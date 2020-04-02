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كُتّاب وآراء
سلوكات خاطئة في الشارع ترفع خطر انتشار "كورونا" وسط المغاربة
تشهد شوارع المدن المغربية كل يوم سلوكا ينم عن ضعف التعامل مع خطر الإصابة بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، رغم حملات التوعية المكثفة التي انطلقت منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بالوباء الذي أودى بحياة أربعين مغربيا إلى حد الآن.
وعلى الرغم من أن بعض المؤسسات والمتاجر التي يقصدها المواطنون، كالأبناك ومكاتب عملاء شركات الاتصالات، تحرص على تطبيق إجراءات السلامة الصحية تفعيلا لتعليمات السلطات، إلا أن ما يجري خارج هذه الأماكن يضرب عرض الحائط كل تدابير السلامة المتخذة.
أمام باب وكالة لبيع تعبئات الهاتف والأنترنت في حي كريمة بمدينة سلا، تجمّع نحو عشرين شخصا بشكل عشوائي وسط حيز ضيق، متحلقين حول الحارس الذي فتَح الباب جزئيا ليخرج زبون ويدخل آخر، وسرعان ما نشب خلاف بين الطرفين وتجمهر الزبناء على الحارس، ملتصقين ببعضهم البعض والرذاذ ينبعث من الأفواه الصارخة.
غير بعيد، تكرر المشهد نفسه أمام باب وكالة بنكية، حيث تكوّم حوالي عشرة أشخاص على الدّرج ملتصقين ببعضهم أمام الباب المغلق، دون أدنى مبالاة بما قد يترتب عن سلوكهم من احتمال الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
هذ السلوك يعزوه سالم خويلة، فاعل جمعوي بمدينة أكادير، إلى عدم تعامل بعض المواطنين مع خطر فيروس "كورونا" المستجد بما يستدعي من جدية، مشيرا إلى أنه ليس عاما ولكنه ينطوي على خطورة كبيرة.
واعتبر خويلة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدم احترام تدابير السلامة الصحية للوقاية من فيروس "كوفيد-19"، "هو نوع من قتل النفس وقتل الآخر"، مضيفا أن "هناك بعض الناس يخرجون إلى الشارع بدون الالتزام بالاحتياطات المطلوبة، وكأنهم يبحثون عن الإصابة بهذا الوباء الخطير".
وعلى الرغم من أن السلطات فرضت على المواطنين الالتزام بمجموعة من الإجراءات، مثل تقليص عدد الركاب في سيارات الأجرة والحافلات، إلا أن بعض المواطنين ما زالوا يغامرون بركوب وسائل نقل لا تحترم شروط السلامة، كالدراجات ثلاثية العجلات "التريبورتور".
في حي العيايدة بمدينة سلا، تشن عناصر الشرطة حملات ضد أصحاب "التريبورات" الذين ينقلون المواطنين، حيث عاينت هسبريس توقيف بعضهم ونقل دراجاتهم إلى المحجز البلدي بعد إنزال الركاب.
ويؤكد سالم خويلة أن الحل الوحيد لتفادي الإصابة بفيروس كورونا هو المكوث في البيت، وعدم الخروج إلى الشارع إلا في حالة الضرورة القصوى.
وتبقى طريقة توعية المواطنين بضرورة التزام بيوتهم، التي تقوم بها السلطات، غير مجدية في كثير من الحالات، خاصة الحملات المنظمة في الشارع بواسطة السيارات، ذلك أن تحرّك السيارة يجعل الخطاب المنبعث من مكبر الصوت لا يصل كاملا إلى مسامع الناس.
"خوتي خواتاتي المغاربة، باش نحدّو من انتشار فيروس كورونا ونحميو بلادنا خصنا..."، تنبعث هذه الجملة من مكبّر صوت مثبّت فوق سيارة تحمل ترقيما أجنبيا وعلى زجاجها ورقة كتب عليها "عمالة سلا"، وسرعان ما يتوارى الصوت بسبب تحرك السيارة بسرعة، وتضيع بقية الجملة قبل أن تلتقطها الآذان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
بحيث توزع الايام بالتساوي في كل منطقة.
منع التنقل بين المدن اطلاقا.
غير ذلك فهؤلاء الخارجون سينقلون العدوى لدويهم الذين صبروا في البيت و بالتالي فكأننا لم نفعل شيئا.
حتى في حي سباتة المراقبة والاشراف على الحجر الصحي جد ضعيفة وان أرى دئما تجمع بعض شباب الحي
هؤلاء نطلب من وزير الداخلية التحقيق معهم ومعاقبتهم لا نهم ساعدوا على نشر الوباء
Il va falloir prendre du temps après cette crise et revoir notre copie, nos priorités socio-culturel et économique; une belle leçon.
Il fallait Fermer Toutes les frontières et l'arrivée des Touristes dés 20 FEVRIER et pas le 20 Mars!!
Il fallait Construire des hôpitaux publiques Très modernes Et avoir Former Suffisamment des grands Spécialistes dans la matière, Beaucoup de médecins, Infirmiers..Et les bien payé Mais les punir s'ils/elles ne font pas leur travail !
Il faut Diminuer beaucoup le Budget du 'Ministère' de l'Intérieur et Augmenter Enormément les budgets de la Santé, Education, Recherche Scientifique, Industries, Nouvelles Technologies, ect
Vous trouvez ça Normal qu'un simple Policier Touche Beaucoup plus qu'un Médecin ou un enseignant??
(En plus des gros privilèges qui ont Tous les gens du Makhzen Et Pour quels Buts??
Il faut être un pays Vraiment Démocratique, Civilisé, Juste et Digne avant de Juger le Peuple!
لحد الآن السلطة بجميع مكوناتها قامت بواجبها ومازالت كذالك وأقول للمغرورين والانتهازيين والحقودين على بلدنا الأمين ان يراجعوا انفسهم ويلتزموا بتطبيق تعليمات الحجر وأن لا ينتظروا ان تقوم أي جهة حقوقية وجمعوية بالدفاع عنهم عند القبض عليهم.
عاش بلدي العزيز المغرب
اليوم قرات في احدى الصحف العربية مقالا عن عدم احترام المغاربة للحظر المسألة لا تتعلق بكسب القوت اليومة فحسب بل مرتبطة بظروف العيش داخل المنزل حيث تحدث اكثر من شخص على انه لا يملك الا غرفة واحدة ومطبخ وله خمسة أبناء ويستحيل حبس الاطفال طول اليوم في عشرين متر مربع حتى وان كان هذا سببا غير مقنع للمخاطرة الا ان التحكم في الوضع صعب للغاية لان المسألة مرتببطة بوضع اجتماعي مزري
ويبقى ان نتساءل ونطرح سؤالا حيث يكون الجميع قج لاحظ العدد الهائل من رجال الامن يهجاوز عددهم العشرين يسيرون في تجمع معرضين انفسهم للخطر في جين ينفي ربع العدد فقط