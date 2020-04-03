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الرئيسية | مجتمع | تسجيل 3 حالات شفاء و3 وفيات بكورونا خلال 11 ساعة بالمغرب

تسجيل 3 حالات شفاء و3 وفيات بكورونا خلال 11 ساعة بالمغرب

تسجيل 3 حالات شفاء و3 وفيات بكورونا خلال 11 ساعة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 أبريل 2020 - 08:40

أوردت معطيات وزارة الصحة أنه بين الساعة التاسعة ليلا من مساء أمس وإلى حدود الساعة الثامنة صباح الجمعة، تم تسجيل 3 حالات شفاء إضافية، ليصبح المجموع 34 متعافيا من كورونا بالبلاد.

وتبعا لذات الأرقام المحينة، فإنه في نفس الفترة الزمنية القصيرة، تم تسجيل 3 وفيات بسبب فيروس كورونا، ليبلغ المجموع 47 ضحية في مختلف مناطق المملكة.

الإحصائيات الرسمية نفسها تقول إنه تم استبعاد 2983 حالة بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية أنها سلبية، وذلك بزيادة 67 حالة مستبعدة في الفترة الزمنية عينها.

وكانت معطيات لوزارة الصحة قد أفادت صباح اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 735 حالة، بزيادة 27 إصابة.

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