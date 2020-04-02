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الرئيسية | مجتمع | مستشفى عسكري ببنسليمان يضم 160 سريرًا لمواجهة "كورونا"

مستشفى عسكري ببنسليمان يضم 160 سريرًا لمواجهة "كورونا"

مستشفى عسكري ببنسليمان يضم 160 سريرًا لمواجهة "كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 23:50

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من إقامة ثاني مستشفى عسكري ميداني متكامل بمدينة بنسليمان.

وأوضح العثماني، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن المستشفى الميداني المذكور يضم 160 سريرًا، في إطار جهود القوات المسلحة الملكية لمكافحة فيروس "‫كورونا‬"، موردًا أنه سيتم الانتهاء من إقامة مستشفيات ميدانية أخرى بمناطق متفرقة من المغرب‬.

ولاستقبال المرضى ومعالجتهم بحسب حالاتهم الصحية، تم إعداد منطقة خاصة بتقسيم المرضى المصابين تبعا لدرجة الإصابة بالفيروس، ففي المجموع هناك 140 سريرا مخصصا للحالات الخفيفة، و40 سريرا للعلاجات المكثفة، و20 سريرا لحالات الإنعاش، إضافة إلى تخصيص منطقة لعمليات التعقيم.

ويمكن للمستشفى، الذي تم تجهيزه بمعدات ذات جودة عالية وبكميات كافية من الأدوية اللازمة، أن يستقبل إلى حدود 360 مريضا في ظل ظروف مساعدة على التكفل بالمصابين، مع إيلاء عناية خاصة لخدمة الإنعاش، لكون هذا الفيروس يتسبب في مضاعفات خطيرة تمس الجهاز التنفسي لدى الحالات الحرجة.

وكانت مصادر قد كشفت لجريدة هسبريس أن القوات المسلحة الملكية قامت بتفعيل مستشفى ميداني قرب المطار العسكري لبنسليمان، تأهباً لمواجهة أي تطورات مرتبطة بفيروس "كورونا".

ويتكون الفريق الطبي للمستشفى العسكري الميداني الثاني (كوفيد 19) ببنسليمان من 13 طبيبا، موزعة على ثلاثة أطباء إنعاش، وطبيبي مستعجلات، وطبيب بيولوجي، وطبيب صيدلي، إضافة إلى ستة أطباء متخصصين في الطب العام مكونين لهذا الغرض.

ويدعم هذا الفريق الطبي، فريق من الأطر شبه الطبية، تضم 69 ممرضا وممرضة ومساعديهم، إلى جانب 39 عنصرا من الدعم، من بينهم إطاران إداريان من الصحة العسكرية، وعناصر من المصالح الاجتماعية، وعناصر من مختلف مفتشيات القوات المسلحة الملكية.

وذكرت مصادر هسبريس أن "الخيام العسكرية تتواجد بالقرب من المطار العسكري منذ مدة طويلة، قبل ظهور "كورونا"؛ لكن جرى تفعليها اليوم، لنكون مستعدين لأي تطورات مرتبطة بالفيروس".

وتتأهب المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية، بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، تحسبا لأي طارئ مرتبط بتطور وضعية وباء فيروس "كورونا"، في إطار التدابير الاستباقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - اسماء الخميس 02 أبريل 2020 - 23:59
الله يفرجها علينا اللهم لك الحمد على كل حال الله يحفظ الجميع
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106
2 - ناجية شفيق الجمعة 03 أبريل 2020 - 00:02
جهود و استباقية تستحق الإشادة و الله الموفق والمستعان على تجاوز هذه المرحلة...
اللهم احفظ بلدنا العزيز وكل بلاد المسلمين خاصة وكل الانسانية عامة.
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93
3 - دعاء الجمعة 03 أبريل 2020 - 00:03
اتمنى من العلي القدير الا نحتاجها و ان لانستعملها و نسيطر عل الوباء انه عل كل شيء قدير.
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115
4 - براهيم الجمعة 03 أبريل 2020 - 00:05
مزيد من الجهود أبناءنا. يجب أن تتكاتف الجهود من أجل سلامة الجميع. ولتعرف الحكومة أن الصحة والتعليم هو أساس بناء مجتمع قوي
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7
5 - ناقوس الخطر الجمعة 03 أبريل 2020 - 00:12
اضن انه يمكنم مؤقتا استغلال المدارس وحتى المساجد لاحتضان مستشفيات عسكرية في إطار محاربة كورونا. وبهدا نكون قد وفرنا علينا عبء نقل وتثبيت الخيام العسكرية. وسنربح المزيد من الوقت في مواجهة الجاءحة.
وما المانع من دلك؟
أرجو من الانترنوت الجواب.
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2
6 - محمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 00:16
ماذا بوسعي القول برهنت للعالم أجمع سيدي على معدنك النفيس والغالي وتفانيك في السهر على شعبك فوالله لن ينسى المغاربة هذا الجميل الذي تقوم به أجيالا ثم أجيال سوف نلقنها لأبنائنا جزاك الله عنا بالخير
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4
7 - #سوسية الجمعة 03 أبريل 2020 - 00:16
نسأل الله جل في علاه أن يرفع عنا هذا البلاء ويصرف هذا الوباء ..اللهم اشف المرضى وارحم الموتى واحفظ نا جميعا بحفظ ..
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8
8 - رحم الله عامل مولاي يعقوب الجمعة 03 أبريل 2020 - 00:22
ستظهر نسب غير متوقعة بالإدارات و في صفوف رجال السلطة والموظفين والقوات المساعدة والشيوخ والمقدمين هناك تفريط كبير وعدم اتخاذ الحذر لا يهمهم إلا استمرار المرفق العام ولو على حساب أرواح العاملين سترون الغريب في قادم الأيام خاصة بعد انطلاقة التأكد من المعلومات المصرح بها من طرف طالبي المساعدة 1212 حيث العمل في القيادات والعمالات في جو من الاختلاط..... حذاري........ العمل عن بعد العمل عن بعد العمل عن بعد والله ستنندمون
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-3
9 - رحاب الجمعة 03 أبريل 2020 - 00:26
لولا التعليمات ااملكبه ماكان انجز مستشفيات ميدانيه يالعتماني.... المغرب عندو تجربه كبيره ف هاد الميدان كلنا شفنا المستشفيات ميدانيه بفلسطين والكونغو ديمقراطيه وغيرها من الدول.. نتمناو ياربي ماكينون عدد المصابين بزاف بغينا نرجعو نعيشو حياتنا العاديه ونستافدو كلنا شعبا وملكا من هاد الازمه ونغيروا سياستنا ومن اخلاقناوضميرنا يفيق اكر دنيا فانيه
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1
10 - صنو الريف الجمعة 03 أبريل 2020 - 00:29
و هكدا مرة اخري يعطي قاءدنا الملهم المثال لما يجب ان يكون عليه المسؤول عن تسيير شؤون امة فما اتمناه بهده المناسبة هو ان يرفع عنا هذه البلوى و يحفظ بلدنا من كل الشرور و المؤامرات كما اتمنى ان تكون متل هذه المبادرات الملكية قاءد و مصدر الهام لدى كل المكلفين الاخرين بالشان العام لتكون انطلاقة و نفس جديد في منهاج تدبير امور هذا الوطن الشيء الذي من شانه ان يبوا بلادنا مكانة محترمة بين الدول التي تحترم شعبها و تبحت له عن ما فيه الخير العام.
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-2
11 - مواطن الجمعة 03 أبريل 2020 - 00:34
من الأفضل لو أقيمت في قاعات مغطاة. وعدد الأسرة قليل جدا. اسبانيا قامت بتجهيز مستشفى بقاعة المؤتمرات تضم 5000 سرير
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