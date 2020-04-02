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جهة مراكش تتصدّر "حالات كورونا الجديدة" بـ11 إصابة مؤكدة

جهة مراكش تتصدّر "حالات كورونا الجديدة" بـ11 إصابة مؤكدة
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 08:40

عرفت جهة مراكش آسفي تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الساعة التاسعة من مساء أمس والثامنة من صباح اليوم الخميس، وهو أعلى عدد في جهات المملكة خلال الفترة نفسها.

وكشفت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، أن جهة الدار البيضاء سطات عرفت تأكيد إصابة 7 حالات إضافية بعد الحصول على نتائج التحاليل المخبرية.

باقي الحالات الجديدة توزعت على جهة بني ملال خنيفرة بإصابتين، وإصابة إضافية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، ثم إصابة أخرى ضمن النفوذ الترابي لجهة سوس ماسة.

وكانت وزارة الصحة قد حددت مجموع الحالات المكتشفة خلال الليلة الماضية في 22 إصابة مؤكدة، لترتفع حصيلة عدوى "كوفيد ـ 19" إلى 676 حالة، ضمنها 29 من المتعافين و39 فارقوا الحياة.

وبذلك تكون جهة الدار البيضاء قد عرفت رصد 188 حالة منذ وصول الجائحة إلى المغرب، و126 في مراكش آسفي و114 في جهة الرباط سلا القنيطرة، و110 حالات في فاس مكناس.

كما وصل مجموع الإصابات المؤكدة 45 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و29 في جهة الشرق و23 على صعيد جهة بني ملال خنيفرة، و20 في درعة تافيلالت و18 بسوس ماسة.

أما جهة كلميم وادي نون فقد سجلت إصابة شخص واحد، بينما عرفت جهة العيون الساقية الحمراء حالتين اثنين وتبقى جهة الداخلة وادي الذهب دون إصابات مؤكدة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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