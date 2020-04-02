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وزارة الصحة: 49 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 691

وزارة الصحة: 49 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 691
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، تسجيل 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 691 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2815 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 30 حالة بعد تسجيل حالة شفاء جديدة، وعدد الوفيات 44 حالة بتسجيل أربع حالات جديدة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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