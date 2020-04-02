تحاليل مخبرية تبعد "كورونا" عن 15 شخصا بتنغير

محمد ايت حساين

كشف محمد الغفيري، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتنغير، صباح اليوم الخميس، أن عدد التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على المشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى الإقليم بلغت 20 تحليلا مخبريا.

وأضاف الغفيري خلال تقديمه المستجدات المتعلقة بوباء "كوفيد-19"، في اجتماع بمقر العمالة، أن الإقليم سجل حالة إصابة واحدة مؤكدة في مدينة قلعة مكونة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة إصابتها 15 حالة، وأربع حالات مازالت في انتظار نتائج التحاليل المخبرية.

وبخصوص عدد الحالات الموضوعة في العزل الصحي، أشار المسؤول ذاته إلى أنه بلغ 62 شخصا، 35 منهم تم وضعهم في العزل الصحي بأحد الفنادق بمدينة بومالن دادس، و24 في أحد فنادق مدينة قلعة مكونة، وثلاث حالات في المستشفى.

وذكر الغفيري، في اللقاء ذاته الذي ترأسه حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير وحضره الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية ومسؤولون أمنيون وعسكريون وأطر طبية، أن الحالة الصحية للمخالطين الموضوعين في الحجر الصحي مطمئنة، لافتا إلى أن الأدوية والمواد الخاصة بالوقاية متوفرة.

وأكد عامل الإقليم ضرورة مواصلة الجهود من أجل التصدي لهذا المرض الجديد، وتوفير كل الضروريات للموضوعين في الحجر الصحي، والاستمرار في تنفيذ قرار حالة الطوارئ الصحية لإبقاء الوباء تحت السيطرة.