الضيق والفقر والضر، لأن الله يريد بذلك تضرع عبده والرجوع اليه
(أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا...)
لانستثني بذلك الأخذ بالأسباب فهو ضروري مثل: الحجر الصحي و الوقاية وإعانة الفقراء
ياخواني لا اعلم لماذا حتى الآن وزارة الصحة لم تتكلم عن اسخراج مصل المتعافين من كورونا واعطاؤه للمصابين الجدد لأن المصل فيه مضادات حيوية anticorps de corona قادرة على الفتك بكورونا في دقائق وبكل سهولة...
Le nombre des PCR est très nulle au maroc.
Alors en Belgique un petit
pays de l Europe 3000 PCR par jour et au maroc presque 3000 PCR par mois.chose que me le ministre marocain de la santé doit soulever. Tres bon courage pour le corsp médical.
Pharmacien. Les autorités ;police forces auxiliaires ;gendarmerie royale .
Dommage pour le reste du gouvernement
رحم الله موتانا و شافى مبتلانا و مرضانا
Merci
اللهم جنبنا هذا الوباء
اللهم إننا نحن إلى مسجدنا وأهلنا وأعمالنا
مر عبر العديد من المدن والسبب شاحنة نقل
كل المجهودات التي تبدلوها الدولة والمواطنين ينسفها سائق شاحنة للاسف ويعرض المدينة كلها للخطر والاصابات ستزداد بالمدينة في الايام القادمة بكب تاكيد
بهذا نسيطر على هذا الوباء و ترجع المياه الى مجاريها.
الاختبارات
الاختبارات وبسرعة
قبل تفشي الوباء
هذا ما نبهنا اليها مرارا والقادم اسوأ
الله يخليكم بقاو في الحجر الصحي رآه مازال الطريق طويل
خاص المغرب يوصل لـ 50 الف و 100 الف و 200 الف كشف ويبانو اصابات كتيرة تفوق 5 الاف عاد ندويو ،، اما هاد الكشفوات ديال 40 و 50 راه غير تيزيدو يخلعونا
كل العالم يعلم أن الارقام الدي يقدمها المغرب مغلوطة !
المغرب يخفي الحقيقة و الارقام الصحيحة هي اكبر بكثير..
و لكن ستضهر الحقيقة في الاخير ..
لأن الوفيات لا نستطيع اخفاءها.
الأرقام الأخيرة واللتي تبين تراجع في عدد الحالات مؤشر خير ونتمنى أن نصل إلى صفر حالة في أقرب وقت إن شاء آلله وهذا رهين بالتزامنا بيوتنا حتى تعود الحياة في نفوسنا ونلقى ونقبل أحبابنا والدنيا ابناءنا إخواننا ازواجنا وكل عزيز علينا