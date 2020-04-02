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الرئيسية | مجتمع | سلوكات خاطئة في الشارع ترفع خطر انتشار "كورونا" وسط المغاربة

سلوكات خاطئة في الشارع ترفع خطر انتشار "كورونا" وسط المغاربة

سلوكات خاطئة في الشارع ترفع خطر انتشار "كورونا" وسط المغاربة
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 02 أبريل 2020 - 21:20

تشهد شوارع المدن المغربية كل يوم سلوكا ينم عن ضعف التعامل مع خطر الإصابة بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، رغم حملات التوعية المكثفة التي انطلقت منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بالوباء الذي أودى بحياة أربعين مغربيا إلى حد الآن.

وعلى الرغم من أن بعض المؤسسات والمتاجر التي يقصدها المواطنون، كالأبناك ومكاتب عملاء شركات الاتصالات، تحرص على تطبيق إجراءات السلامة الصحية تفعيلا لتعليمات السلطات، إلا أن ما يجري خارج هذه الأماكن يضرب عرض الحائط كل تدابير السلامة المتخذة.

أمام باب وكالة لبيع تعبئات الهاتف والأنترنت في حي كريمة بمدينة سلا، تجمّع نحو عشرين شخصا بشكل عشوائي وسط حيز ضيق، متحلقين حول الحارس الذي فتَح الباب جزئيا ليخرج زبون ويدخل آخر، وسرعان ما نشب خلاف بين الطرفين وتجمهر الزبناء على الحارس، ملتصقين ببعضهم البعض والرذاذ ينبعث من الأفواه الصارخة.

غير بعيد، تكرر المشهد نفسه أمام باب وكالة بنكية، حيث تكوّم حوالي عشرة أشخاص على الدّرج ملتصقين ببعضهم أمام الباب المغلق، دون أدنى مبالاة بما قد يترتب عن سلوكهم من احتمال الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

هذ السلوك يعزوه سالم خويلة، فاعل جمعوي بمدينة أكادير، إلى عدم تعامل بعض المواطنين مع خطر فيروس "كورونا" المستجد بما يستدعي من جدية، مشيرا إلى أنه ليس عاما ولكنه ينطوي على خطورة كبيرة.

واعتبر خويلة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدم احترام تدابير السلامة الصحية للوقاية من فيروس "كوفيد-19"، "هو نوع من قتل النفس وقتل الآخر"، مضيفا أن "هناك بعض الناس يخرجون إلى الشارع بدون الالتزام بالاحتياطات المطلوبة، وكأنهم يبحثون عن الإصابة بهذا الوباء الخطير".

وعلى الرغم من أن السلطات فرضت على المواطنين الالتزام بمجموعة من الإجراءات، مثل تقليص عدد الركاب في سيارات الأجرة والحافلات، إلا أن بعض المواطنين ما زالوا يغامرون بركوب وسائل نقل لا تحترم شروط السلامة، كالدراجات ثلاثية العجلات "التريبورتور".

في حي العيايدة بمدينة سلا، تشن عناصر الشرطة حملات ضد أصحاب "التريبورات" الذين ينقلون المواطنين، حيث عاينت هسبريس توقيف بعضهم ونقل دراجاتهم إلى المحجز البلدي بعد إنزال الركاب.

ويؤكد سالم خويلة أن الحل الوحيد لتفادي الإصابة بفيروس كورونا هو المكوث في البيت، وعدم الخروج إلى الشارع إلا في حالة الضرورة القصوى.

وتبقى طريقة توعية المواطنين بضرورة التزام بيوتهم، التي تقوم بها السلطات، غير مجدية في كثير من الحالات، خاصة الحملات المنظمة في الشارع بواسطة السيارات، ذلك أن تحرّك السيارة يجعل الخطاب المنبعث من مكبر الصوت لا يصل كاملا إلى مسامع الناس.

"خوتي خواتاتي المغاربة، باش نحدّو من انتشار فيروس كورونا ونحميو بلادنا خصنا..."، تنبعث هذه الجملة من مكبّر صوت مثبّت فوق سيارة تحمل ترقيما أجنبيا وعلى زجاجها ورقة كتب عليها "عمالة سلا"، وسرعان ما يتوارى الصوت بسبب تحرك السيارة بسرعة، وتضيع بقية الجملة قبل أن تلتقطها الآذان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - علي الخميس 02 أبريل 2020 - 21:29
بعض البقالة نصبوا واقية من الزجاج للفصل بينهم و بين الزبون عملية لم تقم بها حتى أكبر الأبناك من قال أن الذكاء ليس فطري لايحتاج ديبلوم
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2 - Massin الخميس 02 أبريل 2020 - 21:30
يجب منح الخروج مرة واحدة كل اسبوع و لساعتين.
بحيث توزع الايام بالتساوي في كل منطقة.
منع التنقل بين المدن اطلاقا.
غير ذلك فهؤلاء الخارجون سينقلون العدوى لدويهم الذين صبروا في البيت و بالتالي فكأننا لم نفعل شيئا.
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3 - البيضاوي الخميس 02 أبريل 2020 - 21:30
مادام الجهل موجود فكورونا موجودة ...إنتهى
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4 - hassan الخميس 02 أبريل 2020 - 21:30
كثيرة هي الأشياء التي إكتشفتها جائحة كورونا ، منها أن هناك قرى و بوادي كثيرة مغربية أكثر تمدنا من كثير من المدن التي تدعي التمدن.
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5 - mouss الخميس 02 أبريل 2020 - 21:31
لعن الله الفقر.. الناس من كثرة الهم و الجوع و الخوف مبقاوش يفكرو.. الرجل الأهم بالنسبه ليه أن يسكت اهل بيته ولو ضحى بنفسه.. لا تستغربو أمام الابناك لو رأيتم ازدحام فالجوع كافر كيما قالوا جدودنا
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6 - نيشان الخميس 02 أبريل 2020 - 21:31
يجب معاقبة كل من خالف التعليمات في اطار تطبيق القانون بحذافره.يعني 100/100 خاصوا اطبق.
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7 - الخير الخميس 02 أبريل 2020 - 21:31
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حتى في حي سباتة المراقبة والاشراف على الحجر الصحي جد ضعيفة وان أرى دئما تجمع بعض شباب الحي
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8 - مواطن الخميس 02 أبريل 2020 - 21:33
كلام صحيح وشكرا لهسبريس لهاد الموضوع.كل يوم اشاهد مثل هده التجمعات امام الابناك الله يحفض وصافي اكثر من 30 تكونو مجموعين ومتبغيوش يتفرقو.الخطير في الامر هو الى كان شي واحد مريض بالفيروس راه غادي يعادي كلشي لحداه.وهادوك لتعداو غادي يعديو موضفين الابناك والسكيريتي وبالتالي غادي يمشيو لديورهم وغادي يعاديو العاءلة باكملها.والله يلطف بنا
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9 - عربي مافاهم والو الخميس 02 أبريل 2020 - 21:33
هل تريدون توعية الناس بين ليلة وضحاها, سياسة تكليخ الشعب التي كانت تنتهجها الدولة لسنوات تعطي اكلها الان. لن تنفعكم موازين ولا المهرجانات العالمية, كورونا لا يمكن محاربته الا بشعب واعي, وببنية صحية قوية, وللاسف هذا شئ لا يتوفر عليه المغرب, فموقع numbeo صنف المغرب في المرتبة 261 فيما يخص انظمته الصحية, ومؤشر التنمية البشرية منذ 2002 وحتى 2019 لم يتغير,ومازلنا عالقين في المرتبة 123.
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10 - عجوز الخميس 02 أبريل 2020 - 21:34
السلوكيات الخاطيء هم هؤلاء الدين ينتقلون من مدن معافين أهلها إلى بؤر الوباء ويعودون محملين به لإصابة أبرياء قابعين في اكواخهم دون عمل
هؤلاء نطلب من وزير الداخلية التحقيق معهم ومعاقبتهم لا نهم ساعدوا على نشر الوباء
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11 - سعيد الخميس 02 أبريل 2020 - 21:35
التنظيم اساس النجاح إذا أردنا الخروج من الكارثة اعباد الله تنظموا اوطبقوا القوانين أو كلشي غيقدي حجتو الله يهدينا على أنفسنا
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12 - أقوال وحكم الخميس 02 أبريل 2020 - 21:35
اغلبية المدن تلتزم الا بعض المدن الكبرى لا تعرف معنى الحجر الصحي لكثرة البشر وقلات الوعي بنادم ماعرفت منين كا افهم للأسف. الله احسن العوان. بنادم مقدرش اصبر. لوا كان الاعلام والمؤسسات والعديد من المسؤولين ساهموا في توعية الناس بخطورة الوباء في الانتشار ماكنا غادي نوصلو لهاد المستوى. على الدولة مراجعة اوراقهااا بعد نهاية هاد البلاد. عليها الأهتمام بالاطور الصحية والتعليمية والسلطة وقطاعات التي قد تعطي الشي الكثير للبلاد وقد يستفيد منها المواطن المغربي.... باركا من نشر التفاهات
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13 - Aroubi الخميس 02 أبريل 2020 - 21:38
Ils veront lorsque ils tombent malade vont regretter c est une maladie qui te fait souffrir t arrive même pas à respirer
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14 - خالد.ف الخميس 02 أبريل 2020 - 21:38
عدم الوعي لذا السواد الأعظم يرجع لعدة عوامل أهمها الهجرة القروية و الأمية و الجهل ...من مخلفات السياسات الفاشلة المتبعة منذ فجر الإستقلال !
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15 - يوسف الخميس 02 أبريل 2020 - 21:40
يجب تقليص مدة التموين فبدل6صباحا حتى 6مساءا تحدد من6 حتى 13 زوالا وهي فترة كافية ومن وجد خارج هذه الفترة يطبق عليه القانون
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16 - توفيق الخميس 02 أبريل 2020 - 21:40
انا اليوم فقت وسمعت الهراج فالشارع طليت بانلي الناس خارجا وكايتقداو وكاين شباب مجمعين....فرحت قلت مع راسي واقيلا الدولة وصلات لعلاج لكورونا ورفعو الحظر.....الله يهديكوم جلسو فداركم تنجيو نفسكوم وتنجيو الغير وصبرو وجلسو فالدار وسمعو لعضامكم
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17 - كيلو كفتة ونص شحمة الخميس 02 أبريل 2020 - 21:41
مثل هده المشاهد مؤسفة ويجب عدم مشاهدتها.وعلى الابناك ان تعمل 3 ايام في الاسبوع وكذلك محلات التعبئة وذلك لمنع تفشي الفيروس.
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18 - Kamal Deutschland الخميس 02 أبريل 2020 - 21:43
عادي لأن غالبية الشعب المغربي جاهل من جهة وبتأكيد من وزير الصحة السابق الدكتور حسين الوردي أن تقريبا 60٪ عنده مشاكل نفسية. هناك من يتذرع بالفقر، والله هناك من هم أفقر منا ولكن أحسن منا سلوكا كالبنغلاديش والنيبال و..... أنا ذهبت اليوم للتسوق ماكان لامسافة الأمان ولاهم يحزنون. والبشر خارج كيدور ومريح حدا الدار ديرين جماعة وكيتكيفو وكيبرمو الزطلة. الناس الواعية لخايفة على رأسها وبلادها داخلين، والهمج خارج. غالبية الأحياء الشعبية خارجين. التشارك حي مولاي رشيد الحي المحمدي....كفاش بغيتو كورونا متكترش.
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19 - seddiki الخميس 02 أبريل 2020 - 21:43
نفس الشيء اليوم أمام وكالة انوي فالصويرة قرابة 30 شخص تجمهرو أمام الوكالة دون احترام أدنى شروط السلامة الله يهدي ما خلق
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20 - mofid الخميس 02 أبريل 2020 - 21:43
الناس تسالتلهم المؤونة شنو دير .....ضروري يخرج يقلب على طرف الخبز
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21 - Ayt Ali الخميس 02 أبريل 2020 - 21:44
يصعب على بعض الأشخاص أن يستوعبوا خطر تصرفاتهم. في زمن الحجر الصحي، مازال البعض لا يحترم قواعد الوقاية، كالمسافة المطلوبة، لكن الأخطر هو عادة البصق على الأرض، أو إفراغ الأنف باليد وفي الشارع.... هذه العادات إن كانت تمر هكذا في وقت سابق، فهي في زمن الفيروسات لم تعد محتملة ويجب العقاب عليها، وإلا فلن نقضي على كورونا أو غيره.
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22 - Ingénieur x الخميس 02 أبريل 2020 - 21:44
Après la forte sensibilisation et implication des forces de l’ordre et de la plupart du peuple marocain, il faudra revenir aux fondamentaux: un comportement non civique et non responsable doit être traité et puni avec une méthode non civique et non respectueuse, afin de préserver ce pays.

Il va falloir prendre du temps après cette crise et revoir notre copie, nos priorités socio-culturel et économique; une belle leçon.
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23 - SOLUTION! الخميس 02 أبريل 2020 - 21:45
Qu'est ce que vous allez attendre des gens que l'Etat marocain les a mis dans cette situation de l'Ignorance, misère,le non respect de l'autre ni des soit disant 'lois' à la marocaine!

Il fallait Fermer Toutes les frontières et l'arrivée des Touristes dés 20 FEVRIER et pas le 20 Mars!!

Il fallait Construire des hôpitaux publiques Très modernes Et avoir Former Suffisamment des grands Spécialistes dans la matière, Beaucoup de médecins, Infirmiers..Et les bien payé Mais les punir s'ils/elles ne font pas leur travail !

Il faut Diminuer beaucoup le Budget du 'Ministère' de l'Intérieur et Augmenter Enormément les budgets de la Santé, Education, Recherche Scientifique, Industries, Nouvelles Technologies, ect

Vous trouvez ça Normal qu'un simple Policier Touche Beaucoup plus qu'un Médecin ou un enseignant??
(En plus des gros privilèges qui ont Tous les gens du Makhzen Et Pour quels Buts??

Il faut être un pays Vraiment Démocratique, Civilisé, Juste et Digne avant de Juger le Peuple!
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24 - azizo الخميس 02 أبريل 2020 - 21:46
مع الأسف اكثر من عشرون يوما على الحجر الصحي ومازال هناك بعض المواطنين لم يستوعبوا خطورة هذا المرض سواء عن جهل او عن ضد. تراهم مجتمعين في بعض الأماكن التجارية أو في أماكن محددة في احياءهم يتسامرون ويتهكمون ولا يعلمون ان لهم اباء -أولاد -زوجة او مريض عندها لن ينفعهم الندم.
لحد الآن السلطة بجميع مكوناتها قامت بواجبها ومازالت كذالك وأقول للمغرورين والانتهازيين والحقودين على بلدنا الأمين ان يراجعوا انفسهم ويلتزموا بتطبيق تعليمات الحجر وأن لا ينتظروا ان تقوم أي جهة حقوقية وجمعوية بالدفاع عنهم عند القبض عليهم.
عاش بلدي العزيز المغرب
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25 - من المغرب الخميس 02 أبريل 2020 - 21:47
نعم هذا صحيح في مدينتي أمام وكالة البريد كان هناك نحو 50 شخص خارج الوكالة ملتصقين ببعض.
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26 - كريم الخميس 02 أبريل 2020 - 21:47
كان لزاماان تسألوا الناس لماذا لا يلتزمون البقاءء في المنزل لأنه لا أحد يخاطر بنفسه هكذا لان المسألة الان أصبحا أكثر خطورة ولا يوجد شحص على وجه الارض لا يعلرف خطورة هذا الفيروس فالمسألة الان تجاوزت التوعية
اليوم قرات في احدى الصحف العربية مقالا عن عدم احترام المغاربة للحظر المسألة لا تتعلق بكسب القوت اليومة فحسب بل مرتبطة بظروف العيش داخل المنزل حيث تحدث اكثر من شخص على انه لا يملك الا غرفة واحدة ومطبخ وله خمسة أبناء ويستحيل حبس الاطفال طول اليوم في عشرين متر مربع حتى وان كان هذا سببا غير مقنع للمخاطرة الا ان التحكم في الوضع صعب للغاية لان المسألة مرتببطة بوضع اجتماعي مزري
ويبقى ان نتساءل ونطرح سؤالا حيث يكون الجميع قج لاحظ العدد الهائل من رجال الامن يهجاوز عددهم العشرين يسيرون في تجمع معرضين انفسهم للخطر في جين ينفي ربع العدد فقط
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27 - معاذ الخميس 02 أبريل 2020 - 21:50
هذا السلوك عائد لغياب الوعي و النضج العقلي عند بعض المغاربة.
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28 - ضيف الله الخميس 02 أبريل 2020 - 21:51
سكان بعض الاحياء في مدينة سلا لايلتزمون بالحجر الصحي فحذاري ان تصبح هذه المدينة بؤرة الوباء
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29 - Adam الخميس 02 أبريل 2020 - 21:53
رغم اني لست بطبيب او بخبير... فقط أود أن أشير الى امر مهم وهو ان اعتبر من اليوم ان الحجر الصحي قد بدأ ولننسى المدة الماضية رغم أهميتها أيضا، وذلك لكي لا نعطي الفرصة لهذا الوباء بالتفشي اكثر وبالتالي مزيد من الصبر #نبقاو فديورنا، لنلتزم اكثر، انضباط اكثر، نحمسو بعضياتنا والله يفرج على الجميع
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30 - سعيد الخميس 02 أبريل 2020 - 21:54
كاين شي وحدين معندهوم غراض.منهم اصحاب السوابق والكريساج دابا ما بقا عندههم حتا شغل هما تقلبو على الوباء باش يعاديو المواطنين.سير ضرب دورا في احياء الصفيح وتشوف العجب. الله يهدي هاد الناس
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31 - الله يهديهم الخميس 02 أبريل 2020 - 21:54
بقا غير الدعاء اما كلشي دارتو الساطات المسالة فيها ضمير و وعي و تربية.....عندنا فيها نقص
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32 - بن يوسف الخميس 02 أبريل 2020 - 21:55
هذا ما نشاهده أمام وكالات البريد بنك . العديد من كبار السن والنساء كأنهم في موسم جني الزيتون مجتمعين وغير متباعيدن أمام باب البريد بنك وغير مباليين بخطورة هذا الوباء. على السلطة تطبيق الحجر الصحي بقوة حتى لا نقع في كارثة والعيد بالله.
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