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تعاضدية للتربية تساهم في صندوق تدابير "كورونا"

تعاضدية للتربية تساهم في صندوق تدابير "كورونا"
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 أبريل 2020 - 06:20

أعلنت التعاضدية العامة للتربية الوطنية، أطرا وأطباء ومستخدمات ومستخدمين، التبرع بأجرة ثلاثة أيام من الراتب الشهري لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا.

وقالت التعاضدية، في بلاغ صادر عنها، إن مساهمة أطرها ومستخدميها في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا يجسد "تفعيلا لروح المسؤولية الوطنية وروح التعاضد الذي تبنى أسسه على مبدأ التضامن والتآزر والتكافل".

وموازاة مع ذلك، أكدت التعاضدية العامة للتربية الوطنية مواصلة تقديم خدماتها في هذه الظرفية الاستثنائية، التي كانت تقدمها للمتعاضدين، إذ ستواصل معالجة ملفات المرض لتمكين المؤمنين، خاصة ذوو الأمراض المزمنة والمكلفة، من التوصل بتعويضاتهم ولتمكين منتجي العلاجات من الاستمرار في تقديم مختلف الخدمات الصحية.

كما ستواصل التعاضدية أداء تعويضات المؤمنين، داعية منخرطيها إلى الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية الوقائية، حماية لهم ولأسرهم من فيروس "كورونا" المستجد.

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