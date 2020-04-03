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القوات المساعدة تضخ 30 مليون درهم ضد كورونا
الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:10
أعلنت إدارة القوات المساعدة عن مساهمة جميع مكونات القوات المساعدة بمبلغ 30 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي تم إحداثه لمواجهة آثار هذا الوباء.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن "هذه المبادرة تأتي انسجاما مع الإرادة الملكية السامية، وترسيخا للمقتضيات الدستورية التي تنص على ضرورة تحمل الجميع، بصفة تضامنية، للتكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات التي تعرفها البلاد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - med الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:22
على اي تبرع تتحدثون لا احد يخفى عليه كيف يجبر مساكين القوات المساعدة و المسلحة على الدفع مجبرين لا مخيرين رغم انهم اولى بالتبرع والمساعدة اللهم ان هدا منكر
2 - رشيد الريش الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:28
الله الله على هذا الجهاز على روح التضامن هنا كتجلى المواطنة معنويا وماديا شكرا
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