تسجيل 17 إصابة مؤكدة بكورونا .. الإجمالي: 708 حالة بالمملكة

هسبريس من الرباط

أفادت معطيات وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 708 حالة، إلى حدود الساعة التاسعة من مساء الخميس.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2916 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأما عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب، فقد وصل إلى 31 حالة، وعدد الوفيات ثبت في عتبة 44 ضحية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية