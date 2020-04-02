وزارة الصحة تعلن ارتفاع وفيات "فيروس كورونا" إلى 40 حالة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة جديدة بين المصابين بـ"فيروس كورونا" في المغرب، ليرتفع مجموع الوفايات إلى 40 منذ تفشي الجائحة بالبلاد.

من جهة أخرى؛ أكدت وزارة الصحة ثبات حصيلة الإصابات في 676 حالة بمختلف أرجاء المملكة، وهو نفس العدد الذي أعلن قبل 5 ساعات من الحين.

22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد أعلنتها الوزارة مستهل هذا النهار، وتهم الفترة الزمنية بين مساء أمس والساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2726 منذ بداية انتشار الفيروس في مختلف الجهات بالبلاد.

عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب يعادل 29 حالة، من خلال نتائج الفحوص المخبرية المنجزة، وفق الإحصائيات الرسمية المتوفرة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.