حالات الشفاء ترتفع إلى 29 .. والوفيات تبلغ 39 ضحية بالمغرب

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في المغرب إلى 39 وفاة.

ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 29 حالة بعد تسجيل شفاء 3 حالات، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة على الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 654 حالة.

وكان محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة كشف تفاصيل المدة الزمنية المتعلقة بشفاء المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب، موردا أن معدل الفترة الزمنية للتكفل بالحالات التي شفيت هو 12 يوماً.

وأضاف اليوبي في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، أن هناك حالات شفيت في غضون 6 أيام بعد العلاج كأدنى فترة زمنية، بينما أقصى فترة سجلت هي 22 يوما.