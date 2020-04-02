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كُتّاب وآراء
تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 676 حالة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 676 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2726 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب ثبت في 29 حالة، وعدد الوفيات بقي 39 ضحية، دون تغيير منذ إحصائيات مساء أمس الأربعاء.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.