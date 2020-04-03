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كُتّاب وآراء

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هكذا تغيرت حياة أطباء "الصف الأول" في مواجهة "أزمة كورونا"

هكذا تغيرت حياة أطباء "الصف الأول" في مواجهة "أزمة كورونا"
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:30

اضطر أطباء وممرضون ضمن الصف الأول من المشرفين على عملية علاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بمدينة الدار البيضاء إلى التخلي عن الالتحاق اليومي بمنازلهم والكف عن لقاء أفراد أسرهم وأبنائهم، في انتظار نهاية كابوس الجائحة.

وحسب شهادات متطابقة لأطباء وممرضين بمستشفى ابن رشد، فإن مسألة التوجه إلى بيوتهم أضحت مستبعدة، حفاظا على أبنائهم وباقي أفراد أسرهم من أي احتمال للعدوى بالفيروس.

ولجأت مجموعة من هذه الفرق الصحية إلى كراء شقق مفروشة بشكل جماعي لاستغلالها في الراحة والمبيت وإعداد وجبات غذائية، بعيدا عن أفراد أسرها.

ويضطر معظم الأطباء والممرضين إلى قضاء ساعات عملهم داخل أقسام العناية المركزة بمستشفى ابن رشد، لمتابعة الحالة الصحية لمرضى "كوفيد-19"، ولا يستطيعون مغادرتها إلا بعد انتهاء ساعات الدوام.

وباستثناء بعض الدكاترة الذين ما زالوا يتوجهون يوميا إلى منازلهم ويتخذون كافة الإجراءات والاحتياطات، يعمد العديد من أعضاء باقي الفرق الطبية إلى استخدام سيارات شخصية يتنقلون بها بشكل جماعي إلى الشقق المستأجرة أو تلك التي منحها لهم أحد معارفهم، لأخذ قسط من الراحة هناك.

ويتواصل معظم الأطباء مع أبنائهم وأسرهم عبر تطبيقات الدردشة الخاصة بمنصات التواصل الجماعي، وهو ما اعتبره أحد أطر المستشفى الجامعي ابن رشد الحد الأدنى من الحفاظ على العلاقات الإنسانية بين الأطر الطبية التي تواجه جائحة كورونا وفلذات أكبادهم.

وقال المتحدث لهسبريس إن "الجميع واع بالتضحية التي يقدمها هؤلاء الأطباء، خاصة في هذه الفترة العصيبة التي يمر منها المغرب وباقي دول العالم، وأعتقد أن تضافر جهود الجميع قد يساعد في تخفيف الضغط النفسي على هذه الفئة من أسرة الصحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (66)

1 - abde الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:43
شكرا لكل الأطباء والممرضون واصحاب النضافة بصفة عامة ولو كلمة الشكر قليلة في حقكم
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154
2 - رأي في طريقة تدبير النرحلة الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:43
اا نختلف. في أن الدولة بذات مجهودات جبارة لتدبير المرحلة لكن ثمة ملاحظات من بينها 1- مادامت الحالات المحلية وصلت 75 في المائة، هذا مؤشر خطير ان الاختلاط تسسبب في زيادة تبلغ حوالي 70 في المائة. ،،،،،،،،،،ثانيا : حل من بين الحلول تقليص عدد الايام التي تفتح فيه المحلات التجارية الى 6 ايام او اقل في الاسبوع، باعتبار النشاط التجاري اهم وسط يمكن نقل الفيروس من والى. ثالثا: لم التفكير في فرض الحظر الشامل لاسبوع لتتضح الصورة اكثر. حفظ الله المملكة المغربية من كل سوء
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31
3 - جمال ابن بطوطة الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:43
إن "الجميع واع بالتضحية التي يقدمها هؤلاء الأطباء،"
ونحن كذلك نقدم خالص الشكر والامتنان لكافة..
الاطقم الطبية قاطبة..
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77
4 - اللهم احفظنا الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:43
حفظكم الله ورعاكم ان شاء الله، منفعتنا اا باط..ة لا غيرها، اوا شوف شحال مزىواطة كلاوها.
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32
5 - حاميدو الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:46
مؤمنون بقضاء الله وقدره ومعتزون بتضحيات الأطر الطبية الوطنية جزاهم الله عنا خير الجزاء.
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49
6 - مواطنة احبتكم في الله الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:48
جزاكم الله كل الخير واعطاكم خيري الدنيا والاخرة ولا يسعنا الا ان نرفع اكفنا الى الله عز وجل داعين لكم من قلوبنا بان يحفظكم الله لاولادكم ووطنكم والله لا يضيع اجر المحسنين
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35
7 - عبدالحي الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:50
وأين صندوق كورونا ؟أليس من الواجب على وزارة الصحة أن تتكفل بإقامة كل الطواقم الساهرة على مرضى هذا الفيروس؟وتكليف ممون لتقديم جميع الوجبات .كيف لطبيب او ممرض يقضي أزيد من 10ساعات في العمل في ظل الخوف والهلع أن يهيء وجبة من الوجبات؟يجب التكفل بكل شيء يخص هذه الاطقم مع رفع اجره الشهري 100%لانهم جنود وسط المعركة قد ينجون او لا .اتمنى لهم السلامة .
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73
8 - ادريس الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:50
شكرا لكم اتبتم الان لكل المنتقدين بان اطباء المغرب قد المسؤولية لو تعطاهم الامكانيات.
ربي احفظكم واحفظ ولادكم وعائلاتكم من كل شر وبلاء.
و المزيد من التعاون بالبقاء في البيوت وان شاء الله مايكون غير الخير.
ولا ننسى السلطات المحلية ورجال الامن والدرك والوقاية المدنية وعمال النظافة وكل من يقف وقفة رجل واحد لخدمة الوطن ربي احفظكم ونجيكم من كل شر.
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31
9 - Ingénieur x الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:51
Pourquoi ils doivent louer !? Pourquoi l’etat ne leur réserve pas un ou des hôtels avec tous les services gratuits ! C’est le minimum ! Et pourquoi pas par solidarité les riches hôtels ne proposent pas de tels services à ces braves ! ? Nous ne ferons jamais assez pour les remercier !
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36
10 - الله. يعجل. بالفرج الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:51
الله. يعجل. بالفرج
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21
11 - Ana abdou الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:51
تحياتي الخالصة ودعواتي الصادقة لكم أنتم نساء ورجال المرحلة بامتياز .
أرجو الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم . اللهم انهم يرعون عبادك المرضى اللهم احفظهم بما حفظت به الذكر الكريم اللهم لا ترينا فيهم ولا في ذريتهم ما يبكينا أو يحزننا . دمت بخير يا نبيلات ويا نبلاء . محبتي .
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24
12 - Kardous الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:51
الله يكون في عونهم حتى نهاية هذا الكابوس.
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22
13 - اللهم زد و بارك الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:51
اتمنا الامر يزداد انا لا ارى اي شيء يدعو للقلق الامر عادي جدا
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-34
14 - محمدابراهيم الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:52
جزاهم الله خيراهولاء الابطال في الشدة والمحنة التي عرتها بلادنا
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17
15 - احمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:52
السلام عليكم. كانشكر الطاقم الطبي على التضحية من أجل الوطن وكذلك ألامن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والعمال والقياد..... الخ على التضحية من أجل هذا الوطن الحبيب ونتمنى مزيد من الصحة والعافية والعمر المديد لي قائد البلاد نصره الله وأيده وكذلك جريدة هسبريس على الدعم المتواصل. ونتمنى من الله عز وجل أن يزول هدا الوباء امين
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13
16 - عمر مريزق الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:52
كامل الشكر والتقدير لجميع الاطر الطبية ورجال الامن بصفة عامة وللحكومه المغرببة وخاصة صاحب الجلالة نصرهو الله وانشاء الله عندي يقين بالله سبحانه وتعالى غيتغلبو على هد المعركة باذن الله الله معكم ايها الابطال
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12
17 - Oujda34 الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:53
Salam chapeau et grand bravo a tout le corps Médical qui fourni un grand effort dans cette guerre contre la pandémie Corona mais ce que devrait être met a l'évidence ci la faiblesse évidente des moyennes met a la la disposition de de nos médecins et peut être ci l'occasion pour la ministère de la santé de mettre de l'ordre ds ce domaine et que tous le peuple marocain d'aider ces médecins par le respect de confinement salam
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8
18 - تولو الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:53
تحية لكل مايقدمه الطواقم الطبية بكل اصنافها والى رجال السلطة من الالف الى الياء تقديرا على تفانيكم وتضحياتكم بما اوتيتم من قوة ونكران الذات.
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9
19 - ابن علي رحمه الله الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:53
لا أظن أن هناك مؤمن يجد ضيقا من الحجر الصحي ، كيف يجد الضيق!؟ والأرض امتلأت بالتبرج والسفور ، والظلم والفجور ، والسرقة ، وقلة الحياء من الغني الشكور ، إلا من رحم الرحيم الغفور ، بل هذا الحجر الصحي دواء لأولي الألباب ، واغتنام من الأحباب ، ورحمة من التواب لكل أواب .
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5
20 - مغربي وافتخر الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:54
تحية تقدير وإجلال إلى كل الموجودين في الصفوف الأمامية لدفع هدا الوباء العضال واخص بالذكر منهم الأطباء والممرضين والممرضات وكدا رجال الأمن والقوات المساعدة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية وقياد ومقدمين وجامعي النفايات الصاهربن على نضافة مدننا وكدا إلى أصحاب متاجر التموين والخضر و.....واقول للجميع اتابكم الله خير حسن الدنيا والآخرة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ص.....
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9
21 - السجبماسي الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:54
وجب دعمهم ماديا و لوجيستيكبا فهم في معركة من اجل الوطن
تحية لكل الاطباء الذين اختاروا التضحية و بذل الجهد من اجل هذا الشعب .الصحة العمومية تحتاج لكي تعود الصدارة .ما قيمة العيادات و المصحات المنتشرة في ربوع المغرب اذا لم تكن لها المبادرة لدعم الجهد العام
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8
22 - ابو ايمن الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:55
بكل فخر واعتزاز ننحني لهؤلاء الابطال الذين عبروا عن صدق و طنيتهم .براففو ودعواتنا لكم كل صلاة ان يحفظكم الله من كل شر.
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7
23 - souad الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:55
تحية تقدير وامتنان لهذه الاطر الصحية التي تخلت عن أسرها من اجل المصلحة العامة وهذا هو المنتظر منهم وفاء لمهمتهم وللقسم الذي ادوه عند تخرجهم ونحن بدورنا نتضرع لله جل علاه ان يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ بلدنا من كل سوء .اللهم رحمتك وعفوك وغفرانك الكل ينتظر رحمتك التي وسعت كل شيء
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9
24 - Karim الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:55
UN GRAND MERCI À VOUS PERSONNEL DE LA SANTÉ, DEPUIS LE VIGILE, LA RECEPTION, LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS, MEDECINS TOUT GRADE ET AUSSI RÉSIDENTS , INTERNES ET EXTERNES. UN GRAND BRAVO.
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7
25 - محمد لعيوني الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:56
ومادا عن باقي الاجهزة التي لها صلات وتيقة مع الساكنة باستمرار في الشارع وداخل مقرات العمل
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9
26 - moha الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:56
تحية اجلال و اكبار وتقدير لهؤلاء الابطال...والسؤال لمادا لاتخصص لايوائهم الفنادق او الاقامات الخاوية على عروشها الأن؟
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8
27 - Ahmed الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:56
Un grand merci à vous tous pour ce que vous faites pour nous. Quoi qu'on dise, cela sera insuffisant
Que dieu vous bénisse
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4
28 - Tijani الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:56
من في الصف الامامي اليوم ؟؟؟؟؟؟
المغنيون والمغنيات ام الشيخات ام لاعبي كرة القدم ......!!!!
لمن الكلمة اليوم ؟
الاطبااااااااااااااااااااء و الممرضييييييييييييييييين و الامن الوطني بكل تلاوينه طبعا
دخلوها مزيان فراسكم
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20
29 - bachir الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:56
كان الله في عونكم
اطباء ممرضين مسعفين اعوان...
كل المغاربة يشدون على ايديكم
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7
30 - ملاحظ الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:57
وما صحة الأخبار التي تروج والتي مفادها أن بعض أرباب بعض الفنادق المصنفة وضعت هذه الفنادق رهن اشارة الطاقم الطبي مساهمة منهم في الوضعية الحالية التي تمر منها البلاد ؟
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6
31 - شكرا جزيلا لكم الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:57
صراحة ارفع القلعة لكل الساهرين على حماية مغربنا الحبيب...و من اجلنا
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4
32 - رشيد الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:57
وهناك بعض الأطباء مازالو يعملون بالمصحات الخاصة ويتركون المستشفيات العمومية. لاتهمهم مصلحة الوطن ولا المواطنين ولايساهمون مع إخوانهم الأطباء في محاربة هذا الوباء يجب ضرب على يد من حديد على هؤلاء يجب على وزارة الصحة أن تلزم باقية الأطباء وخاصة اختصاص القلب والدماغ والعظام والعيون أن يتناوبو مع الأطباء الآخرين في المستشفيات
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0
33 - مواطن مغربي الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:57
قي الحقيقة ماخصهومش اكريو خاص الناس اوضعو شققهم رهن اشارتهم بالمجااااااااااااااااااان وليس بالمقابل المادي لانهم اصلا يضعون ارواحهم دون مقابل من اجل وطنهم تحية حارة لهم
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7
34 - مرباح الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:58
تاكد للجميع ان من الاولويات بالنسبة للدولة و هي الاعتناء بالجيش الابيض من اطباء و ممرضين لانهم هم صمام امان المغرب الان جازاهم الله خيرا و نشكر السلطات الامنية من امن وطني و قوات مساعدة و الجبيش و الدرك الملكيين والدين يسهرون على اهم نقطة من اجل محاربة هدا الوباء و هي السهر على التطبيق الصارم لحالة الطوارئ التي تطبقها بلادنا الان
ادن شكرا للاطر الطبية و السلطات الامنية على كل التضحيات التي يضحون بها الان و َعلى الوطنية التي ابانوا عنها.. وفقكم الله جميعا من اجل السير بالبلاد الى القضاء على هدا الوباء و نطلب من الله سبحانه وتعالى رفع هدا الوباء عن هده البلاد و سائر بلاد المسلمين والمسلمات و العالمين اجمعين
كما نتقدم بالشكر الجزيل الى الساهر على امن البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده على المجهودات التي قام بها في مواجهة هده الجائحة و نطلب من الله العلي القدير ان يوفقه حفضه الله في كل خطوة قام بها في هده البلاد السعيدة. و اشفي اللهم جميع المرضى و ارحم يا الله برحمتك الواسعة كل من فقدناه في هده الايام
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7
35 - المصطفى المعطاوي الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:58
نرفع لهم القبعة وقد آن الأوان لرد الاعتبار للطبيب العمومي. وجعل المستشفى العمومي حياته وجنته لكي يذوق من ثمار الصحة فقراء هذا الوطن
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4
36 - hassan الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:59
شكرا لهم جميعا بارك الله فيهم ونطلب من الله عز وجل ان يرفع هذا الوباء وشكرا
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6
37 - حمو موليير الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:01
ألف تحية وشكر لكم أيها الجنود أصحاب البدلة البيضاء الدين يقاتلون عدوا شرسا لا يرى. كم هو صعب هدا القتال أكثر من محاربة العدو المرئي وبفضل مؤازرتكم من طرف اصحاب البدلة الخضراء ستدحرون هدا الوباء اللعين بقي أن أقول للمواطنين أرجوكم إخواني لكي لا تضيع جهود أصحاب البدلتين البيضاء والخضراء علينا أن نلتزم كما فعلنا بل أن نزيد في التزامنا بالحظر المعلن حتى نصل إلى بر الأمان.
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0
38 - شكرا الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:01
الله يعاونهم والشكر الجزيل لأصحاب البدل البيضاء يضحون بأنفسهم لشفاء المصابين انه الجهاد في سبيل الله وانشاء الله سيجازيكم الله خير الجزاء وشكرا لجميع المجندين من أطباء وممرضين ومساعدين والمنظفين والحراس وكل من يساهم من قريب و من بعيد وجهاد المواطنين هو البقاء في منازلهم وشكرا
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39 - مواطنة الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:05
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير باذن الله تزيح هذه الغمة وحنا فارحين بلابطبال مثلكم الله يحفظكم من كل شر
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40 - Marroun الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:05
شكرا لكل الأطباء والممرضون واصحاب النضافة بصفة عامة
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41 - نم قرير العين يا وطني الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:05
نحن واعون بالتضحيات التي تقومون بها تجاه الوطن و المواطنين... مهما استعملنا من كلمات شكر و امتنان و تقدير و احترام في حقكم ، فلن نستطيع أن نوفيكم مكانتكم التي تستحقون ... رفعتم راس هذه المهنة من جديد.. جزاكم الله عنا الف خير. و دمتم فخرا لهذا الوطن...كل معاني العرفان منا اليكم معشر الأطباء و الممرضين.
أيها الوطن، نم قرير العين فإن هناك أطباء و ممرضون يسهرون على راحتك. فشكرا لكم.
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42 - ام نعمة الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:05
السلام علبكم احيي من المنبر حميع اكاقم الطبي والشبه الطبي الين يتقدمون في الواجهة لمحاربة الوباء وقد ضحوا بفلذات اكبادهم من اجل الوطن وابمواطن المغربي،يجب على المحسننين ان يتكلفوا بكراء المسكن لهم لانهم من اجل عدم انتقال العدوى فضلوا المطوت بعيدا عن عالمهم خارجي في انتظار ان يرفع الله تعالى البلاء عنا اللهم بارك لهم في صحتهم وعافيتهم ورزقهم وابائهم وعملهم اللهم ارفع عنا غضبك اللهم اننا علمنا قدرنا اللهم انا ضعفاء امامك فاا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ،المرجو من النغاربة لزوم بيةتهم لقد لوحظ في العمارات تجمع الجيران على اسطح العمارة .الحجر الصحي هو ان يغلق المرء بابه وينتظر الفرج وذلك باتباع الارشادا ت من السلطات المغربية وان نساعد هيئة الاطباء والممرضين لكي يلتحقوا باولاهم وعائلاتهم الصبر ثم الصبر انظروا الى اسبانيا وايطاليا وامريكا الدول العظمى التي انهارت
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43 - منير الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:06
جزاكم الله خيرا و حفظكم الله من كل سوء ورزقكم المولى عز و جل السلامة و القوة في القيام بواجبكم النبيل الذي لا تستطيع أموال الدنيا كلها أداء مقابله، لقد أبنتم عن وطنية صادقة و نكران للذات في هذه المحنة التي تحمل في طياتها منح كثيرة من المولى عز و جل. فتحية تقدير و إحترام لكل أطباء وطننا و نسأل الله عز و جل السلامة لكل الشعب المغربي ملكا و شعبا و للبشرية الصالحة جمعاء، و ندعو الله عز و جل أن يشفي جميع المرضى و أن يرفع عنا البلاء.
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44 - المخلوف الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:07
كلمة في حق كل من ساهم من قريب او من بعيد في احتواء الوباء:
اللّٰه إرحم لولدييييييييين
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45 - مواطنة مغربية الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:07
كلمة شكرا قليلة في حق طاقمنا الطبي
يجب مزيد من الالتزام من طرف جميع المغاربة الىً كيظن شي احد ان "دخلو لديوركم من فضلكم" كنجيب نتيجة مع بعض الناس فهو واهم.
لازم يعطى الضوء الأخضر للصرامة ، بكثرة التصوير بالهواتف النقالة ما بقا حتى واحد قادر يدير خدمتو وكلشي خايف على بلاصتو.
حقا هاد التصوير إيجابي ولكن في هذهرالظروف خاص العصا.
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46 - عبدالله الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:07
يجب على الدولة ان توفر راحة هؤلاء الاطر الصحية . اما اغنياء البيضاء واصحاب فنادقها فهم غير معنيون بهدا الوباء . فهم كدلك ينتظرون المساعدة من صندوق كورونا .
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47 - عزالدين الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:07
نعتز بكم...نفتخر بكم...أنتم من جنود بلادي... جازاكم الله بخير... شكرا لكم بإسم كل المغاربة.
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48 - مواطن معكم الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:11
شكرا أطباءنا الكرام. أنتم من ترفع لكم القبعة، انتم الملاد بعد الله سبحانه، اصبروا وصابروا ورابطوا فأنتم أصحاب رسالة ولا تلتفتوا الى أقوال الناس من الحاقدين عليكم و الحاسدين، فالرسول الكريم كان صاحب رسالة ولم يسلم من ادية قومه.
ابشروا فموعكم الجنة
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49 - محمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:11
تحية تقدير واحترام الى الاطقم الطبية على التضحيات الجسام المبذولة في سبيل انقاد الأرواح. ونطلب من الله تعالى ان يعينكم ويحفظكم .
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50 - atlas الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:12
انه واجب وطني الطبيب مثله مثل الجندي في المعركة وعليه بالكفاح والخروج بنتيجة موفقة انشاء الله.
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51 - hayat الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:14
وفقكم الله وحفظكم من كل مكروه أنتم الأبطال ضحيتم بالغالي والنفيس لكم مني كل الاحترام والتقدير
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52 - اخوكم في الله الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:14
ندعوا لهم بالتوفيق والصبر ونشكرهم عن المجهودات الجبارة التي يقومون بها ليس خلال هده المحنة التي تعيشها البشرية جمعاء فقط ولكن المجهودات اليومية التي يقومون بها في انقاد ارواح الانسان دون اغفال جميع المتدخلين في هدا القطاع وتحية لاصحاب النظافة الدين يعتبرون جزءا لايتجزأ من هده الشريحة وشكرا
المرجو المكوث في منازلكم
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53 - Rachid الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:16
تحية لجميع الاطر الصحية
وخصوصا تقنيو الاسعاف والنقل الصحي هذه الفئة التي تقوم بنقل المصابين بشتى انواعهم من حواذث السير ،امراض معدية ،نقل التحاليل من مدينة الى اخرى لديهم الخطر مضاعف الطريق والعدوى غير انهم يصنفون ضمن الفئات الادارية اتمنى ان يتم انصاف هذه الفئة في اقرب وقت ممكن ويتم تغير الاطار المصنفة ضمنه
في الختام تحية للجميع وحفظ الله بلدنا وجعله امنا مطمئا وحفظ الله ملكنا وجميع الشعب المغربي
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54 - مينة الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:17
هم هولاء الاطباء في الصفوف الامامية حقا وذويهم الله يربط على قلوبهم ويرزقهم الصبر االله يكون في عونهم كذلك
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55 - ام محمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:17
لكم كل الشكر والتقدير والاحترام لكل الاطر. الساهرة على راحة مرضانى الله يحفظكم ويحميكم من كل شر. وان شاء الله كل المجهودات التي تبدلونها تكون في ميزان حسناتكم.
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56 - Hamou الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:18
لمادا لا تحجز لهاءلاء الأطباء و المممرضون حجرا في الفنادق (الخاوية) لكي يرتاحو و يءكلو ، بعيدا عن عاءلاتهم، الفنادق خاوية.
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57 - مغربية الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:19
اللهم احفظهم وتقبل منهم واجزهم عنا خير الجزاء اللهم ثقل ميزان حسناتهم واسعدهم في الدارين وكل من ساهم وضحى بأغلى ما يملك ليكون سبب في انقاد الآخرين. انتم فخر لنا وللمغاربة اجمعين. واتمنى من ابناء وطني ان يقدرو جهودكم ويلزموا منازلهم تضامنا معكم لمحاربة هذا الفيروس بالحد من انتشار العدوى.الله يرفع عنا هذا الوباء وعن الامة جمعاء.
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58 - abdesslam mouhyidine الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:19
شكرا شكرا جميع الاطباء والممرضين وجميع الأطر الطبية الله يسمح لنا منكم حنا فديورنا ونتما سامحين في اولادكم من اجلنا ..كلمة شكر. قليلة في حقكم..
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59 - خالد F الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:20
وفي المساء توجه التحية لقوات حفظ النظام فقط، وننسى الجهاز الطبي، كنت ولا زلت أحترم أطباء المغرب لأن تكوينهم عال جدا. حفظكم الله لأسركم ولهذا الوطن،
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60 - مواطن2 الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:21
لست موظفا ولا انتمي لاية جهة وسني يناهز ال75 ..اقول.امام التضحيات الجسام التي يقوم بها جيش من الموظفين من مختلف الوزارات ..هناك من لا يقوم باي عمل بحكم وظيفته البعيدة عن الميدان.واذا اعتبرنا الخطورة التي يتعرض لها القائمون في الصفوف الامامية اصبح لزاما علينا القول بضرورة مكافأة كل الساهرين على سلامة وامن المواطنين.فئات لا حاجة لذكرها تستحق اكثر من مكافأة مالية.فئات تعيش حاليا بعيدة عن ذويها.فئات معرضة لخطر العدوى في كل لحظة.هنا وجب على الدولة مراعاة ظروفهم وبالتالي تخصيص تعويضات مالية على الاقل لتكاليف تحركاتهم وتغذيتهم.انهم جنود مجندون لخذمة الصالح العام.والراتب لا يكفي في مثل هاته الظروف الحرجة.اقول هذا من باب انصاف تلك الفئات.والله عنده احسن الجزاء.
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61 - ETAMINE الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:22
Les soignants des hôpitaux sont très appréciés par la population et particulièrement les médecins honnêtes. Ce sont les administratifs qui gèrent mal les hôpitaux. Malheureusement cette crise s’installe dans la durée, il faut être patients (sans jeu de mot) ! Il faut vraiment aider les équipes médicales pour confronter une situation longue et pénible. La fin du confinement se fera sûrement par étape ou par catégorie de personnes, la distanciation sociale restera en vigueur jusqu'à la découverte d'un vaccin. Autre période, autres mœurs et pratique : fini les embrassades trois fois par jour, fini la proximité pour chuchoter et à l'occasion irriguer son interlocuteur avec des postillons de salive, des masques seront sûrement de rigueur pour une longue période. Comme nous nous sommes habitués au confinement, nous aurons le courage de nous habituer à ce nouveau mode de vie Incha'Allah. Tout cela n'est que spéculation mais suit une courbe prédictive de la pandémie
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62 - Yoyo الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:22
في الشدة يظهر الاشداء والشجعان،فخير اعتراف للجيش الابيض او كما يسموانهم ملائكة الرحمان هو مراجعة القانون الاساسي للاطباء ورجال الصحة واعادة النظر في المناصب المخصثة للقطاع وكذلك رد الاعتبار للجيش السلمي وهم رجال النظافة الذين يقومون بعمل جبار في هذه الفترة ودون نسيان رجال الامن والسلطة والدرك والقوات المساعدة والجيش الذين يسهرون على امننا وحياتنا ونحن في منازلنا ناكل ونشرب وننام،ومن جهتي اشكر كل من ذكرت وارجو من الله العلي القدير ان يحفظهم وذويهم
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63 - medmod الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:23
شكرا للاطر الطبية بما فيهم الممرضين تحية لكم على ما تقومون به من مجهود تستحقون كل خير . وافول اين دوي الامتيازات نالوها بمجرد المسك بالميكروفون والقاء اغنية ماجنة ب 100 × مليون مع امتيازات اخرى لا سبيل لذكرها . الان مخنبؤون في الضيعات . لن نسمع باخد منهم تبرع بجزء من تلك الملاييين . اقول لهم اخرجوا من جحوركم وساهموا لانقاد اناس كانوا من قبل من جمهوركم ومتتبعيكم على القنوات . العار العار العار
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64 - نقطة وارجع لسطر الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:26
شكرا ايتها الاطقم الطبية المدنية منها والعسكري على تضحياتكم الجسام من اجلنا. انكم تواجهون عدوا جبان لا يقوى حتى على الظهور، كمن صنعوه.
المرجو من المغاربة المبدعين ان يساهموا في انتاج ابداعات تحفيزية لهذه الاطقم. فيديو،اوديو، هاشتاج#قلوبنا معكم ايتها الاطقم الطبية# مثلا... لوحات...
فلا احد يعلم!
فقد يكون مصيري او مصيرك بين ايدي هؤلاء. امام هول هده الجائحة. لا قدر الله، نطلب السلامة والعافية للجميع.
شكرا لكل من مازال قلبه ينبض وضميره حي.
اضن انني يجب ان اضع نقطة وارجع الى السطر.
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65 - محمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:29
شكرا لكم ياأصحاب القلوب الرحيمة نسأل الله تعالى أن يحفظكم فأنتم هم من نفتخر بكم تستحقون كل الاحترام والتقدير لكن للأسف كان ينبغي على وزارة الصحة أن تتكفل بكل ما يلزمكم من سكن ومأكل ونقل وتوفر لكم كل سبل الراحة
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66 - زهيرة الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:34
تحية للاطر اطبية والتمريضية خصوصا التي ترعي المرضى علي اكمل وجه فهم من يستحقون اوسمه عوض المغنين وفقهم الله
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