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الرئيسية | مجتمع | كورونا ينهي عهد الأوراق بالإدارة المغربية ويعجل اعتماد الرقمنة

كورونا ينهي عهد الأوراق بالإدارة المغربية ويعجل اعتماد الرقمنة

كورونا ينهي عهد الأوراق بالإدارة المغربية ويعجل اعتماد الرقمنة
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:00

سرّع فيروس كورونا المستجد من اعتماد المغرب على الخدمات الرقمية في الإدارات العمومية، وهو ما طالب به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في منشور له وجهه إلى الوزراء في القطاعات الحكومية أمس الأربعاء.

وطالب بنشعبون بضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية، عملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، خاصة تلك المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.

وأشار بنشعبون في منشوره إلى أن التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.

المنشور أشار إلى أن الحكومة تحرص على مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى استغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل رفع أداء المرفق العام والارتقاء به إلى مستوى النجاعة والفعالية، وذكّر بما جاء في البرنامج الحكومي في الشق المتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن.

وأبرزت الوثيقة ذاتها أن وكالة التنمية الرقمية، بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة، اتخذت مجموعة من التدابير لدعم الإدارة العمومية في تبني الحلول الرقمية من خلال تطوير الخدمات الرقمية، ذكرت من بينها، بوابة مكتب الضبط للمراسلات الإدارية التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.

وفي هذا الصدد، قرر القطاع الوصي على الإدارة المغربية اعتماد الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية التي تمكن الإدارات في تعاملها فيما بينها من تدبير المراسلات الواردة والصادرة، وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية على الصعيد المركزي واللاممركز، مضيفا إلى ذلك الحامل الإلكتروني الذي يمكن الإدارة المنخرطة من التجريد المادي لمختلف الوثائق الإدارية والتوقيع الإلكتروني وإدارة سير العمل.

وطالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بضرورة توظيف واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهو ما يتطلب من الإدارات بذل المزيد من المجهودات بغية ترسيخ ثقافة المعاملات الإلكترونية على كل المستويات والارتقاء بالخدمات العمومية الموجهة إلى المواطنين والمقاولة.

وفي هذا الإطار، كشف منشور بنشعبون أنه تم إحداث فريق عمل مكون من ممثلين عن وكالة التنمية الرقمية وقطاع إصلاح الإدارة لمواكبة الإدارات العمومية في تبني مختلف الحلول الرقمية، موردا أن هذا الفريق سيشرف على تنظيم ورشات عمل افتراضية لتقديم الحلول التي طورتها الوكالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مهندس الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:12
الحقيقة أن مرض كورونا، مثله مثل الأزمات و الحروب التي عرفتها البشرية، و للأسف، سوف يخلق قفزة كبيرة على جميع المستويات. العالم بعد كورونا سوف يكون أكثر نضوجا و أكثر تطورا. و سوف يلتفت لمواضيع أهملها فيما قبل: البيئة، الصحة، التعليم، الأمن الغذائي، التكافل...
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15
2 - red1 الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:13
من حسنات كورونا التعجيل بالرقمنة. الأمر لا يحتمل التأخير وخير دليل التجمعات من أجل ورقة يمكن تجاوزها باستعمال الرقمنة
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8
3 - المخلوف الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:13
قرار محمود ومعقول ،الا انه يجب ان تكون الإستفادة معممة وخاصة في العالم القروي والهوامش،والا تزيد هذه الخطوة في تعميم الفوارق من حيث المعلومة والتجهيزات الحاملة لها.
كما نرجو ان يصرف المدخر من عائدات الاوراق وكل ما يدخل في هذه الخطوة للنهوض بقطاع الصحة والتعليم والتشغيل
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6
4 - نحب الوطن الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:14
الدولة والحكومة يعملون بجدية مرجو من المواطن إلاتزام بقانون طوارئ الصحية يجب علي المغاربة إمساعدة الدولة
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3
5 - مفيد أبو الغار الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:14
هل طلب التحول الرقمي بالإدارات العمومية من اختصاص رئيس الحكومة أم اختصاص وزير الاقتصاد والمالية .مجرد تساؤل
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6 - driss الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:16
مزيان هاد الرقمنة. ولكن راها مانفعت شيئا في الدول المتقدمة .
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-4
7 - hassan الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:17
حاولت أداء فاتورة الماء فلم أتمكن أجد فقط قطاع الكهرباء
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8 - yassine الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:18
نتمناو كيما الدولة دارت جميع التسرعات باش ولا الفواتير كإتخلصو بالهواتف الشبايك الأوتوماتيكية و تذكرة القطارات و الضراءب و المخالفات ولاكن غين هو حق المواطن الا بغيتي عقد الإزدياد تضرب عليه كيلومترات البطاقة الوطنية كذللك أير وتيقة إدارية خاصك تفكر ليها و تاخد عطلة يوم باش تقادها
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9 - driss الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:20
نضرا لان نسبة الأمية مرتفعة فعلى الدولة اولا اصلاح التعليم تم الانتقال إلى الرقمنة .
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0
10 - بنبراهيم علي الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:21
التحول الرقمي في الادارة المغربية تحول لامفر منه ولا يجب ان يكون المغرب الرقمي مجرد شعار كفانا شعارات وكلام في الهواء يجب ان تكون واقعا معيشا و قرارا شجاعا ورب ضارة نافعة جاءت الجائحة لتعري الواقع وتدفع الدولة لتبني الخيار الرقمي .
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11 - Me again الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:21
الحاجة أم الاختراع!
الخوف أب الاختراع!
الفقر اخ الجهل!
الأمية أخت المرض!
الإدارة عقبة ضد التقدم!
البروقراطية ضد التنمية!
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12 - امنية الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:21
رب ضارة نافعةـفي كل محنة منحة، لعل الله يوفقنا الى استراك كل ما تاخرنا فيه ونصحح الأخطاء الفادحة التي وقعنا فيها سابقا حيث كانت تعطى المتيازات لكل ما هو تافه، والان علينا استدراك كل ذلك، باعطاء الاولوية للاطباء والعلم عامة، والتصالح بين القمة والشعب ليكون الكل سواسية. المهم عندنا مجموعة من النقط التي ان الاوان ان تطبق وفق ما امرنا به الله سبحان والابتعاد عن كل ما هو تافه. والله ولي التوفيق ونسال الله ان تنفعنا هذه الجاءحة اكثر ما تضرنا ونستفيد منها ونحاسب انفسنا. ونسال الله السلامة.
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13 - ABC الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:22
وهى تعطلنا هاذي عشر سنوات او يزيد المهم شكرا لفيروس كورونا اللي حرك ملفات على الرفوف وأزاح عليها غبار النسيان. لكن السؤال هو ان المعاملة مع الإدارة بالرقمي والدراسة عن بعد ومتابعة العلاج عن بعد... كلها مرتبطة بصبيب الأنترنيت جاء الدور على شركات اتصال ان تقدم خدمات صبيب انترنيت بشكل جيد ومتنافس في ما بينها ودركي اتصال يرفع احتكار على ADSL . بدون صبيب عال لا مجال للحديث عن إدارة رقمية والأفراد لا يتوفرون على صبيب عال ومنخفض التكلفة
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14 - كلام في الصميم الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:25
إجراء جيد في الإدارات العمومية لكن ولابد من الإشارة إليه تداول النقود الورقية والمعدنية أن هذا المعطى ينقل العدوى بين المواطنين رغم كل الإحترازات والإحتياطات خيث ان أغلب العدوى للمخالطين تاتي من تداول العملة بين الناس ومن هنا يجب الأخذ بعين الإعتبار وعلى وزارة الإقتصاد والمالية اللجوء إلى الوسائل الملائمة التي تعتمد العملة الإليكترونية وغيرها من التكنولوجيات الذكية
ولقد لاحظ الجميع ان الصينيين يستعملون هواتفهم النقالة في البيع والشراء وتتبع الرخص الإستثنائية للخروج والتبضع وغيرها.
ليس فقط المغرب ولكن العالم كله مطالب بتغييرات في العقليات المتحجرة لبعض المسؤولين ولاسيما في الدول العربية والإفريقية
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