24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:11
|13:36
|17:05
|19:52
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حجز نصف طن من "الماحيا" بمدينة أكادير
- افتضاض بكارة طفلة يورط عشرينيا ناحية اشتوكة
- الحجر الصحي يطال عشرات المخالطين لمصابيْن بكورونا ببوجدور
- رصيف الصحافة: مموّن القصر يقدّم وجبات إلى أطباء ومرضى كورونا
- عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19"
- الرفع من صوت القرآن في زمن "الطوارئ الصحية" يثير سجالا مغربيا - (155)
- وزارة الصحة: 40 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 642 - (132)
- شكوك تلف جودة مُعدات وأجهزة طبية صينية مُرسلة إلى المغرب - (127)
- بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟ - (116)
- الوكالة الأوروبية تحذر من استخدام أدوية "الملاريا" لعلاج "كورونا" - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تعلن ارتفاع وفيات "فيروس كورونا" إلى 40 حالة
أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة جديدة بين المصابين بـ"فيروس كورونا" في المغرب، ليرتفع مجموع الوفايات إلى 40 منذ تفشي الجائحة بالبلاد.
من جهة أخرى؛ أكدت وزارة الصحة ثبات حصيلة الإصابات في 676 حالة بمختلف أرجاء المملكة، وهو نفس العدد الذي أعلن قبل 5 ساعات من الحين.
22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد أعلنتها الوزارة مستهل هذا النهار، وتهم الفترة الزمنية بين مساء أمس والساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2726 منذ بداية انتشار الفيروس في مختلف الجهات بالبلاد.
عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب يعادل 29 حالة، من خلال نتائج الفحوص المخبرية المنجزة، وفق الإحصائيات الرسمية المتوفرة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
كلنا وطن واحد..
كلنا امل..
مادام عدد الاختبارات هو نفسه صباح اليوم. فطبيعي عدد الإصابات لن يتغير.
وان لله وان إليه راجعون
ربنا ارحم كل الموتى ورزق عائلاتهم الصبر والسلوان
وشافي كل مريض يارب مهما كان عرقه ومهما كان دينه
ارحم كل البشرية كافة يارب
واتمنى من الناس الالتزام بنظافة واخد الحيطة من هذا الوباء
والمكوث في البيوت من أجل محاصرة هذا الوباء
وانشاء الله يختفي وتعود الأمور لطبيعتها
وهذا يتعلق بسلوكنا نحن كشعب متضامن من أجل المصلحة العليا وهي الصحة للجميع
ناقص مالانهاية او دخول فالتقب الاسود ...المعادلة رقم واحد هي الصحيحة حسن جدا
هل هذا راجع لهشاشة المنضومة الصحية في بلادنا وكيفية التعامل مع المرضى ؟