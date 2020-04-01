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الرئيسية | مجتمع | حالات الشفاء ترتفع إلى 29 .. والوفيات تبلغ 39 ضحية بالمغرب

حالات الشفاء ترتفع إلى 29 .. والوفيات تبلغ 39 ضحية بالمغرب

حالات الشفاء ترتفع إلى 29 .. والوفيات تبلغ 39 ضحية بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:55

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في المغرب إلى 39 وفاة.

ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 29 حالة بعد تسجيل شفاء 3 حالات، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة على الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 654 حالة.

وكان محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة كشف تفاصيل المدة الزمنية المتعلقة بشفاء المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب، موردا أن معدل الفترة الزمنية للتكفل بالحالات التي شفيت هو 12 يوماً.

وأضاف اليوبي في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، أن هناك حالات شفيت في غضون 6 أيام بعد العلاج كأدنى فترة زمنية، بينما أقصى فترة سجلت هي 22 يوما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - متتبع الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:01
اللهم ارحم كل ميت واشفي كل مريض وارزقه اهليهم الصبر والسلوان
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40
2 - مجرد رأي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:03
مادا لو فرضت الطوارئ لعشرة ايام كاملة الا للضروريات. الاكيد ستعطي نتائج ايجابية وسريعة،
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31
3 - هشام الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:05
امام التفقير الممنهج من المسؤولين الحقيقين في البلد للنظام الصحي تبقا نسبة الوفات متوقعة
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6
4 - GALA الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:05
عدد الحالات المؤكدة في تراجع والحمد لله. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وأن يشفي كل المصابين
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36
5 - بولوز امحمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:06
اللهم عجل بالشفاء وارفع عنا الوباء يا رحيم يارحمان
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35
6 - amine الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:07
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا
سننتصر ان شاء الله نحن في الطريق الصحيح
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30
7 - taha الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:10
الحمد الله على كل حال
لا تحزنو سيجعل الله بعد العسر يسر
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28
8 - كلمة حق الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:11
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد نطلب الشفاء للجميع لايجب عليكم ان تنشروا صور الفرحة والاحتفالات بحالات الشفاء يجب ان تراعوا لمشاعر اهل المتوفين وتقدروا ظروفهم والسلام.
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28
9 - حفيظي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:14
نسأل المولى عز و علا الشفاء لجميع المصابين و ما ذلك على الله بعزيز
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11
10 - شخص مر من هنا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:14
قاليا واحد الدكتور باللي راه ما عندنا والو فالمغرب اجلس فالدار اوما تخرج كان تيسحابلي غير كيخلعني االسعا القضية صدقات بصح.
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13
11 - سعيد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:16
حالات ااشفاء 29 وحالات الوفيات 39 الصورة واضحة وغنية عن التعريف حلل وناقش
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6
12 - الأخ منير الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:17
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت
ولك الحمد بعد الرضى
لك حمد الحامدين
ولك شكر الشاكرين
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4
13 - Ingénieur الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:18
للأسف مازالت وتيرة الوقيات مرتفعة 39وفاة مقابل 29 حالة شفاء حوالي 57% وفيات مقارنة بألمانيا 5%...الله يشافي الباقين لكي تنزل هذه النسبة..نرجوا من وزارة الصحة البحت لإيجاد حلول مثلا اسخدام مصل اامعافين لعلاج اامرضى...أم أننا ننتظر دائما أمنا امريكا وأوروبا لتعطينا الحلول...
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-6
14 - bachir الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:24
المرجو من وزارة الصحة اعطاء معطيات قابلة للاستثمار وفهم هل يتم القيام بما يلزم نطلب الاجابة على اسئلة مثل هل يتم القيام بالتحليل للمشكوك فيهم هل يتم اعطاء الادوية ومتى يتم دلك هل الارقام المعطاة تتم عند المحجورين ام عند اشخاص طليقة....
اامطلوب تعميم التحليل عند المخالطين والمشكوك فيهم وفورا ودلك لاطلاق استعمال الادوية دون انتظار الاعراض ودلك لللللللللللللان نسبة الوفيات مررررررررررفعة وغير مبررة
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4
15 - متفائل بمغرب حديد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:26
انالحمد لله والشكر لله ،اللهم لك الحمد انا جد متفائل انشاء الله المغرب غادي اتحاوز هاته لمرحلة وهاته الجائحة كرونا بكل قوة وتعاون بين كافة اطياف الشعب المتعاون في بينه
وصنصبح بذالك اكبر مثالا يحتذئ به في جميع العالم
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-2
16 - Khalid ca الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:27
البلد الوحيد لي فيه عدد كبير من القتلى بسبب هاد الفيروس بالمقارنة مع الاصابات هو المغرب ،
اعتقد ان هده المستشفيات تقتل اكثر مما تعالج ، لا افهم مادا يقدمون هؤلاء الاطباء لللمرضى .
تخنقون فقط المرضى بالكمامات دون استعمال اجهزة التنفس .اين هي اجهزة التنفس ، ليس لديكم عدد كبير من الحالات الحرجة وبالتالي لن يكون هناك خصاص في اجهزة التنفس لحد الساعة ، لمادا تضعون الكمامات على المرضى ؟؟ هل تريدون علاجهم ام تخافون من العدوى ؟؟
كارثة هاد المستشفيات ،
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-2
17 - مهاجر الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:27
عافاكم شرحو لي.
الموتى 39+29 لتشافاو و فين هو الباقي علامن محسوب 650
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-5
18 - نورالدين الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:30
لمذا لا يعطى معلومات علي التوزيع الجغرافي أو حسب الجهات لعدد الوفيات وحالات الشفاء بالمغرب ؟ وشكرا.
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-3
19 - مواطن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:37
الحمد لله اليوم يتضح ان الإصابات في التراجع. اليوم اقل من عشرين إصابة وهذا شي إيجابي عكس الأيام الماضية اعتقد ان ان الايام القليلة القادمة.ما يقارب ست ايام المقبلة ستكون النتائج أفضل.بحكم الطقس والمدة الزمنية التي مرات عن هذا البلاء. فقط على المواطن الإلتزام بالقواعد واحترام قرار السلطات خصوصا في المدن الكبرى. كا الدار البيضاء الرباط القنيطرة فاس سلا ومراكش.... القادم أجمل وأفضل بإذن الله
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3
20 - مغربي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:40
الحمد لله على كل حال .اللهم شافي مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين
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3
21 - ملاحظ الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:52
نفرح نرقص ونطرب.. لو كان عدد الوفيات :0 والمصابون :0 وبهما ترفع حالة الحظر الصحي إن شاء الله تعالى
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-2
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