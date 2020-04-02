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الرئيسية | مجتمع | كورونا تطال "رُبع المفحوصين" .. والتحاليل السريعة قريبا بالمملكة

كورونا تطال "رُبع المفحوصين" .. والتحاليل السريعة قريبا بالمملكة

كورونا تطال "رُبع المفحوصين" .. والتحاليل السريعة قريبا بالمملكة
هسبريس - محمد لديب
الخميس 02 أبريل 2020 - 23:00

كشفت البيانات الرسمية، الصادرة عن وزارة الصحة، عن إصابة نحو 23 في المائة من المغاربة بفيروس "كورونا"، ممن شملتهم التحليلات المخبرية الخاصة بالكشف عن "كورونا"، وفق تحليل المعطيات التي أعلن عنها اليوم الخميس.

وتهم هذه البيانات الكشوفات المخبرية الخاصة بـ211 شخصا والتي تم التوصل إلى نتائجها، خلال الفترة الممتدة ما بين الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء وإلى غاية التوقيت نفسه من يومه الخميس، حيث كشفت عن إصابة 49 شخصا بمرض "كوفيد 19".

وتوقع مصدر مأذون أن تتضح الصورة بشكل أفضل لمسؤولي وزارة الصحة بعد أن تقدم على توسيع دائرة الأشخاص الذين سيخضعون للتحليلات المخبرية السريعة، بمجرد الشروع في توسيع دائرة التحليلات على صعيد التراب الوطني.

وقال المصدر، في تصريح لهسبريس، إن التحليلات السريعة سيعمل بها قريبا دون أن يكشف عن موعد محدد لذلك، حيث قال إن "الشروع في العمل بالتحليلات السريعة مرتبط بالتوصل بالطلبية التي وقعها المغرب مع شركة آسيوية عاملة في مجال الصناعات الطبية، وهي الطلبية التي سيتسلمها المغرب خلال الساعات المقبلة".

ويسود نوع من الغموض في الطريقة التي تدبر بها وزارة الصحة موضوع استيراد وتسليم التحاليل السريعة إلى الوحدات الصحية المختصة، لفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المغاربة للخضوع للكشوفات السريعة.

وعبر مجموعة من مهنيي قطاع الصحة عن قلقهم الكبير من استمرار تسجيل وجود تجمعات بشرية بوسائل النقل الحضري، خاصة فيما يتعلق بتنقل الأفراد عبر "الترامواي" في الدار البيضاء، وسيارات الأجرة وأماكن التسوق، حيث اعتبروا أن هذه العوامل تشكل بؤرا مناسبة لانتقال هذا الفيروس المعدي؛ وهو ما يستدعي ضرورة الإسراع بتفعيل نظام التحاليل السريعة، لكشف أي إصابة.

وأكد المهنيون أنه في المقابل هناك عمل جدي تقوم به مصالح الداخلية والأمن، لضبط الأمور ومواجهة أي صور لخرق حظر التجول الصحي، لكن في المقابل يتوجب على مسؤولي وزارة الصحة فتح باب تواصل شفاف مع الأطر الطبية، إلى جانب الرفع من وتيرة التحاليل المخبرية، خاصة أن مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض قد أكد أن المستشفيات الجامعية شرعت بدورها في إجراء التحاليل؛ لكن وتيرة الاختبارات ما زالت متذبذبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - الواسيني الخميس 02 أبريل 2020 - 23:07
الله يلطف بنا شحال هاذ قريبا عندما نتجاوز الالف متى
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7
2 - ملاحظ الخميس 02 أبريل 2020 - 23:08
لماذا لا نقوم بشيء يساعد في الوقاية من انتشار الفيروس. الامر سهل وليس مكلفا. اثبتت اخر الابحاث أن الفيروس ينتقل عن طريق التنفس و الكلام. و ليس فقط العطاس واللمس. لماذا لا نضع جميعنا الكمامات. او على الاقل اي شيء يلثم وجوهنا جميعا. و لو قطعة منديل قطني (فولار). اخر الابحاث في امريكا تتحدث عن انتشار الفيروس عبر الهواء حتى 8 امتار. كما أن هناك فئة عريضة من حاملي الفيروس لا تظهر عليهم الاعراض. وهم  ينشرون المرض حولهم دون أن يشعروا بذلك. الآمر في غاية الاهمية. اتمنى ان يفكر الجميع في ذلك.
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19
3 - مروان الخميس 02 أبريل 2020 - 23:13
على الحكومة المغربية ان تبدأ برسم مخطط للحلات المتقدمة من تفشي وباء كرونا والاستعداد للتعامل معها في حال وصلنا اليها لقدر الله
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6
4 - dalo Said الخميس 02 أبريل 2020 - 23:13
اتمنى ان لا تكشف التحليلات السريعة عن عدد كبير من المصابين. الله يحفضنا جميعا. ولكن عندي امل كبير ان المغرب سيتجاوز هذه المحنة قريبا. قولو اميييييييين
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5 - منشائم الخميس 02 أبريل 2020 - 23:14
عند استخدام الكشف السريع عندها سوف نسمع الحالات بالالاف وهذا هو السبب الذي تحدث عنه مدير الاوبئة هذا المساء لما أمر بالثريت وأن الايام الثلاثة القادمة تحمل الشئ الكثير.
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6 - متحدث بالفصحى داخل القطار الخميس 02 أبريل 2020 - 23:18
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
أتمنى أن تسرع وزارة الصحة من وتيرة الكشف على المواطنين المحتمل إصابتهم بالعدوى، أقسم بالله إنه لأمر مخجل أن نتحدث على رقم ضعيف مقارنة بما نشاهده في باقي الدول،بعد أن شاهدنا تبرعات خيالية لشتى طبقات المجتمع لم تعد أي دريعة للوزارة بعدم تسريع وتيرة الكشف على الأشخاص المخالطين لحاملي الفيروس.
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7 - مواطن الخميس 02 أبريل 2020 - 23:19
والله الا هاد الشيء تيدوخ، الدولة تتقول ناس بقاو فديوركوم، وهيا فاتحة المؤسسات العمومية، راه لحماق هدا، الاقتصاد ينهار لكن الانسان الا مرض ميتعوضش
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8 - Chomeur الخميس 02 أبريل 2020 - 23:20
même si les analyses rapide auront lieu très prochainement , quelques soit les résultats il ne faut pas dépasser le 20/4 , car on a marre
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9 - متتبع عن كثب الخميس 02 أبريل 2020 - 23:20
المغرب اتخذ اجراءات استباقية. لكن الجانب المظلم هو تعاطي وزارة الصحة مع مسألة الاختبارات اذ يظل العدد مخجلا ولا يعطي اطلاقا اية فكرة عن الوضعية الوبائية. يحز في النفس ان دول صغيرة جدا ( قطر، البحرين ...) بحجم مدينة سلا او اقل تجري عدد اختبارات يومي اكبر من المغرب. حقيقة استعصى علي الفهم.
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10 - رضوان الخميس 02 أبريل 2020 - 23:20
هذا ما كنا ننادي به منذ مدة طويلة . يجب توسيع دائرة الاختبارات لتشمل كل من بدت عليه اعراض المرض و المخالطين له و مخالطين المخالطين و الجيران و كل من شك انه قد تعرض للإصابة بالإضافة إلى كل العاملين بالقطاع الصحي .من هذا المنبر المحترم اود ان احيي السلطات عموما و في مدينة ابن جرير خصوصا على المجهودات الجبارة لمحاصرة الوباء و القرارات الصاءبة بعد ظهور أول حالة إصابة بالمدينة
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11 - kamal الخميس 02 أبريل 2020 - 23:22
هاد الطلبية ديال التحاليل السريعة ما غادي توصل للمغرب حتى يفوت الفوت.أو فهاد الحالة غادي تكون وزارة الصحة هي المسؤولة الاولى قدام الشعب
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12 - وسيم الخميس 02 أبريل 2020 - 23:22
اجهزة الكشف السريع هي ماناحتاجه حاليا لانها ستساعد في الكشف عدد كبير واعطاء العدد الحقيقي للمصابين كما قامت به كوريا والمانيا وبالتالي فمصابين يسارعون في عزل انفسهم علي اخرين
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13 - امير الخميس 02 أبريل 2020 - 23:24
لا يمكن العمل بقانون الطواريء فاي دولة والمواصلات مزال تشتغل واسواق هدا شيء مضحك قانون الطواريء يعني لا وجود لاي تجمع مهما كان
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14 - ميمون الخميس 02 أبريل 2020 - 23:25
هذا استهتار

تمر الايام والاعداد في ارتفاع يومي والاختبارات لم تبدأ بعد

بالله عليكم ماذا تنتظرون
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15 - Espoir الخميس 02 أبريل 2020 - 23:26
J'ai vu sur la 1ère chaîne les gens dans un "souk" à Ben msik à Casa.Ça m'a fait froid au dos.Si ça continue ainsi,tous les efforts des autorités seront vains.Il faut durcir les règles de confinement.
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16 - مواطنة الخميس 02 أبريل 2020 - 23:29
الكشف السريع سيوضح كل شي
الله يلطف بالناس وبينا
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