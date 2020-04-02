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متعافية من "كوفيد - 19" تغادر مستشفى تطوان

متعافية من "كوفيد - 19" تغادر مستشفى تطوان
أيوب صدور من تطوان
الخميس 02 أبريل 2020 - 15:30

تحت تصفيقات الطاقم الطبي والتمريضي للمركز الاستشفائي سانية الرمل بمدينة تطوان، غادرت أول حالة متعافية من فيروس كورونا المستجد بالمدينة، بعدما تماثلت للشفاء وأثبتت التحاليل المخبرية والسريرية ذلك.

وكشف محمد الخصال، مدير مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان، أن الأمر يتعلق بسيدة تبلغ من العمر 68 سنة، تجاوبت مع وصفات العلاج المعتمدة من طرف وزارة الصحة رغم معاناتها من مرض السكري المزمن.

من جانبه، قال الدكتور كريم عماري، الطبيب المسؤول عن مسار "كوفيد-19" بمشفى تطوان، إن الأطر الطبية والتمريضية مجندة لمكافحة هذا الوباء منذ تسجيل أولى الإصابات وفق نظام صارم ودقيق تفاديا لنقل العدوى في صفوف الأطر الصحية.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "طاقم المستشفى الإقليمي يعيش فرحة على هامش مغادرة المصابة الأولى سليمة متعافية إلى بيتها حيث ستكمل مدة أخرى داخل الحجر الصحي"، وفق تعبيره.

أما أشرف الجاري، الممرض المسؤول عن مسار "كوفيد-19" بمستشفى تطوان، فاستحضر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "الخدمات الصحية والتضحيات الكبيرة التي تقدمها الأطر التمريضية للمصابين على مدار 24 ساعة من أجل أخذ المؤشرات الحيوية والديناموية من ضغط ومؤشرات دقيقة، وأخذ عينات التحاليل المخبرية بكل شجاعة ونكران للذات".

وتعد هذه الحالة الأولى التي يتم الإعلان عن شفائها رسميا بإقليم تطوان في وقت سجل فيه المركز الاستشفائي سانية الرمل حالة وفاة لسيدة طاعنة في السن ليلة أمس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جمال ابن بطوطة الخميس 02 أبريل 2020 - 15:37
نتوجه بخالص الشكر والامتنان..
لكافة الأطر الطبية المغربية..
الساهرة الأمينة..
على سلامة المغاربة..
وكلنا سعادة عن الخبر..
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2 - محمد أمين الخميس 02 أبريل 2020 - 15:37
وميض أمل في ضل الوضع المحزن. شافى الله جميع المرضى ورحم الله شهداء المرض
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3 - عمرو حوتي الخميس 02 أبريل 2020 - 15:38
نسأل الله أن يشفي مرضى العالم ويرحم جميع الأموات ويرفع الوباء عن عباده الضعفاء ويرحمنا برحمته لتعود المساجد إلى أحوالها الطبيعية والكعبة المشرفة إلى إستقبال حجاجها وينعم علينا برزقه إنه مجيب الدعاء
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4 - [email protected] الخميس 02 أبريل 2020 - 15:39
هيا لي تجاوب مع الدواء اتشافا ولي ماتجاوبش ماكاينش البديل
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5 - Lhoussin الخميس 02 أبريل 2020 - 15:39
على سلامتها الله اشافي باقي المصابين و ان يرفع هذا الوباء عن العالم.
لن افوت الفرصة لاقول:
تحية اكبار و اجلال للاطقم الطبية الموجودة في الصف الامامي في مواجهة هذا الوباء.
الله إحد الباس
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6 - Hamza الخميس 02 أبريل 2020 - 15:42
الحمد لله على كل حال و إن شاء الله يكون خير
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7 - وفاء الخميس 02 أبريل 2020 - 15:44
الحمد لله على السلامة عقبى لباقي المرضى يارب نسمعو دائما مثل هذه الاخبار المفرحة والله عيني ادمعت من الفرحة كم انت كريم يارب أرجوكم من قرأ هذا الخبر يرفع اكفه بالدعاء لباقي إخواننا واحبابنا المرضى بالشفاء العاجل ولجميع مرضى المسلمين وجزاكم الله خيرا
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8 - مواطن مقهور الخميس 02 أبريل 2020 - 15:47
شكرا علا هاد الناس لي سمعت شهر ماشافو وليداتهم خوفا من العدوا ، والله يوقفهم ،خاص الدولة تعالج قطاع الصحة، مورا هادشي من يدوز ،المواطن أصبح لا يستطيع الانتظار
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9 - جمال.ع الخميس 02 أبريل 2020 - 15:49
الحمدلله على سلامتها ونتمى الشفاء للباقي والله يحفظ جميع المغاربة والجميع في كل بقاع العالم
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