24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/04/2020
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:11
|13:36
|17:05
|19:52
|21:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- افتضاض بكارة طفلة يورط عشرينيا ناحية اشتوكة
- الحجر الصحي يطال عشرات المخالطين لمصابيْن بكورونا ببوجدور
- رصيف الصحافة: مموّن القصر يقدّم وجبات إلى أطباء ومرضى كورونا
- عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19"
- مع مُصاب بفيروس كورونا
تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم (5.00)
- الرفع من صوت القرآن في زمن "الطوارئ الصحية" يثير سجالا مغربيا - (184)
- بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟ - (117)
- الوكالة الأوروبية تحذر من استخدام أدوية "الملاريا" لعلاج "كورونا" - (80)
- إسبانيا تتشبث بالتفاوض مع المغرب حول مناطق الثروات بالبحار - (75)
- الجدل يتجدد بين المغرب وإسبانيا حول قرار ترسيم الحدود البحرية - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
رحلتان جديدتان لترحيل مواطنين فرنسيين من المغرب
الخميس 02 أبريل 2020 - 16:25
تواصل فرنسا إجلاء مواطنيها العالقين بالمغرب بشكل تدريجي، بعد أن قررت تخصيص رحلتين جديدتين يوم غد الجمعة من مطار مراكش.
وقالت سفارة فرنسا في المغرب إن السلطات الفرنسية تشتغل قدر المستطاع من أجل حل جميع مشاكل العالقين، وذلك وفق الإجراءات المعتادة المتمثلة في الاتصالات الهاتفية، وطالبت بعدم معاودة التواصل في حالة تحققه في مرات سابقة.
وسبق للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن وعد المواطنين الفرنسيين الراغبين في السفر من المغرب إلى بلادهم بتنظيم رحلات جديدة في أقرب وقت.
وقال ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أطلب من السلطات المغربية الحرص على القيام بكل الإجراءات الضرورية حول الموضوع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - ابراهيم الريفي الخميس 02 أبريل 2020 - 16:40
ماكرون يأمر السلطات المغربية في تغريدة عبر تويتر، أقول لك يا ماكرون قدم طلبا و أرفقه بصورة شخصية و شهادة في حسن لباقة الحوار وديبلوم في الأخلاق و ابعثه في بريد مضمون وانتظر جوابا من السلطات المغربية على طلبك ورجاءك .. تعلم الأخلاق الحميدة عاد اجي تهدر مع سيادك
تعليق غير لائق
-25
2 - jalila degdoug الخميس 02 أبريل 2020 - 16:41
وبالنسبةلنا تحت المغاربة العالقين في فرنسا
3 - جابر الخميس 02 أبريل 2020 - 16:44
وباء الكورونا الذي نزل على المغرب كالصاعقة، هو Made in Italy و Made in France. زرعوا فحصدنا.
تعليق غير لائق
-23
5 - rachid الخميس 02 أبريل 2020 - 16:53
اما المغاربة السياح العالقين في بلجيكا فلا حول و لا قوة لهم.الا الدعاء الى الله ليفك محنتهم و يعودو الى أبناءهم.
6 - مراد شرق المغرب الخميس 02 أبريل 2020 - 17:01
هناك مغاربة عالقين في كل من مليلية والميريا وتركيا وروسيا وألمانيا... ما محلهم من الإعراب هل هم ليسوا مواطنين يجب على دولتنا أن تحل هذا المشكل مثل ما فعل ماكرون الخ.. وعاش الوطن
7 - إندار الخميس 02 أبريل 2020 - 17:08
على المغرب أن يَحذر عند إدخال المغاربة العالقين بالخارج و ذلك بفرض الحجر الصحي عليهم في أماكن بعيدة عن عائلاتهم كالفنادق مثلا مع ضمان الأكل والشرب حتى لا نقع في المصيدة
8 - غريب في وطنه الخميس 02 أبريل 2020 - 17:09
اكيد سيلبي المسؤولون المغاربة طلب ماكرون كسابق الايام وسيتهافتون لارضاء ال- ماما -.
واعباد الله سدينا الحدود يعني سدينا في مرة ولامجال لان تفتح تحت اي ضغط اجنبي في هذا الوقت بالذات. من اين وصلتنا العدوى باترى؟؟؟!؟
بالامس القريب العثماني يطمءن المغاربة بان لاخوف عليهم وكل شيء تحت السيطرة ومع توالي الايام وتفشي العدوى اختفى الرجل كليا كما بلع وزير الصحة لسانه. الهذه الدرجة تستحمرون الضعفاء وتطالبونهم بالسجن في بيوتهم. اذا بقينا على هذا الحال فلن نبرح منازلنا ابدا حتى يفتك بنا الوباء جميعا وننتهي بسبب تهوركم ولامبالاتكم وطيشكم.......
واعباد الله سدينا الحدود يعني سدينا في مرة ولامجال لان تفتح تحت اي ضغط اجنبي في هذا الوقت بالذات. من اين وصلتنا العدوى باترى؟؟؟!؟
بالامس القريب العثماني يطمءن المغاربة بان لاخوف عليهم وكل شيء تحت السيطرة ومع توالي الايام وتفشي العدوى اختفى الرجل كليا كما بلع وزير الصحة لسانه. الهذه الدرجة تستحمرون الضعفاء وتطالبونهم بالسجن في بيوتهم. اذا بقينا على هذا الحال فلن نبرح منازلنا ابدا حتى يفتك بنا الوباء جميعا وننتهي بسبب تهوركم ولامبالاتكم وطيشكم.......
9 - جواب للمعلق الاول .. ابراهيم الخميس 02 أبريل 2020 - 17:12
اشمن أسياد اخويا علاش تدوي ... سيايدك هوما الفرنسيين ليما مافرطوش فولادهوم متبعينهوم ومساندينهوم فوق اي ارض وتحت اي سماء ... أرى شوف سيادك نتا ليهنا ... معقلوش على خوتك غير ليهوما حداك ملاوحين فزناقي وخلي دوك لي حاصلين بجوع والقهر فالحدود اليونانية والتركية والاسبانية ووو.. ما عقلوش عليهوم ولا حتا سولو فيهوم ... علاش تكدب علاااااش
10 - محمد الخميس 02 أبريل 2020 - 17:17
اما المغرب فليس لديه مواطنبن بل قطعان من الخرفان تذبح كلما حانت الفرصة
تحية لكل رءيس يخدو وطنه ومواطنبه
تحية لكل رءيس يخدو وطنه ومواطنبه
11 - مغربي محاصر في فرنسا الخميس 02 أبريل 2020 - 17:42
كل الدول عملت على إجلاء مواطنيها من البلدان التي يتواجدون بها بصفة سياح أو في إطار القيام بمهام، والذين ليسوا مستقرين بهذه الدول، إلا مغربنا الحبيب سمح في مواطنيه بدعوى عدم تنقيل العدوى. ومنهم المحاصرون في المطارات ومحطات القطار الدولية وفي مناطق الدخول للمغرب. بل وحتى القضاء المغربي رفض دخول مواطنين مغاربة سياح محاصرون في الخوزيرات الاسبانية. والحالة هذة أن الدستور المغربي يتحدث عن ضمان الحماية لمواطنيه. هل المغاربة المحاصرون خارج الوطن كسياح ليسوا كاملي المواطنة. السؤال المطروح: هل المرسوم الذي استند عليه القضاء في قضية مغاربة الخوزيرات دستوري ؟ الجواب عند المجلس الدستوري.
12 - ولد حميدو الخميس 02 أبريل 2020 - 17:54
الفرنسيون واعون فعندما يصلون لبلدهم سيلتزمون بالحجر المنزلي اما بعض المغاربة بدون تعميم ففي اليوم الاول من رجوعهم للمغرب سيخرجون للسوق اما الحجر الصحي في اماكن تحت مراقبة الدولة فصعب دلك لانهم بالالاف عالقين في عدة دول
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12