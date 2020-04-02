24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:1113:3617:0519:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حجز نصف طن من "الماحيا" بمدينة أكادير (5.00)

  2. عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19" (5.00)

  3. هل يعجّل فيروس "كورونا" بإحداث المجلس الأعلى للأمن؟ (5.00)

  4. شفاء أسرة فرنسية من "مرض كورونا" في مراكش (5.00)

  5. محنة أسرة مع الفقر (5.00)

قيم هذا المقال

1.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تعلن ارتفاع وفيات "فيروس كورونا" إلى 40 حالة

وزارة الصحة تعلن ارتفاع وفيات "فيروس كورونا" إلى 40 حالة

وزارة الصحة تعلن ارتفاع وفيات "فيروس كورونا" إلى 40 حالة
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 13:10

أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة جديدة بين المصابين بـ"فيروس كورونا" في المغرب، ليرتفع مجموع الوفايات إلى 40 منذ تفشي الجائحة بالبلاد.

من جهة أخرى؛ أكدت وزارة الصحة ثبات حصيلة الإصابات في 676 حالة بمختلف أرجاء المملكة، وهو نفس العدد الذي أعلن قبل 5 ساعات من الحين.

22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد أعلنتها الوزارة مستهل هذا النهار، وتهم الفترة الزمنية بين مساء أمس والساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2726 منذ بداية انتشار الفيروس في مختلف الجهات بالبلاد.

عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب يعادل 29 حالة، من خلال نتائج الفحوص المخبرية المنجزة، وفق الإحصائيات الرسمية المتوفرة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - جمال ابن بطوطة الخميس 02 أبريل 2020 - 13:19
كلنا منخرطون عن طواعية في الحملة الوطنية ضد وباء كورونا المستجد..كنا نهيب بالجميع باحترام الحيطة والحذر واتباع التدابير الوقائية الاحترازية..
كلنا وطن واحد..
كلنا امل..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
2 - حفيظي الخميس 02 أبريل 2020 - 13:20
الرحمة و المغفرة للفقيد .و الشفاء العاجل لجميع المصابين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
3 - Redouane الخميس 02 أبريل 2020 - 13:23
شكرا، غير أني لا أرى لماذا تؤول عدم تسجيل إصابات منذ الصباحات.
مادام عدد الاختبارات هو نفسه صباح اليوم. فطبيعي عدد الإصابات لن يتغير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - ما لقوم لا يقرون الا بالطبيعة الخميس 02 أبريل 2020 - 13:26
هل الملحدون مُغنون عَنّا من كورونا من شيء لقت اختفو وذهبت ريحهم و تبخرو لقد علمو ان القوة للّه الواحد القهار ، قالو الطبيعة و ما لصبيعتهم الاههم من حول ولا قوة لصرف كورونا عن انفسهم . .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - عادل الخميس 02 أبريل 2020 - 13:26
بدأت حدة الوباء تخف، فبدأت الابتسامة تعلو الناس، وإن شاء الله ستعود الحياة لمغربنا الحبيب مع ارتفاع درجات الحرارة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - مغربي الخميس 02 أبريل 2020 - 13:26
الحمد لله على كل حال والله يرحم الموتى ويشفي المصابين ويحد الباس. والله الا المغرب خدا الطريق الصحيحة وتجنب كارثة. نتمناوا وخا هاككاك الخدمات الصحية تحسن من بعد هاد الازمة ويكون هذا درس. ونتمناوا المواطنين يتعاونوا شوية ويلتازموا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - nadya الخميس 02 أبريل 2020 - 13:27
الله يرفع علينا هاد الوباء يا ربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - yassine الخميس 02 أبريل 2020 - 13:28
0 اختبار في 5 ساعات ؟؟يعني بكل تاكيد 0 حالة جديدة و هذا مشكل كبير في حد ذاته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - رزان الخميس 02 أبريل 2020 - 13:29
ياربي تحفظنا و تحفظ الأمة الإسلامية جمعاء. هذه العشرة الأيام القادمة هي التي سترينا الوجه الحقيقي لهذا الوباء في بلادنا العزيزة. المرجو من جميع المواطنين والمواطنات أن يلزموا بيوتهم. وشكرا للجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - خالد الخميس 02 أبريل 2020 - 13:29
2726 الحالة المستبعدة يعني 5دسوايع مدارو شي تحليل ميمكنش الحالات تزاد بلا تحليل شوية د المصداقية و الله يوفقكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - عبدو مراكش الخميس 02 أبريل 2020 - 13:31
للأسف العدد يرتفع في الوفيات
وان لله وان إليه راجعون
ربنا ارحم كل الموتى ورزق عائلاتهم الصبر والسلوان
وشافي كل مريض يارب مهما كان عرقه ومهما كان دينه
ارحم كل البشرية كافة يارب
واتمنى من الناس الالتزام بنظافة واخد الحيطة من هذا الوباء
والمكوث في البيوت من أجل محاصرة هذا الوباء
وانشاء الله يختفي وتعود الأمور لطبيعتها
وهذا يتعلق بسلوكنا نحن كشعب متضامن من أجل المصلحة العليا وهي الصحة للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - جيهان الخميس 02 أبريل 2020 - 13:32
علاش عدد الكشوفات ضئيلة مقارنة مع بلدان اخرى. قطر اللي فيها 2 دالناس كتعمل تحاليل اكثر مننا واحنا 40 مليون يلاه عملنا تقريبا 3000 تحليل منذ ظهور كورونا. كنتمنى تسريع عملية تشغيل اجهزة الكشف اللي وصلت من الصين وكذا اجهزة الفحص السريع اللي جات من كوريا اذا كانت وصلت والاهم هو مايبقاش ترخيص الفحص عند 3 دالمختبرات فالمغرب فقط المفروض كل جهة على الاقل يكون عندها مختبر . الكشف عن رقم المصابين الحقيقي هو اول خطوة لاحتواء الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - Ezzidi Khalil الخميس 02 أبريل 2020 - 13:35
je crois que le vaccin AR m 1237 est bien présent chez les chinois et il faut chercher un partenariat avec eux de se collaborer à résoudre cette emblèmatique , et sauver la vie des gens victimes et rendre le sourire à tout le peuple marocain si je ne dis pas à tout le monde .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - الي الخميس 02 أبريل 2020 - 13:36
أرجو من المعلقين عدم التشكيك في وزارة الصحة فكلنا في نفس المركب دول العالم بأكمله و لا تنسو أن هناك دول تكذب .لا داعي للتشكيك في الدولة في هذه المرحلة الحرجة لدول العالم بأسره تعاني ويلات كورولا.المرجو تشجيع وزارة الصحة و الأطر الطبية.فكونوا لا تفرق بين غني و فقير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - ام أيوب الخميس 02 أبريل 2020 - 13:38
هذا لا يبشر بخير لأن عدد الوفايات أكبر بكثير من عدد الحالات التي شُفِيَت.الله يكتب علينا مكاتب الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - مغربي الخميس 02 أبريل 2020 - 13:39
المزيد من التزام قانون الطوارء.اكيد في المسار الصحيح.الشكر لوزارة الصحة .المزيد من اليقضة و الحزم.الله المستعان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - هاجر يزن الخميس 02 أبريل 2020 - 13:40
رحم الله الموتى وجعلهم من الشهداء اللهم ارفع غضبك و مقتك عنا و اغفر لنا وارحمنا ولا تجعلنا من القانطين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - معادلة سهلة الخميس 02 أبريل 2020 - 13:40
رصيد بنكي ملحم + انترنت = اجلسو في منازلكم .../. رصيد بنكي فارغ + انترنت = نصبرو شويا .../ رصيد بنكي فارغ + مكايناش انترنت =
ناقص مالانهاية او دخول فالتقب الاسود ...المعادلة رقم واحد هي الصحيحة حسن جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - كمال الخميس 02 أبريل 2020 - 13:41
نسبة الوفيات ترتفع مقارنة مع بعض بلدان الوطن العربي التي تفوقنا من حيث الإصابات.!!
هل هذا راجع لهشاشة المنضومة الصحية في بلادنا وكيفية التعامل مع المرضى ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.