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الرئيسية | مجتمع | 15 حالة شفاء جديدة من كورونا .. المتعافون يتجاوزون المتوفين

15 حالة شفاء جديدة من كورونا .. المتعافون يتجاوزون المتوفين

15 حالة شفاء جديدة من كورونا .. المتعافون يتجاوزون المتوفين
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 أبريل 2020 - 11:20

ارتفعت وتيرة المتعافين من فيروس كورنونا بشكل لافت، في ظرف ساعتين بين الساعتين التاسعة والحادية عشر من صباح الجمعة.

وفي آخر تحديث للأرقام، أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع من 34 إلى 49 حالة شفاء، بزيادة 15 متعافٍ دفعة واحدة.

وثبت عدد المتوفين، وفق ذات المصدر، عند عتبة 47 حالة، ليكون بذلك عدد المتعافين أكبر من المتوفين جراء كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد أشارت في وقت سابق اليوم إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 735 حالة، بزيادة 27 إصابة، إلى حدود الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2983 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

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