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تسجيل 17 إصابة مؤكدة بكورونا .. الإجمالي: 708 حالة بالمملكة
الخميس 02 أبريل 2020 - 21:25
أفادت معطيات وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 708 حالة، إلى حدود الساعة التاسعة من مساء الخميس.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2916 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأما عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب، فقد وصل إلى 31 حالة، وعدد الوفيات ثبت في عتبة 44 ضحية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - ايوب الخميس 02 أبريل 2020 - 21:35
اعتقد ان الوضع يزداد خطورة يوم بعد يوم
ادا بغينا نحدو من انتشار هاد الوباء لازم نجلسو فالدار 24/24 مدة 10 ايام فقط انذاك سيتضح المرضى و نعالج الوضعية أما هاد الورقة الاستتنائية كنضن ما عندها حتى شي دور الكل يخرج الى الشارع بدريعة غادي نتقدى و نرجع... الله يلطف بينا و صافي
ادا بغينا نحدو من انتشار هاد الوباء لازم نجلسو فالدار 24/24 مدة 10 ايام فقط انذاك سيتضح المرضى و نعالج الوضعية أما هاد الورقة الاستتنائية كنضن ما عندها حتى شي دور الكل يخرج الى الشارع بدريعة غادي نتقدى و نرجع... الله يلطف بينا و صافي
2 - Hicham الخميس 02 أبريل 2020 - 21:40
لطفك يا الله .المرجو منكم خواتي وخواتاتي احترام الحجر الصحي لأنه في الحقيقة الحل الوحيد والشفاء الوحيد ان شاء الله المرجو استيعاب الأمر وتغيير السلوكيات التي نراها في الأسواق حاليا
3 - االبليد الخميس 02 أبريل 2020 - 21:40
ما نستغربه هو عدد الحالات المستبعد ...اي ان الكشف لا يزال بضيء..؟؟؟؟
4 - حسناء الخميس 02 أبريل 2020 - 21:41
المرجو الالتزام بالحجر المنزلي والله يرفع علينا هذا البلاء يا رب
5 - رشيد الخميس 02 أبريل 2020 - 21:41
أعداد المصابين مستقر إلى حدود الساعة بين الأربعين و الخمسين إن شاء الله سنرى انخفاضا تدريجيا في الأيام القليلة المقبلة
7 - taha الخميس 02 أبريل 2020 - 21:43
سلام عليكم
نرجو من الله العلي القدير ان يرفع عن امة محمد هاد الوباء
من الدي خلق دواء الله
ومن الدي خلق الوباء الله
ان الدي خلق الوباء ودواء
قادر على ان يشفي الوباء بدون دواء هو الله
اللهم رفع عنا هد الوباء
نرجو من الله العلي القدير ان يرفع عن امة محمد هاد الوباء
من الدي خلق دواء الله
ومن الدي خلق الوباء الله
ان الدي خلق الوباء ودواء
قادر على ان يشفي الوباء بدون دواء هو الله
اللهم رفع عنا هد الوباء
8 - karima الخميس 02 أبريل 2020 - 21:44
الحل الوحيد لكسر سلسلة انتقال العدوى هو البقاء في المنازل و تباعد الاجتماعي ابقو في بيوتكم رحمكم الله
9 - خريبكي الخميس 02 أبريل 2020 - 21:44
Bonsoir, on aimerait bien des statistiques plus détaillées sur la propagation de ce virus par ville. Comme là vous ne précisez pas le nombre de personnes guéris. Merci
10 - مواطن الخميس 02 أبريل 2020 - 21:46
عندي سؤال
علاش مايرفعوش من نسب الفحص للمواطنين المشكوك فيهم
راه 300 فحص مكاملاش في النهار راه مدايرة والو
في الأخير الله يحفظ بلادنا او الله يشافي المرضى أو الله يرحم الموتى
علاش مايرفعوش من نسب الفحص للمواطنين المشكوك فيهم
راه 300 فحص مكاملاش في النهار راه مدايرة والو
في الأخير الله يحفظ بلادنا او الله يشافي المرضى أو الله يرحم الموتى
11 - مراكشي اصيل الخميس 02 أبريل 2020 - 21:46
في دول نسمع بعدد التحليلات ب10000الف تحليلة في اليوم حيث ان المانيا هي اكبر اكثر دولة من حيث التحاليل اما في المغرب من بداية الوباء الى اليوم وصلنا الى ما يقارب 3000 تحليلة اي 100 تحليلة في اليوم اليوم وصلوا الى جهازات متقدمة يمكن لشخص ان يتعرف شخصيا عن هل هو مصاب ام لا .وستستخدم عند انتها الحجر الصحي ليمكن للاشخاص الغير مصابين بالتحاق بعملهم .وننحن ننتضر من التحليلة ان تأخد الى مدينة الدار البيضاء او الرباط حسن عوان لفوجدة ولا لي فالحسيمة او ....او..عندما كان الشعب يطالب الاستتمار في التعليم والصحة كان له الحق فاخدوا الموعظة والمستقبل اسمعوا للمواطن الصالح ليس للمواطن الخائن.
12 - Hicham الخميس 02 أبريل 2020 - 21:46
واش ملي بدينا الحجر يلاه 3700فحص .راه واقيلا حسن منعرفوش
13 - معاذ الخميس 02 أبريل 2020 - 21:46
نسبة ارتفاع الحالات كبير جدا بالمقارنة مع نسبة الفحص
14 - متقاعد الخميس 02 أبريل 2020 - 21:48
على كل حال نحيي اطر وزارة الصحة عن المجهودات التي تقوم بها من اجل ايصال المعلومات عن الحالات الموجودة في المملكة ان شاء الله يرفع عنا هذا الوباء سواء بلادنا او بالعالم لأننا ملتزمين اقتصاديا بالخارج الله يرفع عنا هذا الفيروس.
15 - Hassan Dima الخميس 02 أبريل 2020 - 21:48
البروبوليس يقوي المناعة إنه غداء ملگات النحل صحيح أن ثمنه مرتفع لگنه فعال فقد أگدهـا الدگتور محمد الفايد رغم أن الأغلبية تقلل من نصائحه إلا أن التاريخ سيذكره مهـما إختلفنا الرجوع إلى الأغذية الطبيعية هـو الحل وعلى الگل إتعلم إعجن الخبز سواء رجال أو نساء وبالخميرة البلدية صحيح الوقت ديق ...حاولو لن تندمو جربو خصوصًا فهـاد الفترة لحنا فيهـا گي تتعودو نصيحة لمن أحب والله إشفينا وهـدينا أجمعين
16 - Y.Oudra الخميس 02 أبريل 2020 - 21:49
هل هذا يعني أن عدد التحليلات كان المجراة إلح حد الآن 2916 + 708 ؟
وماذا عن المتابعة البعدية للمتعافين؟
الله يلطف و خلاص
وماذا عن المتابعة البعدية للمتعافين؟
الله يلطف و خلاص
17 - orient الخميس 02 أبريل 2020 - 21:49
708حالة اضف اليها2916حالة سلبية فهذا يعني مجمل التحليلات منذ اكثر من شهر هو 3624!!!؟؟؟ما هذا اذا اردتم محاصرة الوباء لا تعتمدوا فقط على الحجر المنزلي ،مضاعفة التحليلات على الاقل 5000حالة
18 - بلادي الخميس 02 أبريل 2020 - 21:50
تنتهى 15يوم من الحجر الصحي ب 708 من حالات الاصابة بالفيروس بين المواطنين والايام القادمة ستكون الاصابات بين المخالطين لهاولاء المصابين وسيكون العدد على اساس متوسط افراد الاسرة المغربية ممكن 7000او 8000
على كل حال المغرب استطاع ان يحصر الفيروس وسيتغلب عليه بادن الله وقوته
الوقت ولتزام الحجر الصحي يلعب دور في حصر عدد الاصابات .
نسال الله ان يحفظنا واياكم والبشرية جمعيا.
على كل حال المغرب استطاع ان يحصر الفيروس وسيتغلب عليه بادن الله وقوته
الوقت ولتزام الحجر الصحي يلعب دور في حصر عدد الاصابات .
نسال الله ان يحفظنا واياكم والبشرية جمعيا.
19 - استادة الخميس 02 أبريل 2020 - 21:50
نتمنى أن تكون المعطيات كل اقليم على حدى وشكرا
20 - شهيد الخميس 02 أبريل 2020 - 21:50
الله يرحم من قضى بهذا الداء و يعافي من ابتلي به( ولهلا يوصلنا) جميعا المستشفيات العمومية في هذه الظروف الإستعجالية التي لا يخفى على الجميع حالها في الظروف العادية فما بالك في ظل الوضع الحالي.ما علينا الا التزام البيوت حتى يقضي الله أمرا مفعولا .الله يرفع علينا و عليكم هذا الوباء.
21 - الطيب الخميس 02 أبريل 2020 - 21:51
لا إله إلا الله محمد رسول الله
طوبى لمن إتعظ و استغل وقت الفراغ في ذكر و عبادة الله عز وجل
اللهم اشفي المرضى و نج العالم من هذا الوباء يا الله
امين
طوبى لمن إتعظ و استغل وقت الفراغ في ذكر و عبادة الله عز وجل
اللهم اشفي المرضى و نج العالم من هذا الوباء يا الله
امين
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