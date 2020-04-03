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الرئيسية | مجتمع | جمعية أطباء الجلد تساهم في "صندوق كورونا"

جمعية أطباء الجلد تساهم في "صندوق كورونا"

جمعية أطباء الجلد تساهم في "صندوق كورونا"
إبراهيم مغراوي
الجمعة 03 أبريل 2020 - 03:22

ساهمت مختلف الجمعيات العلمية لأطباء الأمراض الجلدية بملغ 570 ألف درهم في صندوق تدبير مواجهة جائحة كورونا، وفق مضمون بلاغ توصلت هسبريس به.

وشاركت في هذه المساهمة كل من الجمعية المغربية لأطباء الأمراض الجلدية، وأطباء الجلد بالقطاع الخاص بالبيضاء، والجمعية المغربية لليزر والتجميل والجراحة الجلدية، وأطباء الجلد بالجنوب، وجمعية أطباء الجلد بالقطاع الحر بالرباط وبفاس ومكناس والشرق.

وتأتي هذه المساهمة إلى جانب ما يقوم به أطباء الأمراض الجلدية ميدانيا للتصدي لهذا الوباء رفقة زملائهم من الأطقم الطبية والتمريضية، وباقي المتدخلين من أعوان ورجال السلطة.

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