الحجر الصحي لـ"كورونا" يحوِّل حياة أسرٍ بمارتيل إلى مآس إنسانية

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كُتّاب وآراء
الحجر الصحي لـ"كورونا" يحوِّل حياة أسرٍ بمارتيل إلى مآس إنسانية
مآس إنسانية يعيشها مغاربةٌ قبل صرف المساعدات الخاصة بالفئات الهشّة المقررة من "صندوق كورونا"، بعد فرض العزل الصحي المنزلي عقب إعلان حالة الطّوارئ الصحية لوقف انتشار "كوفيد-19" وما رافق ذلك من وقف مجموعة من المهن الحرّة وغير النّظامية التي تعدّ المورد المالي الوحيد لكثير من الأسر.
وتُظهِر سلسلة من الفيديوهات صوّرها ناشط جمعوي في مرتيل، نواحي مدينة تطوان، وبثها عبر "يوتيوب"، المعاناة اليومية لمواطنين مغاربة تحت العزل الصحي الإجباري في غياب لقمة العيش.
فاطمة، سيدة مسنة تعيش وحيدة، قالت إنّ لا أحد تواصل معها، لا عون سلطة ولا غيره، ولم تتلقّ معونة ولا أي شيء، وأضافت: "عندما أخرج إلى الشارع يعطيني الناس (مساعدة)، وكان هناك رجل يساعدني ولم يعد هنا".
سيدة أخرى مطلّقة، من مارتيل أيضا، قالت إنّ لا أحد في أسرتها يشتغل ليغطّي مصاريفها، وليس عندها أيّ مدخول يومي أو شهري، وتنتظر فقط "الجْوَادْ"، أي المحسنين، نافية أن يكون قد دقّ باب دارها أي أحد من السلطة.
بدوره، قال محمد، ينحدر من الدار البيضاء ويشتغل ماسح أحذية بمرتيل، إنّ "المقدّم" أعطاه ورقة الخروج للبحث عن كسرة الخبز، وأضاف: "ليس عندي ما أصرفه، ولا عمل اليوم. أخرج والمرض يدور (أي ينتشر) لأني أحتاج ما آكله، وليس عندي ما يمكن أكله، وقد بعت هاتفي بسبعين درهما".
كما اشتكت أمّ، أصلها من مدينة الحسيمة وتقطن بمرتيل، عدم توفّرها على درهم واحد بعدما لزم زوجها البيت لمدّة شهرين، وهو الذي كان يشتغل مياوما، وأضافت: "ليس عندنا ما نأكله (...) ولم يصلني مقدّم، ولم تصلني إعانة من أيّ أحد".
بوشتى كراشي، رئيس جمعية أطينكا، قال إنّ هناك حالات توجد في الشارع في قلب مدينة مرتيل خلال فترة الحجر، وهم أطفال في وضعية صعبة أو أطفال الشوارع، يتسوّلون قرب المتاجر ويهربون عندما يرون الشرطة، موردا أنه سألهم فقالوا إنّ أحدا لم يتواصل معهم.
وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ هناك حالات تحدّث إليها في بيوتها كلها نفت أن تكون تلقت أي مساعدة من أي جهة كانت، إلا حالة واحدة قالت إنها توصلت بقفة مؤونة من أحد المحسنين.
وشدد كراشي على أن هؤلاء في حاجة ماسة إلى أيّ مساعدة يسدّون بها رمقهم، وهم ملتزمون بالحجر الصحي، ولتشجيعهم على ذلك، يجب مساعدتهم.
وقال الفاعل الجمعوي ذاته إنّ في الهامش مصائب أخرى، وتساءل: "كيف يعقل أن المقدّمين (أعوان السلطة) لم يصلوا حتى إلى وسط مرتيل، وهنالك حالات لم أستطع تصويرها لم تجد حتى ما تأكله، وأناس رغم الجوع يأبون الخروج وطلب المساعدة من الناس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا بعوضة فما فوقها*
وهذا المخلوق البلاء اصغر من البعوضة بمءات الرات.
وانظرو كيف هز العالم.
فاتقو الله وارجعو ولا تزدادو عنادا.
إننا في وقت نحس فيه بأن البشرية ليست بمهمة عند الراسمالية من الاقتصاد.
شيء أحب أن أدكر بيه دائما نفسي قبل أن أدكر الجميع: أعتقد أننا جميعا نصلي على رسول الله و كلنا مسلمين و من أركان الإشلام الزكاة، و أعني زكاة المال و ليست زكاة الفطر، و الجنيل فيها أن المسلم يختار لمن يعطيها.
الكثير ممن يقرؤون هادا المقال ليسو من مارتيل و لكن في مدنكم و أحيائكم أكيد مسنين و من هم بحاجة الى المساعدة
كان على الحكومة احصاء جميع المحتاجين قبل كورونا، يعني قبل 10 سنوات او اكثر والان يكون كل فقير ومحتاج تصل اليه المساعدة الازمة ويكون كل شخص في بيته ملتزم للحجر الصحي، لا فرق بين غني وفقير في هذه اللحظة، هذه هي المساواة بين الناس.
الله غالب.
هنا يجب أن يبين عن أخلاق المسلمين الحقيقية
هنا يجب أن يظهر إثاره، وأنه يوثر على نفسه ولو كان به خصاصة
هنا يجب أن نرى القرآن يمشي على الأرض، وليس ضجيجا يقض راحة الجيران.
هنا يجب أن نتقرب إلى الله بالصدقة مخفية كانت أو معلنة، وليس بالصدح بالدعاء في الشوارع...
وختاما إن الله لا ينظر إلى صوركم، وإنما ينظر إلى أعمالهم.
وربما قد نشتكي من نقمة وهي خير بلية..
قال تعالى { وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم}
الآية..
الفقر ليس عيبا ولكن هذه التدابير ضرورية لحماية الأنفس من الهلاك..
ولو اشتغلت على أشياء أخرى ستنطلق في أجل الأمراض..والعدوى..
نتمنى الاتزان بالصبر..وترجع المياه إلى مجاريها الظافر جهود الجميع..
والله المستعان