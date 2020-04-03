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27 حالة جديدة ترفع إصابات كورونا إلى 735 في أرجاء المملكة
الجمعة 03 أبريل 2020 - 08:15
أفادت معطيات جديدة لوزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 735 حالة، بزيادة 27 إصابة، إلى حدود الساعة الثامنة من صباح الجمعة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2983 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
المعطيات نفسها تشير إلى أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب، وصل إلى 34 حالة، وعدد الوفيات 47 ضحية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية