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كُتّاب وآراء
حالات الشفاء ترتفع إلى 29 .. والوفيات تبلغ 39 ضحية بالمغرب
كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في المغرب إلى 39 وفاة.
ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 29 حالة بعد تسجيل شفاء 3 حالات، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة على الساعة التاسعة من مساء اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 654 حالة.
وكان محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة كشف تفاصيل المدة الزمنية المتعلقة بشفاء المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب، موردا أن معدل الفترة الزمنية للتكفل بالحالات التي شفيت هو 12 يوماً.
وأضاف اليوبي في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، أن هناك حالات شفيت في غضون 6 أيام بعد العلاج كأدنى فترة زمنية، بينما أقصى فترة سجلت هي 22 يوما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
سننتصر ان شاء الله نحن في الطريق الصحيح
لا تحزنو سيجعل الله بعد العسر يسر
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت
ولك الحمد بعد الرضى
لك حمد الحامدين
ولك شكر الشاكرين
اامطلوب تعميم التحليل عند المخالطين والمشكوك فيهم وفورا ودلك لاطلاق استعمال الادوية دون انتظار الاعراض ودلك لللللللللللللان نسبة الوفيات مررررررررررفعة وغير مبررة
وصنصبح بذالك اكبر مثالا يحتذئ به في جميع العالم
اعتقد ان هده المستشفيات تقتل اكثر مما تعالج ، لا افهم مادا يقدمون هؤلاء الاطباء لللمرضى .
تخنقون فقط المرضى بالكمامات دون استعمال اجهزة التنفس .اين هي اجهزة التنفس ، ليس لديكم عدد كبير من الحالات الحرجة وبالتالي لن يكون هناك خصاص في اجهزة التنفس لحد الساعة ، لمادا تضعون الكمامات على المرضى ؟؟ هل تريدون علاجهم ام تخافون من العدوى ؟؟
كارثة هاد المستشفيات ،
الموتى 39+29 لتشافاو و فين هو الباقي علامن محسوب 650