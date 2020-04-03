القوات المساعدة تضخ 30 مليون درهم ضد كورونا

هسبريس من الرباط

أعلنت إدارة القوات المساعدة عن مساهمة جميع مكونات القوات المساعدة بمبلغ 30 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي تم إحداثه لمواجهة آثار هذا الوباء.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن "هذه المبادرة تأتي انسجاما مع الإرادة الملكية السامية، وترسيخا للمقتضيات الدستورية التي تنص على ضرورة تحمل الجميع، بصفة تضامنية، للتكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات التي تعرفها البلاد".