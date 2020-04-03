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كُتّاب وآراء
هكذا تغيرت حياة أطباء "الصف الأول" في مواجهة "أزمة كورونا"
اضطر أطباء وممرضون ضمن الصف الأول من المشرفين على عملية علاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بمدينة الدار البيضاء إلى التخلي عن الالتحاق اليومي بمنازلهم والكف عن لقاء أفراد أسرهم وأبنائهم، في انتظار نهاية كابوس الجائحة.
وحسب شهادات متطابقة لأطباء وممرضين بمستشفى ابن رشد، فإن مسألة التوجه إلى بيوتهم أضحت مستبعدة، حفاظا على أبنائهم وباقي أفراد أسرهم من أي احتمال للعدوى بالفيروس.
ولجأت مجموعة من هذه الفرق الصحية إلى كراء شقق مفروشة بشكل جماعي لاستغلالها في الراحة والمبيت وإعداد وجبات غذائية، بعيدا عن أفراد أسرها.
ويضطر معظم الأطباء والممرضين إلى قضاء ساعات عملهم داخل أقسام العناية المركزة بمستشفى ابن رشد، لمتابعة الحالة الصحية لمرضى "كوفيد-19"، ولا يستطيعون مغادرتها إلا بعد انتهاء ساعات الدوام.
وباستثناء بعض الدكاترة الذين ما زالوا يتوجهون يوميا إلى منازلهم ويتخذون كافة الإجراءات والاحتياطات، يعمد العديد من أعضاء باقي الفرق الطبية إلى استخدام سيارات شخصية يتنقلون بها بشكل جماعي إلى الشقق المستأجرة أو تلك التي منحها لهم أحد معارفهم، لأخذ قسط من الراحة هناك.
ويتواصل معظم الأطباء مع أبنائهم وأسرهم عبر تطبيقات الدردشة الخاصة بمنصات التواصل الجماعي، وهو ما اعتبره أحد أطر المستشفى الجامعي ابن رشد الحد الأدنى من الحفاظ على العلاقات الإنسانية بين الأطر الطبية التي تواجه جائحة كورونا وفلذات أكبادهم.
وقال المتحدث لهسبريس إن "الجميع واع بالتضحية التي يقدمها هؤلاء الأطباء، خاصة في هذه الفترة العصيبة التي يمر منها المغرب وباقي دول العالم، وأعتقد أن تضافر جهود الجميع قد يساعد في تخفيف الضغط النفسي على هذه الفئة من أسرة الصحة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
ونحن كذلك نقدم خالص الشكر والامتنان لكافة..
الاطقم الطبية قاطبة..
ربي احفظكم واحفظ ولادكم وعائلاتكم من كل شر وبلاء.
و المزيد من التعاون بالبقاء في البيوت وان شاء الله مايكون غير الخير.
ولا ننسى السلطات المحلية ورجال الامن والدرك والوقاية المدنية وعمال النظافة وكل من يقف وقفة رجل واحد لخدمة الوطن ربي احفظكم ونجيكم من كل شر.
أرجو الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم . اللهم انهم يرعون عبادك المرضى اللهم احفظهم بما حفظت به الذكر الكريم اللهم لا ترينا فيهم ولا في ذريتهم ما يبكينا أو يحزننا . دمت بخير يا نبيلات ويا نبلاء . محبتي .
تحية لكل الاطباء الذين اختاروا التضحية و بذل الجهد من اجل هذا الشعب .الصحة العمومية تحتاج لكي تعود الصدارة .ما قيمة العيادات و المصحات المنتشرة في ربوع المغرب اذا لم تكن لها المبادرة لدعم الجهد العام
Que dieu vous bénisse
المغنيون والمغنيات ام الشيخات ام لاعبي كرة القدم ......!!!!
لمن الكلمة اليوم ؟
الاطبااااااااااااااااااااء و الممرضييييييييييييييييين و الامن الوطني بكل تلاوينه طبعا
دخلوها مزيان فراسكم
اطباء ممرضين مسعفين اعوان...
كل المغاربة يشدون على ايديكم
ادن شكرا للاطر الطبية و السلطات الامنية على كل التضحيات التي يضحون بها الان و َعلى الوطنية التي ابانوا عنها.. وفقكم الله جميعا من اجل السير بالبلاد الى القضاء على هدا الوباء و نطلب من الله سبحانه وتعالى رفع هدا الوباء عن هده البلاد و سائر بلاد المسلمين والمسلمات و العالمين اجمعين
كما نتقدم بالشكر الجزيل الى الساهر على امن البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده على المجهودات التي قام بها في مواجهة هده الجائحة و نطلب من الله العلي القدير ان يوفقه حفضه الله في كل خطوة قام بها في هده البلاد السعيدة. و اشفي اللهم جميع المرضى و ارحم يا الله برحمتك الواسعة كل من فقدناه في هده الايام
أيها الوطن، نم قرير العين فإن هناك أطباء و ممرضون يسهرون على راحتك. فشكرا لكم.
اللّٰه إرحم لولدييييييييين
يجب مزيد من الالتزام من طرف جميع المغاربة الىً كيظن شي احد ان "دخلو لديوركم من فضلكم" كنجيب نتيجة مع بعض الناس فهو واهم.
لازم يعطى الضوء الأخضر للصرامة ، بكثرة التصوير بالهواتف النقالة ما بقا حتى واحد قادر يدير خدمتو وكلشي خايف على بلاصتو.
حقا هاد التصوير إيجابي ولكن في هذهرالظروف خاص العصا.
ابشروا فموعكم الجنة
المرجو المكوث في منازلكم
وخصوصا تقنيو الاسعاف والنقل الصحي هذه الفئة التي تقوم بنقل المصابين بشتى انواعهم من حواذث السير ،امراض معدية ،نقل التحاليل من مدينة الى اخرى لديهم الخطر مضاعف الطريق والعدوى غير انهم يصنفون ضمن الفئات الادارية اتمنى ان يتم انصاف هذه الفئة في اقرب وقت ممكن ويتم تغير الاطار المصنفة ضمنه
في الختام تحية للجميع وحفظ الله بلدنا وجعله امنا مطمئا وحفظ الله ملكنا وجميع الشعب المغربي
المرجو من المغاربة المبدعين ان يساهموا في انتاج ابداعات تحفيزية لهذه الاطقم. فيديو،اوديو، هاشتاج#قلوبنا معكم ايتها الاطقم الطبية# مثلا... لوحات...
فلا احد يعلم!
فقد يكون مصيري او مصيرك بين ايدي هؤلاء. امام هول هده الجائحة. لا قدر الله، نطلب السلامة والعافية للجميع.
شكرا لكل من مازال قلبه ينبض وضميره حي.
اضن انني يجب ان اضع نقطة وارجع الى السطر.